Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността в 13:00 часа

28 Февруари, 2026 11:01 887 18

На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Служебният министър-председател Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13:00 ч.

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток.

Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран, предадоха световните агенции.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция, предаде "Ройтерс".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жмръц

    20 1 Отговор
    начи,викаме на руснаците "0купатори",а на тези сладури,какво викаме?За един прЕател питам,от Иран...

    11:07 28.02.2026

  • 2 Заплахата

    14 0 Отговор
    и това , което се случва са страшни .

    11:08 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Икономист

    14 1 Отговор
    Бензин 10лв през март

    Коментиран от #8

    11:10 28.02.2026

  • 5 007 /агент/

    11 1 Отговор
    От тази новина бай Дончо почна да заеква от страх и смени местоположението му от ляво в дясво

    11:11 28.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъ?!!!

    11 2 Отговор
    Са ли са сети, ба Гюро?!!! А що не мисли га даде летището на амерците?! Не е ли доста късничко?! Всички отказаха, само вие не.

    11:17 28.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баце

    12 2 Отговор
    Боже, какво време доживях, розови понита да ме пазят и да отговарят за бъдещето ни. Май верно идват т.нар. "Последни Дни"?

    11:23 28.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

    6 0 Отговор
    На Тодоровците, Тодорките и Теодорите!

    11:27 28.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ей ЪЪЪ

    3 2 Отговор
    що лъжеш и обвиняваш едно правителство, което току що е на ласт. Кой бе на власт преди Служебвото. На Герб, начело с Желязков, Те подписваха договорите с американците

    Коментиран от #17

    11:42 28.02.2026

  • 15 Русенец

    3 0 Отговор
    Какво значи: "Израел е предприел превантивна атака срещу Иран" ?
    И Русия ли предприе превантивна атака срещу Украйна?

    11:42 28.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мхъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ей ЪЪЪ":

    Не позна,Соломончо Пасито покани нато,и рива кат магаре от кеф.

    11:48 28.02.2026

  • 18 Нещастници, кифлести

    1 0 Отговор
    Нещастници, неможачи, плашила, наречени правителство.

    11:49 28.02.2026

