Харалан Александров: Случаят "Петрохан" поставя тревожни въпроси за функционирането на хората като семейства и индивиди

Въпреки, че от политическите решения, от поведението на политическите лидери, тяхната морал и визионерска способност зависят много неща в нашия живот, драмите свързани с живота и смъртта, с родителстването, с отглеждането на деца, с рисковете пред младите хора и всички тези въпроси, които повдига тази много заплетена и много, според мен, имистифицирана афера около "Петрохан".
Петроханският "Туин пийкс" е доста добро название, според мен. Всичко това е далеч по-фундаментално. Тук са заложени огромни такива въпроси, свързани с основното функциониране на хората като семейство и като индивиди. Съвсем естествено е, че това предизвика повече тревога.
Това каза социалният антрополог Харалан Александров в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.
И допълва: "Освен това, сме доста уморени и доста изтощени от политическите интриги и най-сетне огромна част от хората си дават сметка, че сме поставени структурно в ситуация, в която твърде малко зависи от политиката на национално ниво. Всеки ден си даваме сметка с нарастващо чувство за безнадежност, колко малко зависи от държавите в един интегриран и глобализиран свят и в каква огромна степен казването на решение се е отместило донякъде незабелязано в други центрове на власт, най-вече свързани с глобалните корпоративни елити, които очевидно имат нова версия за това как ще изглежда световния ред, разбира се, така че да ги устроива".
Според него това е големият проблем на съвременния свят - структурното напрежение и противоречия между демокрацията и глобализацията.
"Това е светът, в който живеем. Той е много мрачен, много, много страшен и българската му проекция, за да се върна към вашия въпрос, е вероятно свързана с тази драма в "Петрохан", поне това е което хората виждат. Сега това е много опасна линия на интерпретация, държа да кажа, защото фактите са, че имаме жертви, имаме трима странни хора, които са живели в гората, които намираме убити по очевидно брутален начин. Всичко, което започва да се разплита, те първа ще разберем какво е и как се е случило, защо и какви са. Разбира се, надявам се да бъдат разкрити извършителите, но това е в момента в сферата на догадките. В това пространство на неяснота се развиха точно фантазиите, конспирациите и тревогите. И се страхувам, че върху тези клети хора, които Господ знае какво са правили там и защо са били въоръжени до зъби и са заградили част от планината", коментира социалният антрополог.
И добави: "Това само по себе си очевидно е скандално и недопустимо и се надявам да бъде потърсено отговорност от тези, които са го допуснали. Но така или иначе, тези хора, въпреки политическата си протекция, въпреки специалния статус на квази държава, който им е бил даден, или са си присвоили в най-добрите мутренски традиции на 90-те, между другото, защото точно така функционираше света тогава, някой, който е по-брутален и по-въоръжен, завземаше част от територията и почваше да се разпоражда върху нея".
"Така че, така или иначе, тези хора са мъртви. Това е което би трябвало да ни тревожи. Оказва се обаче, че тревогите, които са в обществото, са толкова по-дълбоки, по-фундаментални, както казах, свързани с ключови въпроси около това дали сме компетентни като родители, дали сме в състояние да защитим децата и младите хора, че те веднага биват проектирани или прилепени към този криминален казус. И се получава тази особена смес от фантазия, от догадки, от недокрай установени факти, който е идеалната почва и хранителна среда за параноидни и конспиративни теории. И в най-добрите традиции на Дейвид Линч, защото той е автора на Twin Peaks и не само, много други филми, които общо заедно точно това показват, как под повърхността на тънкият слой на привидна нормалност се крие ужас, безумие и дълбоко ирационален и насилнически свят".
Според него това, което може да се каже, че основната тревога на родителите е, че те не са в състояние да комуникират пълноценно с децата си и не могат да разберат техния свят.
