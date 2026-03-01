Майката на Николай Златков с болезнено емоционален пост за рождения си ден

Майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв край връх Околчица, публикува емоционално послание в социалните мрежи по повод рождения си ден. В него тя разказва за смисъла на жълтия цвят, който е станал символ на почит към сина ѝ, и прави болезнен паралел между миналогодишния си празник и днешната пустота.

В началото на своето послание майката обяснява избора на цветовете, с които се свързва паметта на Николай: „Жълтият цвят, за който много хора ме оплюваха, е цветът на почит към синът ми Ники. Моят любим цвят е жълтият. И както Ники често казваше: „Не че имам любим цвят, но благодарение на теб мога да кажа, че – искам или не – и моят любим е жълтият”.

Тя описва днешния си ден като „пуст, празен и болезнено лишен от смисъл”, противопоставяйки го на миналогодишното празнуване в хижата, където са присъствали Николай, Сашо, Иво, Ивей, Пламен и Дечо. „Всички усмихнати. Всички посрещащи ме с топли прегръдки и смислени пожелания”, спомня си тя.

Майката разказва за моментите на радост – сплитането на плитки, спонтанното гостуване на приятели и усилията на сина ѝ да направи празника специален: „Ники беше готвил цял ден. Пет–шест различни ястия. И, разбира се, любимите ми сърми”. Тя споделя и забавната история за неговия „ескимоски сладолед” от мас и парчета месо, за който Николай през смях казал, че е щастлив, че никой не го харесва, за да си го изяде сам.

„Останахме само с Ники. Както винаги – до късно през нощта. Говорихме за всичко. Никога не успявахме да се наговорим”, допълва тя.

В края на своето обръщение майката определя себе си като „късметлийка” за това, че е родила такъв син: „Аз съм майката на необикновеният… изключителен Ники – силен, мъжествен, честен и достоен във всяко отношение. Надарен с интелект и способности, които малко хора притежават. Със смело сърце, готово да се бори за истината и свободата до край! И с толкова нежна душа, че подаваше ръка на всеки в нужда – дори на тези, които не го заслужаваха”.