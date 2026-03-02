Новини
Нови лица влизат от квотата на „Продължаваме промяната“ в листите на ПП-ДБ

Нови лица влизат от квотата на „Продължаваме промяната“ в листите на ПП-ДБ

2 Март, 2026

Продължаваме Промяната“ включва в листите си проф. Милена Иванова – Шиварова, един от най-изявените имунолози в България

Нови лица влизат от квотата на „Продължаваме промяната“ в листите на ПП-ДБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към листите на „Продължаваме промяната“ се присъединява 29-годишният Хасан Хасанов (Сани), българин от турски произход с активна гражданска позиция и активен участник в протестите през декември 2025 г.

Юрист с професионален фокус върху институционалното развитие и европейските политики, изградил експертиза във взаимнодопълващи се направления. Работи като правен консултант на международни технологични компании. Мотивацията му да се включи в листите е: „Искам в политиката да влязат модерни хора, без зависимости и с европейско мислене. Искам да покажа, че в България вече няма място за политически феодализъм. Има надежда!“

„Продължаваме Промяната“ включва в листите си проф. Милена Иванова – Шиварова, един от най-изявените имунолози в България. Само преди дни тя беше избрана за член на Изпълнителния комитет на Европейската федерация по имуногенетика. „Мотивацията ми да вляза в листите на ПП-ДБ е, защото искам да бъде преборен корупционния модел и липсата на прозрачност в сфери като здравеопазване и образование. Този модел е заплаха за всеки един гражданин. На мен лично като професионалист ми е изключително трудно да работя в такава среда и смятам, че мога да допринеса с професионалния си опит, с експертизата, която имам, за една по-прозрачна и по-социално справедливо ориентирана политика в здравеопазването и образованието.“ – заявява проф. Милена Иванова – Шиварова.

Ново лице в листите на „Продължаваме Промяната“ е и Георги Черкезов, журналист, работил преди години във в. Труд и участвал в ТВ сериал „София - ден и нощ”. По настоящем работи в IT сектора. „Кандидатирам се за народен представител, защото искам да работя за промяна, която стъпва на прозрачност, отговорност и нулева толерантност към корупцията – принципи, които споделям напълно с ПП. През годините съм изградил кариера в IT сектора като мениджър на екипи, процеси и бюджети в динамична международна среда. Работата ми изисква да вземам стратегически решения, да планирам дългосрочно и да водя хора с различни експертизи към общ резултат. Това ме научи да действам спокойно под напрежение, да подхождам аналитично към проблемите и да превръщам сложните ситуации в ясни, управляеми стъпки.”


  • 1 604

    31 19 Отговор
    младите петроханчета ще попълнят......

    Коментиран от #49

    17:47 02.03.2026

  • 2 Аха...

    30 15 Отговор
    Преоблякъл се Илия и ... пак в тия! Айде де, нали имате правителство сега. Изгонете американските самолети! Стиска ли ви? Другите как го правят? Ние все не!

    17:47 02.03.2026

  • 3 Ура!

    26 14 Отговор
    Но искам още извращения! Като Лекса Фльорците и други подобни обратни и умствено изостанали индивиди, ако може и педофили и канибали! За ПП са си само наркоман, не е достатъчно!

    17:48 02.03.2026

  • 4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

    23 16 Отговор
    Сорос и Нетаняху терориста са в листите на болшевиките от ППДБ .. САМО ЕДНА ЧОВЕШКА ОТРЕ.ПКА МОЖЕ ДА ГЛАСУВА ЗА ППДБ

    Да живее Иран и НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА

    Смърт за Израел и САЩ

    Коментиран от #44

    17:48 02.03.2026

  • 5 Не само Хасан

    19 10 Отговор
    АПС и Доган също влизат в листите за депутатите на ПП , но след изборите в обща коалиция с ПБ (.убличен .ардак)

    17:48 02.03.2026

  • 6 нннн

    17 6 Отговор
    Новите лица ги забелязахме и в служебния кабинет на ППДВ, ГЕРБ и АПС Доган.

    17:48 02.03.2026

  • 7 Тиква

    12 5 Отговор
    Ние ще разчитаме на доказаното
    ПКП

    17:49 02.03.2026

  • 8 Звездоброец

    10 8 Отговор
    Да вървят по дяволите и попита , и добитата , и гербавите , и мазните....

