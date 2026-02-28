Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността в 13:00 часа

Гюров: КЕВР умишлено са задържали увеличението на цената на водата, за да избухне в ръцете на служебното правителство

Сметките за електроенергия не са изненада. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров. По думите му миналата година е имало няколко скока на цената ...