Новини
България »
Йотова обявява след изборите дали ще се кандидатира за президент

Йотова обявява след изборите дали ще се кандидатира за президент

26 Февруари, 2026 08:10 706 39

  • илияна йотова-
  • кандидатиране-
  • президент

Това ще решат хората и когато преминат националните избори, и когато видя, че се ползвам с доверието на хората, и че те оценяват моята работа, тогава ще реша

Йотова обявява след изборите дали ще се кандидатира за президент - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова заяви, че след предсрочните парламентарни избори на 19 април ще вземе решение дали ще се включи в битката за нов мандат на изборите за държавен глава през есента.

"Това ще решат хората и когато преминат националните избори, и когато видя, че се ползвам с доверието на хората, и че те оценяват моята работа, тогава ще реша", каза Илияна Йотова пред журналисти. Тя участва в церемонията по обявяването на резултатите в 68-ата анкета "Спортист на годината".

Призът за втора поредна година спечели Карлос Насар. На втора позиция остана волейболистът Александър Николов, а трети е скиорът Алберт Попов. Държавният глава поздрави българските спортисти.

"През последните години те ни направиха истински щастливи, направиха ни горди българи. Накараха ни да повярваме отново, че българският спорт не е загубен. Накараха техните колеги от различни страни по целия свят да заговорят за българския спорт; започнаха чужди треньори да гледат техните изпълнения, за да учат или поне да виждат грешки и добри страни, с които да учат собствените си спортисти. Млади хора от целия свят им подражават. Какво по хубаво от това? Онова, което трябва да направим всички ние, е да им създадем условия", каза Йотова.

Президентът добави, че спортът трябва да бъде приоритет за новото редовно правителство.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А нидей!

    40 1 Отговор
    След резила с временното правителство и ветото,няма нормален българин който да гласува за теб!

    08:13 26.02.2026

  • 2 Нито глас за украинците от ППДБ!

    32 2 Отговор
    В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС! И Тамплиер ШорошЙотова активно им съдейства заедно с двуличния масон Триморец Натовски!

    08:13 26.02.2026

  • 3 Баба Яга

    35 1 Отговор
    Тая излезе, че е скрита маймунка на ционисткото и масонско задкулисие. Главният тамплиер най-демостративно я посвети в сатанинските им тайнства и й е дал висок чин или сан. Позицията й срещу Русия е криела досега от Румен Радев, което си е подлост.

    08:14 26.02.2026

  • 4 Седящият Бик

    4 9 Отговор
    Готина е, ама каквото кажат тримата велики вождове, Пияния Сокол, Дебелия Шопар и Тигъра на Бистрица.

    Коментиран от #9

    08:14 26.02.2026

  • 5 Смях сред стадото

    16 9 Отговор
    Все едно уговорката с Радев не е ясна - той премиер, тя президент с негова подкрепа.

    08:14 26.02.2026

  • 6 Пич

    33 2 Отговор
    Таз, нарисуваната главнокомандваща изблея, че нищо и не е ясно защо летището ни е окупирано!!! Чеп за зеле не става от нея !!!

    Коментиран от #32

    08:14 26.02.2026

  • 7 Изложи се

    31 1 Отговор
    Няма шанс .Покрайна я преключи

    08:15 26.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ройтерс

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "Седящият Бик":

    А те казват каквото им заповяда посолството !

    08:17 26.02.2026

  • 10 Румен Хаджипенчович

    27 0 Отговор
    След опита и да превърнр Родината ми в Булгарист@н!? Не , мерси.

    08:17 26.02.2026

  • 11 Да се маха

    26 1 Отговор
    Ако действително казвам действително, защото аз не съм го гледал това изказване, но ако тя се е изказала, че Русия е агресор тогава сама се е самопрецакала и никой няма да гласува за нея не за президент, а за каквото и да било друго.

    Коментиран от #27

    08:19 26.02.2026

  • 12 оня с питон.я

    6 7 Отговор
    Плешо ще обедини и консолидира евроатлантическата измет.

    08:20 26.02.2026

  • 13 ЦК на БКП

    1 24 Отговор
    Нашата другарка изпълнява нарежданията на Москва и КГБ !
    Не напразно целува ръката на онзи поп.

    08:21 26.02.2026

  • 14 Трол

    19 2 Отговор
    Ако спечели изборите, ще си имаме Роската Плевнелиев в пола.

    08:22 26.02.2026

  • 15 ОРКО ЖИ, ДВОТНО

    11 1 Отговор
    ИЗЧЕЗНИ В ДЪН ЗЕМЯ БЕ !

    08:22 26.02.2026

  • 16 Един

    23 1 Отговор
    Случайница. По стечение на обстоятелствата стигна до президент. Нищо съществено няма в мозъка.

    08:23 26.02.2026

  • 17 нЕма да стане

    21 3 Отговор
    Не била решила , а ?! На биволицата Илиянка толкова много и се иска да язди нацията още поне пет години , че чак зъбките са и изпопадали , ама - нЕма да стане . След като и "избраха" безглавия юнак Гюро за Премиер и след всички золуми /които вече станаха и които ще стават/ и след като ПП/ДБ издухат супата барабар с Радевчето на 19 Април , шансовете и ще са и колкото шансовете на Украина да победи РФ /която биволицата нарече агресор/.

