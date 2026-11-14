Новини
България »
София »
S&P промени перспективата за рейтинга на България ОБЗОР

S&P промени перспективата за рейтинга на България ОБЗОР

14 Ноември, 2026 22:02 1 088 25

  • кредитен рейтинг-
  • бюджет 2027-
  • standard & poor’s-
  • политически реакции

Решението предизвика спор между управляващи и опозиция за дефицита, бюджета и състоянието на публичните финанси

S&P промени перспективата за рейтинга на България ОБЗОР - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Промяната на перспективата пред кредитния рейтинг на България от положителна на стабилна предизвика остри политически реакции и се превърна в част от спора около проектобюджета за 2027 г. Standard & Poor’s потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг на страната на нива BBB+/A-2, но предупреди за влошаване на бюджетните и външните показатели.

Според агенцията бюджетният дефицит на България се очаква да достигне 5,1% от БВП през 2026 г. Прогнозата за дефицита по текущата сметка е 8,7% от БВП, като причините са слабият износ, силното вътрешно търсене и увеличеният внос. S&P очаква икономическият растеж да бъде 2,8% през 2026 г. и средно 2,6% годишно през периода 2027–2029 г.

ГЕРБ предупреди за ново понижение

От ГЕРБ определиха решението като сигнал към правителството да ограничи бюджетния дефицит и да ускори консолидацията. Бившият финансов министър Владислав Горанов заяви, че агенцията е променила перспективата само няколко месеца след повишаването ѝ през май.

„Черният петък в България настъпва с две седмици по-рано“

Теменужка Петкова предупреди, че при липса на бързи мерки може да бъде понижен и самият кредитен рейтинг. Според ГЕРБ проектобюджетът не предлага достатъчно реформи, а намаляването на капиталовите разходи не представлява трайна бюджетна консолидация. Партията заяви, че оценката на S&P ще бъде в основата на дебата при първото четене на бюджета за 2027 г.

ДБ поиска бюджет с дефицит под 3%

„Демократична България“ свърза промяната на перспективата с фискалната политика на кабинета. От обединението заявиха, че очакваните реформи не са изпълнени, разходите и дългът се увеличават, а икономиката губи конкурентоспособност.

ДБ настоя проектобюджетът за 2027 г. да бъде преработен така, че дефицитът да бъде под 3% от БВП. Според формацията това би ограничило риска от загуба на растеж и изпадане в рецесия.

Управляващите отхвърлиха тезата за понижен рейтинг

Тодор Джиков от „Прогресивна България“ направи разграничение между рейтинга и перспективата пред него.

„Перспективата не е намалена, а е променена“

По думите му причините трябва да се търсят в натрупаните през последните години дефицити, увеличаването на външния дълг и разходите за лихви. Джиков заяви, че предложенията в бюджета са предотвратили по-негативна оценка и предвиждат постепенно подобряване на показателите.

От „Възраждане“ също атакуваха управляващите, като Димо Дренчев постави под съмнение обещанията, че подобряването на рейтинга ще доведе до по-ниски лихви по кредитите. ПП-ДБ депутатът Мартин Димитров определи оценката на S&P като критика към бюджетната политика на кабинета.

Какво следва

S&P посочва, че може да понижи самия рейтинг при забавяне или прекратяване на усилията за бюджетна консолидация. Повишаване на оценката би било възможно при трайно свиване на външните дисбаланси и дефицита по текущата сметка. Следващият политически тест ще бъде първото гласуване на проектобюджета за 2027 г. в Народното събрание през следващата седмица.

Източници: bnrnews.bg, vesti.bg, nova.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове