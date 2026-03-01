Майката на Николай Златков с болезнено емоционален пост за рождения си ден

Майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв край връх Околчица, публикува емоционално послание в социалните мрежи по повод рождения си ден. В него тя разказва за смисъла на жълтия цвят, който е станал символ на почит към сина ѝ, и прави болезнен паралел между миналогодишния си празник и днешната пустота.
В началото на своето послание майката обяснява избора на цветовете, с които се свързва паметта на Николай: „Жълтият цвят, за който много хора ме оплюваха, е цветът на почит към синът ми Ники. Моят любим цвят е жълтият. И както Ники често казваше: „Не че имам любим цвят, но благодарение на теб мога да кажа, че – искам или не – и моят любим е жълтият”.
Тя описва днешния си ден като „пуст, празен и болезнено лишен от смисъл”, противопоставяйки го на миналогодишното празнуване в хижата, където са присъствали Николай, Сашо, Иво, Ивей, Пламен и Дечо. „Всички усмихнати. Всички посрещащи ме с топли прегръдки и смислени пожелания”, спомня си тя.
Майката разказва за моментите на радост – сплитането на плитки, спонтанното гостуване на приятели и усилията на сина ѝ да направи празника специален: „Ники беше готвил цял ден. Пет–шест различни ястия. И, разбира се, любимите ми сърми”. Тя споделя и забавната история за неговия „ескимоски сладолед” от мас и парчета месо, за който Николай през смях казал, че е щастлив, че никой не го харесва, за да си го изяде сам.
„Останахме само с Ники. Както винаги – до късно през нощта. Говорихме за всичко. Никога не успявахме да се наговорим”, допълва тя.
В края на своето обръщение майката определя себе си като „късметлийка” за това, че е родила такъв син: „Аз съм майката на необикновеният… изключителен Ники – силен, мъжествен, честен и достоен във всяко отношение. Надарен с интелект и способности, които малко хора притежават. Със смело сърце, готово да се бори за истината и свободата до край! И с толкова нежна душа, че подаваше ръка на всеки в нужда – дори на тези, които не го заслужаваха”.
1 Дзак
12:44 01.03.2026
2 Защо
12:46 01.03.2026
3 Майка
А на хейтърите и оплюващите нея и синът и да се молят да не ги стигне тяхната участ.
12:46 01.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 истината
12:47 01.03.2026
6 Кой каквото сам си направи
Коментиран от #10, #13, #17
12:49 01.03.2026
7 съдбата
Коментиран от #8
12:49 01.03.2026
8 Кажи
До коментар #7 от "съдбата":Нещо за стотиците деца, убити от фента...нила,и спри да разпространяваш клевети.
12:52 01.03.2026
9 Господи, защитавай децата!
Коментиран от #11
12:54 01.03.2026
10 Кой ти каза
До коментар #6 от "Кой каквото сам си направи":Че е педофил....Явор Дачков ли,5 часа преди разследването......стига глупости,че хората са наясно,и ставате смешни и жалки.
12:54 01.03.2026
11 Хайде
До коментар #9 от "Господи, защитавай децата!":Много се вживяхте в манипулациите,но хората не са слепи,а вие сте дол..ни и хит..ри,и платени лъжци.
12:57 01.03.2026
12 Хмм
Коментиран от #15
12:58 01.03.2026
13 Първо
До коментар #6 от "Кой каквото сам си направи":Ивайло Калушев не е педофил, а това е синът му, т.е. Николай. Изключително духовни, високо интелигентни хора, истински мъже, смели и сърцати хора. Майката е живяла с тях в Мексико. Зверовете ги убиха. За разсъждаващи те българи е ясно кои са убийците. Поклон пред тези достойни мъже на България! Бог да ги прости и светъл път в Небесното царство!
Коментиран от #18
13:07 01.03.2026
14 така
13:07 01.03.2026
15 Питай
До коментар #12 от "Хмм":Старият Дългия Чалг..ар да ти обясни,за какво става въпрос.........той говори,каквото му3 наредят босовете му,и за това си получава редовно дозата фен..танил,....
13:07 01.03.2026
16 Чака жената...
13:12 01.03.2026
17 иван костов
До коментар #6 от "Кой каквото сам си направи":Това е някаква мода сред ППДБ-Родители, да дават децата си за изпед........не на опитни педофили и при това да си плащат дебело! Въпрос на вкус.
Коментиран от #19
13:12 01.03.2026
18 стоян георгиев
До коментар #13 от "Първо":Не са педофили ама хич.четириюа мъже на средна възраст без жени ама с деца...и какво геройско са направили че сме го пропуснали?
13:16 01.03.2026
19 Знае се
До коментар #17 от "иван костов":Че модата за деца..та на мило...нерите от ГЕПИ е,да се дру..сат,да карат бър.зи коли,да правят скан..дали,и да ги оправдават,т.е да правят каквото си искат,разлигавени от родителите си,крад.ци и ени...чари.
13:18 01.03.2026
20 Българин
До всички Българи от Мен!
Честита Баба Марта!
Първата лястовица да Ви носи шастие,
първият щъркел успехи, а първата
мартеничка - здраве за цялата година!
13:26 01.03.2026