Новини
България »
Всички градове »
Ивелин Михайлов пред президента: Служебният кабинет трябва да покаже, че от началото ще действа с прозрачност

Ивелин Михайлов пред президента: Служебният кабинет трябва да покаже, че от началото ще действа с прозрачност

10 Февруари, 2026 13:26 1 163 37

  • ивелин михайлов-
  • президент-
  • служебен кабинет-
  • действия-
  • прозрачност

„Всички сме водени от разбирането държавата да не спира да работи и да решим належащите проблеми пред държавата. Много са жестоки предизвикателствата пред нас, изживяваме тревожни дни. Нуждаем се от прозрачност и от дълбок и съдържателен диалог между нас като българи", каза в началото на срещата Илияна Йотова

Ивелин Михайлов пред президента: Служебният кабинет трябва да покаже, че от началото ще действа с прозрачност - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова продължава с консултациите с парламентарно представените партии за избор на служебен премиер. Точно в 13 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представители на най-малката парламентарна група - „Величие”, информират от Нова телевизия. Така завършва последната фаза преди президентът да направи своя финален избор за поста.
При президента отидоха председателят на ПГ Ивелин Михайлов, един от заместниците му - Павлин Петров, както и депутатът Юлиана Матеева.
„Всички сме водени от разбирането държавата да не спира да работи и да решим належащите проблеми пред държавата. Много са жестоки предизвикателствата пред нас, изживяваме тревожни дни. Нуждаем се от прозрачност и от дълбок и съдържателен диалог между нас като българи. Изборите трябва да са прозрачни и добре организирани. Нямаме защитни мерки за най-уязвимите, а мерките не са впечатляващи. Страната ни трябва да бъде максимално предвидима. Поправките в Конституцията ограничиха избора за поста служебен премиер, но тези консултации в никакъв случай не са формални. Очаквам конструктивен диалог”, каза Йотова в уводното си слово.

От „Величие” благодариха за възможността да представят позициите си. „Сега е единственият момент, в който можем да направим обрат в нещо необратимо. Най-голямата трагедия е недоверието на обществото в институциите. Те не реагираха на нашия доклад за нередности на предишните парламентарни избори. Сезирах КПК, че бях изнудван, че ако не гласувам с Пеевски и Борисов, мои хора ще бъдат арестувани. Отново нямаше реакция, а така недоверието се покачва. Създава се усещането, че държавата мачка обикновения човек, а не се грижи за него. Причината за високите цени е, че липсва конкуренция на пазара. Хората вече не вярват на нищо”, каза Ивелин Михайлов.

Според него служебният кабинет трябва да покаже с действията си, че от началото ще действа с прозрачност. „Пред това правителство стои тежката задача да спре порочните процеси и да започне изкачването нагоре. Вярваме на 100% във Вашия избор, готови сме да работим заедно за прозрачност и справедливост”, каза още лидерът на най-малката ПГ.
Преди „Величие”, на консултации днес пристигнаха от МЕЧ, откъдето казаха на президента, че е трябвало да подаде оставка и да започне подготовката за избори 2 в 1, а след това отказаха да проведат консултации и напуснаха Президентството.

A преди тях от „Алианс за права и свободи” посочиха, че след вътрешен анализ е преценено, че позицията ѝ е, че Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    9 14 Отговор
    Респект за фараон Ивелин Първи!🦍🤗🤣🖕

    13:29 10.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ура,,Ура

    24 2 Отговор
    Всички партии се явяват при президента с лидерите си, а само двете прасета пращат своите калинки. Това означава колко уважават реда и конституцията. Същото се отнася и за законите и правосъдието.

    13:36 10.02.2026

  • 4 12340

    11 5 Отговор
    МЕЧ....ЧЕМ...ЧЕП !
    ...Тези поне се държат прилично в присъствието на жена !

    13:37 10.02.2026

  • 5 зле

    4 14 Отговор
    когато си милиш че българия е стигнала дъното с ивелин михайлов а то било само началото на дълбокия слоя тиня

    Коментиран от #14

    13:38 10.02.2026

  • 6 Сводници

    9 13 Отговор
    Този разкарвал момичета до клиенти-;сам си се хвали при Цанов
    Киро Брейка се хвали, че си завел прасти титли от БГ , щото да ги купиш там било по- трудно. Биел ги, щото не заработващи ,а кръшкали.
    Сам си го разказва- вижте му видеото!!!
    Павел зърнаря- - черен печат от Италия за същото!?!

    Това е партия?
    Това са тартори?!

    13:38 10.02.2026

  • 7 Пирамида

    9 12 Отговор
    Заробила хора със кредити
    Сводници
    Затриват човешки съдби!
    Каква партия?

    13:40 10.02.2026

  • 8 Звездоброец

    8 3 Отговор
    Всичко точно
    Браво

    13:42 10.02.2026

  • 9 И пълна лустрация за

    3 6 Отговор
    "малките Лами" и козите-дженZита !

    13:42 10.02.2026

  • 10 Така е! Атлатиците ги докараха тези

    7 2 Отговор
    Много жестоки предизвикателствата пред нас, и заради тях изживяваме тревожни дни.

    13:44 10.02.2026

  • 11 Ъхъъъъъъ....

    7 11 Отговор
    Президентът Илияна Йотова продължава с консултациите.... Спирка няма верно това недоразумение

    13:46 10.02.2026

  • 12 Хмм

    6 12 Отговор
    мазни се Ивелин, не очаквах, ако гласувам, ще е за Радостин, президентът показа афинитет към Доган и изселниците в Турция, иска да управлява с ДПС като Станишев ли?

    13:50 10.02.2026

  • 13 Браво Рудко!

    7 10 Отговор
    буля Йотонцъ зяпа като понасрана Руди Гела.

    13:51 10.02.2026

  • 14 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "зле":

    блатото няма дъно

    13:51 10.02.2026

  • 15 Абе колко плаща за парно

    5 5 Отговор
    Тва президентството ? И що не затварят вратите? А?

    13:53 10.02.2026

  • 16 Клишета и фалш

    6 6 Отговор
    Веднъж комунист, цял живот комунист, общи безсмислени приказки и параван на задкулисието

    13:55 10.02.2026

  • 17 Дедо

    6 1 Отговор
    Само в България шеф на НАП , който е имал фирма със задължения към НАП за милиони и я е прехрърлил на социално слаб индвивид , може да наложи запори по сметките на гирми със задължения към НАП , на лидер на парламентарна група. Е верно няма такава Държава.

    14:03 10.02.2026

  • 18 Пре зи дента

    2 3 Отговор
    Ще избере Лице на име

    Маргарита тяще е

    14:04 10.02.2026

  • 19 Софиянец

    5 6 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ!

    14:04 10.02.2026

  • 20 Шофьор

    9 3 Отговор
    Ходих и мога да кажа, че Неофит Рилски е Швейцария на Балканите

    14:04 10.02.2026

  • 21 Йордан

    6 4 Отговор
    ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЕЛИЧИЕ! ОТ ПЕПЕЛТА КЪМ СЛЪНЦЕТО ДА СИ ВЪРНЕМ ВЕЛИЧИЕТО!

    14:05 10.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Връщай

    4 8 Отговор
    Парите бе!

    14:07 10.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хжгххййбф

    4 4 Отговор
    Исторически парк е духовната столица на България!

    Коментиран от #28

    14:11 10.02.2026

  • 26 Георги

    1 1 Отговор
    В избори не участвам от 2019 година,но пък някакси гласувам, това ми сподели една моя любима от СИК , сега на тези да ходя ли?

    14:11 10.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тервел

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хжгххййбф":

    Е Духовна , ама си плащаш билетче от 25 евро и тогава влизаш. Ако нямаш 25 евро , колкото и да си духовен седиш отвън и духаш супата.

    14:17 10.02.2026

  • 29 Браво,сводник

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ивелин Михайлов":

    Ти това го можеш
    Опъваш всичко както можеш, но скоро
    Бай Ставри, ще провериш справедлив ли е

    14:18 10.02.2026

  • 30 Цеци

    2 4 Отговор
    Ивелин Фараона е поканил Йотова в Историческия си Парка , да постреля с лъка му,

    Коментиран от #32

    14:20 10.02.2026

  • 31 Дръта чанта

    2 3 Отговор
    Голем рев от свинарника

    14:29 10.02.2026

  • 32 Цуци

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Цеци":

    Прати и майка си да постреля

    14:30 10.02.2026

  • 33 Връщай

    3 3 Отговор
    Парите на хората!!!Ресто!!!

    14:32 10.02.2026

  • 34 Купейка

    3 1 Отговор
    Много измет ще са извън парламента свинарника и свинарите

    14:32 10.02.2026

  • 35 Пръча

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Миндьо Шпагата":

    Ще е се изредим на Ибелина Михайлов и на Михайловица.Устно!Със Златен дъжд.

    14:35 10.02.2026

  • 36 ВРЪЩАЙ

    3 4 Отговор
    ПАРИТЕ!

    14:36 10.02.2026

  • 37 Хмм

    3 3 Отговор
    Радостин Василев направи консултациите интересни, Ивелин като всички - клишета

    14:46 10.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол