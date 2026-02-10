Ивелин Михайлов пред президента: Служебният кабинет трябва да покаже, че от началото ще действа с прозрачност

Президентът Илияна Йотова продължава с консултациите с парламентарно представените партии за избор на служебен премиер. Точно в 13 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представители на най-малката парламентарна група - „Величие”, информират от Нова телевизия. Така завършва последната фаза преди президентът да направи своя финален избор за поста.

При президента отидоха председателят на ПГ Ивелин Михайлов, един от заместниците му - Павлин Петров, както и депутатът Юлиана Матеева.

„Всички сме водени от разбирането държавата да не спира да работи и да решим належащите проблеми пред държавата. Много са жестоки предизвикателствата пред нас, изживяваме тревожни дни. Нуждаем се от прозрачност и от дълбок и съдържателен диалог между нас като българи. Изборите трябва да са прозрачни и добре организирани. Нямаме защитни мерки за най-уязвимите, а мерките не са впечатляващи. Страната ни трябва да бъде максимално предвидима. Поправките в Конституцията ограничиха избора за поста служебен премиер, но тези консултации в никакъв случай не са формални. Очаквам конструктивен диалог”, каза Йотова в уводното си слово.

От „Величие” благодариха за възможността да представят позициите си. „Сега е единственият момент, в който можем да направим обрат в нещо необратимо. Най-голямата трагедия е недоверието на обществото в институциите. Те не реагираха на нашия доклад за нередности на предишните парламентарни избори. Сезирах КПК, че бях изнудван, че ако не гласувам с Пеевски и Борисов, мои хора ще бъдат арестувани. Отново нямаше реакция, а така недоверието се покачва. Създава се усещането, че държавата мачка обикновения човек, а не се грижи за него. Причината за високите цени е, че липсва конкуренция на пазара. Хората вече не вярват на нищо”, каза Ивелин Михайлов.

Според него служебният кабинет трябва да покаже с действията си, че от началото ще действа с прозрачност. „Пред това правителство стои тежката задача да спре порочните процеси и да започне изкачването нагоре. Вярваме на 100% във Вашия избор, готови сме да работим заедно за прозрачност и справедливост”, каза още лидерът на най-малката ПГ.

Преди „Величие”, на консултации днес пристигнаха от МЕЧ, откъдето казаха на президента, че е трябвало да подаде оставка и да започне подготовката за избори 2 в 1, а след това отказаха да проведат консултации и напуснаха Президентството.

A преди тях от „Алианс за права и свободи” посочиха, че след вътрешен анализ е преценено, че позицията ѝ е, че Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер.