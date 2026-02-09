Новини
Харалан Александров: Случаят "Петрохан" поставя тревожни въпроси за функционирането на хората като семейства и индивиди

Харалан Александров: Случаят "Петрохан" поставя тревожни въпроси за функционирането на хората като семейства и индивиди

9 Февруари, 2026 05:23

  • харалан александров-
  • общество-
  • петрохан

Светът, в който живеем е много мрачен, смята социалният антрополог

Харалан Александров: Случаят "Петрохан" поставя тревожни въпроси за функционирането на хората като семейства и индивиди - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Въпреки, че от политическите решения, от поведението на политическите лидери, тяхната морал и визионерска способност зависят много неща в нашия живот, драмите свързани с живота и смъртта, с родителстването, с отглеждането на деца, с рисковете пред младите хора и всички тези въпроси, които повдига тази много заплетена и много, според мен, имистифицирана афера около "Петрохан".

Петроханският "Туин пийкс" е доста добро название, според мен. Всичко това е далеч по-фундаментално. Тук са заложени огромни такива въпроси, свързани с основното функциониране на хората като семейство и като индивиди. Съвсем естествено е, че това предизвика повече тревога.

Това каза социалният антрополог Харалан Александров в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.

И допълва: "Освен това, сме доста уморени и доста изтощени от политическите интриги и най-сетне огромна част от хората си дават сметка, че сме поставени структурно в ситуация, в която твърде малко зависи от политиката на национално ниво. Всеки ден си даваме сметка с нарастващо чувство за безнадежност, колко малко зависи от държавите в един интегриран и глобализиран свят и в каква огромна степен казването на решение се е отместило донякъде незабелязано в други центрове на власт, най-вече свързани с глобалните корпоративни елити, които очевидно имат нова версия за това как ще изглежда световния ред, разбира се, така че да ги устроива".

Според него това е големият проблем на съвременния свят - структурното напрежение и противоречия между демокрацията и глобализацията.

"Това е светът, в който живеем. Той е много мрачен, много, много страшен и българската му проекция, за да се върна към вашия въпрос, е вероятно свързана с тази драма в "Петрохан", поне това е което хората виждат. Сега това е много опасна линия на интерпретация, държа да кажа, защото фактите са, че имаме жертви, имаме трима странни хора, които са живели в гората, които намираме убити по очевидно брутален начин. Всичко, което започва да се разплита, те първа ще разберем какво е и как се е случило, защо и какви са. Разбира се, надявам се да бъдат разкрити извършителите, но това е в момента в сферата на догадките. В това пространство на неяснота се развиха точно фантазиите, конспирациите и тревогите. И се страхувам, че върху тези клети хора, които Господ знае какво са правили там и защо са били въоръжени до зъби и са заградили част от планината", коментира социалният антрополог.

И добави: "Това само по себе си очевидно е скандално и недопустимо и се надявам да бъде потърсено отговорност от тези, които са го допуснали. Но така или иначе, тези хора, въпреки политическата си протекция, въпреки специалния статус на квази държава, който им е бил даден, или са си присвоили в най-добрите мутренски традиции на 90-те, между другото, защото точно така функционираше света тогава, някой, който е по-брутален и по-въоръжен, завземаше част от територията и почваше да се разпоражда върху нея".

"Така че, така или иначе, тези хора са мъртви. Това е което би трябвало да ни тревожи. Оказва се обаче, че тревогите, които са в обществото, са толкова по-дълбоки, по-фундаментални, както казах, свързани с ключови въпроси около това дали сме компетентни като родители, дали сме в състояние да защитим децата и младите хора, че те веднага биват проектирани или прилепени към този криминален казус. И се получава тази особена смес от фантазия, от догадки, от недокрай установени факти, който е идеалната почва и хранителна среда за параноидни и конспиративни теории. И в най-добрите традиции на Дейвид Линч, защото той е автора на Twin Peaks и не само, много други филми, които общо заедно точно това показват, как под повърхността на тънкият слой на привидна нормалност се крие ужас, безумие и дълбоко ирационален и насилнически свят".

Според него това, което може да се каже, че основната тревога на родителите е, че те не са в състояние да комуникират пълноценно с децата си и не могат да разберат техния свят.

"Случва се нещо, което е много различно. То се случва в кодираните социални медии. Затварят се младите хора от тези поколения в своите групи започват да произвеждат, да пренасят в тях ключови процеси, свързани с социализацията, с съревнованието, с утвърждаването в света. Случват се процеси, които са много притеснителни, свързани с виртуалното насилие, например. И всичко това научаваме през симптоматиката на травмата. Все повече деца от това поколение започват да показват травматични симптоми и изведнъж възрастните започват да се питат какво се е случило, къде се е случило и как".

Александров смята, че това е световен процес, а не само в България.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    14 1 Отговор
    Халаранчо е един от ятото платени папагали.

    04:36 09.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хараланееее, Харалане...

    13 1 Отговор
    ... пак нищо умно не каза.

    Коментиран от #9

    04:44 09.02.2026

  • 4 Рейчъл Стоянов

    10 0 Отговор
    Тоя има ли жена, семейство, деца, та седнал да разправя за "основната тревога на родителите е, че те не са в състояние да комуникират пълноценно с децата си и не могат да разберат техния свят."

    04:47 09.02.2026

  • 5 Пауър Рейнджърс

    10 0 Отговор
    Социолозите и политолозите да си коментират лъжите и простотиите на депутатите и правителството, а не да дават акъли и мнения по криминални казуси. Затова си има специалисти, адвокати и някои дърти милиционери от соца.

    04:48 09.02.2026

  • 6 хах

    9 0 Отговор
    Кой ви вярва ве

    04:49 09.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Същата история е НПО "Институт за пътна безопастност" на Мехмедова, дето се вихри постоянно из телевизиите. Държава в държавата. Няма да се учудя ако и тези се изпизастрелят за пари.

    04:53 09.02.2026

  • 9 харалан

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хараланееее, Харалане...":

    но пак взех кинти!

    04:57 09.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор
    Харалана няма деца, но говори за отглеждане на деца. Плугчиева има едно дете, но говори за демографска криза. Сашо Кеша не е виждал електроцентрала и на снимка, но постоянно се вихри из телевизиите да дава акъл за енергетика.
    Държавицата не отива на добре.

    Коментиран от #11

    04:59 09.02.2026

  • 11 Кой е тоя Сашо Кеша?

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Да не е Вълка Лупи?

    05:06 09.02.2026

  • 12 Популацията е ...

    9 1 Отговор
    След като е случаят е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник Толупа са причината за убийствата. Пак гласувайте за тях.

    Коментиран от #15

    05:14 09.02.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    АМИ ТАКИВА ТЕХНИКУМИ КАТО НБУ КЪДЕТО ПРЕОПОДАВА
    КОМУНИСТИЧЕСКОТО ДЕТЕНЦЕ ХАРЛАН
    ......
    ОБАХА ВСИЧКИ ПРОСТИ СОПОЛИ СПОРТИСТИ
    И ИМ ДАДОХА ДИПЛОМИ :)
    .....
    ТАМ Е ПРИЧИНАТА ЗА МОРАЛНИЯ УПАДЪК

    05:19 09.02.2026

  • 14 Обазец за критери

    7 1 Отговор
    Защо се убиват по тройки. Следващите двама от трима са индивиди с тегла 130 + кг.(сетете се кои са дебелаците) Третият ще бъде избран от убиците по същия критерий по тяхо осмотрение.

    05:20 09.02.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Популацията е ...":

    Снощи Сандов каза, че са се виждали на протестите за сваляне на правителството. Има го в статията по долу.

    05:24 09.02.2026

  • 16 Пешо от панелката

    8 0 Отговор
    Най важният извод е че живеем в провалена държава. Някаква група получава от държавата, име, статут, закрила, специално отношение, изключения от закони и правилата, каквото аз и ти няма да получим ако пуснем една молба и чакаме някой министър да ни приеме и да каже "да"
    А когато нещо се обърка и има (досега) 6 трупа никой, абсолютно никой не вярва на праяителство, полиция, прокуратура ДАНС и др. Премиерът и министърът на вътрешните работи се крият, главният прокурор по традиция се прави на луд и говори абсолютни глупости, мисирките надминават себе си в лъжи и търсене на сензационализъм, обществото роптае, но само по форумите, жалка картина, провалена държава. Добре че беше бай Тошо овчаря да намери кемпвра. Може да го пратим да провери и кой е финансирал агенцията, може да излезе нещо неочаквано

    Коментиран от #27

    05:25 09.02.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ПОСЛЕДНО НЯКОЙ ПРОВЕТРИЛ ЛИ Е КАМПЕРА
    СЛЕД СТРЕЛБАТА ИЛИ НЕ ?:)

    Коментиран от #20

    05:25 09.02.2026

  • 18 Предизборно

    3 1 Отговор
    криминале!Малко по хорор!

    05:34 09.02.2026

  • 19 Този дърдорко и папагал

    8 0 Отговор
    да каже и къде са били службите, щом толкова много разбира и ми дрънка стари манджи претоплени.
    Появяват се по медиите все едни и същи разбиратели, които говорят 50 минути и нищо не казват.

    05:35 09.02.2026

  • 20 Един

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    овчар!

    Коментиран от #23

    05:35 09.02.2026

  • 21 Факти

    7 1 Отговор
    Харалан Александров: Случаят "Петрохан" поставя тревожни въпроси за функционирането на хората като семейства и индивиди, плащащи с левро

    05:36 09.02.2026

  • 22 Основния

    6 0 Отговор
    въпрос-от кемпера,ако са бягали,защо не към полицията?

    05:37 09.02.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Един":

    И ОВЧАРЯ ИЗБЪРСАЛ ДРЪЖКИТЕ НА ВРАТИТЕ С БЕЛИНА :)

    05:37 09.02.2026

  • 24 Совата

    4 2 Отговор
    Наблюдавайте рейтинга....

    05:38 09.02.2026

  • 25 Най важно е

    5 2 Отговор
    да гласуваме масово и ,,точно"!

    05:39 09.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Пешо от панелката":

    Когато Бойко беше Премиер, такива неща не се случваха.

    Коментиран от #29

    05:51 09.02.2026

  • 28 Когато липсват институции

    6 1 Отговор
    Като прокуратура и МВР се налага да плащат на такива индивиди, които да ни обясняват, че света се променя и животът е ,,такъв".

    05:58 09.02.2026

  • 29 Харсъзино,

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    ако не се бъзикаш, си за чаластрене! Над 120+ потулени случая на поръчкови убийства на конкуретни бандити имаше само през времето като монтираха така любимата ти Тиква за главен секретар на мвр.

    06:05 09.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Уса

    3 0 Отговор
    Повечето хора са съвсем нормални,но има и мрши работещи за държавата мафия

    06:07 09.02.2026

  • 32 82 годишния

    1 0 Отговор
    убиец,вече е в Дубай!

    06:20 09.02.2026

  • 33 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Тези лагери са били за лечение на наркозависими деца на богати хора и са плащали големи суми.

    06:36 09.02.2026

  • 34 колко време

    1 0 Отговор
    ще се дъвче тази новина , който и сайт да отвориш Петрохан та Петрохан . Досадно

    06:42 09.02.2026

