От КНСБ подготвят нови протести. "Държавата е в "свободно падане"- при растящи цени без нов бюджет"

7 Януари, 2026 18:25 492 14

„Напрежението е голямо. Хората ще го усетят в края на месеца, когато получат заплатите си в евро, видят сметките си за ток и разберат, че няма увеличение. Стачните ни комитети вече заседават", каза още Любослав Костов. По думите му се очаква протестите да бъдат в края на януари или началото на февруари

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS главният икономист на КНСБ Любослав Костов съобщи, че синдикатът започва подготовка за протестни действия. Причината е влизането в сила на удължителен закон за бюджета, който замразява доходите на над половин милион работещи в обществения сектор.

Според Костов в момента държавата се намира в състояние на „свободно падане“ – при растящи цени тя остава без нов бюджет. Той обвини работодателите и политическите сили в лицемерно поведение. „Цяла есен преговаряхме с бизнеса и постигнахме консенсус да не се вдигат данъци и осигуровки срещу поне 10% ръст на заплатите. Накрая правителството и парламентът гледаха теснопартийния си интерес и хвърлиха оставка 5 дни преди да приемат бюджета“, заяви той.

►Основните проблеми,според КНСБ, породени от удължителния закон:

Заплати: Без промяна остават възнагражденията в „Български пощи“, БДЖ, НОИ, на учителите и медицинските сестри. Предвиденият ръст на заплатите в обществения сектор от 10% е блокиран.

Социални плащания: Няма да има ръст на майчинските за втората година и на детските надбавки.

Инвестиции: Спрени са инфраструктурните проекти на общините, заложени в капиталовата програма.

„В обществения сектор работят 600 000 души, от които само 115 000 са администрация. Тези хора останаха с 3.7% увеличение – колкото е кумулативната инфлация според НСИ. Това е обида, при положение че в частния сектор заплатите се актуализират на всеки три месеца“, подчерта Костов.

Той обясни, че съгласно Чл. 52 от Закона за публичните финанси, при липса на бюджет държавата може да харчи само до размера на приходите за предходния месец. Тъй като януари и февруари са традиционно месеците с най-ниски приходи, държавата няма да може да помага на икономическите процеси точно когато хората имат най-голяма нужда.

„Напрежението е голямо. Хората ще го усетят в края на месеца, когато получат заплатите си в евро, видят сметките си за ток и разберат, че няма увеличение. Стачните ни комитети вече заседават". По думите му се очаква протестите да бъдат в края на януари или началото на февруари“.

Той уточни, че целта на протеста е да се „притиснат“ институциите за незабавно приемане на редовен бюджет, за да се избегне ситуация, в която страната ще има нов финансов план чак през септември


България
  • 1 виктория

    6 1 Отговор
    че той боко това иска!! и Белене е тясно за него!!!

    Коментиран от #11

    18:28 07.01.2026

  • 2 КНСБ гладни

    9 2 Отговор
    За пара на хранилка.

    18:29 07.01.2026

  • 3 Алооо кнсб ли е

    8 2 Отговор
    Неее.. подкрепа е.. Нищо.... и на вас ДВЕМ...

    Коментиран от #5

    18:30 07.01.2026

  • 4 Хаха

    7 4 Отговор
    Сички търтеи от обществения сектор да спрат да “работят” няма да го усетим кого плашите.

    Коментиран от #12

    18:32 07.01.2026

  • 5 Улав

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Алооо кнсб ли е":

    Обадил се робовладец...

    18:33 07.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нечулковци

    3 2 Отговор
    Държавата пада, народът страда, а Роско за Украйна гласи зрада(загуба, поражение). Желаещ си имаме, а инак е нехаещ, блуждаещ и нищо не знаещ за проблемите в страната. Кой избира тикварите и свинската пасмина, знаете ли? Обяснете им на тези хора, че живеем в дом, който в момента палят.

    18:35 07.01.2026

  • 8 Няма реформи!

    6 1 Отговор
    Чиновниците не са заинтересовани да правят реформи!
    600 000 търтей трябва да станат 100 000!
    Държавната администрация в БОГАТАТА ШВЕЙЦАРИЯ е 14 000 души!

    Коментиран от #10

    18:35 07.01.2026

  • 9 Калинки, Калинки

    3 0 Отговор
    В Университетите е пълно!

    18:37 07.01.2026

  • 10 Научи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Няма реформи!":

    правописа, бе, и тогава раздавай акъли! Ти защо не си станал чиновник, та си добре,а?

    18:41 07.01.2026

  • 11 Пак празни приказки

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "виктория":

    Като няма какво смислено да кажете,започвате с Борисов.Свърши ли радостта от победата на джензитата.Хайде сега,пак протести с искане Борисов да дойде на власт,после протести да го сваляте.ТЪЙ Е ТО,КАТО НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО ИСКАТЕ.

    18:42 07.01.2026

  • 12 Нищоправеца

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    По-добре да се обидят и да напуснат работа. Тогава ще го усетим ама положително

    18:42 07.01.2026

  • 13 оня с коня

    1 0 Отговор
    Не става ясно срещу КОГО ще протестират.Досега беше срещу Правителството ,то подаде оставка .Остават работещи НС и Президент- и те ли да подават Оставка?

    18:47 07.01.2026

  • 14 селяк

    0 0 Отговор
    кво свободно падане бе бако :Д ниа копаме дъното та си е евало дроба

    18:47 07.01.2026

