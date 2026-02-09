Ива Митева: Румен Радев е човек на действията. Показва сила и характер, такива хора са ни нужни в момента

Смятам, че Румен Радев е човек на действията. Показва сила и характер, такива хора са ни нужни в момента. Подкрепям позицията му за еврозоната и считам, че преминаването трябваше да бъде по-премерено. Това каза бившият председател на Народното събрание Ива Митева в студиото на „Твоят ден“ по "Нова телевизия".
На въпроса дали ще се включи в екипа на Румен Радев или ще участва в изборите, Митева отговори: „Нека да се насрочат изборите, нека да започнат сроковете по изборния закон и всички ще разберем кой къде ще участва“. Тя призова към търпение и подчерта, че все още е рано за конкретни отговори.
Митева уточни, че слуховете за евентуално излизане от еврозоната или ЕС са спекулации и не съответстват на позициите на Радев.
Относно украинската криза, тя обясни: „Аз лично винаги съм гласувала против изпращането на оръжие за Украйна, защото не вярвам, че войната може да се печели така“.
Митева акцентира за нуждата от разумни промени в Конституцията и антикорупционното законодателство: „Закриването на антикорупционната комисия и прехвърлянето на функции към други институции беше грешно. Законът за съдебната власт и Висшият съдебен съвет имат сериозни проблеми, които трябва да се решат“.
Тя коментира и политическата риторика и сътрудничеството с различни партии: „Навсякъде има свестни хора и специалисти, които могат да бъдат използвани. Трябва да се търси нормалност, а не ляво-дясно“.
На въпроса за изборните промени и ограниченията на секциите в чужбина Митева каза: „Разделянето на българските граждани по етническо самосъзнание е безобразие. Всеки български гражданин, независимо къде живее, трябва да има право на глас“.
Ива Митева каза още, че разговорът бе насочен към цялостната политическа картина и изборните процеси, без да потвърждава конкретно участие като кандидат-депутат: „Все още не сме в активен изборен процес. Когато насрочат изборите, ще стане ясно кой къде ще участва“.
Ива Митева беше категорична, че политическите решения трябва да се оценяват по действията, а не по думи: „Въпросът не е кой от коя партия е, а кой какво прави и дали решенията му са полезни и работещи.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #25, #38
12:39 09.02.2026
2 учиндолска славуцанка
12:42 09.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 обективен
12:42 09.02.2026
5 Майна
Той е и за внедряването ни в еврозоната
Той не споменава дори Русия,
Айде, стига, а?
12:43 09.02.2026
6 Митева
Коментиран от #7, #39
12:43 09.02.2026
7 Майна
До коментар #6 от "Митева":Те заедно бяха в управлението- факт.
12:44 09.02.2026
8 честен ционист
Коментиран от #12
12:44 09.02.2026
9 вярно чичо боташ
Коментиран от #16
12:44 09.02.2026
10 Майна
Той е чедо на дълбоките..
12:45 09.02.2026
11 Факт
12:46 09.02.2026
12 Майна
До коментар #8 от "честен ционист":Така пише в " Максуел"/ Пентагона/;ЦРУ , но дойде Тръмп,
Радев не уважи Тръмп- верен на лондонсити, ясно
12:47 09.02.2026
13 Ще подкрепиме РуменРадев, подкрепяме
12:48 09.02.2026
14 Софийски селянин,
Защото си пррродажна дрребна душица...
12:48 09.02.2026
15 Боруна Лом
12:49 09.02.2026
16 Майна
До коментар #9 от "вярно чичо боташ":Каква Митрофоня- Марат Баширов-, политолог на Кремъл-"Развали страната си в полза на еврочиновниците и сега бяха,ниска да се добере до Парламента,за да получи имунитет"
12:50 09.02.2026
17 Пешо
12:50 09.02.2026
18 Гумен Краудеф
12:51 09.02.2026
19 Не й върви
12:52 09.02.2026
20 ЕЛЕКТОРАТ
12:52 09.02.2026
21 Майна
Доведе и промотира кадрите?
Нещо да каже за случващото се в Петрохан?
12:52 09.02.2026
22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
12:52 09.02.2026
23 1234
Всеки в района си познава поне водача на листата става - не става...
Проектокабинета прави вота частично мажоритарен
12:53 09.02.2026
24 Казуар
12:55 09.02.2026
25 Бог да пази
До коментар #1 от "ООрана държава":от тъпи и амбициозни жени !
