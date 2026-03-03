Коалицията „Сияние“ се регистрира в ЦИК за изборите на 19 април

Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, регистрира в ЦИК създаденото от него гражданско движение "Сияние“.
Движението ще участва в изборите като коалиция с вече регистрирани партии, която също ще се казва "Сияние“.
Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и кауза, каза Попов.
Това ще бъде една кауза, няма да е политика, заяви той, информира Булфото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 българин
Коментиран от #11
12:07 03.03.2026
2 цццц
12:08 03.03.2026
3 Последния Софиянец
12:08 03.03.2026
4 12340
12:08 03.03.2026
5 Сталин
12:08 03.03.2026
6 Тя с ...
12:10 03.03.2026
7 песимист
Кауза без политически структури няма как да се отстоява в парламента и лесно ще бъде задушена от конкурентите.
12:10 03.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ккк
Коментиран от #40
12:11 03.03.2026
10 Радевистите наскачаха върху
Няма бе! Мафиоти не гласуват за добри каузи.
Коментиран от #16, #45
12:11 03.03.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "българин":Съгласен съм, тоя е пълна отврат....
12:12 03.03.2026
12 Абе ей, политикан нереализиран
12:12 03.03.2026
13 гнусен и отвратителен човек
12:14 03.03.2026
14 ОЩЕ ЕДИН БЕЗРАБОТЕН
12:14 03.03.2026
15 Копейките и радевчвченцата са в шок
Коментиран от #20
12:15 03.03.2026
16 разбира се
До коментар #10 от "Радевистите наскачаха върху":за това всички нормални хора ще гласуват за добра кауза и тя се кзва РАДЕВ! а вие НЕумните гласувайте пак за вашия вожд бойко…
12:17 03.03.2026
17 хаха
12:17 03.03.2026
18 Иван Грозни
12:17 03.03.2026
19 Хахааааа!
Аплодисменти!
12:17 03.03.2026
20 то май ти си в шок
До коментар #15 от "Копейките и радевчвченцата са в шок":батериите на дилдото ти свършили и сега трябва да излезеш на бял свят сред нормалните хора за да си купиш нови и това те побърква
12:18 03.03.2026
21 нннн
12:18 03.03.2026
22 КАКВО ДОБРО МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ
Коментиран от #34
12:19 03.03.2026
23 този биип ми падна в очите
12:21 03.03.2026
24 да е ясно
12:21 03.03.2026
25 така-така
12:22 03.03.2026
26 Коя добра кауза?
12:23 03.03.2026
27 Какъв баща си
12:25 03.03.2026
28 От вчера Радев се регистрира
Позор. Ще бори мафията с мафия.
12:25 03.03.2026
29 Давай, Ники!
Коментиран от #35
12:27 03.03.2026
30 В БЪЛГАРИЯ
12:27 03.03.2026
31 Само така!
12:29 03.03.2026
32 Гост
12:30 03.03.2026
33 Ники срещу ТИМаджията Радев?
12:31 03.03.2026
34 Е, за предпочитане е
До коментар #22 от "КАКВО ДОБРО МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ":пред мутрите на Радев.
12:33 03.03.2026
35 Този е от
До коментар #29 от "Давай, Ники!":ГЕРБ. Боклук!
12:34 03.03.2026
36 ДЪЩЕРЯ ТИ БЕШЕ АНГЕЛ
12:35 03.03.2026
37 Ивелин Михайлов
12:40 03.03.2026
38 Исторически парк
12:41 03.03.2026
39 фдсфсфдсфс
12:42 03.03.2026
40 Ник. А
До коментар #9 от "ккк":Какво е "девидент" ? 😅 😅 😅
Ти основно образование имаш ли, или направо висше? 😅 😅 😅
12:42 03.03.2026
41 Дедо
12:42 03.03.2026
42 генерал Славянов
12:43 03.03.2026
43 Падението няма граници
12:43 03.03.2026
44 Много си се оял
Я да каже, кой го финансира?
От клуба на гейгнусарите!
Да се коалира с оная сектантка, на онова с пръснатата халка, от оня гмуркача момче!
Лика- прилика са си!
12:44 03.03.2026
45 Ник. А
До коментар #10 от "Радевистите наскачаха върху":Да той е собственик на тим и вагнер, също държи 99.9% от Блек Рок и има връзка с армиите на коалицията от извънгалактическият съюз.Ама нека го запазим в тайна, че да не ни нападнат планетата.
12:46 03.03.2026