Йотова обявява след изборите дали ще се кандидатира за президент

Президентът Илияна Йотова заяви, че след предсрочните парламентарни избори на 19 април ще вземе решение дали ще се включи в битката за нов мандат на изборите за държавен глава през есента.

"Това ще решат хората и когато преминат националните избори, и когато видя, че се ползвам с доверието на хората, и че те оценяват моята работа, тогава ще реша", каза Илияна Йотова пред журналисти. Тя участва в церемонията по обявяването на резултатите в 68-ата анкета "Спортист на годината".

Призът за втора поредна година спечели Карлос Насар. На втора позиция остана волейболистът Александър Николов, а трети е скиорът Алберт Попов. Държавният глава поздрави българските спортисти.

"През последните години те ни направиха истински щастливи, направиха ни горди българи. Накараха ни да повярваме отново, че българският спорт не е загубен. Накараха техните колеги от различни страни по целия свят да заговорят за българския спорт; започнаха чужди треньори да гледат техните изпълнения, за да учат или поне да виждат грешки и добри страни, с които да учат собствените си спортисти. Млади хора от целия свят им подражават. Какво по хубаво от това? Онова, което трябва да направим всички ние, е да им създадем условия", каза Йотова.

Президентът добави, че спортът трябва да бъде приоритет за новото редовно правителство.