Майката на Николай Златков с болезнено емоционален пост за рождения си ден

1 Март, 2026 12:40 1 534 20

  • николай златков-
  • ралица асенова-
  • околчица-
  • петрохан

В края на своето обръщение майката определя себе си като „късметлийка” за това, че е родила такъв син

Майката на Николай Златков с болезнено емоционален пост за рождения си ден - 1
Снимка: фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв край връх Околчица, публикува емоционално послание в социалните мрежи по повод рождения си ден. В него тя разказва за смисъла на жълтия цвят, който е станал символ на почит към сина ѝ, и прави болезнен паралел между миналогодишния си празник и днешната пустота.

В началото на своето послание майката обяснява избора на цветовете, с които се свързва паметта на Николай: „Жълтият цвят, за който много хора ме оплюваха, е цветът на почит към синът ми Ники. Моят любим цвят е жълтият. И както Ники често казваше: „Не че имам любим цвят, но благодарение на теб мога да кажа, че – искам или не – и моят любим е жълтият”.

Тя описва днешния си ден като „пуст, празен и болезнено лишен от смисъл”, противопоставяйки го на миналогодишното празнуване в хижата, където са присъствали Николай, Сашо, Иво, Ивей, Пламен и Дечо. „Всички усмихнати. Всички посрещащи ме с топли прегръдки и смислени пожелания”, спомня си тя.

Майката разказва за моментите на радост – сплитането на плитки, спонтанното гостуване на приятели и усилията на сина ѝ да направи празника специален: „Ники беше готвил цял ден. Пет–шест различни ястия. И, разбира се, любимите ми сърми”. Тя споделя и забавната история за неговия „ескимоски сладолед” от мас и парчета месо, за който Николай през смях казал, че е щастлив, че никой не го харесва, за да си го изяде сам.

„Останахме само с Ники. Както винаги – до късно през нощта. Говорихме за всичко. Никога не успявахме да се наговорим”, допълва тя.

В края на своето обръщение майката определя себе си като „късметлийка” за това, че е родила такъв син: „Аз съм майката на необикновеният… изключителен Ники – силен, мъжествен, честен и достоен във всяко отношение. Надарен с интелект и способности, които малко хора притежават. Със смело сърце, готово да се бори за истината и свободата до край! И с толкова нежна душа, че подаваше ръка на всеки в нужда – дори на тези, които не го заслужаваха”.


България
Оценка 2.1 от 9 гласа.
Оценка 2.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дзак

    8 3 Отговор
    Лични неща се пишат на някой, но винаги се намира подлец да печели от това!

    12:44 01.03.2026

  • 2 Защо

    10 3 Отговор
    Майката не попита за фен...тани..ла,и кой го разпространява,и убива масо..во....деца..Кой е диляра във Варна,и с кой е свър...зан.

    12:46 01.03.2026

  • 3 Майка

    22 10 Отговор
    Поклон пред майчината мъка!
    А на хейтърите и оплюващите нея и синът и да се молят да не ги стигне тяхната участ.

    12:46 01.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 истината

    7 5 Отговор
    е, че пе де ре ново начало организира и изпълни 6 присъди

    12:47 01.03.2026

  • 6 Кой каквото сам си направи

    18 15 Отговор
    А защо си е зарязала синчето при педофил?! Сега ще реве, ама вече е късно, момчето няма да се върне!

    Коментиран от #10, #13, #17

    12:49 01.03.2026

  • 7 съдбата

    12 11 Отговор
    Абдикирала от майчинските грижи и подарила го в затворено общество не иска все още да приеме, че нейната преценка е била погрешна и сама е подпомогнала да бъде измамена в очакванията си спрямо бога-лама, който решава да отнема два живота.

    Коментиран от #8

    12:49 01.03.2026

  • 8 Кажи

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "съдбата":

    Нещо за стотиците деца, убити от фента...нила,и спри да разпространяваш клевети.

    12:52 01.03.2026

  • 9 Господи, защитавай децата!

    11 3 Отговор
    Господи, моля Те, давай дечица само на хора,които ги обичат и пазят.

    Коментиран от #11

    12:54 01.03.2026

  • 10 Кой ти каза

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "Кой каквото сам си направи":

    Че е педофил....Явор Дачков ли,5 часа преди разследването......стига глупости,че хората са наясно,и ставате смешни и жалки.

    12:54 01.03.2026

  • 11 Хайде

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Господи, защитавай децата!":

    Много се вживяхте в манипулациите,но хората не са слепи,а вие сте дол..ни и хит..ри,и платени лъжци.

    12:57 01.03.2026

  • 12 Хмм

    8 4 Отговор
    при калушев са били много деца, заради гмуркането, пещерите, Мексико, но са останали само две - Николай и Алекс, защото са зарязаниот родителите си, майката на Николай има втори брак и дете от този брак, а бащата на Алекс нямал финанси да го издържа, Валери е напуснал на годините на Николай

    Коментиран от #15

    12:58 01.03.2026

  • 13 Първо

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "Кой каквото сам си направи":

    Ивайло Калушев не е педофил, а това е синът му, т.е. Николай. Изключително духовни, високо интелигентни хора, истински мъже, смели и сърцати хора. Майката е живяла с тях в Мексико. Зверовете ги убиха. За разсъждаващи те българи е ясно кои са убийците. Поклон пред тези достойни мъже на България! Бог да ги прости и светъл път в Небесното царство!

    Коментиран от #18

    13:07 01.03.2026

  • 14 така

    1 5 Отговор
    Голяма близост между майка и син е винаги съмнителна за сина. Иначе дали ще се разберат убииците е друга работа.

    13:07 01.03.2026

  • 15 Питай

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хмм":

    Старият Дългия Чалг..ар да ти обясни,за какво става въпрос.........той говори,каквото му3 наредят босовете му,и за това си получава редовно дозата фен..танил,....

    13:07 01.03.2026

  • 16 Чака жената...

    4 4 Отговор
    Жената си чака наследството от завещанието..., как да е?

    13:12 01.03.2026

  • 17 иван костов

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кой каквото сам си направи":

    Това е някаква мода сред ППДБ-Родители, да дават децата си за изпед........не на опитни педофили и при това да си плащат дебело! Въпрос на вкус.

    Коментиран от #19

    13:12 01.03.2026

  • 18 стоян георгиев

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Първо":

    Не са педофили ама хич.четириюа мъже на средна възраст без жени ама с деца...и какво геройско са направили че сме го пропуснали?

    13:16 01.03.2026

  • 19 Знае се

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "иван костов":

    Че модата за деца..та на мило...нерите от ГЕПИ е,да се дру..сат,да карат бър.зи коли,да правят скан..дали,и да ги оправдават,т.е да правят каквото си искат,разлигавени от родителите си,крад.ци и ени...чари.

    13:18 01.03.2026

  • 20 Българин

    0 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    13:26 01.03.2026

