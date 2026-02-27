Гюров свиква среща с министрите енергетиката, на икономиката и на регионалното развитие за сметките за ток и вода

Премиерът Андрей Гюров свиква днес работна среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в Министерския съвет. Теми на срещата ще бъдат множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПеПеДеБерас
10:23 27.02.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #3
10:26 27.02.2026
3 Абе
До коментар #2 от "Вашето мнение":Ти чекай да видиш водата след пръви март.
10:28 27.02.2026
4 Тома
10:28 27.02.2026
5 Пич
10:29 27.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ШЕФА
10:39 27.02.2026
8 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
10:41 27.02.2026
9 Дориана
Коментиран от #11
10:47 27.02.2026
10 Майко мила
10:49 27.02.2026
11 Абе
До коментар #9 от "Дориана":Таа па Магнито й бил заложил мина. Е па ти що минА?
10:52 27.02.2026
12 Ъхъ!!!
10:53 27.02.2026