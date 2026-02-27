Ивелин Михайлов за партийния живот у нас: На върха е Борисов, под него са Костадинов, Пеевски, Трифонов, Мирчев, БСП

"Това в един от най-лошите парламенти. Парламентите от година на година деградират." Това коментира пред News.bg лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.
"Причината е, че е овладяна цялата политическа система, Борисов се чувства спокоен, съумява все по-нагло и по-нагло да наложи своите желание", изтъкна той. Това води до разпад на държавата във всички области, категоричен е лидерът на "Величие".
"Нямаме държавност. Каквото и да направи този парламент е вредно. Няма полезно решение, защото всяко решение минава с одобрението на Бойко Борисов", изтъкна той.
Според него служебното правителство прави стъпки не да върне справедливостта, а да премести тежестта на различните фронтове в управлението на Борисов. Лидерът на "Величие" разказа как е структуриран партийният живот в България- на върха е Бойко Борисов, а под него са полковници в лицето на Костадин Костадинов, Делян Пеевски, Ивайло Мирчев, Слави Трифонов и БСП.
"Всеки един добър бандит ще направи така, че друг да бъде бушона, който да обере всичкия негатив", аргументира се Ивелин Михайлов. "Бойко го играе добрия, а Делян Пеевски е лошия", заяви той. В момента имало битка между двете крила под контрола на Бойко Борисов, според него.
1 Дориана
10:37 27.02.2026
2 Василев
10:37 27.02.2026
3 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
10:38 27.02.2026
4 Сила
Да не се чудите после като стане някой сакатлък и там ....в Праисторическия парк !!!
10:40 27.02.2026
5 Мнение
10:41 27.02.2026
6 Този измамник
10:43 27.02.2026
7 Тъпото руско говедо
10:43 27.02.2026
8 Лъжец и шарлатан
Коментиран от #17, #19
10:44 27.02.2026
9 Оня с коня
10:47 27.02.2026
10 отрепки..
10:48 27.02.2026
11 ЗА АБСОЛЮТНО ВСИЧКО
10:49 27.02.2026
12 Връщай
10:50 27.02.2026
13 Гаджева
10:51 27.02.2026
14 от 200 партии това е
10:54 27.02.2026
15 Папа Лъв XIV официлиано
10:54 27.02.2026
16 Колю с двуцевката
10:56 27.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Статуквото мафия ни граби.
10:59 27.02.2026
19 ПО ДЕЛАТА ГИ СЪДИ ЧАДО А НЕ ПО МАЗНИТЕ П
До коментар #8 от "Лъжец и шарлатан":ПО ДЕЛАТА ГИ СЪДЕТЕ ДЕбиЛЕ. ИВЕЛИН СЪЗДАВА ТВОРИ И МОЖЕШ ДА ВИДИШ ДЕЛАТА МУ. В МАЛКО МУ Е ТРУДЕН ГОВОРА НО Е СЕ ОПРАВИ. А РАЗБОЙКО КРАДНА ЕДНИ ЧУВАЛИ ОТ ИЗБОРИТЕ, КРАДНА ЧУВАЛИ С ПАРИ ЗА ХЕМУС И НИЩО НЕ НАПРАВИ. БОЙКО Е ОТЯВЛЕН МОШЕНИК И КРАДЕЦ.
11:05 27.02.2026
20 Трол
11:07 27.02.2026
21 На върха е тиквата
интересно през април дали ще са толкова още
11:08 27.02.2026
22 ма ДУРО
11:09 27.02.2026
23 Дедо
11:13 27.02.2026
24 Наблюдател
А може би голям аналлитик?
Хеопсовата пирамида построил,
С измамни схеми много придобил
Шофирал Фараонки по поръчка,
Добре платен за тази си заръчка.
Поредния проект стартирал в миг
Със Фейк и Брейк създаден лик,
Възраждането тръгнал да осуетява,
Поръчката такава е тъдява.
За лековерни, ходещи в мъгли
ПосолствоТо добре ще заплати!
И за да няма тука никакви следи
Готов е МВР-то той да наследи.
11:13 27.02.2026