Д-р Мирослав Ненков: От здравеопазването се краде лесно, схемите са прости

В системата на здравеопазването не може да се реформира нищо, защото тъмните, корпулентни фигури управляват процесите. Ако министърът на здравеопазването опита да направи някакъв ремонт, в най-добрият случай ще си подаде оставката. Огромни са интересите – 9 млрд. е бюджетът. Това заяви пред bTV д-р Мирослав Ненков, бивш здравен министър, цитиран от novini.bg.
По думите му от здравеопазването се краде лесно, схемите са прости.
„Ако се спрат кражбите, тези 9 млрд. ще стигнат, ще останат за крадене и няма да се доплаща. Огромни суми изчезват от тези пари. Парите растат, а нищо не се променя. Корупцията убива физически, буквално. Влизането ни в европейската финансова система ще се отрази на тъмните потоци пари, които текат под повърхността – с външен контрол, защото нашият не става за нищо“, коментира той.
Според д-р Ненков въпросът със заплащането на младите лекари също няма да бъде решен, защото „тези тъмни фигури, скрити в ъгъла, нямат полза от тези лекари“: „Това не са полицейските шефове, които да организират регионалните купувачи на гласове.“
„Когато аз бях служебен министър, пренасочих едни пари от една болница в друга, защото първата не ги беше похарчила. Депутатка от региона на тази болница попита защо са взети парите. "Директорът е мърляв или тъп и не е успял да ги похарчи – д-р Ненков е взел парите на болницата. Депутатката не може да измисли, че казва тъпотия, че пречи на всички“, даде пример той.
1 така ще да е
благодарение на гроб и избирачи наивни но бедни
Коментиран от #12
19:16 07.01.2026
2 Тома
19:19 07.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7
19:22 07.01.2026
4 тоя и той
19:22 07.01.2026
5 то нали
19:29 07.01.2026
6 Схемите
19:34 07.01.2026
7 А излекуваха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ли те? Твойта болест не се лекува.
19:38 07.01.2026
8 хихи
1. НЗОК няма нито физически нито мотивационен капацитет да осъществява контрол!!!
А сега кажи, ако 20 здравни каси се състезават за парите на осигурните така ли ще е? в Германия са над 90каси.
20 здравни каси се състезват за осигурени. Подписват договори с оптимален брой болници, максимално осигурени с квалифициран персонал и техника. Я да ги видим болниците, как се краде от частна здравна каса!???
Мирославе каде се покриха Стандартите за добра медицинска практитка(ролята на държавата) Аз знам къде са!! И ще ти кажа, ако се въведат и изпълняват половината 3/4 от болниците, ще фалират.(те и без това не са необходими)
Мирославе къде се скри НАционалната Здравна Карта?? (ролята на държавата) от 2015 година никой не говори за нея...
19:46 07.01.2026
9 Леко цинично но веселяшки краде с финес
19:50 07.01.2026
10 ДрайвингПлежър
Европа нали следи за правосъдието - нали пише доклади и "наказва"
Е колкото ви оправи правосъдието и следи за него - те толкова ще я е грижа и за финансите ви...
19:50 07.01.2026
11 Уха
19:52 07.01.2026
12 Името
До коментар #1 от "така ще да е":На управляващия е без значение. Парите са си пари и нямат партшен цвят. Крадците са партийни хамелеони.
Коментиран от #15
19:55 07.01.2026
13 Брависимо
19:55 07.01.2026
14 Никой
19:59 07.01.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #12 от "Името":Лошото е, че няма значение и кой е и крадеца, щото народа не обича крадливи политици ама мечтата му е да стане и той политик и да краде! Ако не политик то поне да има достъп до държавна пара - слага ли подпис за нещо - ще кешира!
Коментиран от #17
20:02 07.01.2026
16 И тоя о господи
20:02 07.01.2026
17 всеки иска пари
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":и то много пари!!!
20:03 07.01.2026
18 И по кой закон бре
20:03 07.01.2026
19 Емигрант
20:04 07.01.2026
20 9 милиарда а?
Коментиран от #24
20:07 07.01.2026
21 Хасковски каунь
20:08 07.01.2026
22 Олееееее
20:09 07.01.2026
23 демократ
20:10 07.01.2026
24 Ти от "опрашването" на
До коментар #20 от "9 милиарда а?":чимшир с магарешки трън ли си създен бе, че с учудване коментираш ?
20:12 07.01.2026
25 И Киев е Руски
20:12 07.01.2026
26 Объркан народ
20:17 07.01.2026
27 МВР служител
20:17 07.01.2026
28 Тити
20:17 07.01.2026
29 Бялата Мафия се обогатява Яко!
20:18 07.01.2026