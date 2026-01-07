Васил Терзиев: Не знам колко да се впечатлявам от мнението на диван-тигри за кризата с боклука

"Не знам колко да се впечатлявам от мнението на диван-тигри за кризата с боклука. Това, което е важно да се знае е, че за всички зони, с изключение на трета зона е подписан анекс за сметоизвозването и сметосъбирането. Проблемът с боклука ще бъде решен". Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг пред журналисти относно кризата с боклука в столицата, цитиран от news.bg. Коментарът си той направи, след като представи стратегията на общината за развитието на детските градини и яслите до 2027 година.

Терзиев обясни, че за зона 2 - "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци" е подписан анекс и там не се очаква да има проблеми с осигуряването на сметопочистване и сметоизвозването на боклука. За момента има подписан анекс, така че там няма проблеми, увери кметът.

За зона 4, където влизат "Илинден", Надежда" и "Сердика" също няма проблем, защото е възложено сметопочистването на съседните зони. Единствено проблемна зона е зона 3 - "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев", като и там работим с ясния ангажимент в края на месеца да има крайно решение, подчерта Терзиев.

Той изтъкна, че голямата борба е за 400 млн. близо разлика между това, което се опитва столична община да постигне и това, което общината би платила, ако бе приела първоначалните оферти. "Аз и останалите си свършихме работата да опазим джоба на софиянци да не плащат сметката, защото ако не го бяхме направили накрая всички щяха да имат здравословни проблеми", посочи Терзиев.

Той подчерта, че не приема с мафиотски похвати като палене на камиони и други форми на натиск, да се стигне до това да сме принудени да подпишем договори на цени, които са неприемливи. "Аз не използвам епитети кой е мафия и кой не. Има Господ, съд, прокуратура и има кой да дава оценки", отбеляза Терзиев. И апелира медиите да питат лидера на "Спаси София" кого визира под "мафия" за боклука.

Той призова гражданите да променят навиците си за изхвърляне на боклука и да променят навиците си. "Всичките тези гледки показват, че половината от нещата в сивите кофи, могат да отидат в цветните контейнери", каза Терзиев. И добави, че колкото по-бързо започнем да изхвърляме разделно, толкова по-добре ще е за всички.

Васил Терзиев запита каква е целта да се обяви бедствено положение заради боклука. Бедственото положение ще помогне само да се осигури по-лесно подписване на договори с изпълнителите и фирмите, добави кметът.

Терзиев отбеляза още, че звучи "много лесно на теория" да се отмени такса смет за столичния квартал "Люлин". Той увери, че има допълнителни хора и екипи, които чистят боклука.

На въпрос на News.bg каква е комуникацията с кмета на "Люлин" Георги Тодоров и оказва ли той съдействие за разрешаване на кризата с боклука, Терзиев заяви, че няма безкрайно добра комуникация и когато трябва да се помогне и да се свърши нещо, се прави без неговото участие.

"Извинявам се на всички за причиненото неудобство, не ми е приятно да го водим този разговор с вас и с гражданите, но става дума за няколкостотин милиона. Ако всички са толкова богати и няма проблем да ги платят, може би съм направил грешка, че съм поел тази борба. Аз смятам, че това е защитата на публични интереси и тези няколко месеца неудобство да ни помогнат да мислим какво и как изхвърляме", каза Терзиев.

Той увери, че общината ще подреди всичко свързано с боклука, ще сключи нужните договори, ще се възстанови нормалното сметоизвозване, зимно и лятно почистване, но трябва да си променим навиците и да започнем да оползотворяваме отпадъците.