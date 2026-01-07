Новини
Зам.-министър Недялков: За 5, 6 и 7 януари в пощите са обменени над 12 млн. лева и има заявки за още около 2 млн. лева

7 Януари, 2026 20:25 780 41

"Левове може да се обменят в пощенски клонове само в населени места, където няма банки. Искам да направя това важно уточнение - не може във всеки пощенски клон да смениш левове в евро, а само там, където няма банки. На момента може да се сменят до 1 000 лева", поясни заместник-министърът на транспорта и съобщенията

Зам.-министър Недялков: За 5, 6 и 7 януари в пощите са обменени над 12 млн. лева и има заявки за още около 2 млн. лева - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има достатъчно наличност в евро за изплащането на пенсиите. Пощите са обезпечени, а изплащането се извършва по преизчисление на НОИ. Нямам информация някъде да има грешно преизчисление. Ако някъде се появи такъв проблем, гражданите трябва да сигнализират в НОИ.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, който коментира темата за преминаването към еврото, цитиран от novini.bg.

"Единственото, което се е случило, е, че е сменена валутата. Няма нищо страшно и нека хората да не бързат, да не се редят на опашки, няма нищо страшно. Разбираме възрастните хора и им помагаме по абсолютно всякакъв начин. Пак ще повторя, че няма промяна при пенсиите - има само промяна на банкнотите и картинките на тях. Нашите наблюдения показват, че все повече пенсионери предпочитат да получават пенсиите по банков път, а не да си ги взимат от пощите. Осигурена е охрана и видеонаблюдение на пощенските клонове, което ще продължи и в следващите дни. Призовавам възрастните хора да не се поддават на различни измами от типа - ние ще ви предложим по-добър курс при смяната на левовете в евро. Нека сменят парите си само в банките и пощенските клонове", добави той.

"Левове може да се обменят в пощенски клонове само в населени места, където няма банки. Искам да направя това важно уточнение - не може във всеки пощенски клон да смениш левове в евро, а само там, където няма банки. На момента може да се сменят до 1 000 лева. За суми между 1 000 и 10 000 лева се изисква предварителна заявка, която се изпълнява в рамките на ден-два. В пощенските станции няма такси при обмяната на валутата. Имаме машини, които проверяват истинността на банкнотите, а и служителите ни са подготвени. В пощите ще може да се обменят левове в евро още шест месеца. Има достатъчно време и нека хората да не бързат. За първите три дни - 5, 6 и 7 януари са обменени над 12 млн. лева в пощенските клонове и има заявки за още около 2 млн. лева", разкри зам.-министър Недялков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ма много беееееее

    17 3 Отговор
    Обахте на бабичките по селата левчетата от бурканите. В същото време даже в големите областни градове по магазините вече никъде не връщат ресто в евро, защото просто евро НЯМА!

    Коментиран от #3, #23

    20:29 07.01.2026

  • 2 И кво

    9 0 Отговор
    да направим сега ?

    20:32 07.01.2026

  • 3 ти колко искаш

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ма много беееееее":

    с такава развита държава и с такива кадърни политици?

    20:32 07.01.2026

  • 4 В оставка

    12 1 Отговор
    си , не занимавай хората със себе си !

    20:34 07.01.2026

  • 5 Ами

    3 2 Отговор
    Защо в пощата не може да си платиш задълженията в лева а искат само евро

    Коментиран от #7

    20:55 07.01.2026

  • 6 Не е важно колко са

    8 0 Отговор
    обменени като стойност в случая а броя транзакции за да можем ясно да видим и да се разбере реално какви нещастници са тея в банките ! А това че в пощите могат само до 1 000 лева да се обменят е гавра с хората. Като цяло сте тотално завършени олигофрени в министерството и за нищо не ставате....

    20:56 07.01.2026

  • 7 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    за Харманли става въпрос

    20:57 07.01.2026

  • 8 Здрасти

    4 1 Отговор
    Тея пари ги крадете за ден сигирно

    20:58 07.01.2026

  • 9 евроцентър

    7 1 Отговор
    и мен какво ме касае колко лева са обменени, мен ме интересува защо пред Нова година навсякъде по казионните медии тръбяха, че обмяната ще става и в пощите, обаче се оказва, не във всички пощи, лъжци и мошенници, особено оня дъртия на бенебе

    21:00 07.01.2026

  • 10 Какво става сега ?

    7 0 Отговор
    За банки отказващи да приемат монети или поставящи смешни лимити колко ще е глобата за ден ? А пуяк?

    21:00 07.01.2026

  • 11 Коки

    10 1 Отговор
    Това ли ви е работата - да следите хората колко пари обменят?
    Долни помияри...

    Коментиран от #29

    21:01 07.01.2026

  • 12 Няма

    2 4 Отговор
    населени места без банки

    21:02 07.01.2026

  • 13 И колко на брой са тези пощенски

    6 0 Отговор
    клонове в които за 3 дена 12 млн. лева са обменени? Колко се пада на клон на ден? ..... или тва е сложничко за министърчето ?

