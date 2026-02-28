Станислав Балабанов: „Петрохан” е голямата бомба

Станислав Балабанов от „Има такъв народ” обвини ПП-ДБ, че чрез служебния кабинет се опитват да прикрият скандала „Петрохан” с политически атаки срещу регулаторите. В ефира на „Събуди се” по NOVA той коментира и високите битови сметки, като подчерта, че докато в София те изглеждат нормални, в страната хората се сблъскват с огромен скок в цените на тока и водата.

Според Балабанов настоящите управляващи използват КЕВР като параван. „Тези, които управляват държавата в момента - ПП-ДБ през служебния кабинет – хвърля в момента някакви такива малки димки и пиратки, за да замажат голямата бомба, която им се стовари със случая в Петрохан”, заяви той. Балабанов посочи, че докато КЕВР е разпоредил едва 2% повишение още миналата година, реалните сметки на хората са се вдигнали с около 15%.

Депутатът от ИТН обърна специално внимание на кадровата политика и разкритията около земеделския министър Христанов. Балабанов показа снимка на Десислава Николова, за която твърди, че е ПР на Христанов.

„Вярно ли е, че същата е задържана на 30 ноември 2025 г. в 07:40 ч. сутринта на ул. „Бузлуджа” в София с амфетамини? Вярно ли е, че е откарана за 24 часа в Шесто районно и е повдигнато обвинение по чл. 354а от Наказателния кодекс?”, попита Балабанов. Той подчерта, че докато Божидар Божанов твърди, че нямат нищо общо със служебния кабинет, фактите за назначенията показват друго.

Станислав Балабанов беше категоричен, че „Има такъв народ” ще продължи да разкрива истината за събитията в Петрохан. „Ще има такъв народ, който ще спре сектата в Петрохан, ще изкара цялата истина, ще защити традиционното българско семейство и децата на България”, заяви той. Балабанов определи действията на ПП-ДБ като „антипод на всичко нормално” и подчерта, че ИТН няма да прави коалиция с партиите на статуквото – ГЕРБ, ДПС и БСП.

Депутатът заключи, че отговорността винаги се носи от тези, които вземат решенията на национално ниво: „Когато има проблеми с отбора, цената я плаща треньорът. В случая треньорът са тези, които вземат решенията в изпълнителната власт”.