    Коментиран от #29

    08:25 26.02.2026

  • 18 Селянин

    24 1 Отговор
    Никаъв шанс. Няма нормален българин който да гласува за това нещо. Противна визия, противно излъчване, противни разсъждения. Напомня на оная гробарска калинка от последните избори, даже не и помня името.

    08:26 26.02.2026

  • 19 си пън

    19 1 Отговор
    идиЙотова,нема те изберат повече,на борсата,или при зеления пор,нъл ги припознаваш

    08:26 26.02.2026

  • 20 ВСИЧКО Е ЯСНО ДОКАЗАНО:

    15 5 Отговор
    И ДВАМАТА С РАДЕВ НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО !!!

    08:28 26.02.2026

  • 21 Перо

    21 1 Отговор
    Никой няма да гласува за този придатък на ПП/ДБ! Заложи на куц кон! Няма смисъл да се кандидатира!

    08:29 26.02.2026

  • 22 ВСИЧКО Е ЯСНО ДОКАЗАНО:

    12 5 Отговор
    9 ГОДИНИ ДВАМАТА НЕ НАПРАВИХА НИЩО ХОРАТА !!! И ДВАМАТА РАЗЕДИНИХА НАРОДА !!! МАЛКО ЛИ КРАДОХА !!!

    08:30 26.02.2026

  • 23 Град Симитли

    2 7 Отговор
    Да се кандидатира с вице Радев--да се пукат душманите ! :)

    08:31 26.02.2026

  • 24 маминка

    18 1 Отговор
    След като изрече изречението "Русия е агресор",няма кой да гласува за Йотова да стане президент.

    Коментиран от #31

    08:32 26.02.2026

  • 25 КОЙТО ОБИЧА РАДЕВ И ЙОТОВА

    9 4 Отговор
    ДА ВЪРВИ ПРИ ТЯХ !!! ТЕ НИКОГА НЕ БИХА МУ ДАЛИ ЦВЕТЯ И РОЗИ !!! ВСЕКИ МРАЗИ ПРЕДАТЕЛИТЕ !!!

    08:33 26.02.2026

  • 26 Хмм

    13 1 Отговор
    до изборите тя ще бъде намразена повече от тези, които уволнява и назначава

    08:34 26.02.2026

  • 27 Комуняго,

    0 13 Отговор

    До коментар #11 от "Да се маха":

    Не всички комунисти са на твоето блатно мнение. А Русия си е направо шизофрениден АГРЕСОР ! Хитрер пасти да яде пред Путлер. "ТРИ дневно присъствие, а 4 годишна война - и нищо.

    08:35 26.02.2026

  • 28 КОЙ ВИ , РАДЕВ , ВАС , ОБИЧА ?

    5 1 Отговор
    ВСЕКИ , ВАС, ПРЕДАТЕЛ ВИ НАРИЧА !!!

    08:38 26.02.2026

  • 29 Ами

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "нЕма да стане":

    друг избор тя нямаше, но продължи да се изявява, удари го на екскурзии, хванаха я на шопинг в Милано и това след трагедията в Петрохан, после взе да приглася на служебните, ветото беше под техен натиск, надява се да им получи гласовете, няма как да стане, нинова им се докарва, но я освиркаха когато се яви на седесарския им митинг и се опита да говори

    08:39 26.02.2026

  • 30 пенсионер от Варна

    6 0 Отговор
    за тази няма да гласувам ! има поне 5-6 по-достойни българи, които заслужават гласа ми !

    08:40 26.02.2026

  • 31 Бабе,

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "маминка":

    В България комунистите СТЕ ИЗЧЕЗВАЩ ВИД и вече малко на брой!

    08:40 26.02.2026

  • 32 Дороти

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Всички принцеси наследници на корона в западна Европа служат във войската и ги произвеждат в чин.За да имат понятие от военно дело.А за всички аристократи е въпрос на чест да са завършили военна академия.Дори и арабските принцове.А тук видяхме вчера главния секретар на Българската полиция на какво прилича.И като визия и като интелект.Мозък липсва.

    Коментиран от #34

    08:40 26.02.2026

  • 33 Георги

    2 0 Отговор
    Уфцъ президент!
    Такова животно нема нийде по света!

    08:43 26.02.2026

  • 34 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дороти":

    Казаното от тебе е много умно и правилно, но....... няма значение за България! Тук изискването е да си коленопреклонен правилно, и да си някакъв извращенец с натрупано достатъчно количество компромати!!! И Воала - началник...!!!

    08:45 26.02.2026

  • 35 ТЪПА И СЕМПЛА

    2 0 Отговор
    ЖЕНИЦА.

    08:46 26.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дебела лелка

    2 0 Отговор
    Подпухналата па4авpa на Гоце и Шиши бъбри за доверие на хората. Теб, простаkeco, не бих те сложил да продаваш хот-дог в каравана на околовръстното.

    08:48 26.02.2026

  • 38 Ачо

    1 0 Отговор
    Мърша!Тайна американска подлога!

    08:49 26.02.2026

  • 39 Ква си ти, ма?

    0 0 Отговор
    Тая същата ли е дето се беше увила с някакъв бял чаршаФ и си миеше краката в някакъв леген?

    08:51 26.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове