Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Ивелин Михайлов за партийния живот у нас: На върха е Борисов, под него са Костадинов, Пеевски, Трифонов, Мирчев, БСП

Ивелин Михайлов за партийния живот у нас: На върха е Борисов, под него са Костадинов, Пеевски, Трифонов, Мирчев, БСП

27 Февруари, 2026 10:32 1 145 24

  • ивелин михайлов-
  • партиен живот-
  • на върха-
  • бойко борисов-
  • подчинени-
  • делян пеевски

Служебното правителство прави стъпки не да върне справедливостта, а да премести тежестта на различните фронтове в управлението на Борисов, смята лидерът на "Величие"

Ивелин Михайлов за партийния живот у нас: На върха е Борисов, под него са Костадинов, Пеевски, Трифонов, Мирчев, БСП - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Това в един от най-лошите парламенти. Парламентите от година на година деградират." Това коментира пред News.bg лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"Причината е, че е овладяна цялата политическа система, Борисов се чувства спокоен, съумява все по-нагло и по-нагло да наложи своите желание", изтъкна той. Това води до разпад на държавата във всички области, категоричен е лидерът на "Величие".

"Нямаме държавност. Каквото и да направи този парламент е вредно. Няма полезно решение, защото всяко решение минава с одобрението на Бойко Борисов", изтъкна той.

Според него служебното правителство прави стъпки не да върне справедливостта, а да премести тежестта на различните фронтове в управлението на Борисов. Лидерът на "Величие" разказа как е структуриран партийният живот в България- на върха е Бойко Борисов, а под него са полковници в лицето на Костадин Костадинов, Делян Пеевски, Ивайло Мирчев, Слави Трифонов и БСП.

"Всеки един добър бандит ще направи така, че друг да бъде бушона, който да обере всичкия негатив", аргументира се Ивелин Михайлов. "Бойко го играе добрия, а Делян Пеевски е лошия", заяви той. В момента имало битка между двете крила под контрола на Бойко Борисов, според него.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    16 9 Отговор
    Слави Трифонов вместо да се крие на дивана да излезе пред целия български народ и да каже, защо неистово иска да саботира Парламента ? Защо иска да вкара депутати в Парламента от ИТН като Тошо Йорданов и Балабанов, които да играят ролята на Троянски кон , които със всички сили да спират реформите в Съдебната власт, Администрацията и всички завладени институции, да защитават с всички сили мафията, корупцията , олигархията ,полицейщината и пълзящата диктатура. Да видим какво свършиха Тошо Йорданов и Балабанов досега в Парламента. Проявяваха агресивно и непристойно поведение , което се изразяваше с чупене и рушене на микрофони и камери, сипеха обидни квалификации и провокации срещу опонентите си, защитаваха с всички сили мафията, корупцията , олигархията ,полицейщината и пълзящата диктатура , чиито проводници бяха Борисов и Пеевски. Неистово искаха да фалшифицират и откраднат вота на избирателите като изпълняваха поръчки чрез измислени скенери и орязване на секции в чужбина. Опорочиха Будизма като религия и го замесиха с педофилия и секта за да очернят опонентите си . Използваха трагедията в Петрохан за свои политически цели чрез провокации и нападки. Агресивно и непристойно сипеха провокации, клюки и всевъзможни нападки към Служебното правителство. Такива хора нямат място в Парламента. Наказателен вот срещу тях – падат надолу на 1 % и губят субсидия. Финансов срив за ИТН.

    10:37 27.02.2026

  • 2 Василев

    25 5 Отговор
    Синът на депутата от ИТН Тошко Йроданов -Сибил, получи по бърза писта лиценз за търговия с ток от КЕВР. Това се случи две седмици след като партията на Слави Трифонов обърна палачинката и гласува срещу отпадането на охраната за лидерите на ГЕРБ и ДПС-НН Бойко Борсиов и делян Пеевски.Гаранциите на фирмата Азур Енерджи са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а тя ще оперира от офисите на фирма свързана с жената на наркотафиканта Ивелин Банев Брендо и застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов.

    10:37 27.02.2026

  • 3 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    16 8 Отговор
    Сектата на Черепа обслужва който им подхвърли левро и обещае да им стоят делата на трупчета.

    10:38 27.02.2026

  • 4 Сила

    15 15 Отговор
    Новия Калушев - верно , примитивен , провинциален и неграмотен но с амбиции и неясно финансиране !!!
    Да не се чудите после като стане някой сакатлък и там ....в Праисторическия парк !!!

    10:40 27.02.2026

  • 5 Мнение

    16 6 Отговор
    А когато Фараон Михайлов завличаше хора теглили кредити, които после му предавали срещу хвърчащ лист хартия, под предтекст инвестиция, това е невероятно демократично и законно, нали фараоне?!

    10:41 27.02.2026

  • 6 Този измамник

    16 5 Отговор
    Защо не е в пандиза ?

    10:43 27.02.2026

  • 7 Тъпото руско говедо

    8 16 Отговор
    Ивелинчо, а ти къде си батювото... някъде под задните части на Путин предполагам, до твоите другари русофили от "Възраждане" и "Меч" и да не забравяме най-големия нещастник Румен Радев... дано някога се изчистим от русофилите.

