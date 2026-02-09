Новини
Ива Митева: Румен Радев е човек на действията. Показва сила и характер, такива хора са ни нужни в момента

Ива Митева: Румен Радев е човек на действията. Показва сила и характер, такива хора са ни нужни в момента

9 Февруари, 2026 12:37

Въпросът не е кой от коя партия е, а кой какво прави и дали решенията му са полезни и работещи

Ива Митева: Румен Радев е човек на действията. Показва сила и характер, такива хора са ни нужни в момента - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Смятам, че Румен Радев е човек на действията. Показва сила и характер, такива хора са ни нужни в момента. Подкрепям позицията му за еврозоната и считам, че преминаването трябваше да бъде по-премерено. Това каза бившият председател на Народното събрание Ива Митева в студиото на „Твоят ден“ по "Нова телевизия".

На въпроса дали ще се включи в екипа на Румен Радев или ще участва в изборите, Митева отговори: „Нека да се насрочат изборите, нека да започнат сроковете по изборния закон и всички ще разберем кой къде ще участва“. Тя призова към търпение и подчерта, че все още е рано за конкретни отговори.

Митева уточни, че слуховете за евентуално излизане от еврозоната или ЕС са спекулации и не съответстват на позициите на Радев.

Относно украинската криза, тя обясни: „Аз лично винаги съм гласувала против изпращането на оръжие за Украйна, защото не вярвам, че войната може да се печели така“.

Митева акцентира за нуждата от разумни промени в Конституцията и антикорупционното законодателство: „Закриването на антикорупционната комисия и прехвърлянето на функции към други институции беше грешно. Законът за съдебната власт и Висшият съдебен съвет имат сериозни проблеми, които трябва да се решат“.

Тя коментира и политическата риторика и сътрудничеството с различни партии: „Навсякъде има свестни хора и специалисти, които могат да бъдат използвани. Трябва да се търси нормалност, а не ляво-дясно“.

На въпроса за изборните промени и ограниченията на секциите в чужбина Митева каза: „Разделянето на българските граждани по етническо самосъзнание е безобразие. Всеки български гражданин, независимо къде живее, трябва да има право на глас“.

Ива Митева каза още, че разговорът бе насочен към цялостната политическа картина и изборните процеси, без да потвърждава конкретно участие като кандидат-депутат: „Все още не сме в активен изборен процес. Когато насрочат изборите, ще стане ясно кой къде ще участва“.

Ива Митева беше категорична, че политическите решения трябва да се оценяват по действията, а не по думи: „Въпросът не е кой от коя партия е, а кой какво прави и дали решенията му са полезни и работещи.“


  • 1 ООрана държава

    59 7 Отговор
    И тая се опитва да се просламчи при печелившите

    Коментиран от #25, #38

    12:39 09.02.2026

  • 2 учиндолска славуцанка

    33 4 Отговор
    защо ни изоставяш ивке ? шишитко е моят човек на действието

    12:42 09.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 обективен

    29 9 Отговор
    Радев никога няма да покани волни пеперудки , кацащи от цвят на цвят !!

    12:42 09.02.2026

  • 5 Майна

    16 16 Отговор
    Този натовец не е за българите
    Той е и за внедряването ни в еврозоната
    Той не споменава дори Русия,
    Айде, стига, а?

    12:43 09.02.2026

  • 6 Митева

    25 43 Отговор
    Президента е мъжкар, а не мазен бандит като Бойко.

    Коментиран от #7, #39

    12:43 09.02.2026

  • 7 Майна

    14 7 Отговор

    До коментар #6 от "Митева":

    Те заедно бяха в управлението- факт.

    12:44 09.02.2026

  • 8 честен ционист

    18 20 Отговор
    “Румен Радев е бъдещ стратегически лидер”, “воин от ХХI век, готов да спечели и да влияе на стратегическо ниво!” Така пише в оперативната сводка на всеки актив на НКВД.

    Коментиран от #12

    12:44 09.02.2026

  • 9 вярно чичо боташ

    42 17 Отговор
    показа ,че е човек на действията.И тази женица като каква се изказва?Той рундьо не знае какво му е мнението по тема ,докато не му каже мутрафоня.Заформя се на чорапа партията, вече мераклии да се присламчат бол.

    Коментиран от #16

    12:44 09.02.2026

  • 10 Майна

    26 10 Отговор
    Този и да го изберат, ще получат пак от същото..
    Той е чедо на дълбоките..

    12:45 09.02.2026

  • 11 Факт

    21 4 Отговор
    И трябва малко човек да разсъждава, дали да вярва на силно зависими хора!

    12:46 09.02.2026

  • 12 Майна

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Така пише в " Максуел"/ Пентагона/;ЦРУ , но дойде Тръмп,
    Радев не уважи Тръмп- верен на лондонсити, ясно

    12:47 09.02.2026

  • 13 Ще подкрепиме РуменРадев, подкрепяме

    8 30 Отговор
    Себеси и нашите деца!

    12:48 09.02.2026

  • 14 Софийски селянин,

    28 7 Отговор
    Усети на къде духа вятърра и иска да се пррисламчи на бате си Ррумен,ама няма да те огррее...
    Защото си пррродажна дрребна душица...

    12:48 09.02.2026

  • 15 Боруна Лом

    26 5 Отговор
    ТАЗИ ФЪФЛА, НЯМА ДА Я УГРЕЕ !

    12:49 09.02.2026

  • 16 Майна

    6 9 Отговор

    До коментар #9 от "вярно чичо боташ":

    Каква Митрофоня- Марат Баширов-, политолог на Кремъл-"Развали страната си в полза на еврочиновниците и сега бяха,ниска да се добере до Парламента,за да получи имунитет"

    12:50 09.02.2026

  • 17 Пешо

    27 8 Отговор
    Митева е недоказана юристка с голямо самочувствие без покритие! Предлага се в проекта на Радев, но той вече е провален.

    12:50 09.02.2026

  • 18 Гумен Краудеф

    10 5 Отговор
    Тая, админъ и авторъ съ готови дъ им го подам те тоя .!.

    12:51 09.02.2026

  • 19 Не й върви

    21 3 Отговор
    на партии. Нарекоха я болонката на итн. Пламенно промотираше "Заедност" с Каримански. И сега пак може да изтегли "късата клечка" с РР, ама тя си знае

    12:52 09.02.2026

  • 20 ЕЛЕКТОРАТ

    23 4 Отговор
    Още една гладна кокошка!!!!

    12:52 09.02.2026

  • 21 Майна

    11 12 Отговор
    Радев създаде ПП
    Доведе и промотира кадрите?
    Нещо да каже за случващото се в Петрохан?

    12:52 09.02.2026

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    14 12 Отговор
    Има много личности с висока стойност и ерудирани, които напуснаха ИТН , защото се осъзнаха. Точно те са хората, които ще бъдат полезни за борбата против мафията ГЕРБ и ДПС. Ива Митева, проф. Чорбанов, журналистката и тв водеща Катя Николова, въпреки, че не е политик, проф. Николай Радулов. Иво Сиромахов не е политик, но шамарът, който удари на ИТН още ехти!

    12:52 09.02.2026

  • 23 1234

    7 5 Отговор
    Крайно време е да разберем, водачите и вторите в листите на Радев. Също и проектокабинет.
    Всеки в района си познава поне водача на листата става - не става...
    Проектокабинета прави вота частично мажоритарен

    12:53 09.02.2026

  • 24 Казуар

    19 1 Отговор
    Умницата Ива Митева са хвана със Славчо Чалгаря да и дава съвети, сега се е насочила към Радев.

    12:55 09.02.2026

  • 25 Бог да пази

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    от тъпи и амбициозни жени !

    12:57 09.02.2026

  • 26 хаха

    9 3 Отговор
    Да, адашке, ама партията, дето си в нея, е леко грешната, тя се е доказала с НЕдалновидни, и вечно грешни за народа решения. Това те прави една кръгла нула, ако да си иначе готин човек.