    21:04 07.01.2026

  • 14 оня с питон.я

    3 3 Отговор
    И пепедебейската измет вече ще си получава рушветите в евро.

    21:06 07.01.2026

  • 15 Н Ганчев

    5 0 Отговор
    Моля редакцията ,питайте го този господин защо само 1500 Евро доставят на ден в пощите на селата ? Това вярно ли е или в нашето село става някаква задкулисна шуробаджанашка история . Пощенската служителка каза,че максимум на трима човека по максимум 1000 лв имат право да обменят на ден, след като свършат с пенсиите. В селото живеят над 1000 човека и е без банкомат , ахтека и обществен транспорт ,а в магазина до сега само левове .

    21:06 07.01.2026

  • 16 Защо ?

    5 1 Отговор
    Всичко !

    В Тази !

    Държава !

    Се !

    Оплеска ?

    21:07 07.01.2026

  • 17 могат само до 1 000 лева ....

    6 1 Отговор
    и баба Пена инвалида всеки ден с количката и апарата за вливания.....ту-тууу до пощата.... в сърцето на Европата. От къщата в Горна Курия се спуска по пистата с количката до пощата а после цялото село я избутват обратно до горе и така 2 месеца а?

    21:10 07.01.2026

  • 18 АбеЕ пуякК изтръпналЛ

    3 0 Отговор
    Само днес пенсиите са повече от тея 12 млн. лева

    21:12 07.01.2026

  • 19 Обмяната е ненужна, еврото безмислено

    8 1 Отговор
    Може ли някой да ми обясни разумно какава е ползата за обикновения българи от еврото? След това аз ще му изброя 11 щети от еврото за нас обикновените граждани на РБ.

    Коментиран от #24, #32

    21:14 07.01.2026

  • 20 Вааащу маааами ей

    5 0 Отговор
    Един депутат значи ако от пощата си тегли само заплатата трябва на работа да не ходи а ?

    21:15 07.01.2026

  • 21 133

    1 1 Отговор
    По магазините, какво е...хвърчат пачки та пачки...бая сме скатали

    21:15 07.01.2026

  • 22 Участие в плащането на дълга на Запада

    6 1 Отговор
    Всички имаме роднини зад граница. Питайте ги за ужасните последици от еврото.

    Ето ги "преимуществата" на еврото в за обикновения човек в БГ:

    1. Ще плащаме пропорционално дълговете на Гърция, Италия, Испания Франция.
    2. През януари ,след като въведохме еврото цените ще скочат 5-30 процента. В края на 2025- двойно, Както в Германия след въвеждането му.
    3. Гаранционните фондове за лева на борда /евро около 70 млд половината ще се преведат в Европейската Централна Банка, другата ще бъдат разграбени от синовете на пребоядисалите се комунисти, сегашни демократи.
    4. Дигитализирането на еврото (това ще е на дневен ред скоро) може да доведе до ограничаване или загуба на собстевени пари, ако на някой или някое посопство не хареса ваш постинг, мнение или постъпка.
    5. Банките ще са облагодетелствани за теглим неогарничено и безотговорно заеми за потребление, пенсии и заплати, но кой ще ги връща? Висшите технологии къде са последните 30 год.
    PS: Дигитализацията е световна тенденция. В Китай вече реализирано. В Брюксел и Лондон е на дневен ред за цифровитацията де. Ще стане профилиране на потреблението. Слушай брилянтния анализ за еврото на доц. Сарийски на тубата. С него съм напълно съгласен. Ще доведе до загуба на собстевени пари в банката, но ако на някой не хареса ваше мнение, постинг или постъпка - дигиталенят концлагер ще е в действие.

    Коментиран от #26, #33

    21:17 07.01.2026

  • 23 Ран Босилек

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ма много беееееее":

    "Сливи за смет"

    21:20 07.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ТРИМАТА ОТ ЗАПАСА

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Участие в плащането на дълга на Запада":

    НИЕ ИМАМЕ В КУБА...КОЛУМБИЯ И ВЕНЕЦУЕЛА....КО ДА ПИТАМЕ...А И В МЕХИКО.

    21:23 07.01.2026

  • 27 иво стенсо

    3 0 Отговор
    Евро няма.По банките огромни опашки и когато си на ред еврото е свършило

    21:24 07.01.2026

  • 28 нннн

    6 0 Отговор
    Значи, всеки българин е обменил 2 лева за три дни. Толкова много?!

    21:25 07.01.2026

  • 29 Шпионират народа.

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Коки":

    Кой колко пари ще обмени.

    21:27 07.01.2026

  • 30 И защо бре

    2 0 Отговор
    Левове може да се обменят в пощенски клонове само в населени места, където няма банки ? А ? За да им е по гадно нали ?

