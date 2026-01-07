Д-р Мирослав Ненков: От здравеопазването се краде лесно, схемите са прости

В системата на здравеопазването не може да се реформира нищо, защото тъмните, корпулентни фигури управляват процесите. Ако министърът на здравеопазването опита да направи някакъв ремонт, в най-добрият случай ще си подаде оставката. Огромни са интересите – 9 млрд. е бюджетът. Това заяви пред bTV д-р Мирослав Ненков, бивш здравен министър, цитиран от novini.bg.

По думите му от здравеопазването се краде лесно, схемите са прости.

„Ако се спрат кражбите, тези 9 млрд. ще стигнат, ще останат за крадене и няма да се доплаща. Огромни суми изчезват от тези пари. Парите растат, а нищо не се променя. Корупцията убива физически, буквално. Влизането ни в европейската финансова система ще се отрази на тъмните потоци пари, които текат под повърхността – с външен контрол, защото нашият не става за нищо“, коментира той.

Според д-р Ненков въпросът със заплащането на младите лекари също няма да бъде решен, защото „тези тъмни фигури, скрити в ъгъла, нямат полза от тези лекари“: „Това не са полицейските шефове, които да организират регионалните купувачи на гласове.“

„Когато аз бях служебен министър, пренасочих едни пари от една болница в друга, защото първата не ги беше похарчила. Депутатка от региона на тази болница попита защо са взети парите. "Директорът е мърляв или тъп и не е успял да ги похарчи – д-р Ненков е взел парите на болницата. Депутатката не може да измисли, че казва тъпотия, че пречи на всички“, даде пример той.