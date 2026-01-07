Новини
Д-р Мирослав Ненков: От здравеопазването се краде лесно, схемите са прости

7 Януари, 2026 19:12

  • мирослав ненков-
  • здравеопазване-
  • кражби-
  • схеми

"В системата на здравеопазването не може да се реформира нищо, защото тъмните, корпулентни фигури управляват процесите. Ако министърът на здравеопазването опита да направи някакъв ремонт, в най-добрият случай ще си подаде оставката. Огромни са интересите – 9 млрд. е бюджетът.", коментира още бившият здравен министър

Д-р Мирослав Ненков: От здравеопазването се краде лесно, схемите са прости - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В системата на здравеопазването не може да се реформира нищо, защото тъмните, корпулентни фигури управляват процесите. Ако министърът на здравеопазването опита да направи някакъв ремонт, в най-добрият случай ще си подаде оставката. Огромни са интересите – 9 млрд. е бюджетът. Това заяви пред bTV д-р Мирослав Ненков, бивш здравен министър, цитиран от novini.bg.

По думите му от здравеопазването се краде лесно, схемите са прости.

Ако се спрат кражбите, тези 9 млрд. ще стигнат, ще останат за крадене и няма да се доплаща. Огромни суми изчезват от тези пари. Парите растат, а нищо не се променя. Корупцията убива физически, буквално. Влизането ни в европейската финансова система ще се отрази на тъмните потоци пари, които текат под повърхността – с външен контрол, защото нашият не става за нищо“, коментира той.

Според д-р Ненков въпросът със заплащането на младите лекари също няма да бъде решен, защото „тези тъмни фигури, скрити в ъгъла, нямат полза от тези лекари“: „Това не са полицейските шефове, които да организират регионалните купувачи на гласове.“

„Когато аз бях служебен министър, пренасочих едни пари от една болница в друга, защото първата не ги беше похарчила. Депутатка от региона на тази болница попита защо са взети парите. "Директорът е мърляв или тъп и не е успял да ги похарчи – д-р Ненков е взел парите на болницата. Депутатката не може да измисли, че казва тъпотия, че пречи на всички“, даде пример той.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
  • 1 така ще да е

    28 3 Отговор
    ще се краде на поразия
    благодарение на гроб и избирачи наивни но бедни

    Коментиран от #12

    19:16 07.01.2026

  • 2 Тома

    20 1 Отговор
    Така е защото главните прокурори се правят успешно на луди

    19:19 07.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 9 Отговор
    Се ми е тая. Мен ме лекуват безплатно !

    Коментиран от #7

    19:22 07.01.2026

  • 4 тоя и той

    16 0 Отговор
    от личен опит ги знае нещата

    19:22 07.01.2026

  • 5 то нали

    13 0 Отговор
    в другите работи са много сложни схемите...просто примитиви в действие...

    19:29 07.01.2026

  • 6 Схемите

    18 0 Отговор
    са направени от крадците ! Милиарди за здравеопазването отиват в джобовете им ! Престъпна мрежа .

    19:34 07.01.2026

  • 7 А излекуваха

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ли те? Твойта болест не се лекува.

    19:38 07.01.2026

  • 8 хихи

    11 0 Отговор
    Ненков има три беди и те не може да не ги знаеш
    1. НЗОК няма нито физически нито мотивационен капацитет да осъществява контрол!!!
    А сега кажи, ако 20 здравни каси се състезават за парите на осигурните така ли ще е? в Германия са над 90каси.
    20 здравни каси се състезват за осигурени. Подписват договори с оптимален брой болници, максимално осигурени с квалифициран персонал и техника. Я да ги видим болниците, как се краде от частна здравна каса!???
    Мирославе каде се покриха Стандартите за добра медицинска практитка(ролята на държавата) Аз знам къде са!! И ще ти кажа, ако се въведат и изпълняват половината 3/4 от болниците, ще фалират.(те и без това не са необходими)
    Мирославе къде се скри НАционалната Здравна Карта?? (ролята на държавата) от 2015 година никой не говори за нея...

    19:46 07.01.2026

  • 9 Леко цинично но веселяшки краде с финес

    6 0 Отговор
    Той вече знае! Че даже и с хумор го прави , респект!

    19:50 07.01.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Дофторе... ама то с всичко е така! Като знаеш, че никой не те гони като крадеш нищо няма да те спре да идеш у съседа и да го окрадеш... даже и да си е в къщи...

    Европа нали следи за правосъдието - нали пише доклади и "наказва"
    Е колкото ви оправи правосъдието и следи за него - те толкова ще я е грижа и за финансите ви...

