Президентът Илияна Йотова се присъедини към международните призиви за спиране на военните действия в Близкия изток

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Оттам посочиха, че опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток.
Президентът в качеството на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили е в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност, редовно получава необходимите доклади и предложения и в зависимост от развитието на обстановката предприема и ще предприема съответните действия съгласно законите на Република България, допълниха още от прессекретариата, цитирани от БТА.
Американският президент Доналд Тръмп тази сутрин потвърди, че Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн, както и срещу Катар, Кувейт, Йордания и ОАЕ.
В Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров свика заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.
