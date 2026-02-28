Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността в 13:00 часа

Служебният министър-председател Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13:00 ч.
Това съобщиха от правителствената пресслужба.
На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток.
Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран, предадоха световните агенции.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция, предаде "Ройтерс".
1 Жмръц
11:07 28.02.2026
2 Заплахата
11:08 28.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Икономист
Коментиран от #8
11:10 28.02.2026
5 007 /агент/
11:11 28.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ъ?!!!
11:17 28.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Баце
11:23 28.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
11:27 28.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ей ЪЪЪ
Коментиран от #17
11:42 28.02.2026
15 Русенец
И Русия ли предприе превантивна атака срещу Украйна?
11:42 28.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мхъъъъъ
До коментар #14 от "Ей ЪЪЪ":Не позна,Соломончо Пасито покани нато,и рива кат магаре от кеф.
11:48 28.02.2026
18 Нещастници, кифлести
11:49 28.02.2026