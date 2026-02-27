Вземете 50% отстъпка за хостинг от

София Андреева за случая "Петрохан": Ще се покрия, няма да се самоубивам!

София Андреева за случая "Петрохан": Ще се покрия, няма да се самоубивам!

27 Февруари, 2026 12:08

27 Февруари, 2026 12:08 1 596 36

  • софия андреева-
  • ивайло калушев-
  • петрохан-
  • педофилия-
  • педофили-
  • секта-
  • секс с деца

Жената е категорична, че в случая "Петрохан" не става въпрос за самоубийства

София Андреева за случая "Петрохан": Ще се покрия, няма да се самоубивам! - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В следващите дни смятам да се покрия изцяло! Ако ме намерите самоубита, да знаете, че нямам такива намерения!" Това обяви пред "България Днес" София Андреева - майката на Валери, който е близък до Иво Калушев и преди години е подал сигнал за сексуално насилие от страна на "ламата".

Жената е категорична, че в случая "Петрохан" не става въпрос за самоубийства, а и дори обяснява защо мисли така.

"Когато говорих с полицаите, им казах, че не биха се самоубили по този начин. Ако са искали да се самоубият, има други начини. Те практикуваха будистката практика "пхова" и няма как просто да хванат пистолетите и да се застрелят", споделя Андреева и добавя, че е запозната с дадената практика, както и с будизма като цяло.

"Аз също бях тръгнала да правя тази практика, но все я отлагах и така и не съм стигнала до нея. Иво Калушев казваше, че един дисциплиниран човек може да научи тази практика за 20 дни. Тези хора го практикуваха това нещо и е много невероятно да вземат да се изпозастрелят. Аз знам, че не са се самоубили, защото няма полза да го правят този сеир. В будизма, освен че не трябва да убиваш, трябва да се пазиш от това да предизвикаш мъка и корист в другите. Те с този си акт предизвикаха мъка и корист на цяла България, затова много се съмнявам да са се самоубили", категорична е майката на Валери, която няма доверие на родните институции и като цяло на никого в тази държава.

"Полицията продължава да блокира достъпа до хижата. Нали приключи следствието? Защо продължават да стоят там? В хижата има тунел от хижата, водещ към Северна България. Така е построена през 80-те години на миналия век. Била е замислена като тренировъчен център за разни организации. Абсолютно бях изключила за този тунел, имайки предвид шока, който изживявам от цялата мерзост".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    32 14 Отговор
    Либералфашагите са пълни ненормалници и искат да унищожат всички несектанти.

    Коментиран от #18

    12:09 27.02.2026

  • 2 Лама от ПП

    23 20 Отговор
    А що бе?Самоубивай се...на никого не пречиш

    12:10 27.02.2026

  • 3 честен ционист

    21 31 Отговор
    Забрана на сектите и на религиите. Иначе наивникът Ганчо ще се изпотрепе сам.

    Коментиран от #8, #16

    12:11 27.02.2026

  • 4 Анонимен

    19 21 Отговор
    " тунел от хижата, водещ към Северна България" Жената е напълно изкукуригала сектантка

    12:12 27.02.2026

  • 5 Любопитен

    16 18 Отговор
    Стига с този тунел, бабче. Дори да има тунел, при целия този огромен пожар, мутрите-килъри трябва да влязат с противоoгази или не знам каква необичайна техника, за да издумкат твоите хора и да успеят да си тръгнат без драскотина и следи след себе си.

    Коментиран от #10

    12:14 27.02.2026

  • 6 ПеПедофил от Петрохан

    26 18 Отговор
    Защо се дава гласност на луди хора?Направете седмична рубрика "Интервю от Карлуково"

    12:14 27.02.2026

  • 7 Тодор

    17 7 Отговор
    В предишни интервюта София каза че не вярва на сина си Валери, че е имал сексуални контакти с Ламата, като изтъкна довода че еакулацията изхвърля енергия, а будистите само приемат енергия.
    Интересно е как стотици милиони по света будисти се възпроизвеждат без да "изхвърлят енергия"

    12:15 27.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 питон 357

    10 8 Отговор
    отваряне на фонтанелата

    12:15 27.02.2026

  • 10 Любопитен

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "Любопитен":

    Да не говорим за огъня и огромните температури. Трябваше с това да започна.
    Като пишете глупости, бабче, поне се напрегнете да мислите и да разсъждавате логически.