    19:50 07.01.2026

  • 11 Уха

    11 0 Отговор
    Трябва да се закрие основният КРАДЕЦ - Здравната каса

    19:52 07.01.2026

  • 12 Името

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "така ще да е":

    На управляващия е без значение. Парите са си пари и нямат партшен цвят. Крадците са партийни хамелеони.

    Коментиран от #15

    19:55 07.01.2026

  • 13 Брависимо

    4 0 Отговор
    Милиардите в съдебната система, онези под масата ,водят до наличието на всички останали бели, сиви, политически, спортни ,образователни, дървени и каквито се сетите Мафии. Заради тях и корупционните разпределители като адвокатите всеки с 5 Евро в джоба става мутра . Не могат да осъдят хора за убийства или пък доктор крал милиони е с условна присъда в най-добрия колкото за пред хората и медиите случай. закона бил такъв , ама другия път . От там идва всичко в който и да е отрасъл след тях . Цар Паричко .

    19:55 07.01.2026

  • 14 Никой

    3 0 Отговор
    Какво ни осведомяват.

    19:59 07.01.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Името":

    Лошото е, че няма значение и кой е и крадеца, щото народа не обича крадливи политици ама мечтата му е да стане и той политик и да краде! Ако не политик то поне да има достъп до държавна пара - слага ли подпис за нещо - ще кешира!

    Коментиран от #17

    20:02 07.01.2026

  • 16 И тоя о господи

    2 3 Отговор
    Бил служебен министър...

    20:02 07.01.2026

  • 17 всеки иска пари

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    и то много пари!!!

    20:03 07.01.2026

  • 18 И по кой закон бре

    2 1 Отговор
    "пренасочих едни пари от една болница в друга" ? А? Закон член, алинея?

    20:03 07.01.2026

  • 19 Емигрант

    5 0 Отговор
    Коментирате ли бе мишки-будали ? Как не разбрахте, че сте излишни в собствената си държава, от вас се очаква само да гласувате за мутри и разни обявени за крадци и измамници от чужди списъци ! Много акълствате тук, НО САМО ТУК и никъде на друго место ! Само при вас в Бългрия здравеопазването е платено в държавни болници, никъде в ЕС не е така, но вие така сте симнавели главите, че не виждате по далече от подметките на политиците които си избирате ! Халал да са ви Тикви, Горановци, Пеевски и други разни крадци на които гарантирахте охолен живот не десет техни поколения напред ! БУДАЛИ !

    20:04 07.01.2026

  • 20 9 милиарда а?

    3 2 Отговор
    (Огромни суми изчезват от тези пари.).... гледах го тоя и си мислих че ако имаше прокуратура още на изхода на телевизията трябваше да го прибере прокуратурата и БОП-а да дава показания .....

    Коментиран от #24

    20:07 07.01.2026

  • 21 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Кой каза ,че българинът не бил крадец и айдук?

    20:08 07.01.2026

  • 22 Олееееее

    1 1 Отговор
    „Това не са полицейските шефове, които да организират регионалните купувачи на гласове.“...... олееее то били полицейските шефове.... а тъй ...

    20:09 07.01.2026

  • 23 демократ

    2 1 Отговор
    Боклукчавите храни пушенето алкохола и дизелите хрантутят здравеопазването болен народ.

    20:10 07.01.2026

  • 24 Ти от "опрашването" на

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "9 милиарда а?":

    чимшир с магарешки трън ли си създен бе, че с учудване коментираш ?

    20:12 07.01.2026

  • 25 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Вярвайте му той от опит знае

    20:12 07.01.2026

  • 26 Объркан народ

    2 1 Отговор
    В цял свят се краде и така трябва.Прокуратурата я съсипахме,данъчните подкупни ,полицайте ги е страх да задържат престъпника със сила че щял да ги съди.Не че не трябва да се краде,някой трябва да възпира престъпника.

    20:17 07.01.2026

  • 27 МВР служител

    1 0 Отговор
    Шутът, т.н. Доктор Ненков е извършил документно престъпление, разписвайки се по два различни начина до като е работил като зам.минн на здравеопазването. Давността на престъплението няма да изтече скоро, така че да си намери адвокат

    20:17 07.01.2026

  • 28 Тити

    1 0 Отговор
    Това се знае от години ама никой не прави нищо всяка година се наливат все повече пари вдигат се повече за здравни а все пари няма

    20:17 07.01.2026

  • 29 Бялата Мафия се обогатява Яко!

    2 0 Отговор
    Прокурата не смее да пипне голямите Крадци!

    20:18 07.01.2026