"Случва се нещо, което е много различно. То се случва в кодираните социални медии. Затварят се младите хора от тези поколения в своите групи започват да произвеждат, да пренасят в тях ключови процеси, свързани с социализацията, с съревнованието, с утвърждаването в света. Случват се процеси, които са много притеснителни, свързани с виртуалното насилие, например. И всичко това научаваме през симптоматиката на травмата. Все повече деца от това поколение започват да показват травматични симптоми и изведнъж възрастните започват да се питат какво се е случило, къде се е случило и как".
Александров смята, че това е световен процес, а не само в България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
04:36 09.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хараланееее, Харалане...
Коментиран от #9
04:44 09.02.2026
4 Рейчъл Стоянов
04:47 09.02.2026
5 Пауър Рейнджърс
04:48 09.02.2026
6 хах
04:49 09.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Данко Харсъзина
04:53 09.02.2026
9 харалан
До коментар #3 от "Хараланееее, Харалане...":но пак взех кинти!
04:57 09.02.2026
10 Данко Харсъзина
Държавицата не отива на добре.
Коментиран от #11
04:59 09.02.2026
11 Кой е тоя Сашо Кеша?
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Да не е Вълка Лупи?
05:06 09.02.2026
12 Популацията е ...
Коментиран от #15
05:14 09.02.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОМУНИСТИЧЕСКОТО ДЕТЕНЦЕ ХАРЛАН
......
ОБАХА ВСИЧКИ ПРОСТИ СОПОЛИ СПОРТИСТИ
И ИМ ДАДОХА ДИПЛОМИ :)
.....
ТАМ Е ПРИЧИНАТА ЗА МОРАЛНИЯ УПАДЪК
05:19 09.02.2026
14 Обазец за критери
05:20 09.02.2026
15 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Популацията е ...":Снощи Сандов каза, че са се виждали на протестите за сваляне на правителството. Има го в статията по долу.
05:24 09.02.2026
16 Пешо от панелката
А когато нещо се обърка и има (досега) 6 трупа никой, абсолютно никой не вярва на праяителство, полиция, прокуратура ДАНС и др. Премиерът и министърът на вътрешните работи се крият, главният прокурор по традиция се прави на луд и говори абсолютни глупости, мисирките надминават себе си в лъжи и търсене на сензационализъм, обществото роптае, но само по форумите, жалка картина, провалена държава. Добре че беше бай Тошо овчаря да намери кемпвра. Може да го пратим да провери и кой е финансирал агенцията, може да излезе нещо неочаквано
Коментиран от #27
05:25 09.02.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЛЕД СТРЕЛБАТА ИЛИ НЕ ?:)
Коментиран от #20
05:25 09.02.2026
18 Предизборно
05:34 09.02.2026
19 Този дърдорко и папагал
Появяват се по медиите все едни и същи разбиратели, които говорят 50 минути и нищо не казват.
05:35 09.02.2026
20 Един
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":овчар!
Коментиран от #23
05:35 09.02.2026
21 Факти
05:36 09.02.2026
22 Основния
05:37 09.02.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "Един":И ОВЧАРЯ ИЗБЪРСАЛ ДРЪЖКИТЕ НА ВРАТИТЕ С БЕЛИНА :)
05:37 09.02.2026
24 Совата
05:38 09.02.2026
25 Най важно е
05:39 09.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Данко Харсъзина
До коментар #16 от "Пешо от панелката":Когато Бойко беше Премиер, такива неща не се случваха.
Коментиран от #29
05:51 09.02.2026
28 Когато липсват институции
05:58 09.02.2026
29 Харсъзино,
До коментар #27 от "Данко Харсъзина":ако не се бъзикаш, си за чаластрене! Над 120+ потулени случая на поръчкови убийства на конкуретни бандити имаше само през времето като монтираха така любимата ти Тиква за главен секретар на мвр.
06:05 09.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Уса
06:07 09.02.2026
32 82 годишния
06:20 09.02.2026
33 Последния Софиянец
06:36 09.02.2026
34 колко време
06:42 09.02.2026