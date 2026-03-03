Коалицията „Сияние“ се регистрира в ЦИК за изборите на 19 април

Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, регистрира в ЦИК създаденото от него гражданско движение "Сияние“.

Движението ще участва в изборите като коалиция с вече регистрирани партии, която също ще се казва "Сияние“.

Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и кауза, каза Попов.

Това ще бъде една кауза, няма да е политика, заяви той, информира Булфото.