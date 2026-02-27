Проф. Коларова: Служебният кабинет бързо потъна във водата на политическото дребнотемие

Служебният кабинет е безпомощен по отношение на цените на водата и тока. Не са само водата и токът, този кабинет много бързо потъна във водата на политическото дребнотемие. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ политологът проф. Румяна Коларова.

Възможно е да има организиран сценарий и внушение, че вдигането на цените е заради "Продължаваме промяната-Демократична България". Това е част от атаката срещу "Продължаваме промяната-Демократична България" в предизборната кампания. Странно е, че Румен Радев не участва в тези битки. Той би трябвало да е основният опонент на ГЕРБ, добави политологът Георги Киряков.

Не мисля, че "Продължаваме промяната-Демократична България" е обект на атака, служебният кабинет е обект на атака. Грешка на "Продължаваме промяната-Демократична България" е да сложат в него толкова ярки фигури, свързани с тях. Можеха да сложат хора, които са лоялни към тях, но не е са толкова свързани към тяхната политика. Те направиха най-глупавата грешка. Засега изглежда, че "Продължаваме промяната-Демократична България" ще понесат щета от действията на този кабинет, посочи проф. Коларова.

Служебният кабинет трябва да излезе и много ясно да каже, че ще работи за провеждането на честни избори, отбеляза Киряков.

Много ми е интересно какво ще се случи, защото предварително всички партии казват, че изборите ще бъдат нечестни. Те трябва да излязат и да кажат какви мерки ще се вземат срещу това. Честността на изборите зависи от партиите, не зависи от правителството, подчерта проф. Румяна Коларова.

По думите на Георги Киряков намаленият брой секции в страните извън Европейския съюз няма да сработи за АПС. Но това ощетява не само гласоподаватели в Турция, а и в други страни, като Великобритания, САЩ, Австралия, заяви Георги Киряков.

Като цяло, това е негативен знак, да приемеш такова нещо в последния момент. Това нарушава равното избирателно право на живеещите в чужбина български граждани, каза още проф. Коларова.