Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост

В Окръжния съд в Плевен продължава делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Преди съдебното заседание близки на детето и жители на Плевен излизат на поредния си протест с искане за справедлива присъда за виновника и бърз процес, съобщават от БНТ.

Очаква се пред магистратите днес да се изправят нови двама свидетели, както и част от вещите лица. На предишното заседание преди месец пред съда говориха бабата и лелята на детето, а след това и останалите седем свидетели по делото, сред които полицаите и медицинския екип, отзовал се на място.

До този момент подсъдимият не е давал обяснения.

От прокуратурата и семейството на Сияна поискаха още справки и писмени доказателства по делото, които съдът уважи.

От разказите на част от свидетелите стана ясно, че медицинските екипи са дошли твърде късно на мястото на инцидента.

Междувременно в началото на септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата със Сияна. Планира се той да бъде преасфалтиран изцяло.