    21:29 07.01.2026

  • 31 Паразитиращата класа

    3 0 Отговор
    В кои банки да си обменят хората парите? Вчера са отказали на някой с въпрос: "Вие клиент ли сте на банката?". Ако не сте - не може.

    21:32 07.01.2026

  • 32 12345

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Обмяната е ненужна, еврото безмислено":

    Работата тук не е икономическа, дори първокурсниците в Иконимическия знаят, че в Еврозоната е много по-изгодно за страната и бизнеса. Работата е политическа, или по -скоро геополитическа. Влизането в Еврозоната ще ни откъсне още повече от евразийския модел на блатото, което е огромен камък в галошите на кремълци, имали народа ни винаги за безропотен и послушен слуга, като копейките и все още съществуващите тук-там русороби.

    Коментиран от #36, #40

    21:33 07.01.2026

  • 33 Колега въпрос имам ?

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Участие в плащането на дълга на Запада":

    Точка 3 си написал: . Гаранционните фондове за лева на борда /евро около 70 млд половината ще се преведат в Европейската Централна Банка. 35 млд това тези 8% който са подаръка за ЕЦБ ли са ? Питам защото никъде не намирам общият номинал на напечатаните "български евра" ? По точно заплатените за печат .... Преварително благодаря за отговора ако си способен да го дадеш

    21:34 07.01.2026

  • 34 Ехааа

    0 0 Отговор
    Това са пари на обществените служители крали през времето а не на жабите скътали парите се в БУРКАНИТЕ.

    Аз намерих 12 килограмови БУРКАНИ натъпкани със столевки с образа на Георги Димотров при събаряне на къща която бял купил.

    Нима тези пари сз били на ТРУЖЕНИЦИТЕ Кото едва смогваха да преживеят.
    През ПРЕГОДА кой малко кой голямо и пк късно открадените НАРОДНИ пари са много по малко от ИЗНЕСЕНИТЕ В чужбина като ДУБАИ, БАРЦЕЛОБА И ДРУГИ места.

    21:34 07.01.2026

  • 35 Един Българин

    0 0 Отговор
    Добър ден управляващи алчни и малоумни изроди,имате ли си представа как ще ревете майка ви проста и некъдърна паплач и ще се чудите на кой свят се намирате,опропастихте и е---те майката на тая държава,от всякъде!
    Един ден когато слезе Творецът на тая окаяна и грешна земя ,за да раздели мършата от стадото,ще се гърчите с червей в телата си и ще проклинате денят в който сте се родили!
    А сега се радвайте,времето във вселената не е равно на времето на земята!
    Тежко на тия които имат очи,и не виждат,и на тия които имат уши и не чуват!
    Замислете се колко е дълъг човешкия живот? И какво ще вземете със себе си,освен един бял чаршаф,и 5-6 рози,да ухае на червейте.
    Какво ще мислят децата и внуците ви за вас ,как сте живели КАКВО СТЕ НАПРАВИЛИ,И КАК СТЕ УМРЕЛИ, ще ви кажа като БОКЛУЦИ!
    Децата ви ще се отрекат от вас помнете ми думата!

    21:37 07.01.2026

  • 36 Ей смешко, тук не сме детската градина

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "12345":

    А първокурсниците в Иконимическия НИЩО не знаят.....ъхъъъ...

    Коментиран от #37, #38

    21:37 07.01.2026

  • 37 Bъзпалени едноклетъчни копейки

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ей смешко, тук не сме детската градина":

    ЗНАЕТЕ ЛИ КОЕ Е НАЙ-ХУБАВОТО - ЧЕ ЦЕЛИ ПОКОЛЕНИЯ ДЕЦА ЩЕ ИЗРАСТНАТ С ЕВРАЦИТЕ 💶 И СЪС САМОЧУВСТВИЕТО НА ЗАПАДНЯЦИ - ПРЕДСТАВЕТЕ СИ БЪЛГАРИЯ СЛЕД 20, 50, 100 ГОДИНИ !!! НА ТАКОВА ЕДНО ДЕТЕ КАТО МУ КАЖЕШ "РУСИЯ" - ЩЕ ТЕ ГЛЕДА КАТО ТЕЛЕ У ЖЕЛЕЗНИЦА - В СЛУЧАЯ - КАТО ТЕЛЕ У ЕВРОПЕЙСКИ ВЛАК-СТРЕЛА !!!

    21:39 07.01.2026

  • 38 Мача приключи с победа на еврото!

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Ей смешко, тук не сме детската градина":

    Простаци антибългарски/ проруски копейки/ просо сънуват и квакат като жаби!

    Коментиран от #41

    21:40 07.01.2026

  • 39 Абе момиче

    2 0 Отговор
    Заместник министър да не е малкото име на човека. Да оставим на страни това че правителството е в оставка. Трябва да се каже че зам. министъра на съобщенията Недялков е казал това и това. Министър не е титла. Винаги се споменава министерството.

    21:42 07.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 копейките

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мача приключи с победа на еврото!":

    РИВАТ!!!

    21:49 07.01.2026

