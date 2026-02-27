Новини
България »
София »
Земеделският министър: Продажбата на хижа „Петрохан“ е извършена в необичайно къс срок

Земеделският министър: Продажбата на хижа „Петрохан“ е извършена в необичайно къс срок

27 Февруари, 2026 16:08 2 352 45

  • петрохан-
  • хижа-
  • земеделие

Дали е имало политически натиск или това е било решение, базирано на аргументи, яснота няма", каза Иван Христанов

Земеделският министър: Продажбата на хижа „Петрохан“ е извършена в необичайно къс срок - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Разгледахме внимателно документите за хижа "Петрохан". През ноември 2021 г. тогавашният служебен министър подписва в един много кратък срок продажба на този имот на въпросната фондация (НАКЗТ, бел. ред.). Какви са мотивите към момента не знаем", каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на въпрос по казуса "Петрохан-Околчица".

"Дали е имало политически натиск или това е било решение, базирано на аргументи, яснота няма", каза той, цитиран от novini.bg.

"Виждаме заповед за продажба за този имот, след което продажбата е извършена в много къс срок. Бих казал, необичайно къс срок. От друга страна, ИАГ се е държала изключително професионално през цялото време, правили са проверки и предписания са издавали, така че в техните действия и умисъл от 2022 г. насам ние нямаме абсолютно никакви съмнения", каза Христанов.

"Цената на хижата е опредена по наредба, но определянето на цената обикновено е тривиален и бюрократичен процес", допълни служебният министър.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 300 хижи в България

    36 1 Отговор
    са откраднати!
    Не е само Петрохан!

    Коментиран от #36

    16:10 27.02.2026

  • 2 Питане

    27 2 Отговор
    А въпросният подписал министър ЖИВ ли е ???
    Да не би той да е измежду ШЕСТИМАТА ???
    В "територията" ПРОКУРАТУРА ИМА ЛИ ???

    16:12 27.02.2026

  • 3 ВСИЧКО,КОЕТО

    29 1 Отговор
    СЕ КУПУВА С ВРЪЗКИ И НА БЕЗЦЕНИЦА
    Е В КРАТКИ СРОКОВЕ.

    16:15 27.02.2026

  • 4 Разследвайте господин

    23 3 Отговор
    Тома Белев за да разберете кой стои зад него и му дърпа конците и всичко ще стане ясно стига да имате желание да изнесете тази информация пред българските граждани. Всичко останало е лъжа и завоалиране. И колкото повече повдигате завесата около този индивид и тези които стоят зад него толкова по-бързо ще се случват нещата и за магистрали и икономическо развитие в България.
    Не ни трябват рекетьори и манипулатори.
    От коя партия беше той заместник-министър само да запитам

    Коментиран от #13

    16:16 27.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    13 3 Отговор
    Боклук н@дупeн на Шишо, защо не освободи стадата на бай Рибанчо?!

    16:20 27.02.2026

  • 7 АМЧИ ТО СИЧКО Е ПРОДАДЕНО

    13 1 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ОТ НЕЗНАЙНО КОЙ НА ФИЛАНКИШИЯТА ЗА БЕЗ ПАРИ !

    16:22 27.02.2026

  • 8 Кои е продава пуяк?

    10 1 Отговор
    Кой бре? Къде е описа за приватизацията? Скици прилежаща инфраструктура, движима собственост в нея

    16:25 27.02.2026

  • 9 Виждате вие

    13 1 Отговор
    заповед за продажба за този имот от Кой? А? От папата ?

    16:26 27.02.2026

  • 10 колю

    8 2 Отговор
    Ако бях прочел касова бележка щеше да е по-интересна...То пък бива тъпотия.... какво ниво на Министър

    16:27 27.02.2026

  • 11 С думи прости

    11 4 Отговор
    Нищо не му е ясно на Иван Христанов и трябва ние да му вършим работата

    16:28 27.02.2026

  • 12 Ами нали през 2022 ти беше зам.-министър

    12 1 Отговор
    с ресор Изпълнителна агенция по горите естествено, че няма проблем!!!!!

    Коментиран от #15

    16:28 27.02.2026

  • 13 Той е същият извратеняк

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Разследвайте господин":

    И тоя Тома Белев. Всички на които фамилиите им завършват на ЕВ са един дол дренки

    16:31 27.02.2026

  • 14 Промяна

    11 6 Отговор
    ТОЯ ГО ИЗГОНИЛИ ОТ ПП ЗАЩОТО Е ПСИХИЧНО БОЛЕН ОСТАВКА БОЛНИЯТ

    Коментиран от #18

    16:31 27.02.2026

  • 15 Как само говори за себе си а?