    12:57 09.02.2026

  • 27 брей

    16 2 Отговор
    И какво толкова е действал Радев, та го знаем че е такъв човек?

    12:57 09.02.2026

  • 28 Фъфла

    14 2 Отговор
    се изока . При чалгарите беше , после партия прави и нищо не излезе , така , че да не ръси мозъци и да си ходи у Разградско .

    12:58 09.02.2026

  • 29 Ха ха ха

    13 3 Отговор
    Радев е дамски полов орган , щом оня алф го е направил на луда калинка.

    12:58 09.02.2026

  • 30 Пешо

    12 3 Отговор
    Коя е тази Митева? Тя наистина се предлага на Радев!

    12:58 09.02.2026

  • 31 е то

    9 3 Отговор
    ИТН си е партия на Румен Радев. Не е случайно, че ИТН вкара машините за гласуване точно преди да преизберем Радев. Както и когато ИТН загуби парламентарните избори, Слави Трифонов открито заяви, че в България трябва да се промени модела и да ходим към президентска република. Само не каза каква заплата му дава Радев. Но явно не е висока, щом отказа да мръдне от дивана и само от там движи политиката.

    13:00 09.02.2026

  • 32 Маг Минчо

    11 1 Отговор
    Тази шпакла е пример,каква селекция направи Трифонов за свои депутати! И защо отказа да състави кабинет ,когато спечели изборите? "Кадрите решават всичко" е казал др.Сталин.При нас кадрите са некадърниците..

    13:00 09.02.2026

  • 33 Дедо

    10 2 Отговор
    Ееее стига с тия калинки прескачащи от цвят на цвят.

    13:02 09.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ОТ ТОВА КОЕТО НАПРАВИ

    6 6 Отговор
    ДО СЕГА. ЗА МЕН ТОВА МОМИЧЕ Е ДОСТОЙНА ЗА ПАРТНЬОР НА РАДЕВ. ИЗЛЪГА СЕ БЕШЕ ПРИ ДЕРИБЕЯ СЛАФ НО СЕ УСЕТИ ЩО Е ТОЙ И ИЗБЯГА. А ДРУГИТЕ ВСИЧКИ ОСТАНАХА ДА КРАДАТ. И НАЙ ВЕЧЕ БАЛА БАЛА БАНОФ. ВИЖДАШЕ МИ СЕ СВЕСТЕН.

    13:05 09.02.2026

  • 36 ОТНОВО ИВЕТО

    12 0 Отговор
    На последък не минава ден без да я видим у Факти. Кой плаща?

    13:08 09.02.2026

  • 37 Бащата на ПП

    7 5 Отговор
    Шарлатаните са като краставите магарета , надушват се и през девет планини

    13:09 09.02.2026

  • 38 Баба Вунка

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Таз женичка ми беше симпатична,но откакто взе да лека кацо на Румбата хич не я чета или слушам.

    13:15 09.02.2026

  • 39 Хахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Митева":

    Искаш да кажеш Сухар,не обиждай думата мъжкар.

    13:17 09.02.2026

  • 40 ИВА НА ПРОМОЦИЯ

    7 1 Отговор
    По цял ден лее мозък. А стига вече още от същото.

    13:18 09.02.2026

  • 41 Е да де,

    8 2 Отговор
    "Въпросът не е кой от коя партия е, а кой какво прави и дали решенията му са полезни и работещи"

    Радев няма нито едно полезно действие за 9 години, а дали има работещи зависи за кого. Не и за България или българите като цяло. На длъжност "обединител на нацията" раздели народ на наши и ваши, а на всичко отгоре абдикира от поста си за да продължи да разцепва народа на още фракции. Спорни са действията му и във външната политика чии интереси защитава, българските или чуждите. За войната в Украйна винаги е държал уклончива позиция неотговатяща на българската външно политическа реторика, а за Боташ няма да коментирам.

    13:18 09.02.2026

  • 42 Айде

    9 1 Отговор
    И тази гледа да се пришие някъде защото иначе ще стои гладна! Какви действия е показал Радев!?

    13:25 09.02.2026

  • 43 Смърфиета

    3 1 Отговор
    Адв. Митева работи в една кантора със синът на Тодор Колев.

    13:27 09.02.2026

  • 44 Дедо

    6 1 Отговор
    Ако Радев ще се прибира такива политически номади при себе , аз се отказвам да гласувам за него. Няма смисъл , това са хора от модела Борисов -Пеевски.

    Коментиран от #46

    13:27 09.02.2026

  • 45 Синя София

    8 1 Отговор
    Слуга на чалгата,от вас нищо добро

    13:31 09.02.2026

  • 46 Здрасти

    5 6 Отговор

    До коментар #44 от "Дедо":

    Може ли да ни обясните какъв е моделът Борисов-Пеевски? Всеки за него говори, а никой не обяснява какво точно се крие зад тези думи.

    Коментиран от #47

    13:31 09.02.2026

  • 47 Дедо

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "Здрасти":

    Пред очите ти е, освен ако си сляп.

    Коментиран от #50

    13:35 09.02.2026

  • 48 Истината

    9 2 Отговор
    Може да е човек на действията, ама като компасът му за добро и зло не работи, ще дърпа България надолу и на изток....

    13:37 09.02.2026

  • 49 фъфлека

    7 0 Отговор
    т.р.п.

    13:38 09.02.2026

  • 50 Виждам модела Радев и Шарлатаните

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Дедо":

    Виждам как ПП овластява едно НПО с подвеждащо име на Национална Агенция. Виждам как един ПП вътрешен министър им разчиства пътя в региона. Вижбам как един столичен кмет от ПП им налива пари. Виждам кой докара ПП на власт след три месечна активна рекламна кампания в медиите, без да си направи труда да види чий гражданин е Кики Петков. За него мутрата Татко Петко бе по-важна. Дори не си е направил труда да разбере, че Кирил Петков е учен на политика от ... Трактора.

    Ха сега кажи за модела Борисов-Пеевски?

    13:42 09.02.2026

  • 51 На тая носът върви25 метра пред нея

    7 2 Отговор
    Да, чалгарке, да, парва си! Фатмакът от село Славяново е човек на действието! И как само "действа", за да ни вкара в Евразия и да ни извади от ЕС! Че ти си по-нагла и от каруцарина с просташкия и мръсен език Хаджи Тошко Африкански ма, Митевата! Ами, заминавай в обкръжението на Радев, прав ти път?! Но има едно много важно условие: трябва да си дъщеря или внучка на началник от ДС! Като лакея на Фатмака Слави Василевия! Впрочем, я го попитай знае ли е, че съвсем необезпокоявани от нашите "власти" и "органи" на 100 метра от хижата, където сатнаха убийствата, са едйствали групи на терористичната, фашистка и много опасна руска групировка "Вагнер", заклеймена от цял свят като терористична, много опасна и незаконна! Питай го ма, Митевата! А мазното Къдраво Сю, дето нещо го играе МВР - министър, веднага да бъде изведен от министерството с белезници и обвинен в национално предателство! Защото ТОЙ отлично е занел за Вагнеровците в България и за подривната им и опасна дейност в родината ни! Пък можеш да попиташ Фатмаак и за "Боташ", ама му кажи да не лъже!

    13:48 09.02.2026

  • 52 много пъти съм се чудел

    4 0 Отговор
    Откъде идва значителното количество безотчетни мръсни пари, с които се плаща по избори и протести. Сега вече знам.

    13:53 09.02.2026

  • 53 50 - и банкянски ваксаджия

    3 3 Отговор
    не, наглецо ГЕРБерастки, не, нищо не виждаш! Защото или си кьорав, или си пълен олигофрен, по-вероятно е второто! Днес се оказа, чистачо долен на зайчарника, че убийствата са извършени от незаконно действащата в родината ни престъпна банда убийци от руската фашистка групировка "Вагнер"! да, Вагнеровци са обитавали къща само на сто метра от онази, в която бяха извършени убийствата и която изгоря! Убитите нещастници просто са се съпротивлявали на убийците на кремълския злодей Путин, те са носели тежко оръжие, те не са позволявали на хора да минават наблизо, те са убийците на българите! И това, нищожество 50- о, е ставало със знанието, а сигурно и с неоцинимата подкрепа на Тиквата и Прасето! Защото те винаги са играели грозния си и мърсен номер в подкрапа на масовия убиец от Кремъл, ама за пред хората се правеха на "евроатлантици"! Та, нищожестов 50- о, имаш много здраве от "Боец"! Преди два часа Георги Георгиев разказа с доказателства за Вагнеровите убийци и страховити престъпници, заклеймени от цял свят като терористи!

    Коментиран от #54

    13:58 09.02.2026

  • 54 нещо се изнерви

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "50 - и банкянски ваксаджия":

    Гладен ли си?

    13:59 09.02.2026

  • 55 Пак ли

    7 1 Отговор
    Тази нали беше към ИТН. Сега се ослушва, белким някой я забележи и покани. И ми говори дрън дрън.

    13:59 09.02.2026

  • 56 Оги

    3 1 Отговор
    Хайде и тая запя полегнала ми Тодора…

    Коментиран от #58

    14:07 09.02.2026

  • 57 Не разбирам

    4 1 Отговор
    Тази Другарка не беше ли при Слави Учиндолския?!

    Иле сега започва прилитане на разни нови мераци към Хасковския Спасител?!

    14:18 09.02.2026

  • 58 Е-е-е-

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "Оги":

    Оги
    00ОТГОВОР
    Хайде и тая запя полегнала ми Тодора…
    14:07 09.02.2026
    -;-
    След като разбрех че Черепа, Пловдивския панайр и ДС доносника Сава са за Радев и Прецених.

    14:20 09.02.2026

  • 59 Моряка

    5 0 Отговор
    А бе Ивке,какви български граждани са родените в чужбина вече 2 поколения, не знаещи нито да говорят,нито да четат и пишат на български?Да не говорим пък за данъци къде плащат.В Германия например се гласува само в Германия.Да не би Германия да не е Демократична?Писна ми разни Ивки и тем подобни мисирки да се правят на големи демократи.

    14:21 09.02.2026

  • 60 Всички

    1 4 Отговор
    клекнаха пред Радко, с изключение на Възраждане и ДПС и Нинова.

    Някой от тях ще подкрепим, понеже не е здравословно Радко да остава без опозиция.

    14:42 09.02.2026

  • 61 Отново

    4 1 Отговор
    Тази нали беше към ИТН. Сега се ослушва, белким някой я забележи и покани. И ми говори дрън дрън. Няма я т.н. вълна на радев и няма как да я има.

    14:56 09.02.2026

  • 62 Митева

    5 0 Отговор
    Да абдикираш от поста като Президент говори за предателство към народа който ти е гласувал доверие и те е избрал ,а че неоценяваш подкрепата означава че не заслужаваш да бъдеш избиран защото утре може пак да ти скимне и да изоставиш обещанието за промяна и битка с мафията и да абдикираш отново .

    15:02 09.02.2026

  • 63 ДОЛУ р"ум€н" Крад€в!

    5 0 Отговор
    КЛЕТВОПР€$ТЪПНИКЪТ П€ Д€ рад€Ф € ч€лов€к НА Н€ЗАКОННИТ€ Д€Й$ТВИЯ!
    НА МЕН ЛИ МИ СЕ СТРУВА ЧЕ тази ТУРБО-Кари€ри$тка ивЪ мит€вЪ му $€ $ЛАГА НА КАР МА ЗЪ фат мак,
    НАДЯВА $€ да я покан€ в бъд€щата Партия "II-ри Ф€ВРУАРИ"!?!?

    15:27 09.02.2026

  • 64 Дежа вю

    2 0 Отговор
    Не, не са нужни марионетки на Кремъл на България! Видяхме 9 години в какво се изразяват силата и характера на Радев и ги видяхме точно в (без)действията му. Ива Митева уж се отдели от ИТН, но продължава да ги представлява ментално. Ясно е зад чии интереси застава.

    16:38 09.02.2026