    10:43 27.02.2026

  • 8 Лъжец и шарлатан

    12 7 Отговор
    Който малко е чел и е запознат с т.н. невербална комуникация, като наблюдава жестовете и мимиките на Ивелинчо ще констатира разминаване на думите му с помислите му - това е лъжец и шарлатан.

    Коментиран от #17, #19

    10:44 27.02.2026

  • 9 Оня с коня

    9 5 Отговор
    Е как на върха Борисов - налисамо слушал какво ще му заповяда Пеевски?Та чувствал се ББ спокоен и съумявал да наложи Желанията си- ама нали тука разни твърдят че се криел и пълнел памперси от страх?Тролска им работа...

    10:47 27.02.2026

  • 10 отрепки..

    10 3 Отговор
    Нещо не ви харесва истината казана от Ивелин.. скоро ще е вашата клинична с...т потвърдена

    10:48 27.02.2026

  • 11 ЗА АБСОЛЮТНО ВСИЧКО

    3 11 Отговор
    Е ВИНОВЕН САМО Р. РАДЕВ !!!

    10:49 27.02.2026

  • 12 Връщай

    2 4 Отговор
    Парите!

    10:50 27.02.2026

  • 13 Гаджева

    4 3 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    10:51 27.02.2026

  • 14 от 200 партии това е

    0 1 Отговор
    сглобката . то величие даже бяха извън парламента в началото . а сега са с отмъкнати имоти, фирми , дарения, забатачени в какво ли не . поне с 2 формации си имат сделки . видяха партийния живот . по различен е от този в америка . манталитета ни е със вдигане на рамене и сочене с пръст . имаше и един прокурор дето с чукче го бяха чукали по главата . какво ли стана с него . и кораб потъна като курск . не извадиха 3 екипаж . от курск ги извадиха след 43 дена . се подули от водата и рибките . промениха се плановете на канесебето .

    10:54 27.02.2026

  • 15 Папа Лъв XIV официлиано

    2 1 Отговор
    В Свети Парламент Български, всички са светци. Как задружно работят и си помагат.

    10:54 27.02.2026

  • 16 Колю с двуцевката

    5 1 Отговор
    Абсолютно всички сте за ра3стрел, шей вай 6а и боклуците

    10:56 27.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Статуквото мафия ни граби.

    3 2 Отговор
    РАЗБойко Борисов шеф на мафията шайка герб и патерици! ТОВА Е ГРАБИТЕЛСКОТО КРАДЛИВО СТАТУКВО. АЙДЕ БЕ СРЕТАНЕ , ДО КОГА ЩЕ ТЕ ЧАКАМЕ? СВЪРШВАЙ ГО ТОЯ РАЗБОЙКО!

    10:59 27.02.2026

  • 19 ПО ДЕЛАТА ГИ СЪДИ ЧАДО А НЕ ПО МАЗНИТЕ П

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Лъжец и шарлатан":

    ПО ДЕЛАТА ГИ СЪДЕТЕ ДЕбиЛЕ. ИВЕЛИН СЪЗДАВА ТВОРИ И МОЖЕШ ДА ВИДИШ ДЕЛАТА МУ. В МАЛКО МУ Е ТРУДЕН ГОВОРА НО Е СЕ ОПРАВИ. А РАЗБОЙКО КРАДНА ЕДНИ ЧУВАЛИ ОТ ИЗБОРИТЕ, КРАДНА ЧУВАЛИ С ПАРИ ЗА ХЕМУС И НИЩО НЕ НАПРАВИ. БОЙКО Е ОТЯВЛЕН МОШЕНИК И КРАДЕЦ.

    11:05 27.02.2026

  • 20 Трол

    1 2 Отговор
    На върха е Радев, под него са Йотова, Гюров, Василев, Михайлов, Зарков.

    11:07 27.02.2026

  • 21 На върха е тиквата

    3 0 Отговор
    дето я избраха 600 000 миналия път

    интересно през април дали ще са толкова още

    11:08 27.02.2026

  • 22 ма ДУРО

    1 1 Отговор
    Пирамиди... Фараони.... И балъци за милиони !!!

    11:09 27.02.2026

  • 23 Дедо

    0 1 Отговор
    Разсъжденията на един глуповат и сричащ фараон с вид на таксиджия копърка,който гледа те измами .

    11:13 27.02.2026

  • 24 Наблюдател

    0 1 Отговор
    Велик или Двулик е този политик?
    А може би голям аналлитик?
    Хеопсовата пирамида построил,
    С измамни схеми много придобил
    Шофирал Фараонки по поръчка,
    Добре платен за тази си заръчка.
    Поредния проект стартирал в миг
    Със Фейк и Брейк създаден лик,
    Възраждането тръгнал да осуетява,
    Поръчката такава е тъдява.
    За лековерни, ходещи в мъгли
    ПосолствоТо добре ще заплати!
    И за да няма тука никакви следи
    Готов е МВР-то той да наследи.

    11:13 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол