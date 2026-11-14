S&P промени перспективата за рейтинга на България ОБЗОР

Промяната на перспективата пред кредитния рейтинг на България от положителна на стабилна предизвика остри политически реакции и се превърна в част от спора около проектобюджета за 2027 г. Standard & Poor’s потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг на страната на нива BBB+/A-2, но предупреди за влошаване на бюджетните и външните показатели.

Според агенцията бюджетният дефицит на България се очаква да достигне 5,1% от БВП през 2026 г. Прогнозата за дефицита по текущата сметка е 8,7% от БВП, като причините са слабият износ, силното вътрешно търсене и увеличеният внос. S&P очаква икономическият растеж да бъде 2,8% през 2026 г. и средно 2,6% годишно през периода 2027–2029 г.

ГЕРБ предупреди за ново понижение

От ГЕРБ определиха решението като сигнал към правителството да ограничи бюджетния дефицит и да ускори консолидацията. Бившият финансов министър Владислав Горанов заяви, че агенцията е променила перспективата само няколко месеца след повишаването ѝ през май.

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Теменужка Петкова предупреди, че при липса на бързи мерки може да бъде понижен и самият кредитен рейтинг. Според ГЕРБ проектобюджетът не предлага достатъчно реформи, а намаляването на капиталовите разходи не представлява трайна бюджетна консолидация. Партията заяви, че оценката на S&P ще бъде в основата на дебата при първото четене на бюджета за 2027 г.

ДБ поиска бюджет с дефицит под 3%

„Демократична България“ свърза промяната на перспективата с фискалната политика на кабинета. От обединението заявиха, че очакваните реформи не са изпълнени, разходите и дългът се увеличават, а икономиката губи конкурентоспособност.

ДБ настоя проектобюджетът за 2027 г. да бъде преработен така, че дефицитът да бъде под 3% от БВП. Според формацията това би ограничило риска от загуба на растеж и изпадане в рецесия.

Управляващите отхвърлиха тезата за понижен рейтинг

Тодор Джиков от „Прогресивна България“ направи разграничение между рейтинга и перспективата пред него.

„Перспективата не е намалена, а е променена“

По думите му причините трябва да се търсят в натрупаните през последните години дефицити, увеличаването на външния дълг и разходите за лихви. Джиков заяви, че предложенията в бюджета са предотвратили по-негативна оценка и предвиждат постепенно подобряване на показателите.

От „Възраждане“ също атакуваха управляващите, като Димо Дренчев постави под съмнение обещанията, че подобряването на рейтинга ще доведе до по-ниски лихви по кредитите. ПП-ДБ депутатът Мартин Димитров определи оценката на S&P като критика към бюджетната политика на кабинета.

Какво следва

S&P посочва, че може да понижи самия рейтинг при забавяне или прекратяване на усилията за бюджетна консолидация. Повишаване на оценката би било възможно при трайно свиване на външните дисбаланси и дефицита по текущата сметка. Следващият политически тест ще бъде първото гласуване на проектобюджета за 2027 г. в Народното събрание през следващата седмица.

Източници: bnrnews.bg, vesti.bg, nova.bg