Пет европейски държави отговориха на натиска на САЩ за дизела

Франция, Германия, Великобритания, Италия и Ирландия са се договорили да реагират координирано на натиска от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за освобождаване на резерви от дизелово гориво. На извънредните разговори е участвала и Европейската комисия.

За договореностите са съобщили трима европейски представители пред Politico, цитирани от „Европейската правда“. По думите на двама от тях Вашингтон тайно е настоявал петте държави да използват запасите си. В противен случай те могат да се изправят пред ограничаване или забрана на износа на дизелово гориво от САЩ.

Решенията за резервите ще се обсъждат с Международната агенция по енергетика

Европейските държави и Европейската комисия са постигнали съгласие по три основни точки. Те ще отговарят на американския натиск съвместно, всяко решение за освобождаване на резерви ще бъде разглеждано на ниво Международната агенция по енергетика, а преговорите с Вашингтон ще бъдат насочени към намаляване на напрежението.

„Целта е да се деескалира ситуацията. Да бъдем решителни, но позитивни в общуването“, е заявил един от събеседниците пред Politico. Той е добавил, че при разговори с американската администрация не е необходимо да се отговаря със същите твърди методи.

Международната агенция по енергетика, чиято централа е в Париж, координира енергийната политика на индустриализираните държави. По-рано през годината агенцията е контролирала освобождаването на петролни запаси след затварянето на Ормузкия проток.

Европейски държави ще обсъдят общ отговор

По-широк кръг страни, част от които също са били подложени на натиск от администрацията на Тръмп, ще обсъди реакцията на среща в петък. Засега не е съобщено кои допълнителни държави ще участват.

Американската администрация вече е призовала Германия и Франция да освободят част от извънредните си запаси от дизелово гориво с аргумента, че това ще помогне за понижаване на световните цени.

На 23 септември е станало известно, че Доналд Тръмп обмисля ограничаване на износа на дизелово гориво от САЩ заради рекордните цени на вътрешния пазар. Производители са предупредили, че подобна мярка може да предизвика сериозни сътресения на горивните пазари.

Представители на Европейския съюз са предупредили, че евентуална 90-дневна забрана за износ от САЩ би засегнала значително европейските пазари и би имала отрицателни последици и за двете страни. По-късно медии са съобщили, че Белият дом е уверил, че администрацията на Тръмп не планира да въвежда такава забрана.

Източници: Европейска правда, Politico