    12:16 27.02.2026

  • 11 Ти да видиш

    20 12 Отговор
    Аааа, недей, моля ти се, не се покривай. Нека повече хора да видят що за стока са привържениците на ПП-растията и ДБ-илищината, та като дойде денят на изборите да идат да гласуват, а не да ходят за гъби.

    12:16 27.02.2026

  • 12 Анонимен

    16 12 Отговор
    Тунелът от хижата води директно към фонтанелата на тази от.качалка

    12:16 27.02.2026

  • 13 Абе

    7 10 Отговор
    Защо бе, лама иво те чака.

    12:17 27.02.2026

  • 14 Лама Гюро

    7 8 Отговор
    Гордеем се с привържениците на ПП ДБ

    12:18 27.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 боко шишев магнитски

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    здравей наше момче!

    12:20 27.02.2026

  • 19 Конституционният съд

    14 7 Отговор
    По големи идЕоте от феновете на Продължаваме Измамата няма по света

    Коментиран от #22

    12:20 27.02.2026

  • 20 Розов пеньоар

    7 7 Отговор
    Милиарди хора се събуждат сутрин щастливи че не са се родили Лами

    12:22 27.02.2026

  • 21 д-р Хаус

    9 9 Отговор
    тази е доказано изкукуригала,...Не знам обаче как мъжът и е и позволил да налее над 2 млн по сметките на онзи самозван лама без да я изгони. Значи и на него му е толкова акъла, макар че тръби , че бил успешен бизнесмен

    12:23 27.02.2026

  • 22 ХАХАХА

    5 11 Отговор

    До коментар #19 от "Конституционният съд":

    Аааа, оспорват си първенството с феновете на Радев.

    12:24 27.02.2026

  • 23 стоян георгиев

    4 9 Отговор
    Не се подигравайте на жената,болна е.

    Коментиран от #36

    12:25 27.02.2026

  • 24 Кривоверен алкаш

    6 5 Отговор
    Избери второто...за теб е много силна думата,,, Майка....

    12:25 27.02.2026

  • 25 Кокорчи

    9 5 Отговор
    Тази ще е предложим за Президент

    Коментиран от #31

    12:26 27.02.2026

  • 26 От сутринта

    10 6 Отговор
    Ни занимават само с психопати!

    12:26 27.02.2026

  • 27 Това, че е луда

    13 5 Отговор
    Не променя факта, че ги очистиха като кучета! Не подменяйте важните въпроси, кой и защо ги уби!

    Коментиран от #30, #32

    12:28 27.02.2026

  • 28 Тоя мазол

    8 7 Отговор
    Защо не е в ареста, а ръси отрова?
    Сектите са отрова.

    12:28 27.02.2026

  • 29 Опааа

    8 8 Отговор
    “… Те с този си акт предизвикаха мъка…”😆 Каква мъка МА ненормална??? Изобщо не ми е мъчно за тия боклуци!
    И ти си един голям отпадък!

    12:29 27.02.2026

  • 30 Анонимен

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "Това, че е луда":

    Явно и ти не си нормален

    12:29 27.02.2026

  • 31 Любопитен

    8 4 Отговор

    До коментар #25 от "Кокорчи":

    Ако ПеПетата се докопат отново до власт, паля апартамента и слизам пред блока пред входа да се гръмна ритуално два пъти между очите. Не мога да живея в свят, в който ПеПетата управляват. Нямам сили повече да се боря с тази кочина. За мен беше чест, хора. Ще се видим на по-добро място. Аайде пътеките.

    12:30 27.02.2026

  • 32 Да ге

    2 9 Отговор

    До коментар #27 от "Това, че е луда":

    Само лудите вярват че някой ги е убил

    12:32 27.02.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    8 3 Отговор
    Едно не разбирам. Как я търпи мъжът ѝ. Това е пълно куку, а мъжът ѝ е бил от научно-техническото разузнаване на ДС. Значи умен човек и е допуснал това да се случи със сина им и тази кокошка да го завлече със стотици хиляди, дарени на ненормалника Калушев.

    12:35 27.02.2026

  • 34 Кашпировски

    0 0 Отговор
    Да слагаме ли бутилка вода пред телевизора?

    12:45 27.02.2026

  • 35 Абе

    0 0 Отговор
    Тука много свински трол, глиган бая се е изръсил ама няма да се отърве!

    12:46 27.02.2026

  • 36 Аман от болни

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Заприличахме на лудница!
    А докторите Борисов и Пеевски, които ни провеждат гладна терапия до изтощение и ни дерат кожите до кървене процъфтяват под закрилата на НСО

    12:47 27.02.2026

