Станислав Балабанов: „Петрохан” е голямата бомба

Станислав Балабанов: „Петрохан” е голямата бомба

28 Февруари, 2026 18:38

  • петрохан-
  • убийство-
  • самоубийство-
  • педофилия-
  • станислав балабанов

Депутатът от ИТН обърна специално внимание на кадровата политика

Станислав Балабанов: „Петрохан” е голямата бомба - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова

Станислав Балабанов от „Има такъв народ” обвини ПП-ДБ, че чрез служебния кабинет се опитват да прикрият скандала „Петрохан” с политически атаки срещу регулаторите. В ефира на „Събуди се” по NOVA той коментира и високите битови сметки, като подчерта, че докато в София те изглеждат нормални, в страната хората се сблъскват с огромен скок в цените на тока и водата.

Според Балабанов настоящите управляващи използват КЕВР като параван. „Тези, които управляват държавата в момента - ПП-ДБ през служебния кабинет – хвърля в момента някакви такива малки димки и пиратки, за да замажат голямата бомба, която им се стовари със случая в Петрохан”, заяви той. Балабанов посочи, че докато КЕВР е разпоредил едва 2% повишение още миналата година, реалните сметки на хората са се вдигнали с около 15%.

Депутатът от ИТН обърна специално внимание на кадровата политика и разкритията около земеделския министър Христанов. Балабанов показа снимка на Десислава Николова, за която твърди, че е ПР на Христанов.

„Вярно ли е, че същата е задържана на 30 ноември 2025 г. в 07:40 ч. сутринта на ул. „Бузлуджа” в София с амфетамини? Вярно ли е, че е откарана за 24 часа в Шесто районно и е повдигнато обвинение по чл. 354а от Наказателния кодекс?”, попита Балабанов. Той подчерта, че докато Божидар Божанов твърди, че нямат нищо общо със служебния кабинет, фактите за назначенията показват друго.

Станислав Балабанов беше категоричен, че „Има такъв народ” ще продължи да разкрива истината за събитията в Петрохан. „Ще има такъв народ, който ще спре сектата в Петрохан, ще изкара цялата истина, ще защити традиционното българско семейство и децата на България”, заяви той. Балабанов определи действията на ПП-ДБ като „антипод на всичко нормално” и подчерта, че ИТН няма да прави коалиция с партиите на статуквото – ГЕРБ, ДПС и БСП.

Депутатът заключи, че отговорността винаги се носи от тези, които вземат решенията на национално ниво: „Когато има проблеми с отбора, цената я плаща треньорът. В случая треньорът са тези, които вземат решенията в изпълнителната власт”.


  • 1 Дедо

    75 6 Отговор
    Гледа като психопат дебеланкото с Пипонеста глава.

    18:40 28.02.2026

  • 2 ОФФФ

    65 5 Отговор
    Пак ли ти ве,като камъче в обувката си!Изтичаш,филма свърщи,примири се!

    18:41 28.02.2026

  • 3 Удрете

    19 45 Отговор
    По кухите кратуни ППейски!

    18:41 28.02.2026

  • 4 хаха

    67 5 Отговор
    Каква "бомба" бе пухъл???

    2 часа след случая излязохте да дрънкате за някакъв Туин Пийкс. Ае млъквайте там неграмотни надрищяни кухоглави ориенталски Тикви!

    18:41 28.02.2026

  • 5 Факт

    45 5 Отговор
    Тоя вол от Има Такива Наглеци първо да си огледа своите депутати, от квотата на нарко боса Таки, да види и педофила барабанист на Славуца дето се хвали, че спал с 14 год. момиченце, пък тогава да разправя лъжи за другите.

    18:42 28.02.2026

  • 6 Калинките

    40 3 Отговор
    На Новото Начало са итн

    18:44 28.02.2026

  • 7 хаха

    39 3 Отговор
    "опитват да прикрият скандала „Петрохан” с политически атаки срещу регулаторите"

    Ае леко с наркотиците бе чалгар. "Атакували били ВиК холдинга, управляван от жената на Деньо Фикуса, защото искали да прикрият Петрохан!"

    ХАХАХА!
    Вие копаете дъното бе байганьовски м@нгали безполезни.

    18:44 28.02.2026

  • 8 Нека излезне

    26 2 Отговор
    Истинската Истина и после говорете?!?!?Все някога ще излезне...

    18:45 28.02.2026

  • 9 Бомба ти е

    32 2 Отговор
    Мозакът продажен Зулуски.

    18:46 28.02.2026

  • 10 Най голямата е

    6 11 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:47 28.02.2026

  • 11 хаха

    21 0 Отговор
    "опитват да прикрият скандала „Петрохан” с политически атаки срещу регулаторите"

    "Атакуват ВиК холдинга (и новите цени на водата), управляван от жената на Деньо Фикуса, защото искали да прикрият Петрохан!"

    80% от байганьовците трябва да бъдат ликвидирани. ХАХАХА!
    Вие бихте по тъпота инбредите пакита и араби бе! ХАХАХА!

    18:47 28.02.2026

  • 12 Тези

    23 3 Отговор
    отрепки пак ги активираха. Да кажеш за едни екстремни спортисти и духовно издигнати хора, че са секта е супер нагло. Много дръзко са убити, защото са засекли някакви канали, я за дрога, я за хора. Имам въпрос, като е възникнал пожар, защо не видяхме пожарни автомобили. А може да са ги убили и ловните дружинки. Всички рейнджърски организации по света са въоръжени, с униформи и са неправителствени. Секти са масонските ложи , където членуват Радев, Йотова, и доста от нашите политици бандити.

    18:47 28.02.2026

  • 13 Въпрос и отговор

    28 1 Отговор
    Има ли по гнусни същества от чалгавите балабано-тошковци?! Няма.

    18:47 28.02.2026

  • 14 Направо е смешен

    6 10 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:47 28.02.2026

  • 15 Бащата на някаква Саяна

    4 8 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:48 28.02.2026

  • 16 Чупка бе

    24 1 Отговор
    Талибанов вече сте аут от политиката и никой не го интересува вашето мнение зулуси. Ще гледате парламента ама отвън.

    18:48 28.02.2026

  • 17 Гуру Гарабед

    23 1 Отговор
    Свиня,никой не го вълнува петрохан. Като папагали повтаряте едно и също. Сбирщина идиоти с диванна мумия начело. Вън. Продажници и измамници които се над,упиха на свинята и тиквата. Бг народа на изборите ще ви изчегърта.

    18:48 28.02.2026

  • 18 Истината е нужна

    19 1 Отговор
    ГОЛЯМАТА БОМБА ЩЕ ИЗБУХНЕ ПРИ СЛАВИ -КРЕВАТНИЯ ГЕРОЙ - ИТН НЯМА ДА МИНЕ 4% бариера И БЪРЗО ЩЕ ОТИДЕ ПРИ АТАКА и ВМРО
    НЕ СА НЕОБХОДИМИ ЧАЛГАДЖИИ-СЛУГИ НА ПРАСЕТО И ТИКВАТА В ПАРЛАМЕНТА.

    Коментиран от #30

    18:49 28.02.2026

  • 19 Как

    18 1 Отговор
    Нищо не става от дългия Уйчиндолец. А също и от ниския и дебелия чалгаджии!

    18:50 28.02.2026

  • 20 първо

    15 3 Отговор
    Отговорете кой уби 6 души?
    Те не били светци. Даже имали сериозни прегрешения?
    Добре, дори да е така, никой няма право да ги ликвидира.
    Кой ги уби?

    Апропо, ИТН вече няма шанс да влезе в НС. Президента ще поеме всичкия народен, популистки, реформистки и опозиционен вот. Шансът на малките партии / не само ИТН/ е да подкрепят една от двете големи формации - Президента и ГЕРБ-СДС.
    Шанс за влизане имат още само ДПС / контролиран вот/, БСП / традция/, Възраждане / Инерция, но със загуби/.
    Така че изборът е ясен - Президент - ГЕРБ, евентуално битка за запазване на твърди електорати при споменатите три. Останалите са на скамейката този вот. А некой никога повече няма да се появят.

    18:50 28.02.2026

  • 21 Хиропрактор Дончо

    18 1 Отговор
    Цяла софия знае че няма по голям педогил от славе чалгаря мумията. Изклецал стотици платени малолетки и манекенки заедно с черепа и вълка. Питайте свинята и тиквата,те с това го държат

    18:51 28.02.2026

  • 22 анонимен

    11 8 Отговор
    Тоя докога ще му слушаме глупостите. “. В момента Русия води хибридна война срещу България!!! Радев да бъде премиер на България. България да се върне в блатото на москва,да сме пета колона, искат да ни откъснат от Европа. Според Подоляк Москва включва дори убийства в страни, които иска да дестабилизира. Нищо чудно(90%) Петрохан да е тяхно дело с отломките от разбитата гемия на ДС. Да се оплюят партиите една друга, дискредитират и да лигитимират Радев Затова голямата му цел е да се позиционира като европеец в центъра и да отнеме от електората на ПП-ДБ. И той да стане Алтернатива

    18:51 28.02.2026

  • 23 Цвоков

    21 1 Отговор
    Няма по голям педофил от славе мумията.

    Коментиран от #36

    18:52 28.02.2026

  • 24 Балабанчо

    15 1 Отговор
    Един голям черен лъскав да ти намести дебелото черво!

    18:53 28.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Румен

    13 1 Отговор
    Ей копе—— ле, що се не завреш от дето си дошъл

    18:53 28.02.2026

  • 27 Боздуган

    8 1 Отговор
    Ти си прекрасен персонаж за Снежна топка от една книга.

    18:54 28.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха ха ха

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Истината е нужна":

    Те и 2% няма да стигнат

    18:54 28.02.2026

  • 31 Паролев

    11 0 Отговор
    Кажи сви,ньо ти прави ли орг.ия с мал,олетки заедно с тошо рап.она и славе чалгаря??? Всичко се знае. Пе,дофила вика дръжте пе,дофила.

    18:55 28.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Това дебело репортерче

    14 1 Отговор
    Изведнъж стана политик.От нагъл по нагъл

    18:56 28.02.2026

  • 34 колю надървения

    8 2 Отговор
    БАДЖАНАК РАЗБРА ЛИ СЕ КОЙ ЗАРЕДИ ФУРНАТА НА ЖЕНА ТИ КОЙ Е БАЩАТА НА ДЕТЕТО И

    18:57 28.02.2026

  • 35 анонимен

    10 0 Отговор
    Може Таки да си купи партия ИТН (групировка на чалгарите). Станислав затова така яростно го защитава.При групировката има еднолична власт управлява се пожизнено. като ВИС- Васил Илиев и брат му Георги Илиев, СИК-Младен Михалев-Маджо(където бе и Боко), ОЛИМП-Борисов(преди царя), ГЕРБ-Борисов, НН-Пеевски. Сега и Радев ще направи групировка. Сега Таки си купува и някой от изявените, пропаднали лакеи

    18:59 28.02.2026

  • 36 павела митова

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Цвоков":

    педофил ама думкаше жена му ,май той я оплоди

    Коментиран от #38

    18:59 28.02.2026

  • 37 гледайте

    5 0 Отговор
    забранения филм по официалните телевизии "шменти капели" и всичко ще Ви се изясни за последните 36г. "демократичен преход"!

    19:01 28.02.2026

  • 38 къртача

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "павела митова":

    то тая кой не е дошъл в София ,той не я е бузил

    19:02 28.02.2026

  • 39 Смешно

    6 0 Отговор
    Балабанов сигурно и не подозира че е превърнат в руска матрьошка заедно с другите от итн. Просто момче.

    19:05 28.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гост

    8 0 Отговор
    "„Петрохан” е голямата бомба"- и какво и е толкова голямото бе, Балабанов, ИТН предаде избирателите си, даже ги продаде, и самоубийство няма да ви помогне...

    19:06 28.02.2026

  • 42 Факти

    6 0 Отговор
    Станислав Балабанов: „Петрохан” е голямата бомба след ИТН

    19:06 28.02.2026

  • 43 Дри. Ш. Льо

    5 0 Отговор
    Единственото хубаво нещо в теб са на Лили ц. И. Ц. И. Т. Е. Измекяри долен. Приключихте с парламента

    19:07 28.02.2026

  • 44 ППинокио

    0 4 Отговор
    Божидар Божанов твърди, че нямат НИЩО ОБЩО със служебния кабинет,
    Това изявление предизвиква освен безкритично доверие към него, също така трайна убеденост в лицемерието на лидерите на партията му, щом се опитват да ни накарат с приказки да си помислим, че това , което виждаме не е това което виждаме.

    19:10 28.02.2026

  • 45 За умрелите

    5 0 Отговор
    Или добро или нищо. ИТН

    19:11 28.02.2026

  • 46 За умрелите

    4 0 Отговор
    Или добро или нищо. ИТН

    19:11 28.02.2026

  • 47 Чудя се

    5 0 Отговор
    Дали въобще да влизам в този сайт вече. Всеки ден от сутрин да вечер ни занимават с лъжите на тримата чалгари наркомани - славуца зулуто, тошко африкански и измамника барабанката. Чудно ми е колко плаща пеев да ни занимават с тия измамници.

    Коментиран от #51

    19:13 28.02.2026

  • 48 Ти пък си

    2 0 Отговор
    едно Голяяяяяяяяяяямо Ако

    19:16 28.02.2026

  • 49 Дебел тъп

    1 0 Отговор
    пейпър

    19:16 28.02.2026

  • 50 Курти Бай Ставрев

    1 0 Отговор
    Тоя пепоний ведно с малък-жалък Тошко Неандерталски търсят семенна течност в Петрохан..... Абре, дайте им няколко кофи семенна течност, да се радват бре...

    Коментиран от #54

    19:19 28.02.2026

  • 51 Ми ходи

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Чудя се":

    в националните мисирки, там крушарския мушмурок и мазната косичка са на щат. Некой да те е вързал тук за да пробутваш петрохански опорки.

    19:19 28.02.2026

  • 52 Този пак изпълзя от из полата на Боко и

    2 0 Отговор
    Шиши. Нещастен ненормалник доста жалък при това

    19:20 28.02.2026

  • 53 Ейййй

    0 0 Отговор
    Не се спряхте бе,ще гледате парламент през крив макарон.Стига квичали,ставате още по противни.Мишкувайте и това е,сами си го направихте

    19:20 28.02.2026

  • 54 Семето вън

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Курти Бай Ставрев":

    Здравния ви министър твърди че сте бисексуали и мета-амфетки като Калушев. Продължавайте с опитите мъжко да прихване.

    19:27 28.02.2026

