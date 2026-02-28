Новини
България »
Времето днес, прогноза за събота, 28 февруари: Предимно слънчево, облачно до обяд на изток

Времето днес, прогноза за събота, 28 февруари: Предимно слънчево, облачно до обяд на изток

28 Февруари, 2026 03:00 474 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 8 и 13, в Югозападна България - до 15, в София - около 11

Времето днес, прогноза за събота, 28 февруари: Предимно слънчево, облачно до обяд на изток - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно. По-значителна облачност ще има над Източна България, където ще духа умерен североизтичен вятър.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 5 и плюс 1 градус, в София - около минус 3, по Черноморието - от минус 2 до 0, а максималните между 8 и 13, в Югозападна България - до 15, в София - около 11, по Черноморието – от 6 по северното до 7° по южното крайбрежие.

Ще бъде предимно слънчево. Все още сутринта над източните райони ще има значителна облачност, която до обяд ще намалее и там също ще се установи предимно слънчево време. Ще проължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

И в планините ще преобладава слънчево време, но ще остане ветровито, - с умерен, а по високите части - временно силен вятър, от изток-североизток.

В неделя времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в низините и котловините видимостта ще е намалена.

През първите два дни от новата седмица ще се задържи все още предимно слънчево, а температурите ще се повишават и в празничния вторник - 3 март, минималните в цялата страна ще са положителни, а максималните – ще бъдат между 14 и 19°.

В сряда ще има повече облаци, а на отделни места, главно в югозападните и планинските райони ще превали слаб дъжд.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове