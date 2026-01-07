Зам.-министър Недялков: За 5, 6 и 7 януари в пощите са обменени над 12 млн. лева и има заявки за още около 2 млн. лева

Има достатъчно наличност в евро за изплащането на пенсиите. Пощите са обезпечени, а изплащането се извършва по преизчисление на НОИ. Нямам информация някъде да има грешно преизчисление. Ако някъде се появи такъв проблем, гражданите трябва да сигнализират в НОИ.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, който коментира темата за преминаването към еврото, цитиран от novini.bg.
"Единственото, което се е случило, е, че е сменена валутата. Няма нищо страшно и нека хората да не бързат, да не се редят на опашки, няма нищо страшно. Разбираме възрастните хора и им помагаме по абсолютно всякакъв начин. Пак ще повторя, че няма промяна при пенсиите - има само промяна на банкнотите и картинките на тях. Нашите наблюдения показват, че все повече пенсионери предпочитат да получават пенсиите по банков път, а не да си ги взимат от пощите. Осигурена е охрана и видеонаблюдение на пощенските клонове, което ще продължи и в следващите дни. Призовавам възрастните хора да не се поддават на различни измами от типа - ние ще ви предложим по-добър курс при смяната на левовете в евро. Нека сменят парите си само в банките и пощенските клонове", добави той.
"Левове може да се обменят в пощенски клонове само в населени места, където няма банки. Искам да направя това важно уточнение - не може във всеки пощенски клон да смениш левове в евро, а само там, където няма банки. На момента може да се сменят до 1 000 лева. За суми между 1 000 и 10 000 лева се изисква предварителна заявка, която се изпълнява в рамките на ден-два. В пощенските станции няма такси при обмяната на валутата. Имаме машини, които проверяват истинността на банкнотите, а и служителите ни са подготвени. В пощите ще може да се обменят левове в евро още шест месеца. Има достатъчно време и нека хората да не бързат. За първите три дни - 5, 6 и 7 януари са обменени над 12 млн. лева в пощенските клонове и има заявки за още около 2 млн. лева", разкри зам.-министър Недялков.
