Земеделският министър: Продажбата на хижа „Петрохан“ е извършена в необичайно къс срок

"Разгледахме внимателно документите за хижа "Петрохан". През ноември 2021 г. тогавашният служебен министър подписва в един много кратък срок продажба на този имот на въпросната фондация (НАКЗТ, бел. ред.). Какви са мотивите към момента не знаем", каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на въпрос по казуса "Петрохан-Околчица".
"Дали е имало политически натиск или това е било решение, базирано на аргументи, яснота няма", каза той, цитиран от novini.bg.
"Виждаме заповед за продажба за този имот, след което продажбата е извършена в много къс срок. Бих казал, необичайно къс срок. От друга страна, ИАГ се е държала изключително професионално през цялото време, правили са проверки и предписания са издавали, така че в техните действия и умисъл от 2022 г. насам ние нямаме абсолютно никакви съмнения", каза Христанов.
"Цената на хижата е опредена по наредба, но определянето на цената обикновено е тривиален и бюрократичен процес", допълни служебният министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 300 хижи в България
Не е само Петрохан!
Коментиран от #36
16:10 27.02.2026
2 Питане
Да не би той да е измежду ШЕСТИМАТА ???
В "територията" ПРОКУРАТУРА ИМА ЛИ ???
16:12 27.02.2026
3 ВСИЧКО,КОЕТО
Е В КРАТКИ СРОКОВЕ.
16:15 27.02.2026
4 Разследвайте господин
Не ни трябват рекетьори и манипулатори.
От коя партия беше той заместник-министър само да запитам
Коментиран от #13
16:16 27.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
16:20 27.02.2026
7 АМЧИ ТО СИЧКО Е ПРОДАДЕНО
16:22 27.02.2026
8 Кои е продава пуяк?
16:25 27.02.2026
9 Виждате вие
16:26 27.02.2026
10 колю
16:27 27.02.2026
11 С думи прости
16:28 27.02.2026
12 Ами нали през 2022 ти беше зам.-министър
Коментиран от #15
16:28 27.02.2026
13 Той е същият извратеняк
До коментар #4 от "Разследвайте господин":И тоя Тома Белев. Всички на които фамилиите им завършват на ЕВ са един дол дренки
16:31 27.02.2026
14 Промяна
Коментиран от #18
16:31 27.02.2026
15 Как само говори за себе си а?
До коментар #12 от "Ами нали през 2022 ти беше зам.-министър":ИАГ се е държала изключително професионално. После вервайте ми ....
16:32 27.02.2026
16 Цървул
16:33 27.02.2026
17 Питар
и 5 декара горски фонд са му продали на занижена цена от няколко стотин лева.
Те всичко ще си припомнят.
От 5ти март Интерпол поема случая
16:33 27.02.2026
18 19 април
До коментар #14 от "Промяна":Радковци всички са такива.Как ще се отървем от фатмака,не знам.Дано народа не се подлъже по новия месия.
16:35 27.02.2026
19 Христанов човек от нас, а не от мафията
Пик, Афера, Лупа бг, Гласове, тръгнали да атакуват Христанов, за да му затворят устата за да не научим какви престъпления са се вършели в България и кой ги сътворил.
Започнаха пак к обвинения за наркотици, марихуана, глоби за паркиране и други подобни ченгежийски постановки.
Ще ги пропилее Христанов.
Тоя път го няма Кирил Петков за да уволнява.
16:35 27.02.2026
20 Къде е
16:36 27.02.2026
21 Изчезни бре недоразумение
16:36 27.02.2026
22 д-р Гълъбова
16:37 27.02.2026
23 Тролчетата пак контра.
По стар обичай.
Жалко че не ги е питал преди да каже нещо, те щяха да му кажат всичко.
Даже и за убийството от външни.
Надълго и широко щяха да му обяснят как някой отвън е влязъл и убил всички 6 души, а полицията лъже.
Хи, хи…
16:37 27.02.2026
24 д-р Гълъбова
16:38 27.02.2026
25 справка за кратък срок
Коментиран от #30
16:39 27.02.2026
26 Пътят към хижата
16:41 27.02.2026
27 Много му личи откачената дъска
16:42 27.02.2026
28 Румен
16:44 27.02.2026
29 бай Илия
16:46 27.02.2026
30 Христо Бозуков не го намесвай
До коментар #25 от "справка за кратък срок":А провери защо през 2015 г. тогавашният министър на земеделието и храните мафиотите Десислава Танева и Бойко Борисов го уволняват от поста на председател на Селскостопанската академия !!!
Коментиран от #42
16:47 27.02.2026
31 На 200 метра дето има едни
16:52 27.02.2026
32 Как пискат честните и чисти МОШЕНИЦИ
Видяхме, че ако Радев не беше лансирал Кирил и Асен, нямаше шанс да има ПП.
А благодарение на ПП се появи Христанов .Гледате ли ги говорещите глави всеки ден по телевизиите да се правят на клоуни и и?иоти
Ако чакаме на Бойко и Делян да лансират млади, образовани нови, има да чакаме.Те могат да ни предложат ментета и патерици като Меч, Величие, и на Красен Кралев Възраждане.
16:53 27.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тоя ППДБ
САМО КМЕТЪТ НА СОФИЯ Е посещавал доказано над 10 пъти хижата!
Другите ППДБ и те!
Хората са наясно и подобни опити да направо жалки!
Коментиран от #40, #44
16:55 27.02.2026
35 Изцепил се пред журналята
16:58 27.02.2026
36 Служебни некадърници
До коментар #1 от "300 хижи в България":Кой ги допусна тия ди власт?
17:00 27.02.2026
37 Има ли?
17:04 27.02.2026
38 Тити на Кака
Например - 49 000 Е.
Някой ще ме упъти ли към мястото, където тези неща се продават на такива цени?
17:07 27.02.2026
39 Имам интерес да купя
Пишете ми на кой монистър да се обадя. Ще правя хижа за туристи 😂😂😂
17:08 27.02.2026
40 Я кажи
До коментар #34 от "Тоя ППДБ":Какво се е произвеждало в халетата с климатиците зад хижа Петрохан....кипяла е стопанска дейност....сигурно биоземеделие,или говедовъдство,и районът е бил затворен за външни хора.Балите,които се виждат от снимките в ГУГЪЛ МАР сигурно са фураж за животните.
17:08 27.02.2026
41 Добре де а тоя
17:08 27.02.2026
42 справка...
До коментар #30 от "Христо Бозуков не го намесвай":Опитай дали, как и в какъв срок ИАГори при МЗемеделието продава държавни гори без протекции!
подвеждащото име т.е. Изпълнителна Агенция по Горите прехвърля гора на Национална Агенция за Контрол на Защитени Територии
17:10 27.02.2026
43 селянин
17:15 27.02.2026
44 Господине
До коментар #34 от "Тоя ППДБ":Кажи нещо за серията самоубииства около Враца,.....за фента...н.ила,за ......мексикан...ката и Деян...чакаме и слушаме.
17:16 27.02.2026
45 Събудил се една сутрин
17:17 27.02.2026