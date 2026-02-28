Новини
България »
София »
Президентът Илияна Йотова се присъедини към международните призиви за спиране на военните действия в Близкия изток

28 Февруари, 2026 19:42 957 46

  • илияна йотова-
  • президент-
  • българия-
  • иран-
  • израел-
  • сащ

Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион

Президентът Илияна Йотова се присъедини към международните призиви за спиране на военните действия в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Оттам посочиха, че опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток.

Президентът в качеството на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили е в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност, редовно получава необходимите доклади и предложения и в зависимост от развитието на обстановката предприема и ще предприема съответните действия съгласно законите на Република България, допълниха още от прессекретариата, цитирани от БТА.

Американският президент Доналд Тръмп тази сутрин потвърди, че Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн, както и срещу Катар, Кувейт, Йордания и ОАЕ.

В Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров свика заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    35 1 Отговор
    С призиви не става!

    Ако ти стиска извикваш американския и израелския посланик и им връчваш нота!
    А ако много ти стиска ги изритваш от държавата си!

    Коментиран от #42

    19:51 28.02.2026

  • 2 Сталин

    35 0 Отговор
    Марш ма малоумна крава ,само празни приказки ,пуснахте самолетите на кошерните терористи в София,и сега ще ми правите призиви ,направо давай заповед краварите веднага да напускат София

    Коментиран от #19

    19:52 28.02.2026

  • 3 Да,бе

    23 0 Отговор
    Като начало да се конфискуват паркираните на летище "Васил Левски" селскостопански авиоплани....

    19:52 28.02.2026

  • 4 Аааа, изтрезняла е накрая...

    21 0 Отговор
    Май се правеше на умряла , а то си било махмурлук. Излагация отвсякъде...

    19:52 28.02.2026

  • 5 Сатана Z

    18 0 Отговор
    Иди Йотова обади се на бай Дончо.Имаш му телефона.Кажи му да се кротне,че ще бере ядове

    19:53 28.02.2026

  • 6 смешки

    20 0 Отговор
    по добре замълчи

    19:53 28.02.2026

  • 7 Сталин

    19 5 Отговор
    Иран само трябва да блокира Ормузкия пролив и петрола отива в стратосферата и западните пирати фалират на другия ден и ще се влачат по корем пред Цар Путин да им продаде нефт за злато само и само да не пукнат от глад

    Коментиран от #17

    19:53 28.02.2026

  • 8 Яшар

    17 2 Отговор
    За съжаление и мойте уважения към водещата Йотова , в момента България няма президент и правителство ( правителство на меки..) и се движи по инерция ...Йотова не може да е президент на България ,няма харизмата и силата ..а предния Радев го Насочваше десито..дали му е жина незнам

    19:54 28.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 владо въргала

    17 1 Отговор
    направих Ви филм.казва се "шменти калели",който го забраниха по официалните телевизии,и който обяснява всичко за последните 36г "комунистическа демокрация"!

    19:56 28.02.2026

  • 11 Можеше

    16 1 Отговор
    и би трябвало да не се изока с типичните бръщолевици от соца ! Нищо конкретно никога , но на първа линия !

    19:57 28.02.2026

  • 12 Доналд Тръмп

    10 1 Отговор
    МЕСТЯ ГО!!!

    19:57 28.02.2026

  • 13 А бе

    20 1 Отговор
    Тая се самоизгори. Ще сънува нов мандат.

    19:57 28.02.2026

  • 14 смехоран

    18 2 Отговор
    Стринке,не нагнетявай обстановката.Я кажи коя школа завърши та почна да се правиш на главнокомандващ?Всъщност ти си имаш съветници и те ти подсказват.

    19:59 28.02.2026

  • 15 Какви "съвместни удари"

    20 0 Отговор
    Вече така ли се нарича с нищо непровокираната израелска и американска АГРЕСИЯ срещу мирна и суверенна държава, заявила многократно, че не се стреми да има ядрено оръжие, докато Израел нелегитимно притежава ядрено оръжие?..

    Коментиран от #30

    20:00 28.02.2026

  • 16 Фичо

    16 0 Отговор
    Кои назначи лама Гюров

    20:00 28.02.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Май нямаш карта под ръка.

    Коментиран от #46

    20:01 28.02.2026

  • 18 Тая пък кога

    12 1 Отговор
    излезе от клозета?

    20:02 28.02.2026

  • 19 Европеец

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Съгласен съм с коментара ти, Ама и ти знаеш ,че не стиска на тоталитарната вещица (така е оприличи един ръководител на парламентарна партия) да го направи.... Бих признал и се гордел с всеки политик от бг територията, който публично осъди не провокираната агресия на краварите и евреите срещу суверен ИРан....

    Коментиран от #24

    20:04 28.02.2026

  • 20 Баал

    1 4 Отговор
    При първата паднала бомба в България, се обявява военно положение , което дава на президентът извънредни правомощия като върховен главнокомандващ.

    Прекрасно време да се почистят плевелите в градината!

    20:06 28.02.2026

  • 21 Ива

    13 0 Отговор
    А аз очоквам , г-жата да осъди агресията на Израел и САЩ , така както нарече Русия агресор.

    Коментиран от #28

    20:06 28.02.2026

  • 22 Тая

    13 1 Отговор
    Оправи Украйна,сега с Близкият изток се захвана,а за кабинета де назначи...да не казвам...
    А иначе гривата рижа...оправила...

    20:07 28.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Иврупеец

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    си, ама с дръпнати, азиатски очи и ръст 148 см. Близък роднина на шефа на бандата на джуджетата.

    20:10 28.02.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Преядох с филии с масло и манов мед. Вкусно. Ще се пръсна. Не иранските ракети ще ме затрият, а лакомията и червоугодничеството.

    20:12 28.02.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    България участва в "Атаката на педофилите" срещу Иран.

    20:13 28.02.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Г-жата не става за Президент на България.

    20:13 28.02.2026

  • 28 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ива":

    Заради това, че назначи без забележка нефелното правителство, че неразумно нарече нашата освободителка агресор загубих всяка уважение към госпожа президентката..... Интересно Русия не е ли била агресор когато ни е освобождавала от турското робство.....

    20:14 28.02.2026

  • 29 Начо

    5 0 Отговор
    Йотова да се обади на Тръмп и оня в Иран и да спре войната

    20:15 28.02.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Какви "съвместни удари"":

    По точно се нарича" Атака на педофилите"
    Джерито знаете че е така

    20:15 28.02.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Ракия и вино се купува от района на Катунци и Мелник. Мед, картофи и боб - от Родопите.
    От Северозапада не се купува нищо. Там всичко е боклук.

    20:16 28.02.2026

  • 32 160 моимичета

    3 0 Отговор
    от 9 до 12 години са убити в бомбордирано училище в Техеран.
    Чудно ми е как Щатите и Израел ще се вдигнат срещу ръкъвъдителите на Иран. По скоро, те ще заклеймят Израел и Щатите и с оръжие ще се включат към Иранските въоръжени сили.
    Американски самолетоносач е узерен о Ирански ракети, на палубата има пожари. Атакувн е щабът на Американската армия, но не се съабщават за жертвите, които дава американската армия. Норвежкия външен министър се е обявил срещу убийството на деца.
    Очаквам светът за гръмне от протести срещу Израел и Щатите. При повоче американски жертви, Тръмп може да бъде свален от власт.

    20:16 28.02.2026

  • 33 Гаврило Принцип

    4 1 Отговор
    Има два вида хора. Такива които са част от историята и такива които правят историята.

    Коментиран от #43

    20:16 28.02.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Сланина се купува от Пиринска Македония и Странджа. От Северозапада - НЕ.

    20:18 28.02.2026

  • 35 А50

    3 0 Отговор
    Редно е да каже и кой е агресора, нали тъй

    20:20 28.02.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    В Странджа отглеждат едни специални прасета, от които после правят много добра сланина. Суджук се купува от Еленския Балкан.

    Коментиран от #41

    20:21 28.02.2026

  • 37 шкп

    3 0 Отговор
    Тоя Сталин от Курило ли е ?

    20:23 28.02.2026

  • 38 Гъбарко

    5 0 Отговор
    Главнокомандващата се изока изпод расото на Гундяев.

    20:23 28.02.2026

  • 39 Хо хо

    5 0 Отговор
    Единия Решетка, другата Гундяевка. Фани единия та удаpu другата. Един дол дренки.

    20:30 28.02.2026

  • 40 Нямаш думата

    6 0 Отговор
    Някой да я е избирал някога тази ??? За каква се мисли изобщо? Нагла самозванка, предала всички български интереси - народни и държавни. Какви са тези чужди бази, въоръжения и техника??? Преди да лицемерничиш, мисли, че без да питате Народът не може да подаряват България на господарите си от нато и САЩ.

    20:36 28.02.2026

  • 41 Пурко

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    Ааа,не ми ги фали тия прасета от ,,странджанска порода"...Брал съм ядове и аз и цяло село от него. едно такова,дребно кат пинчер а лапа като...СЛОН :)))

    20:38 28.02.2026

  • 42 Серсемин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Ми да вика и Митрофанова тогава.

    20:40 28.02.2026

  • 43 Рускиня

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гаврило Принцип":

    Много точно определение!
    Принцип дава началото на Първа Световна Война.

    20:40 28.02.2026

  • 44 Жалка лицемерна кифла устремила се

    6 0 Отговор
    Към поста и кражбата в президенството за още 5 години

    20:45 28.02.2026

  • 45 Промяна

    5 0 Отговор
    ОСТАВКА НА ЙОТОВА ИЗЛЕЗ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ГОСПОЖО С РАДЕВ СЪТВОРИХТЕ ПОГРОМИ НА ДЪРЖАВАТА ЗАЩО НАЗНАЧИХТЕ ПЕТРОХАНЦИТЕОСТАВКА ОСТАВКА

    20:46 28.02.2026

  • 46 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Иран вече затвори Ормузкия проток..
    Още преди време Иран казваха,че ,ако САЩ ги ударят,ще затворят протока! Това вече е факт!
    От тук можем само да гадаем дали всичко е контролирано ,защото със затварянето на протока се удря Европа и Англия! Йемен възобновява ударите по танкери минаващи наблизо!
    В допълнение , можем да си зададем и въпроса, защо Китай в предходните месеци ударно се запасяваше с петрол...САЩ също .. Русия си има петрол.. Европа и Англия разполагат с резерв за един месец .Изглежда войната между САЩ и Англия ескалира..

    20:48 28.02.2026