    17:50 02.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Реалност

    14 20 Отговор
    Всички xpaчат срещу ПП-ДБ, абсолютно всички - партии, медии, НПО-та, ДС агенти, говорещите глави на мафията кънчовци и райчевци ...
    За всички несгоди на "прехода" от 35 г. са виновни те.
    И ако ги махнем какво остава:
    - ДПС на Пеевски с подпорка от чалгарите и бесепари,
    - Бойко Борисов с подпорка от неграмотната сбиpщина на Копейкин.
    - Румен Радев, който чака от Москва да му измислят име на партията и да му подредят листата и който за 9 години като Президент, от които 2 години управлява цялата държава еднолично не направи нищо за разграждане на корупцията и съветския модел Борисов-Пеевски. Нищо !
    Виждаме, че каквото каже Пеевски, Борисов го изпълнява, даже да е казал сутринта точно обратното.
    Излиза, че за когото и да гласуваме, гласуваме все за Пеевски.
    Е!!!???
    Единствените, от които кукловодите на Борисов-Пеевски-Радев се притесняват са ПП-ДБ.

    Коментиран от #14, #21, #45, #47

    17:51 02.03.2026

  • 11 Механик

    7 13 Отговор
    Удри копейката с фаража!

    17:51 02.03.2026

  • 12 така, де

    12 8 Отговор
    Гюро, ако продължи да се проваля, май положението на пп-тата няма да е розово!

    18:00 02.03.2026

  • 13 малко истински факти

    13 6 Отговор
    Ха ха , нови работнички ще влизат в старото педофилско увеселително заведение .

    18:00 02.03.2026

  • 14 Да,бе,да

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "Реалност":

    Сега слушам Тома Белев и се ядосвам,защото жертваха при Кресна човешки животи,за да спасяват костенурки.Зелените плюс ЛГБТ = ППДБ.Хубаво говорят,но работа вършат само за себе си Милиони евро за РАЗСЕЛВАНЕ НА ТРИ ЧЕРНИ ЛЕШОЯДА.Нормално ли е? Никой не може да им хване спатиите.Лошото,че и в Европа всичката са луднали и дават залудо пари.

    18:01 02.03.2026

  • 15 Гробар

    14 6 Отговор
    Гнусни мръсни фашисти педофили убийци докарани на власт от плешивата натовска фуражка.

    18:02 02.03.2026

  • 16 цффгжжж

    8 5 Отговор
    Къде дават протеста на Възраждане на живо?

    18:03 02.03.2026

  • 17 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Нормалните българи ще празнуват 3 март на Шипка,а ППдофилите с новите лица на Петрохан

    18:03 02.03.2026

  • 18 ихуййййй

    8 5 Отговор
    Сигурно ще попълват педофилпартийката с нови момченца .

    18:04 02.03.2026

  • 19 ДъБили

    10 4 Отговор
    Лама Мирчев, какво каза по въпроса?

    18:04 02.03.2026

  • 20 коалиция Петруханкси шпек

    8 4 Отговор
    Бардака се обновява.Нови ку---и със стари схеми.

    18:04 02.03.2026

  • 21 Разделяй и завладей

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "Реалност":

    ПБ на РР е печелившата карта .
    РР пускайки успешния си проект ПП , раздели европейски ориентираните хора в страната на две: 1.ПП/ДБ срещу 2.ГЕРБ.
    БСП с внедрения им консултант К.Зарков е завоюван ПБ сателит.

    Коментиран от #26

    18:05 02.03.2026

  • 22 Учиха се

    7 4 Отговор
    Шарлатаните(по Р.Радев) се учиха на наш гръб,през това време нищо не свършиха,сега пращат други да се учат,пак за наша сметка.Аман от тези.Не си ли събраха кеша и да си ходят по островите.

    18:06 02.03.2026

  • 23 Сатана Z

    6 4 Отговор
    ППдофилите може и Калушев да впишат в листите си.Още не са го погребали и се води в избирателните списъци.
    Ще ударят в 10ката

    18:06 02.03.2026

  • 24 Oня с коня

    5 2 Отговор
    Съобщава се в Статията че влизат Нови лица в Листите на ПП,но не се казва НАЙ- ВАЖНОТО: На избираеми места ли са?>

    18:07 02.03.2026

  • 25 ахой

    5 5 Отговор
    Ха ха ПедофилПромяната започва , вече и малолетни попълнения ще набират за партията петроханска.

    Коментиран от #27

    18:10 02.03.2026

  • 26 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    5 6 Отговор

    До коментар #21 от "Разделяй и завладей":

    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк-банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.

    18:12 02.03.2026

  • 27 така е

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "ахой":

    Така е , петрохонските извращения са извършвани под прекия чадър и спонсорство от ПП$ДБ

    18:12 02.03.2026

  • 28 Мммммм

    7 5 Отговор
    НЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ТИЯ ПЕДОФИЛИ

    18:18 02.03.2026

  • 29 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    11 6 Отговор
    Честито! От утре литър нафта 5 левро. После и повече. Пак гласувайте за брюкеслските боклуци от ППДБ, ГЕРБСДС, ДПС и патериците им АПС, БСП, ИТН, Възраждане и Величие.

    18:18 02.03.2026

  • 30 Хахаха

    8 4 Отговор
    Между задниците се появяват и ЛИЦА !!!!!! ХАХАХА

    18:19 02.03.2026

  • 31 000

    4 4 Отговор
    Ппдб ще ни вкарат във война. Ето, вече сме мишена на иран. Тези са гадове.

    18:22 02.03.2026

  • 32 Разделяй и завладей

    3 6 Отговор
    Голословните декларации не са впечатляващи.
    """1.ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
    2.ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.""""
    =>КТБ фалира при управлението на Пламен Орешарски (дейци на БСП, ДПС и независими експерти)
    =>Турски поток е руски газопровод от Русия до Турция, а ПРЕЗ България ГЕРБ построи Български поток 100%наша собственост вместо Първановия Южен Поток предвиждан с 50%/50% орташка собственост с руския Газпром.

    18:23 02.03.2026

  • 33 Педофилската

    8 2 Отговор
    партия с евроатлантически уклон.

    18:24 02.03.2026

  • 34 Уса

    4 3 Отговор
    За трансджендърите не е проблем да си сменят лицата с народна пара

    18:26 02.03.2026

  • 35 хихи

    5 3 Отговор
    ЗА ПП ППодмяната за водач на листата най-подходяща е Емили Тротинентката. В София е пълно с тротинетки, така че ще спечели над 80% от вота....

    18:27 02.03.2026

  • 36 Доктор

    4 2 Отговор
    Антибъргарска коалиция. Брюкселски подлоги.

    18:29 02.03.2026

  • 37 Не гласувайте

    1 2 Отговор
    за извратените евроатлантици. Рано или късно ще ви вкарат във война и ще отнемат децата ви. Това са бездуховни космополити, което мразят страната и народа си.
    Помнете Стефан Радославов и Богдан Филов. После ще е късно.

    18:32 02.03.2026

  • 38 Най изпадналата

    2 2 Отговор
    и продажна прослойка от българското общество са тези. Мечтата им е българите да нямат собствена държавност. Гербаджиите са същите боклуци.

    18:37 02.03.2026

  • 39 Майора

    3 2 Отговор
    Жалко да влизате в листата на Партията на кеша и пудела с пачките , теглили големи заеми и харчили като за последно , обсебили цялата власт със свое МВР , свои началник служби и тотално провалили се в управлението на страната! Дя не говорим че са подкрепени от НПО на Сорос и има ли друга страна , в която НПО диктуват политиката на една суверенна държава?

    18:39 02.03.2026

  • 40 az СВО Победа 80

    3 2 Отговор
    Новите педофили!
    🤣🤣🤣

    18:40 02.03.2026

  • 41 Някой

    3 2 Отговор
    Нови лица, същите лай..

    18:42 02.03.2026

  • 42 Само така

    1 1 Отговор
    Повече млади хора. Тази държава е тяхното бъдеще.

    18:45 02.03.2026

  • 43 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Тия обраха целия боклук на държавата, поне малко оставете за герб и прасето 😂

    18:46 02.03.2026

  • 44 Нищо общо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷":

    няма Иран с Украйна!Махни го това бандеровско знаме от ника си!

    18:52 02.03.2026

  • 45 Реалността

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Реалност":

    е : ппдб в краткия си престой в управлението на държавата,нанесоха толкова щети на същата,колкото никой преди тях! Опитаха се да откраднат толкова,колкото герб не можа през всички години в управлението! Това са едни нагли некомпетентни и некадърни хора, мислещи се за политици! Никога повече власт за такива!

    18:57 02.03.2026

  • 46 Григор

    0 1 Отговор
    Тия млади момчета и момичета дали знаят къде влизат и с кого се захващат? Съмнявам се! Би трябвало да знаят, че това е формация на чичко Сорос и тя няма нищо общо с българщината. Истанбулската конвенция и педофилията са техни приоритети и са насочени срещу устоите на българщината.За да се хванеш с такива хора, трябва много да си деградирал!

    19:01 02.03.2026

  • 47 дядо Петър

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Реалност":

    Няма как да обичаш меки китки, дедовото!

    19:02 02.03.2026

  • 48 Бъдеще на младото поколение

    1 0 Отговор
    Симпатизантите на Израждане и Има такива негодници умират от яд че подкрепата за най Демократичната и Реформаторска коалиция набира скорост и дава път на развитие на младото поколение което неменуемо ще промени бъдещето на България към по добър и смислен и справедлив живот без мафиотските партии да имат влияние и да разграбват ресурсите на държавата

    19:02 02.03.2026

  • 49 🇪🇺€€€€€🇪🇺

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "604":



    Който е против конкурентите на "статуквото", подкрепя самото "статукво". За да подкрепя някой "статуквото", или е недостатъчно интелигентен, или има някаква изгода. Всеки, подкрепящ "статуквото" по пряк или косвен начин, следва да бъде разследван за всякакви незаконни действия. И ще бъде.



    19:06 02.03.2026

