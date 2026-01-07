Новини
Николай Николов: Получихме сигнал от община Стамболово- двама души бедстват заради водната стихия

7 Януари, 2026 22:07 634 8

"Няма ток, много помпени станции са залети, около 28 населени места в областта нямат вода. Областният управител е поискал задействане на система с указания какво да правят хората", заяви още Николов

Николай Николов: Получихме сигнал от община Стамболово- двама души бедстват заради водната стихия - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Все още критични места няма, но тежка е ситуацията в Крумовград, Кирково. Преди около 2 ч. дойде сигнал за община Стамболово, където двама души бедстват. Служители с три лодки са в спасителна акция. Това заяви в "Интервюто на деня" по bTV Николай Николов, съветник на вътрешния министър.

В Кирково и Крумовград няма обявени бедстващи хора. Необходимо е държава и общината бързо да реагират, поясни той.

"В момента щабът решава кои са незабавните мерки - дали е необходимо да се обяви бедствено положение. Няма ток, много помпени станции са залети, около 28 населени места в областта нямат вода. Областният управител е поискал задействане на система с указания какво да правят хората", заяви още Николов.

"Системата за осведомяване за бедствия не е автоматична. Тя се задейства отдолу. Например кметът преценява, че нещата стават опасни и активира системата. Ако метеоролозите видят, че р. Карадере, условно, ще излезе от коритото си около 12 ч. и те могат да го направят", каза Николов.

Припомняме, че в област Кърджали е в сила и оранжев код за значителни валежи. Очакваните валежни количества за утре са около и над 35 литра на кв. метър. До 15:00 часа около 168 литра на кв. метър са се изсипали в станция Токачка, а около 94 литра - в село Кирково.

В Крумовград в момента имат питейна вода, но от утре няма да имат водоснабдяване. Заради това денят ще бъде неучебен.

"Трябва да се внимава с тока, хората, които са с наводнени мазета", призова Николов.


  • 1 Важното е

    6 3 Отговор
    че сте в клуба на богатите. Щастието е състояние на духа, откъснете се от битието.

    22:09 07.01.2026

  • 2 Спецназ

    1 8 Отговор
    КОЙ ще спре тъпака да не слезе в
    мазето си за винце и кисело зейе??

    Коментиран от #6

    22:10 07.01.2026

  • 3 БГ днес

    4 3 Отговор
    Карадере?!? Докога в този район ще стоят турски топоними? Пълно е с имена за смяна, тук да не е Турция?

    Коментиран от #5

    22:14 07.01.2026

  • 4 Мда

    5 0 Отговор
    Николай Николов, намсикойси съветник на министър в оставка защо не е на терен, а ляля по медиите?

    22:27 07.01.2026

  • 5 Деян

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "БГ днес":

    Той Пеевски ще се намеси.

    22:43 07.01.2026

  • 6 А ти

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    си Ного умен!

    Коментиран от #7

    22:46 07.01.2026

  • 7 А и не знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "А ти":

    Какво означава Спецназ! Аман от писачи!

    22:47 07.01.2026

  • 8 Москвич Трбантов

    0 0 Отговор
    На този алкохола ама хич не му се отразява добре. Трябваше да намерите снимка от "по-зелените" му години.

    23:31 07.01.2026

