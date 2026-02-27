Новини
Гюров свиква среща с министрите енергетиката, на икономиката и на регионалното развитие за сметките за ток и вода

27 Февруари, 2026

Теми на срещата ще бъдат множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода

Премиерът Андрей Гюров свиква днес работна среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в Министерския съвет. Теми на срещата ще бъдат множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода.


  • 1 ПеПеДеБерас

    4 7 Отговор
    Лама Гюро ние сме зад тебе.

    10:23 27.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    9 3 Отговор
    Честито пълноинтегрирани, управлява ви НПО - Петрохан, а сметките за февруари още по-високи..

    Коментиран от #3

    10:26 27.02.2026

  • 3 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Ти чекай да видиш водата след пръви март.

    10:28 27.02.2026

  • 4 Тома

    10 0 Отговор
    Че за какво ги вика като много корифеи на енергетиката ни убеждаваха че всичко в кражбата на ток от хората е точно

    10:28 27.02.2026

  • 5 Пич

    8 1 Отговор
    Хахаха..... ПП бяха в основата на това вдигане на тока и водата за да се гуши "бизнеса", и орязването на парите за народа, който сега изнемогва от некадърността на управляващите да овладеят инфлацията!!! Ама горките тъпаци не предполагаха че ще им се наложи да идат на избори, и мислеха че ГЕРБ ще отнесе контрата, а те ще плюят и берат позитиви!!!

    10:29 27.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Гяуров,тока от АЕЦ Козлодуй отива безплатно за обект 404,а ние го плащаме,да ти кажа ако не знаеш.

    10:39 27.02.2026

  • 8 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    4 1 Отговор
    В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС!

    10:41 27.02.2026

  • 9 Дориана

    3 3 Отговор
    Много ясно , при тока и при водата това са заложените мини от коалиция Магнитски с техните съюзници ИТН и БСП ОЛ. Това е типичен техен стил Завладяха всички институции, оплетоха я като октопод с олигархични корупционни сделки и сега използват като маша ИТН да сипе провокации, лъжи , заплахи, рекети с цел сплашване. Приключиха !

    Коментиран от #11

    10:47 27.02.2026

  • 10 Майко мила

    3 0 Отговор
    Какво може да направи, срещу монополист,стъпил върху цялата водопреносна структура на столицата.Само разлайват кучетата.Ще му разпореди да смъкне цената за кубик вода? Или ще анкесира договор за концесия,който бокича услужливо им удължи с още 15 години.Договор, по засекретен от архивите на Пентагона.Дори депутати пробващи да го видят,им е отказано категорично.Било " тръговска тайна" ! Но изтече инфо,че бочката с теменужка са им подарили цялата инфраструктура,със все водата,плюс стария Рилски водопровод,построен още през 30-те на миналия век.Водопровод с великолепната кристална вода от Рила,захранващ и днес целия център .Знаете ли,с каква концесия - 4 ст( 2 евроцента) за кубик вода.А французина е продава същата вода на столичани за над 2,4 евро кубика.Печалба над 1200%.Бих гласувал за партия със две ръце и двата крака,която прекрати концесията на софийска вода,и одържави и трите ерепета.

    10:49 27.02.2026

  • 11 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Таа па Магнито й бил заложил мина. Е па ти що минА?

    10:52 27.02.2026

  • 12 Ъхъ!!!

    2 0 Отговор
    Това добре! Сметките за ток и вода наистина трябва да бъдат внимателно разследвани, но защо само тях?! Сметките от Топлофикация София за последните два месеца са здраво надути, а не е имало екстремни студове!

    10:53 27.02.2026

