Нови лица влизат от квотата на „Продължаваме промяната“ в листите на ПП-ДБ

Към листите на „Продължаваме промяната“ се присъединява 29-годишният Хасан Хасанов (Сани), българин от турски произход с активна гражданска позиция и активен участник в протестите през декември 2025 г.
Юрист с професионален фокус върху институционалното развитие и европейските политики, изградил експертиза във взаимнодопълващи се направления. Работи като правен консултант на международни технологични компании. Мотивацията му да се включи в листите е: „Искам в политиката да влязат модерни хора, без зависимости и с европейско мислене. Искам да покажа, че в България вече няма място за политически феодализъм. Има надежда!“
„Продължаваме Промяната“ включва в листите си проф. Милена Иванова – Шиварова, един от най-изявените имунолози в България. Само преди дни тя беше избрана за член на Изпълнителния комитет на Европейската федерация по имуногенетика. „Мотивацията ми да вляза в листите на ПП-ДБ е, защото искам да бъде преборен корупционния модел и липсата на прозрачност в сфери като здравеопазване и образование. Този модел е заплаха за всеки един гражданин. На мен лично като професионалист ми е изключително трудно да работя в такава среда и смятам, че мога да допринеса с професионалния си опит, с експертизата, която имам, за една по-прозрачна и по-социално справедливо ориентирана политика в здравеопазването и образованието.“ – заявява проф. Милена Иванова – Шиварова.
Ново лице в листите на „Продължаваме Промяната“ е и Георги Черкезов, журналист, работил преди години във в. Труд и участвал в ТВ сериал „София - ден и нощ”. По настоящем работи в IT сектора. „Кандидатирам се за народен представител, защото искам да работя за промяна, която стъпва на прозрачност, отговорност и нулева толерантност към корупцията – принципи, които споделям напълно с ПП. През годините съм изградил кариера в IT сектора като мениджър на екипи, процеси и бюджети в динамична международна среда. Работата ми изисква да вземам стратегически решения, да планирам дългосрочно и да водя хора с различни експертизи към общ резултат. Това ме научи да действам спокойно под напрежение, да подхождам аналитично към проблемите и да превръщам сложните ситуации в ясни, управляеми стъпки.”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
Коментиран от #49
17:47 02.03.2026
2 Аха...
17:47 02.03.2026
3 Ура!
17:48 02.03.2026
4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
Да живее Иран и НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА
Смърт за Израел и САЩ
Коментиран от #44
17:48 02.03.2026
5 Не само Хасан
17:48 02.03.2026
6 нннн
17:48 02.03.2026
7 Тиква
ПКП
17:49 02.03.2026
8 Звездоброец
17:50 02.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Реалност
За всички несгоди на "прехода" от 35 г. са виновни те.
И ако ги махнем какво остава:
- ДПС на Пеевски с подпорка от чалгарите и бесепари,
- Бойко Борисов с подпорка от неграмотната сбиpщина на Копейкин.
- Румен Радев, който чака от Москва да му измислят име на партията и да му подредят листата и който за 9 години като Президент, от които 2 години управлява цялата държава еднолично не направи нищо за разграждане на корупцията и съветския модел Борисов-Пеевски. Нищо !
Виждаме, че каквото каже Пеевски, Борисов го изпълнява, даже да е казал сутринта точно обратното.
Излиза, че за когото и да гласуваме, гласуваме все за Пеевски.
Е!!!???
Единствените, от които кукловодите на Борисов-Пеевски-Радев се притесняват са ПП-ДБ.
Коментиран от #14, #21, #45, #47
17:51 02.03.2026
11 Механик
17:51 02.03.2026
12 така, де
18:00 02.03.2026
13 малко истински факти
18:00 02.03.2026
14 Да,бе,да
До коментар #10 от "Реалност":Сега слушам Тома Белев и се ядосвам,защото жертваха при Кресна човешки животи,за да спасяват костенурки.Зелените плюс ЛГБТ = ППДБ.Хубаво говорят,но работа вършат само за себе си Милиони евро за РАЗСЕЛВАНЕ НА ТРИ ЧЕРНИ ЛЕШОЯДА.Нормално ли е? Никой не може да им хване спатиите.Лошото,че и в Европа всичката са луднали и дават залудо пари.