12:57 09.02.2026
26 хаха
12:57 09.02.2026
27 брей
12:57 09.02.2026
28 Фъфла
12:58 09.02.2026
29 Ха ха ха
12:58 09.02.2026
30 Пешо
12:58 09.02.2026
31 е то
13:00 09.02.2026
32 Маг Минчо
13:00 09.02.2026
33 Дедо
13:02 09.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ОТ ТОВА КОЕТО НАПРАВИ
13:05 09.02.2026
36 ОТНОВО ИВЕТО
13:08 09.02.2026
37 Бащата на ПП
13:09 09.02.2026
38 Баба Вунка
До коментар #1 от "ООрана държава":Таз женичка ми беше симпатична,но откакто взе да лека кацо на Румбата хич не я чета или слушам.
13:15 09.02.2026
39 Хахаха
До коментар #6 от "Митева":Искаш да кажеш Сухар,не обиждай думата мъжкар.
13:17 09.02.2026
40 ИВА НА ПРОМОЦИЯ
13:18 09.02.2026
41 Е да де,
Радев няма нито едно полезно действие за 9 години, а дали има работещи зависи за кого. Не и за България или българите като цяло. На длъжност "обединител на нацията" раздели народ на наши и ваши, а на всичко отгоре абдикира от поста си за да продължи да разцепва народа на още фракции. Спорни са действията му и във външната политика чии интереси защитава, българските или чуждите. За войната в Украйна винаги е държал уклончива позиция неотговатяща на българската външно политическа реторика, а за Боташ няма да коментирам.
13:18 09.02.2026
42 Айде
13:25 09.02.2026
43 Смърфиета
13:27 09.02.2026
44 Дедо
Коментиран от #46
13:27 09.02.2026
45 Синя София
13:31 09.02.2026
46 Здрасти
До коментар #44 от "Дедо":Може ли да ни обясните какъв е моделът Борисов-Пеевски? Всеки за него говори, а никой не обяснява какво точно се крие зад тези думи.
Коментиран от #47
13:31 09.02.2026
47 Дедо
До коментар #46 от "Здрасти":Пред очите ти е, освен ако си сляп.
Коментиран от #50
13:35 09.02.2026
48 Истината
13:37 09.02.2026
49 фъфлека
13:38 09.02.2026
50 Виждам модела Радев и Шарлатаните
До коментар #47 от "Дедо":Виждам как ПП овластява едно НПО с подвеждащо име на Национална Агенция. Виждам как един ПП вътрешен министър им разчиства пътя в региона. Вижбам как един столичен кмет от ПП им налива пари. Виждам кой докара ПП на власт след три месечна активна рекламна кампания в медиите, без да си направи труда да види чий гражданин е Кики Петков. За него мутрата Татко Петко бе по-важна. Дори не си е направил труда да разбере, че Кирил Петков е учен на политика от ... Трактора.
Ха сега кажи за модела Борисов-Пеевски?
13:42 09.02.2026
51 На тая носът върви25 метра пред нея
13:48 09.02.2026
52 много пъти съм се чудел
13:53 09.02.2026
53 50 - и банкянски ваксаджия
Коментиран от #54
13:58 09.02.2026
54 нещо се изнерви
До коментар #53 от "50 - и банкянски ваксаджия":Гладен ли си?
13:59 09.02.2026
55 Пак ли
13:59 09.02.2026
56 Оги
Коментиран от #58
14:07 09.02.2026
57 Не разбирам
Иле сега започва прилитане на разни нови мераци към Хасковския Спасител?!
14:18 09.02.2026
58 Е-е-е-
До коментар #56 от "Оги":Оги
00ОТГОВОР
Хайде и тая запя полегнала ми Тодора…
14:07 09.02.2026
-;-
След като разбрех че Черепа, Пловдивския панайр и ДС доносника Сава са за Радев и Прецених.
14:20 09.02.2026
59 Моряка
14:21 09.02.2026
60 Всички
Някой от тях ще подкрепим, понеже не е здравословно Радко да остава без опозиция.
14:42 09.02.2026
61 Отново
14:56 09.02.2026
62 Митева
15:02 09.02.2026
63 ДОЛУ р"ум€н" Крад€в!
НА МЕН ЛИ МИ СЕ СТРУВА ЧЕ тази ТУРБО-Кари€ри$тка ивЪ мит€вЪ му $€ $ЛАГА НА КАР МА ЗЪ фат мак,
НАДЯВА $€ да я покан€ в бъд€щата Партия "II-ри Ф€ВРУАРИ"!?!?
15:27 09.02.2026
64 Дежа вю
16:38 09.02.2026