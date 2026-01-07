СО: Осигурени са услугите по сметопочистване в още шест столични района, попадащи в Зона 2 и Зона 4

Столичната община осигури непрекъсваемост на услугите по сметопочистване в още шест столични района, попадащи в Зона 2 ("Панчарево", "Искър", "Кремиковци") и Зона 4 ("Илинден", "Надежда" и "Сердика"), чиито договори изтичат днес, съобщават от пресцентъра на СО. С тези нови решения, Зона 3 ("Подуяне", "Слатина" и "Изгрев") остава единствената, в която обслужването ще продължи да се извършва в режим на кризисна организация.

Кметът на София Васил Терзиев коментира ситуацията по следния начин: "Битката да спестим на софиянци неколкостотин милиона лева не е никак лека. Тя минава през сериозен натиск, съдебни процедури и временни трудности. Да, има и ще има неудобство - винаги сме били открити за това. Това е цената да не приемем неизгодни условия и да не натоварим хората с по-високи такси. За районите "Люлин" и "Красно село", "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" аз и екипът ми сме поели ангажимент – да направим всичко възможно до края на месеца режимът да бъде стабилизиран и услугата да бъде нормализирана."

По отношение на Зона 2 ("Панчарево", "Искър", "Кремиковци"), Столичната община взе решение за удължаване на договора с досегашния изпълнител чрез подписване на анекс и индексация на цената с 19%, т.е. за 209 лв. на тон.

За Зона 4 ("Илинден", "Надежда" и "Сердика") обслужването е възложено временно на фирмите, обслужващи пограничните райони - Зона 7 и Зона 5, на единични цени съответно от 209 лв. и 175 лв. на тон. По предварителното изпълнение за сключване на договор с избрания от Столичната община изпълнител за тази зона, се очаква ВАС да се произнесе до 12 януари.

С осигуряването на услугата в Зони 2 и 4, Общината е гарантирала чистотата в общо 6 от 7-те зони, чиито договори изтекоха в последните няколко месеца. Зона 3 остава единствената, в която сметопочистването ще продължи да се извършва с общински капацитет - от ОП СПТО в кризисен режим. Зимната поддръжка там също ще бъде осигурена - чрез допълнително възлагане в рамките на договорите на изпълнителите, обслужващи пограничните зони.

Относно Зона 6 (районите "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село"), Общината припомня, че от 1 януари 2026 г. е в сила дългосрочен договор с общинското дружество "Софекострой", с който се възлага изпълнението на пълния обем от дейности по чистотата в тези райони.

Столичната община припомня, че при повечето зони текат съдебни процедури, оспорващи решенията на Общината за прекратяване на търговете или удължаване на договорите. За Зони 1 и 7 Общината прекрати стартираната през юни процедура поради липса на реална конкуренция, а последвалите жалби на участниците бяха отхвърлени от Комисията за защита на конкуренцията, която потвърди решенията на Общината.

Паралелно с временните решения, Столичната община продължава да работи за развиване и разширяване на общинския капацитет, за да балансира зависимостта и да осигури конкуренция на външните изпълнители. Друг основен приоритет е разминаването на сроковете на договорите, за да не се допуска в бъдеще криза, породена от едновременното им изтичане, както и подготовката на нови трайни договори с по-високи изисквания за качество, отчетност и контрол.