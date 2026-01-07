Новини
Васил Терзиев: Не знам колко да се впечатлявам от мнението на диван-тигри за кризата с боклука

Васил Терзиев: Не знам колко да се впечатлявам от мнението на диван-тигри за кризата с боклука

7 Януари, 2026 21:20 826 20

  • васил терзиев-
  • мнение-
  • диван-тигри-
  • криза с боклука

Кметът на София подчерта, че не приема с мафиотски похвати като палене на камиони и други форми на натиск, да се стигне до това да сме принудени да подпишем договори на цени, които са неприемливи.

Васил Терзиев: Не знам колко да се впечатлявам от мнението на диван-тигри за кризата с боклука - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Не знам колко да се впечатлявам от мнението на диван-тигри за кризата с боклука. Това, което е важно да се знае е, че за всички зони, с изключение на трета зона е подписан анекс за сметоизвозването и сметосъбирането. Проблемът с боклука ще бъде решен". Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг пред журналисти относно кризата с боклука в столицата, цитиран от news.bg. Коментарът си той направи, след като представи стратегията на общината за развитието на детските градини и яслите до 2027 година.

Терзиев обясни, че за зона 2 - "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци" е подписан анекс и там не се очаква да има проблеми с осигуряването на сметопочистване и сметоизвозването на боклука. За момента има подписан анекс, така че там няма проблеми, увери кметът.

За зона 4, където влизат "Илинден", Надежда" и "Сердика" също няма проблем, защото е възложено сметопочистването на съседните зони. Единствено проблемна зона е зона 3 - "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев", като и там работим с ясния ангажимент в края на месеца да има крайно решение, подчерта Терзиев.

Той изтъкна, че голямата борба е за 400 млн. близо разлика между това, което се опитва столична община да постигне и това, което общината би платила, ако бе приела първоначалните оферти. "Аз и останалите си свършихме работата да опазим джоба на софиянци да не плащат сметката, защото ако не го бяхме направили накрая всички щяха да имат здравословни проблеми", посочи Терзиев.

Той подчерта, че не приема с мафиотски похвати като палене на камиони и други форми на натиск, да се стигне до това да сме принудени да подпишем договори на цени, които са неприемливи. "Аз не използвам епитети кой е мафия и кой не. Има Господ, съд, прокуратура и има кой да дава оценки", отбеляза Терзиев. И апелира медиите да питат лидера на "Спаси София" кого визира под "мафия" за боклука.

Той призова гражданите да променят навиците си за изхвърляне на боклука и да променят навиците си. "Всичките тези гледки показват, че половината от нещата в сивите кофи, могат да отидат в цветните контейнери", каза Терзиев. И добави, че колкото по-бързо започнем да изхвърляме разделно, толкова по-добре ще е за всички.

Васил Терзиев запита каква е целта да се обяви бедствено положение заради боклука. Бедственото положение ще помогне само да се осигури по-лесно подписване на договори с изпълнителите и фирмите, добави кметът.

Терзиев отбеляза още, че звучи "много лесно на теория" да се отмени такса смет за столичния квартал "Люлин". Той увери, че има допълнителни хора и екипи, които чистят боклука.

На въпрос на News.bg каква е комуникацията с кмета на "Люлин" Георги Тодоров и оказва ли той съдействие за разрешаване на кризата с боклука, Терзиев заяви, че няма безкрайно добра комуникация и когато трябва да се помогне и да се свърши нещо, се прави без неговото участие.

"Извинявам се на всички за причиненото неудобство, не ми е приятно да го водим този разговор с вас и с гражданите, но става дума за няколкостотин милиона. Ако всички са толкова богати и няма проблем да ги платят, може би съм направил грешка, че съм поел тази борба. Аз смятам, че това е защитата на публични интереси и тези няколко месеца неудобство да ни помогнат да мислим какво и как изхвърляме", каза Терзиев.

Той увери, че общината ще подреди всичко свързано с боклука, ще сключи нужните договори, ще се възстанови нормалното сметоизвозване, зимно и лятно почистване, но трябва да си променим навиците и да започнем да оползотворяваме отпадъците.


София / България
Оценка 1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    ДС Терзиев ще свърши в контейнер за боклук.

    21:21 07.01.2026

  • 2 оня с питон.я

    9 4 Отговор
    Василке, свали ли жълтосиния парцал от общината. Василке, София не е Киев!

    21:22 07.01.2026

  • 3 Спецназ

    4 6 Отговор
    Кмета го На.би на мутрите.

    400 милиона е било завишението при Фандъкова.

    ФАКТ!

    На мястото на Кмета бих си наел постоянна охрана или
    направо да си седя в Общината като Тръмпи как си живее в Белия дом!

    Разберете че това са дебели пари и
    ОНИЯ рано или късно ще се върнат за тях!

    21:30 07.01.2026

  • 4 Пак да питам

    7 1 Отговор
    ДС унуката кога ще си прибере купчините с коледна украса покрай контейнерите?

    21:31 07.01.2026

  • 5 Да бе верно

    10 0 Отговор
    За диван соросоидите какво ще кажеш васко ?

    21:33 07.01.2026

  • 6 Анонимен

    12 1 Отговор
    Оставка господине Какви лъжи лъжете безочливо че по голямо бездействие от ваша страна няма оставка господине лъжи огромни говорите НАВЪН е мизерия незнам за каква мафия бълнувате Кмете навън е мизерия по улиците по тротоари навсякъде оставка

    21:34 07.01.2026

  • 7 Само припомням

    6 1 Отговор
    Диван-тигри от "м6ж" с дунапрен в гащите... Преобърнатите n00ooлове на са7ан0ели7а.

    Коментиран от #8

    21:34 07.01.2026

  • 8 Шшшвееепссс

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Само припомням":

    Офффците не могат да се пробудят и не им се вярва, че всички от елита са с преобърнати ..., да кажем - гащщщщщиии...

    21:39 07.01.2026

  • 9 гейлорд кукорчу

    4 1 Отговор
    ти си от нашите, от отбора на шарлатаните

    Коментиран от #16

    21:39 07.01.2026

  • 10 Перо

    6 1 Отговор
    Тоя некадърнкк е подписал анексите към много договори за продължение с 20% завишение на цената, за какви диван тигри говори? Освен това няма никаква представа какви договори ще подпише и как ще се договори за следващите контрагенти по квартали!

    21:40 07.01.2026

  • 11 Платихте ли си данъците?

    2 0 Отговор
    Платихте ли си данъците, а?

    21:43 07.01.2026

  • 12 Кмета на София

    2 1 Отговор
    Да сложи контейнери за разделно събиране и да призове гражданите да разделят боклука когато гледат сериали и риалити шоута

    Коментиран от #13

    21:43 07.01.2026

  • 13 Обществена тайна

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кмета на София":

    Няма никакъв смисъл. Накрая всичко се изсипва на едно място. Разделното събиране на боклука е измама за милиони.

    21:47 07.01.2026

  • 14 Да,бе

    6 1 Отговор
    Васкоуу,диван-тигрите са в спалнята ти мъжка-моме...А уж гейовете били интелигентни,ама тоя е някаква селска пръчка с ненадейни парици...

    Коментиран от #18

    21:47 07.01.2026

  • 15 Васко ДС-то

    1 0 Отговор
    Време е за протест пред общината!

    21:55 07.01.2026

  • 16 Истината

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "гейлорд кукорчу":

    Не е г..й. Богатите дават хормони на децата си, за да им преобърнат пола. Тестостерон и хормон на растежа за момичетата, пубер-блокери и естроген за момчетата. Пластични операции, импланти за създаване на изкуствена уж мъжка челюст и адамова ябълка, "обръсване на адамовата ябълка" и черепа при мъжете, импланти и куп процедури. Те всички са започнали живота си като нещо друго. Елитът от масони е длъжен да принася в жертва на Бафомет децата си и да им сменя половете, иначе няма да бъдат допуснати до никакви постове и положение. Б а ф о м е т е изчадие с мъжки и женски пол.органи. На него се молят богатите. Няма изключения от правилото. Но бедните хора са твърде потопени в мизерните си битовизми, за да знаят какви ги върши елитът и дори да им кажеш, не им се вярва.

    21:56 07.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фактите

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да,бе":

    Не е гейчук, мома е. Мома с дунапренени гащи. Има ги в Амазон, елитът ги купува като топъл хляб. Нали всичкото им домои3чадие е със сменени полове.

    21:59 07.01.2026

  • 19 Нещо съм объркан

    2 0 Отговор
    ама този верно ли е бил толкова успешен в бизнеса за какъвто ни го представяха, щото, не че нещо ама колкото по го гледам и слушам има вид, че ако му разменят обувките, май цял ден ще ходи и ще се чуди защо го болят краката?

    22:00 07.01.2026

  • 20 Караджата

    1 0 Отговор
    Васко Бок.лукчиев да си ходи.Пълен Провал.

    22:00 07.01.2026

