Земеделският министър: Продажбата на хижа „Петрохан“ е извършена в необичайно къс срок

"Разгледахме внимателно документите за хижа "Петрохан". През ноември 2021 г. тогавашният служебен министър подписва в един много кратък срок продажба на този имот на въпросната фондация (НАКЗТ, бел. ред.). Какви са мотивите към момента не знаем", каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на въпрос по казуса "Петрохан-Околчица".

"Дали е имало политически натиск или това е било решение, базирано на аргументи, яснота няма", каза той, цитиран от novini.bg.

"Виждаме заповед за продажба за този имот, след което продажбата е извършена в много къс срок. Бих казал, необичайно къс срок. От друга страна, ИАГ се е държала изключително професионално през цялото време, правили са проверки и предписания са издавали, така че в техните действия и умисъл от 2022 г. насам ние нямаме абсолютно никакви съмнения", каза Христанов.

"Цената на хижата е опредена по наредба, но определянето на цената обикновено е тривиален и бюрократичен процес", допълни служебният министър.