18:01 02.03.2026
15 Гробар
18:02 02.03.2026
16 цффгжжж
18:03 02.03.2026
17 Сатана Z
18:03 02.03.2026
18 ихуййййй
18:04 02.03.2026
19 ДъБили
18:04 02.03.2026
20 коалиция Петруханкси шпек
18:04 02.03.2026
21 Разделяй и завладей
До коментар #10 от "Реалност":ПБ на РР е печелившата карта .
РР пускайки успешния си проект ПП , раздели европейски ориентираните хора в страната на две: 1.ПП/ДБ срещу 2.ГЕРБ.
БСП с внедрения им консултант К.Зарков е завоюван ПБ сателит.
Коментиран от #26
18:05 02.03.2026
22 Учиха се
18:06 02.03.2026
23 Сатана Z
Ще ударят в 10ката
18:06 02.03.2026
24 Oня с коня
18:07 02.03.2026
25 ахой
Коментиран от #27
18:10 02.03.2026
26 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин
До коментар #21 от "Разделяй и завладей":Борисов, Пеевски и Внешекономбанк-банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.
18:12 02.03.2026
27 така е
До коментар #25 от "ахой":Така е , петрохонските извращения са извършвани под прекия чадър и спонсорство от ПП$ДБ
18:12 02.03.2026
28 Мммммм
18:18 02.03.2026
29 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
18:18 02.03.2026
30 Хахаха
18:19 02.03.2026
31 000
18:22 02.03.2026
32 Разделяй и завладей
"""1.ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
2.ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.""""
=>КТБ фалира при управлението на Пламен Орешарски (дейци на БСП, ДПС и независими експерти)
=>Турски поток е руски газопровод от Русия до Турция, а ПРЕЗ България ГЕРБ построи Български поток 100%наша собственост вместо Първановия Южен Поток предвиждан с 50%/50% орташка собственост с руския Газпром.
18:23 02.03.2026
33 Педофилската
18:24 02.03.2026
34 Уса
18:26 02.03.2026
35 хихи
18:27 02.03.2026
36 Доктор
18:29 02.03.2026
37 Не гласувайте
Помнете Стефан Радославов и Богдан Филов. После ще е късно.
18:32 02.03.2026
38 Най изпадналата
18:37 02.03.2026
39 Майора
18:39 02.03.2026
40 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
18:40 02.03.2026
41 Някой
18:42 02.03.2026
42 Само така
18:45 02.03.2026
43 стоян георгиев
18:46 02.03.2026
44 Нищо общо
До коментар #4 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷":няма Иран с Украйна!Махни го това бандеровско знаме от ника си!
18:52 02.03.2026
45 Реалността
До коментар #10 от "Реалност":е : ппдб в краткия си престой в управлението на държавата,нанесоха толкова щети на същата,колкото никой преди тях! Опитаха се да откраднат толкова,колкото герб не можа през всички години в управлението! Това са едни нагли некомпетентни и некадърни хора, мислещи се за политици! Никога повече власт за такива!
18:57 02.03.2026
46 Григор
19:01 02.03.2026
47 дядо Петър
До коментар #10 от "Реалност":Няма как да обичаш меки китки, дедовото!
19:02 02.03.2026
48 Бъдеще на младото поколение
19:02 02.03.2026
49 🇪🇺€€€€€🇪🇺
До коментар #1 от "604":
Който е против конкурентите на "статуквото", подкрепя самото "статукво". За да подкрепя някой "статуквото", или е недостатъчно интелигентен, или има някаква изгода. Всеки, подкрепящ "статуквото" по пряк или косвен начин, следва да бъде разследван за всякакви незаконни действия. И ще бъде.
❗
19:06 02.03.2026