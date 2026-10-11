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Драганов: България не бива да се страхува от високите цени

Драганов: България не бива да се страхува от високите цени

11 Октомври, 2026 13:26 617 17

  • български туризъм-
  • румен драганов-
  • луксозен туризъм-
  • туристически услуги-
  • туристически бизнес

Страната ни има потенциал да привлича заможни туристи, но сама се поставя в по-ниска ценова категория

Драганов: България не бива да се страхува от високите цени - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България има потенциал да привлича заможни туристи, но страхът от по-високите цени и липсата на увереност продължават да ограничават развитието на сектора. Това заяви проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, пред БГНЕС.

Повод за разговора е отсъствието на България от международни класации за луксозен туризъм, в които Гърция и Хърватия привличат вниманието на заможните пътешественици. Според Драганов обаче международният интерес към страната се увеличава. Той посочи, че през януари в България са влезли с над 300 000 повече чуждестранни посетители спрямо същия месец на 2019 г. — годината, която определя като най-силната за туризма преди пандемията.

Платежоспособните туристи вече посещават България

Драганов не приема тезата, че страната привлича предимно туристи с ограничени финансови възможности. По думите му посетителите разполагат със средства, включително с кредитни карти със значителни лимити, но решаващо е дали местният бизнес успява да предложи услуга, която съответства на очакванията им.

„Туристите имат пари. Другото е дали ние умеем да ги привлечем и да ги накараме да ги похарчат тук“, каза проф. Румен Драганов.

Според него България често не представя достатъчно убедително своите предимства и не изгражда образ на престижна туристическа дестинация. За разлика от нея, съседни държави успяват да превръщат природните и културните си ресурси в разпознаваем международен бранд.

По-високите цени и доходите в сектора

Драганов посочи обществената съпротива срещу поскъпването на туристическите услуги като една от основните пречки пред сектора. По думите му България поддържа ниски цени в европейски контекст, което се отразява и върху възнагражденията на заетите в туризма.

Той смята, че по-високите цени могат да осигурят по-добро заплащане на служителите, по-големи приходи за бизнеса и повече постъпления в държавния бюджет. Като пример за сходството в качеството на услугите Драганов посочи приготвянето на пица, което според него отнема около четири минути както в Италия, така и в България, когато се използва еднакво оборудване.

По думите му разликата е в готовността на бизнеса да поиска цена, съответстваща на качеството, и да заплаща достойно труда на служителите.

Собствените продукти остават недостатъчно използвани

Драганов обърна внимание и на нуждата България да популяризира по-силно собственото си производство. Той даде за пример честото предлагане на гръцка салата в българските ресторанти, докато в Гърция не се предлага шопска салата. Според него този пример показва значението на местните продукти за изграждането на разпознаваем туристически образ.

Експертът вижда повод за оптимизъм и в новото поколение кадри. Все повече специалисти с образование и професионален опит от САЩ, Великобритания и други европейски държави участват в управлението на туристически обекти в България и по света.

„Ние имаме всичко — продукти, хора и производство. Това, което трябва да имаме, е достатъчно самочувствие“, заяви Драганов. Според него увереността в качеството на българския туристически продукт трябва да бъде основата за по-доброто позициониране на страната в луксозния сегмент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    20 1 Отговор
    Съветва червеният милионер

    13:30 11.10.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    21 0 Отговор
    И тоя нищоправец цял живот... Но за манипулации, талант дал господ...😎

    13:31 11.10.2026

  • 3 Цени

    20 1 Отговор
    От високите цени не се стахуват само нищоправещите военни,
    полицаи, съдии, прокурори, следователи с основни заплати над 4000 евро/месец.
    Отделно дрехи, храна, осигуровки, здраве, лекарства, почивки...

    13:31 11.10.2026

  • 4 Здравейте

    20 0 Отговор
    За народен съд!

    13:31 11.10.2026

  • 5 Жива да не бях

    21 1 Отговор
    А бе тези във ваза ли ги държат че не виждат какво става навън? Заможния турист ще дойде да го тормозят мутрите и да се къпе до тръбите с "голямо по нужда" на Бургас и Варна. Под нежния поглед на Зеленски и Путин които замечтано гледат бистрата водица която се излива в Черно море от от Днепър и Волга. И за десерт река Дунав носи армаган от всички пречиствателни станции на големите градове в Европа.

    13:33 11.10.2026

  • 6 хехе

    18 1 Отговор
    Заможните туристи ще получат като бонус мазут, дронове и сарфалади от отходните тръби.

    13:33 11.10.2026

  • 7 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Цените са еднакви навсякъде в еврозоната.Заплатите са проблема.

    13:33 11.10.2026

  • 8 Анонимен

    9 1 Отговор
    Хаха, и хотелите още са на намалена ставка за ДДС-то, вдигнаха си цените до европейските, а сега искат и да ги задминат. Егати, до да направя апартамента на хотелче и да живея под моста както е тръгнало.

    13:34 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Спомен

    15 0 Отговор
    В моите детски и младежки години, професор беше културен начин да обидиш някой. Сега като го слушам тоя(и не само него) разбирам, колко мъдри са били старите хора. Човек, който мели глупости с апломб на разбирач е професор!

    13:39 11.10.2026

  • 12 Страхуваме се

    10 0 Отговор
    От празните джобове, банкови сметки и карти, а не от високите цени.

    13:43 11.10.2026

  • 13 Всички

    2 0 Отговор
    Всички критикуват държавният дълг. Особено буржоазната класа, бизнес класата. Но държавният дълг е единственият спасител на буржоазната система, на пазарната система. Ако не се харчат спестените пари, спестените богатства, ще спадне пазарът, и ще има икономическа криза. Американският дълг и американската облигация са най-големият герой срещу краят на буржоазният ред. Срещу идването на комунизмът. Сега пред пазителите на буржоазният ред, е да направят световна валута с по добри качества от американската облигация, да няма лихва и да няма срок, да могат да се отпечатат поне още 200 или 1000 трилиона измерено в сегашни долари, без никакви негативни последствия. Валутата на белегът 666. .. перфектното електронно разплащане.. Скоро обсъждаха закон за Холандия за облагане на неосъществени печалби? Никой не осъзна, че това не е лудост, а е лост за пренасочване на инвестиции и справяне с това, че от 25 години фирмите вместо да дават дивидент и данъци и по добри заплати - те си надуват само акциите.

    13:45 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ддд

    1 0 Отговор
    Този все едно казва.
    Местните да са роби, а цените на туризма, само за богаташи извън България.
    Скапаните комунисти като този продължават да си мислят, че работят само за чужденците.

    14:00 11.10.2026

  • 16 Другарят

    6 1 Отговор
    от ДС натрупа хотели и милиони , дошли му от въздуха (държавни пари) , сега селяндура най - нагло акъл ръси ! Безсрамие !

    14:00 11.10.2026

  • 17 Перо

    1 0 Отговор
    Тоя номенклатурчик е бил на държавна работа, където печалбата се краде, за загубите да за държавна сметка! За това сега е неадекватен и говори глупости!

    14:07 11.10.2026