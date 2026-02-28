Станислав Балабанов: „Петрохан” е голямата бомба

Станислав Балабанов от „Има такъв народ” обвини ПП-ДБ, че чрез служебния кабинет се опитват да прикрият скандала „Петрохан” с политически атаки срещу регулаторите. В ефира на „Събуди се” по NOVA той коментира и високите битови сметки, като подчерта, че докато в София те изглеждат нормални, в страната хората се сблъскват с огромен скок в цените на тока и водата.
Според Балабанов настоящите управляващи използват КЕВР като параван. „Тези, които управляват държавата в момента - ПП-ДБ през служебния кабинет – хвърля в момента някакви такива малки димки и пиратки, за да замажат голямата бомба, която им се стовари със случая в Петрохан”, заяви той. Балабанов посочи, че докато КЕВР е разпоредил едва 2% повишение още миналата година, реалните сметки на хората са се вдигнали с около 15%.
Депутатът от ИТН обърна специално внимание на кадровата политика и разкритията около земеделския министър Христанов. Балабанов показа снимка на Десислава Николова, за която твърди, че е ПР на Христанов.
„Вярно ли е, че същата е задържана на 30 ноември 2025 г. в 07:40 ч. сутринта на ул. „Бузлуджа” в София с амфетамини? Вярно ли е, че е откарана за 24 часа в Шесто районно и е повдигнато обвинение по чл. 354а от Наказателния кодекс?”, попита Балабанов. Той подчерта, че докато Божидар Божанов твърди, че нямат нищо общо със служебния кабинет, фактите за назначенията показват друго.
Станислав Балабанов беше категоричен, че „Има такъв народ” ще продължи да разкрива истината за събитията в Петрохан. „Ще има такъв народ, който ще спре сектата в Петрохан, ще изкара цялата истина, ще защити традиционното българско семейство и децата на България”, заяви той. Балабанов определи действията на ПП-ДБ като „антипод на всичко нормално” и подчерта, че ИТН няма да прави коалиция с партиите на статуквото – ГЕРБ, ДПС и БСП.
Депутатът заключи, че отговорността винаги се носи от тези, които вземат решенията на национално ниво: „Когато има проблеми с отбора, цената я плаща треньорът. В случая треньорът са тези, които вземат решенията в изпълнителната власт”.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо
18:40 28.02.2026
2 ОФФФ
18:41 28.02.2026
3 Удрете
18:41 28.02.2026
4 хаха
2 часа след случая излязохте да дрънкате за някакъв Туин Пийкс. Ае млъквайте там неграмотни надрищяни кухоглави ориенталски Тикви!
18:41 28.02.2026
5 Факт
18:42 28.02.2026
6 Калинките
18:44 28.02.2026
7 хаха
Ае леко с наркотиците бе чалгар. "Атакували били ВиК холдинга, управляван от жената на Деньо Фикуса, защото искали да прикрият Петрохан!"
ХАХАХА!
Вие копаете дъното бе байганьовски м@нгали безполезни.
18:44 28.02.2026
8 Нека излезне
18:45 28.02.2026
9 Бомба ти е
18:46 28.02.2026
10 Най голямата е
18:47 28.02.2026
11 хаха
"Атакуват ВиК холдинга (и новите цени на водата), управляван от жената на Деньо Фикуса, защото искали да прикрият Петрохан!"
80% от байганьовците трябва да бъдат ликвидирани. ХАХАХА!
Вие бихте по тъпота инбредите пакита и араби бе! ХАХАХА!
18:47 28.02.2026
12 Тези
18:47 28.02.2026
13 Въпрос и отговор
18:47 28.02.2026
14 Направо е смешен
18:47 28.02.2026
15 Бащата на някаква Саяна
18:48 28.02.2026
16 Чупка бе
18:48 28.02.2026
17 Гуру Гарабед
18:48 28.02.2026
18 Истината е нужна
НЕ СА НЕОБХОДИМИ ЧАЛГАДЖИИ-СЛУГИ НА ПРАСЕТО И ТИКВАТА В ПАРЛАМЕНТА.
Коментиран от #30
18:49 28.02.2026
19 Как
18:50 28.02.2026
20 първо
Те не били светци. Даже имали сериозни прегрешения?
Добре, дори да е така, никой няма право да ги ликвидира.
Кой ги уби?
Апропо, ИТН вече няма шанс да влезе в НС. Президента ще поеме всичкия народен, популистки, реформистки и опозиционен вот. Шансът на малките партии / не само ИТН/ е да подкрепят една от двете големи формации - Президента и ГЕРБ-СДС.
Шанс за влизане имат още само ДПС / контролиран вот/, БСП / традция/, Възраждане / Инерция, но със загуби/.
Така че изборът е ясен - Президент - ГЕРБ, евентуално битка за запазване на твърди електорати при споменатите три. Останалите са на скамейката този вот. А некой никога повече няма да се появят.
18:50 28.02.2026
21 Хиропрактор Дончо
18:51 28.02.2026
22 анонимен
18:51 28.02.2026
23 Цвоков
Коментиран от #36
18:52 28.02.2026
24 Балабанчо
18:53 28.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Румен
18:53 28.02.2026
27 Боздуган
18:54 28.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха ха ха
До коментар #18 от "Истината е нужна":Те и 2% няма да стигнат
18:54 28.02.2026
31 Паролев
18:55 28.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Това дебело репортерче
18:56 28.02.2026
34 колю надървения
18:57 28.02.2026
35 анонимен
18:59 28.02.2026
36 павела митова
До коментар #23 от "Цвоков":педофил ама думкаше жена му ,май той я оплоди
Коментиран от #38
18:59 28.02.2026
37 гледайте
19:01 28.02.2026
38 къртача
До коментар #36 от "павела митова":то тая кой не е дошъл в София ,той не я е бузил
19:02 28.02.2026
39 Смешно
19:05 28.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гост
19:06 28.02.2026
42 Факти
19:06 28.02.2026
43 Дри. Ш. Льо
19:07 28.02.2026
44 ППинокио
Това изявление предизвиква освен безкритично доверие към него, също така трайна убеденост в лицемерието на лидерите на партията му, щом се опитват да ни накарат с приказки да си помислим, че това , което виждаме не е това което виждаме.
19:10 28.02.2026
45 За умрелите
19:11 28.02.2026
46 За умрелите
19:11 28.02.2026
47 Чудя се
Коментиран от #51
19:13 28.02.2026
48 Ти пък си
19:16 28.02.2026
49 Дебел тъп
19:16 28.02.2026
50 Курти Бай Ставрев
Коментиран от #54
19:19 28.02.2026
51 Ми ходи
До коментар #47 от "Чудя се":в националните мисирки, там крушарския мушмурок и мазната косичка са на щат. Некой да те е вързал тук за да пробутваш петрохански опорки.
19:19 28.02.2026
52 Този пак изпълзя от из полата на Боко и
19:20 28.02.2026
53 Ейййй
19:20 28.02.2026
54 Семето вън
До коментар #50 от "Курти Бай Ставрев":Здравния ви министър твърди че сте бисексуали и мета-амфетки като Калушев. Продължавайте с опитите мъжко да прихване.
19:27 28.02.2026