Коалицията „Сияние“ се регистрира в ЦИК за изборите на 19 април

3 Март, 2026 12:04 1 282 45

  • николай попов-
  • сияние-
  • цик-
  • партия

Това ще бъде една кауза, няма да е политика

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, регистрира в ЦИК създаденото от него гражданско движение "Сияние“.

Движението ще участва в изборите като коалиция с вече регистрирани партии, която също ще се казва "Сияние“.

Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и кауза, каза Попов.

Това ще бъде една кауза, няма да е политика, заяви той, информира Булфото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българин

    54 9 Отговор
    всичко си има граница ,този прекали

    Коментиран от #11

    12:07 03.03.2026

  • 2 цццц

    38 7 Отговор
    Дано не хване проценти за субсидия

    12:08 03.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 8 Отговор
    Партия ВОЛТ на ПП и ДБ.

    12:08 03.03.2026

  • 4 12340

    33 7 Отговор
    Този пренасища разтвора!

    12:08 03.03.2026

  • 5 Сталин

    12 17 Отговор
    Отивам да гласувам за сияние,Никито Попов шъ упрай България

    12:08 03.03.2026

  • 6 Тя с ...

    32 5 Отговор
    ..политика няма да се занимава, но ще участва в политически избори🙄

    12:10 03.03.2026

  • 7 песимист

    17 3 Отговор
    ----Това ще бъде една кауза, няма да е политика------
    Кауза без политически структури няма как да се отстоява в парламента и лесно ще бъде задушена от конкурентите.

    12:10 03.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ккк

    34 4 Отговор
    никога няма да гласувам за този превърна трагедията в девидент

    Коментиран от #40

    12:11 03.03.2026

  • 10 Радевистите наскачаха върху

    3 30 Отговор
    човека. Страх ги е да не му дръпне гласове от мафиота ТИМаджия Радев.
    Няма бе! Мафиоти не гласуват за добри каузи.

    Коментиран от #16, #45

    12:11 03.03.2026

  • 11 Европеец

    27 5 Отговор

    До коментар #1 от "българин":

    Съгласен съм, тоя е пълна отврат....

    12:12 03.03.2026

  • 12 Абе ей, политикан нереализиран

    26 4 Отговор
    Смири се, бе! Имай малко срам поне пред Господ!

    12:12 03.03.2026

  • 13 гнусен и отвратителен човек

    26 4 Отговор
    този боклук как използва трагедията на детенцето си за да се докопа до политиката много е долно това

    12:14 03.03.2026

  • 14 ОЩЕ ЕДИН БЕЗРАБОТЕН

    28 3 Отговор
    Мераклия за държавните пари.

    12:14 03.03.2026

  • 15 Копейките и радевчвченцата са в шок

    3 20 Отговор
    Защо ли? Въпросът е реторичен.

    Коментиран от #20

    12:15 03.03.2026

  • 16 разбира се

    7 12 Отговор

    До коментар #10 от "Радевистите наскачаха върху":

    за това всички нормални хора ще гласуват за добра кауза и тя се кзва РАДЕВ! а вие НЕумните гласувайте пак за вашия вожд бойко…

    12:17 03.03.2026

  • 17 хаха

    10 4 Отговор
    Аха, беше ясен. Напапка се докато използваше факта, че щерка му е била без колан, а дедото просто е така спрел.

    12:17 03.03.2026

  • 18 Иван Грозни

    15 2 Отговор
    Всички против Радев.Туй гербаджийско човече и то иска да отнеме гласове в полза на тиквата.Няма де им се получи.Истината е, че повечето партии се борят за 1% и четиригодишно живуркане. Субсидия трябва да имат само тия в парламента.Сега с тоя 1% създаваме нищо неправещи хора.Безработни на социални помощи.

    12:17 03.03.2026

  • 19 Хахааааа!

    3 16 Отговор
    Хубаво е, че бръкна в здравето на копейките, начело с Коцко, и на мафията, начело с Радев.
    Аплодисменти!

    12:17 03.03.2026

  • 20 то май ти си в шок

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Копейките и радевчвченцата са в шок":

    батериите на дилдото ти свършили и сега трябва да излезеш на бял свят сред нормалните хора за да си купиш нови и това те побърква

    12:18 03.03.2026

  • 21 нннн

    12 3 Отговор
    Когато тоя започна да се показва често в телевизора, разбрах, че иска да влезе в политиката. Някои телевизии прекалено усърдно му даваха трибуна. Като съм чувал, чии са тия телевизии, сглобих пъзела за себе си.

    12:18 03.03.2026

  • 22 КАКВО ДОБРО МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ

    17 3 Отговор
    Този господин. Какво квалификация има??

    Коментиран от #34

    12:19 03.03.2026

  • 23 този биип ми падна в очите

    15 3 Отговор
    Гаври се с паметта на дъщеря си.

    12:21 03.03.2026

  • 24 да е ясно

    10 1 Отговор
    Каузата на настимир ананиев от ВОЛТ са парите!!!!!!

    12:21 03.03.2026

  • 25 така-така

    17 1 Отговор
    Настимир Ананиев от ВОЛТ имал кауза????? Ха-ха-ха! Неговата кауза са парите!!!!!!

    12:22 03.03.2026

  • 26 Коя добра кауза?

    8 1 Отговор
    ТИМаджията Радев? Ти добре ли си? Не се прави, че не знаеш кое е "Движение нашият народ"? Преди това се наричаше "Движение нашият град". Т.е. партийното име на ТИМ. Тежко ти!

    12:23 03.03.2026

  • 27 Какъв баща си

    15 1 Отговор
    детенцето ти загина ти политика ще правиш! Почети паметта на детето си достойно, не се прави на политик!

    12:25 03.03.2026

  • 28 От вчера Радев се регистрира

    6 3 Отговор
    за изборите, подкрепян от ТИМ в коалицията му.Уууу!
    Позор. Ще бори мафията с мафия.

    12:25 03.03.2026

  • 29 Давай, Ники!

    2 6 Отговор
    Покажи на корумпираните милиционерски копейки как става правосъдието.

    Коментиран от #35

    12:27 03.03.2026

  • 30 В БЪЛГАРИЯ

    14 1 Отговор
    Който не може да се изхранва, гледа да се набута в политиката на държавната софра.

    12:27 03.03.2026

  • 31 Само така!

    3 4 Отговор
    Контра на Радевите корумпета!

    12:29 03.03.2026

  • 32 Гост

    5 2 Отговор
    Иска да влезе у политиката, ама тва не е политика а кауза.... и то баш с настимирчо....

    12:30 03.03.2026

  • 33 Ники срещу ТИМаджията Радев?

    2 1 Отговор
    Обаче копейките ще глДуват за руската мафия, т.е. за Радев. Язък!

    12:31 03.03.2026

  • 34 Е, за предпочитане е

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "КАКВО ДОБРО МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ":

    пред мутрите на Радев.

    12:33 03.03.2026

  • 35 Този е от

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "Давай, Ники!":

    ГЕРБ. Боклук!

    12:34 03.03.2026

  • 36 ДЪЩЕРЯ ТИ БЕШЕ АНГЕЛ

    4 0 Отговор
    За разлика от тебе.

    12:35 03.03.2026

  • 37 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    аман от гербави тумори

    12:40 03.03.2026

  • 38 Исторически парк

    7 0 Отговор
    блъснат дъщеря ти - ставаш депутат..

    12:41 03.03.2026

  • 39 фдсфсфдсфс

    4 0 Отговор
    когато герб откажат да те вкарат в листите..

    12:42 03.03.2026

  • 40 Ник. А

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ккк":

    Какво е "девидент" ? 😅 😅 😅
    Ти основно образование имаш ли, или направо висше? 😅 😅 😅

    12:42 03.03.2026

  • 41 Дедо

    2 0 Отговор
    Офффф махайте го тоя гербаджия

    12:42 03.03.2026

  • 42 генерал Славянов

    1 0 Отговор
    Давам им 2500-3000 гласа, само хабят хартията.

    12:43 03.03.2026

  • 43 Падението няма граници

    2 0 Отговор
    Как да осребриш смъртта на детето си.

    12:43 03.03.2026

  • 44 Много си се оял

    1 0 Отговор
    Това от мъка или от кьор софри е?
    Я да каже, кой го финансира?
    От клуба на гейгнусарите!
    Да се коалира с оная сектантка, на онова с пръснатата халка, от оня гмуркача момче!
    Лика- прилика са си!

    12:44 03.03.2026

  • 45 Ник. А

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Радевистите наскачаха върху":

    Да той е собственик на тим и вагнер, също държи 99.9% от Блек Рок и има връзка с армиите на коалицията от извънгалактическият съюз.Ама нека го запазим в тайна, че да не ни нападнат планетата.

    12:46 03.03.2026

