България »
Проф. Коларова: Служебният кабинет бързо потъна във водата на политическото дребнотемие

Проф. Коларова: Служебният кабинет бързо потъна във водата на политическото дребнотемие

27 Февруари, 2026 20:35

27 Февруари, 2026 20:35 887 39

  • проф. румяна коларова-
  • служебен кабинет



Проф. Коларова: Служебният кабинет бързо потъна във водата на политическото дребнотемие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният кабинет е безпомощен по отношение на цените на водата и тока. Не са само водата и токът, този кабинет много бързо потъна във водата на политическото дребнотемие. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ политологът проф. Румяна Коларова.

Възможно е да има организиран сценарий и внушение, че вдигането на цените е заради "Продължаваме промяната-Демократична България". Това е част от атаката срещу "Продължаваме промяната-Демократична България" в предизборната кампания. Странно е, че Румен Радев не участва в тези битки. Той би трябвало да е основният опонент на ГЕРБ, добави политологът Георги Киряков.

Не мисля, че "Продължаваме промяната-Демократична България" е обект на атака, служебният кабинет е обект на атака. Грешка на "Продължаваме промяната-Демократична България" е да сложат в него толкова ярки фигури, свързани с тях. Можеха да сложат хора, които са лоялни към тях, но не е са толкова свързани към тяхната политика. Те направиха най-глупавата грешка. Засега изглежда, че "Продължаваме промяната-Демократична България" ще понесат щета от действията на този кабинет, посочи проф. Коларова.

Служебният кабинет трябва да излезе и много ясно да каже, че ще работи за провеждането на честни избори, отбеляза Киряков.

Много ми е интересно какво ще се случи, защото предварително всички партии казват, че изборите ще бъдат нечестни. Те трябва да излязат и да кажат какви мерки ще се вземат срещу това. Честността на изборите зависи от партиите, не зависи от правителството, подчерта проф. Румяна Коларова.

По думите на Георги Киряков намаленият брой секции в страните извън Европейския съюз няма да сработи за АПС. Но това ощетява не само гласоподаватели в Турция, а и в други страни, като Великобритания, САЩ, Австралия, заяви Георги Киряков.

Като цяло, това е негативен знак, да приемеш такова нещо в последния момент. Това нарушава равното избирателно право на живеещите в чужбина български граждани, каза още проф. Коларова.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    31 3 Отговор
    Така ли каза Новоначалската ТИКВА А?А?А?
    бАклуците на хранилката колко бързо наизлязоха!
    ХАХАХА

    20:39 27.02.2026

  • 2 колара румянова

    30 4 Отговор
    просто е от дпс-гроб, кратко и ясно

    20:39 27.02.2026

  • 3 Лена

    7 30 Отговор
    Сектата ппдб приключва

    20:43 27.02.2026

  • 4 Дърта герберастка пархуда

    34 3 Отговор
    На хранилка

    20:43 27.02.2026

  • 5 Права е

    14 3 Отговор
    Не можаха като герб да прецакат народа.

    20:47 27.02.2026

  • 6 И тая обърна палачинката за мангизи

    28 4 Отговор
    Щом и внучката на Васил Коларов, взе думата и раздава компетентни мисли, ставаясно кой и плаща!

    20:48 27.02.2026

  • 7 Аман от професори

    26 3 Отговор
    На хранилка при двете прасета.

    20:48 27.02.2026

  • 8 Гого

    20 3 Отговор
    Боклук!

    20:49 27.02.2026

  • 9 Дъртата Кукумявка

    25 3 Отговор
    Вие от болка ...
    Разплитат им се пошлите схемички.

    20:51 27.02.2026

  • 10 Внучката на Васил Коларов

    6 3 Отговор
    Винаги с точни анализи. Годината е 2021 г. В края на третия си мандат като премиер борисов сряза лентата на открития градския басейн в Бяла Слатина и след това седна на раздумка с обожателки от партия ГЕРБ

    Коментиран от #32

    20:51 27.02.2026

  • 11 Анджо

    6 14 Отговор
    Така ще потъне и КЕШ БОТАШОВ. И вярвам ,че българите ще се усетят ,че от тоя нищо не става. Много искам да има политически дебати и да се види какъв лицемер е. Той създаде ПП и ДБ и се отрече от тях и за таван ни набута БОТАШ. Честито за 13 год.

    20:52 27.02.2026

  • 12 Тази деменция не знае какво говори

    20 2 Отговор
    Дъртата вземай си хапчетата редовно и в ударни дози

    20:53 27.02.2026

  • 13 гражданин

    18 2 Отговор
    Докато тикви и свине са начело на територията , тази страна никога няма да стане - бяла страна !!

    20:57 27.02.2026

  • 14 Само

    16 2 Отговор
    Тази липсваше на всичкото му отгоре. Боже слез и си прибери професорите.

    20:58 27.02.2026

  • 15 както и всички

    9 2 Отговор
    предходни нищоправене и нищоприказване на хранилка!

    20:59 27.02.2026

  • 16 Ади ма

    12 4 Отговор
    Ти няма ли да мреш вече, само хабиш въздуха, дай малко на младите!

    21:03 27.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 За инф

    14 2 Отговор
    До кога ще се явява тоя дърт РЕПТИЛ

    21:09 27.02.2026

  • 19 Дедо

    14 2 Отговор
    Дъртата пак плюе срещу всеки който не се е снимал под герба на Дубайския Нерез Дебелян Пееффски.

    21:15 27.02.2026

  • 20 Вехта

    11 3 Отговор
    кошница, къш, къш

    21:15 27.02.2026

  • 21 Тошко Маймукнов

    13 1 Отговор
    Как може сви нята да има 1% доверие и да има 10% на изборите?Как става това?

    21:16 27.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сатана Z

    3 13 Отговор
    Правителството Петрохан предостави гражданското летище София на Пентагона.Утре като нищо ще изпрати 10 000 мъже в Украйна.Жълтопаветни доброволци с лопата да ги ринеш......от диваните.

    Коментиран от #28

    21:19 27.02.2026

  • 24 Правителство Петрохан???

    4 7 Отговор
    вие не сте добре. Гнусните гейбачи ви плюха в устите, папагали

    21:24 27.02.2026

  • 25 Никой

    6 1 Отговор
    Защо и Професор.

    21:24 27.02.2026

  • 26 пешо

    7 1 Отговор
    пак ли това дърто комунде

    21:28 27.02.2026

  • 27 нн..ццц

    5 1 Отговор
    Пуснах да гледам Панорама.Ама наистина ли Милотинова ще ни кара да полудяваме с ПЕЩЕРНИ Журналисти като Бойко Василев сеещи ПРОПАГАНДА за опростачаване.
    Всички тия говорещи глави манипулатори под възбрана в Начионалната телевизия.Ей да ходят в частните БТВ и НОВА.

    21:28 27.02.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Така, така. Какво общо може да има Радев с тези педофили от ППДБ.? Това са хора , които искат да вкарат България във война с Русия, което коренно противоречи на идеологията на Радев. Колкото по-далеч стои от тях, толкова повече гласове ще има. Хем са внуци и деца на комунистическата номенклатура, хем се правят на евроатлантически ястреби. Ползвали привилегиите на номенклатурата, получили добро образование, което на нас не се полагаше и сега пак отгоре. Странно ми е , как партньорите ги припознават, като свои хора. Не знаят ли, чии деца са тези шушумиги.

    21:30 27.02.2026

  • 29 Да,бе

    6 2 Отговор
    Бабчето да си гледа пенсийката,че времето и свършва...В краят на един безполезен живот има нужда от спокойствие и да се приготви за едно много горещо място,дълбоко дълбоко надолу,почти колкото морала и интелекта и...

    21:33 27.02.2026

  • 30 Няма

    2 0 Отговор
    Как да забел ежиш ако не си ве яна с кум рия

    21:35 27.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Внучката на Васил Коларов":

    Тази снимка е ни в клин , ни в ръкав. Какво искаш да кажеш с нея, щото нищо не разбрах. Някакви моми на седянка. ????

    Коментиран от #35

    21:40 27.02.2026

  • 33 Да изселим

    6 0 Отговор
    Тошко африкански от България!!!

    21:41 27.02.2026

  • 34 Тази дърта вещица

    9 0 Отговор
    си е пропагандатор на Гроб

    21:43 27.02.2026

  • 35 Гого

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":

    Аз пък не разбрах накъде хвана МОЧАТА?

    Коментиран от #36

    21:43 27.02.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Гого":

    Кво ста а, бе? И теб не те разбрах, кво искал да кажеш. На 2-3 ракии съм, ама не съм изкуфял още.

    21:48 27.02.2026

  • 37 Пембяна Каруцова

    1 0 Отговор
    Плаща ли ми няКОЙ - лая!!!

    21:49 27.02.2026

  • 38 Караколю

    0 0 Отговор
    Професор Екстрементометова.

    21:52 27.02.2026

  • 39 Баба Руми

    1 0 Отговор
    Ах, къде е Бойко?!

    21:53 27.02.2026