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами нали през 2022 ти беше зам.-министър":

    ИАГ се е държала изключително професионално. После вервайте ми ....

    16:32 27.02.2026

  • 16 Цървул

    9 2 Отговор
    Абе и твойта съветничка Десислава е била арестувана за притежание на наркотик,ама все пак си я назначил за съветничка.

    16:33 27.02.2026

  • 17 Питар

    17 1 Отговор
    Не само хижата.
    и 5 декара горски фонд са му продали на занижена цена от няколко стотин лева.
    Те всичко ще си припомнят.
    От 5ти март Интерпол поема случая

    16:33 27.02.2026

  • 18 19 април

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Промяна":

    Радковци всички са такива.Как ще се отървем от фатмака,не знам.Дано народа не се подлъже по новия месия.

    16:35 27.02.2026

  • 19 Христанов човек от нас, а не от мафията

    8 6 Отговор
    След като проличаха кои в БСП са слуги на Пеевски, сега започва да става ясно кои сайтове ги контролира мафията.
    Пик, Афера, Лупа бг, Гласове, тръгнали да атакуват Христанов, за да му затворят устата за да не научим какви престъпления са се вършели в България и кой ги сътворил.
    Започнаха пак к обвинения за наркотици, марихуана, глоби за паркиране и други подобни ченгежийски постановки.
    Ще ги пропилее Христанов.
    Тоя път го няма Кирил Петков за да уволнява.

    16:35 27.02.2026

  • 20 Къде е

    6 1 Отговор
    Депото за фен...та...и..ла на Ди..до Дън..ката и Орлин Алек...сиев.

    16:36 27.02.2026

  • 21 Изчезни бре недоразумение

    12 1 Отговор
    Така ли трябва един министър да говори ? Дали тъкова, ама дали унакова ...към момента не знаем....

    16:36 27.02.2026

  • 22 д-р Гълъбова

    6 1 Отговор
    Ама , моля ви се .......

    16:37 27.02.2026

  • 23 Тролчетата пак контра.

    1 3 Отговор
    На всичко.
    По стар обичай.
    Жалко че не ги е питал преди да каже нещо, те щяха да му кажат всичко.
    Даже и за убийството от външни.
    Надълго и широко щяха да му обяснят как някой отвън е влязъл и убил всички 6 души, а полицията лъже.
    Хи, хи…

    16:37 27.02.2026

  • 24 д-р Гълъбова

    4 1 Отговор
    Дънинг- Крюгер

    16:38 27.02.2026

  • 25 справка за кратък срок

    6 1 Отговор
    Министър на Земеделие храни и гори Христо Бозуков от служебно правителство Стефан Янев 2 подписва през ноември продажба на 5 дка държавна гора в полза на НПО НАКЗТ.

    Коментиран от #30

    16:39 27.02.2026

  • 26 Пътят към хижата

    9 1 Отговор
    Кога е станал частен? А Христанов ? И тва ли към момента не знаем ?

    16:41 27.02.2026

  • 27 Много му личи откачената дъска

    9 4 Отговор
    На тоя много му хлопа дъската, чак подскача като лудо бобче. Как изкопаха толкова зависим човек... Назначил любовницата на лама Мирчев на държавна издръжка. Направил я пиарка. Истински приятел на ламата!

    16:42 27.02.2026

  • 28 Румен

    3 1 Отговор
    Жената каза:- Не пипайте организираната престъпност. Ще стане хаос. Хаха

    16:44 27.02.2026

  • 29 бай Илия

    4 0 Отговор
    тоя тъпак не прави разлика между хижа, т.е. сграда, която е частна от много много години, и терена около нея... да си провери в имотния тегисрър и да не се излага.

    16:46 27.02.2026

  • 30 Христо Бозуков не го намесвай

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "справка за кратък срок":

    А провери защо през 2015 г. тогавашният министър на земеделието и храните мафиотите Десислава Танева и Бойко Борисов го уволняват от поста на председател на Селскостопанската академия !!!

    Коментиран от #42

    16:47 27.02.2026

  • 31 На 200 метра дето има едни

    6 0 Отговор
    П -образни сгради от хижата до калето на кой са? И тва не знае нали? А ?

    16:52 27.02.2026

  • 32 Как пискат честните и чисти МОШЕНИЦИ

    1 5 Отговор
    Христанов е единствена ни в момента надежда на политическата сцена да излезне и лансира покрай себе си нова генерация политици, на които им "хлопа дъската", според мутри и мафиоти, ДЕМЕК не ги е страх от мафиози, които късат менискуси, когато се изправят срещу такива като него.
    Видяхме, че ако Радев не беше лансирал Кирил и Асен, нямаше шанс да има ПП.
    А благодарение на ПП се появи Христанов .Гледате ли ги говорещите глави всеки ден по телевизиите да се правят на клоуни и и?иоти
    Ако чакаме на Бойко и Делян да лансират млади, образовани нови, има да чакаме.Те могат да ни предложат ментета и патерици като Меч, Величие, и на Красен Кралев Възраждане.

    16:53 27.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тоя ППДБ

    6 3 Отговор
    се чуди как да отклони огъня от факта, че Сектата Петрохан е продукт на ППДБ

    САМО КМЕТЪТ НА СОФИЯ Е посещавал доказано над 10 пъти хижата!
    Другите ППДБ и те!
    Хората са наясно и подобни опити да направо жалки!

    Коментиран от #40, #44

    16:55 27.02.2026

  • 35 Изцепил се пред журналята

    6 0 Отговор
    И какво точно им е казал? Абе тоя човек що не си влезе в офиса и да си събере малко мозъка. То това не е нормално еййй

    16:58 27.02.2026

  • 36 Служебни некадърници

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "300 хижи в България":

    Кой ги допусна тия ди власт?

    17:00 27.02.2026

  • 37 Има ли?

    5 1 Отговор
    Че то има ли в ППДБ читав човек - или пИд.офили,или ж.ендъри, или наркомани, или пияндета, или с обсесивно разстройства като тоя ш.емет.

    17:04 27.02.2026

  • 38 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Искам и аз да си купя планински хотел 2234м2+5 дка горски парцел, в райско кътче на родината, от изключително професионално държаща се ИАГ, по цена, определена тривиално и бюрократично.
    Например - 49 000 Е.
    Някой ще ме упъти ли към мястото, където тези неща се продават на такива цени?

    17:07 27.02.2026

  • 39 Имам интерес да купя

    3 0 Отговор
    НДК за 500 евро в необичайно кратък срок 😂😂😂
    Пишете ми на кой монистър да се обадя. Ще правя хижа за туристи 😂😂😂

    17:08 27.02.2026

  • 40 Я кажи

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тоя ППДБ":

    Какво се е произвеждало в халетата с климатиците зад хижа Петрохан....кипяла е стопанска дейност....сигурно биоземеделие,или говедовъдство,и районът е бил затворен за външни хора.Балите,които се виждат от снимките в ГУГЪЛ МАР сигурно са фураж за животните.

    17:08 27.02.2026

  • 41 Добре де а тоя

    3 0 Отговор
    Дето на 2 ноември 2021 г. издава заповедта, .. тогавъшният земеделския министър Христо Бозуков в служебното правителство на Стефан Янев, да бъде продадена земята и до 30 ноември тя вече е продадена, какво казва ? Някой питал ли го е? А Стефан Янев някой питал ли го е дали са го посетили случайно и едни видни гости- "еколози" от МОССАД ? Питали ли са ги? За едни сензори, за едни периметри, за едни частни затвори, за едни бази и тунели ...

    17:08 27.02.2026

  • 42 справка...

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Христо Бозуков не го намесвай":

    Опитай дали, как и в какъв срок ИАГори при МЗемеделието продава държавни гори без протекции!
    подвеждащото име т.е. Изпълнителна Агенция по Горите прехвърля гора на Национална Агенция за Контрол на Защитени Територии

    17:10 27.02.2026

  • 43 селянин

    2 0 Отговор
    Дядо ми казваше:Мъж с малка уста значи има малка пишка.Не вярвай на такъв.

    17:15 27.02.2026

  • 44 Господине

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тоя ППДБ":

    Кажи нещо за серията самоубииства около Враца,.....за фента...н.ила,за ......мексикан...ката и Деян...чакаме и слушаме.

    17:16 27.02.2026

  • 45 Събудил се една сутрин

    1 0 Отговор
    тогавашният земеделския министър Христо Бозуков с непреодолимо желание да продаде нещо. Отишъл у министерството и тогава се появили едни готини пичове част от които говорещи на израелски със премиера Стефан Янев...и непреодолимото му желание се сбъднало. Продал нещо

    17:17 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове