Ивелин Михайлов за партийния живот у нас: На върха е Борисов, под него са Костадинов, Пеевски, Трифонов, Мирчев, БСП

"Това в един от най-лошите парламенти. Парламентите от година на година деградират." Това коментира пред News.bg лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"Причината е, че е овладяна цялата политическа система, Борисов се чувства спокоен, съумява все по-нагло и по-нагло да наложи своите желание", изтъкна той. Това води до разпад на държавата във всички области, категоричен е лидерът на "Величие".

"Нямаме държавност. Каквото и да направи този парламент е вредно. Няма полезно решение, защото всяко решение минава с одобрението на Бойко Борисов", изтъкна той.

Според него служебното правителство прави стъпки не да върне справедливостта, а да премести тежестта на различните фронтове в управлението на Борисов. Лидерът на "Величие" разказа как е структуриран партийният живот в България- на върха е Бойко Борисов, а под него са полковници в лицето на Костадин Костадинов, Делян Пеевски, Ивайло Мирчев, Слави Трифонов и БСП.

"Всеки един добър бандит ще направи така, че друг да бъде бушона, който да обере всичкия негатив", аргументира се Ивелин Михайлов. "Бойко го играе добрия, а Делян Пеевски е лошия", заяви той. В момента имало битка между двете крила под контрола на Бойко Борисов, според него.