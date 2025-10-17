Новини
Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост

17 Октомври, 2025 07:46 440 2

  • делото сияна-
  • продължение-
  • справедливост

Очаква се пред магистратите днес да се изправят нови двама свидетели, както и част от вещите лица

Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Окръжния съд в Плевен продължава делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Преди съдебното заседание близки на детето и жители на Плевен излизат на поредния си протест с искане за справедлива присъда за виновника и бърз процес, съобщават от БНТ.

Очаква се пред магистратите днес да се изправят нови двама свидетели, както и част от вещите лица. На предишното заседание преди месец пред съда говориха бабата и лелята на детето, а след това и останалите седем свидетели по делото, сред които полицаите и медицинския екип, отзовал се на място.

До този момент подсъдимият не е давал обяснения.

От прокуратурата и семейството на Сияна поискаха още справки и писмени доказателства по делото, които съдът уважи.

От разказите на част от свидетелите стана ясно, че медицинските екипи са дошли твърде късно на мястото на инцидента.

Междувременно в началото на септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата със Сияна. Планира се той да бъде преасфалтиран изцяло.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Механик

    3 2 Отговор
    Не с е интересувам истински от случая, но лелята на Сияна какъв свидетел може да бъде? Бабата как да е. Щом дедото е бил, вероятно е била и бабата.
    До колкото знам обаче, лелята изобщо не е била там????
    Ми то по тая логика можем да викнем и калеко и на Саяна. Защо не и прадядо и?

    08:00 17.10.2025

  • 2 Селянин

    2 0 Отговор
    Основният въпрос по делото следва да е. Било ли е детето с колан на задната седалка?
    Ако не е било, обвиняем следва да е водачът. Аз отговора го знам на база на резултата.

    08:14 17.10.2025

