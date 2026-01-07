Николай Николов: Получихме сигнал от община Стамболово- двама души бедстват заради водната стихия

Все още критични места няма, но тежка е ситуацията в Крумовград, Кирково. Преди около 2 ч. дойде сигнал за община Стамболово, където двама души бедстват. Служители с три лодки са в спасителна акция. Това заяви в "Интервюто на деня" по bTV Николай Николов, съветник на вътрешния министър.
В Кирково и Крумовград няма обявени бедстващи хора. Необходимо е държава и общината бързо да реагират, поясни той.
"В момента щабът решава кои са незабавните мерки - дали е необходимо да се обяви бедствено положение. Няма ток, много помпени станции са залети, около 28 населени места в областта нямат вода. Областният управител е поискал задействане на система с указания какво да правят хората", заяви още Николов.
"Системата за осведомяване за бедствия не е автоматична. Тя се задейства отдолу. Например кметът преценява, че нещата стават опасни и активира системата. Ако метеоролозите видят, че р. Карадере, условно, ще излезе от коритото си около 12 ч. и те могат да го направят", каза Николов.
Припомняме, че в област Кърджали е в сила и оранжев код за значителни валежи. Очакваните валежни количества за утре са около и над 35 литра на кв. метър. До 15:00 часа около 168 литра на кв. метър са се изсипали в станция Токачка, а около 94 литра - в село Кирково.
В Крумовград в момента имат питейна вода, но от утре няма да имат водоснабдяване. Заради това денят ще бъде неучебен.
"Трябва да се внимава с тока, хората, които са с наводнени мазета", призова Николов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Важното е
22:09 07.01.2026
2 Спецназ
мазето си за винце и кисело зейе??
Коментиран от #6
22:10 07.01.2026
3 БГ днес
Коментиран от #5
22:14 07.01.2026
4 Мда
22:27 07.01.2026
5 Деян
До коментар #3 от "БГ днес":Той Пеевски ще се намеси.
22:43 07.01.2026
6 А ти
До коментар #2 от "Спецназ":си Ного умен!
Коментиран от #7
22:46 07.01.2026
7 А и не знаеш
До коментар #6 от "А ти":Какво означава Спецназ! Аман от писачи!
22:47 07.01.2026
8 Москвич Трбантов
23:31 07.01.2026