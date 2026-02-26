Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гюров към областните управители: Очаквам от Вас безпристрастност и максимално добра организация за честни избори

26 Февруари, 2026 13:59 446 12

  • андрей гюров-
  • областни управители

Премиерът коментира и критиките в публичното пространство по отношение на смяната на областните управители

Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Безпристрастност, добра организация и навременни действия по организирането на честни и прозрачни избори очаква министър-председателят Андрей Гюров от новите областни управители. На инициираната от премиера среща с тях днес бяха обсъдени всички ключови теми от процеса по подготовката на предстоящия предсрочен вот през април.

Второстепенни задачи няма, категоричен беше Гюров и посочи, че целта на служебния кабинет е да бъдат проведени изборите професионално, прозрачно и спрямо правилата. Задачата Ви е тежка и отговорна, наясно сме, че ще има много предизвикателства и сме готови да Ви подпомогнем с всичко, каквото зависи от нас, заяви още Гюров. Министър-председателят специално акцентира върху необходимостта да бъде създадена добра организация и координация.

Премиерът коментира и критиките в публичното пространство по отношение на смяната на областните управители. Тези обвинения идват предимно от хората, които проведоха едни от най-нечестните избори в историята на страната и това беше дори санкционирано от Конституционния съд, припомни Гюров и добави - изборът да го направим по този начин, толкова бързо и с Вас тук около тази маса, е единствено с цел да осигурим професионализъм и да подсигурим добра организация за провеждане на изборите.


  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Ти хубаво очакваш, ама поне им раздай флашките.

    14:04 26.02.2026

  • 2 Нито глас за украинците от ППДБ!

    6 1 Отговор
    Това е новата еврофашистка власт и в момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на четвъртия райх - ЕС!

    14:04 26.02.2026

  • 3 истина е

    6 4 Отговор
    Никой не вярва ,че ще има честни избори защото мафията не спи , а и корпоротивният вот пак ще е за тикви и свини !!

    Коментиран от #7

    14:04 26.02.2026

  • 4 Кон Еми не

    6 0 Отговор
    95% от ПП-ДБ-ДСБ очаквайте безпристрастност хаха

    14:05 26.02.2026

  • 5 Промяна

    4 0 Отговор
    МА ФИОТИТЕЕЕЕЕ НАЗНАЧЕНИ С ЧЕРВЕНИ МЕТЕЖИИИИИИ ВЪН ФАЛШИФИКАТОРИИИИИИИ ЕГАТИ ДЪРЖАВАТА

    14:06 26.02.2026

  • 6 Трол

    4 0 Отговор
    Без Стоил тези избори няма да са същите.

    14:07 26.02.2026

  • 7 Промяна

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "истина е":

    БЛЯ БРЯ БЛЯ КОРПОРАТИВЕН ВОТ КЪДЕ Е ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ ОВЛАДЯ ЦЯЛАТА ВЛАСТ БЕ КАКВО БЪЛНУВАШ АМАН ОТ ЛЪЖЦИ НАЗНАЧИХА СВОИ НАВСЯКЪДЕ

    14:08 26.02.2026

  • 8 Промяна

    3 0 Отговор
    ТЕХНИТЕ ХОРА ВЛАДЕЯТ МАШИНИТЕ ПРЕВЕДЕНИ СА И МИЛИОНИ АЛАБАЛАТА В ДЕЙСТВИЕ ТЕРОР НА ПО БЕДНИТЕ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЛЪЖИ ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ И ТУК ПО САЙТОВЕ ИНТЕРНЕТИ И

    14:10 26.02.2026

  • 9 провинциалист

    3 0 Отговор
    Колко честни? Колкото момите в ергенът ли?

    14:16 26.02.2026

  • 10 Тодор

    3 0 Отговор
    пак лъже Лама Гюро, очаквал бил безпристрастност - и как да стане като всички са пристрастни кадри на ДСБ, на ПП, бивши на Костов

    14:20 26.02.2026

  • 11 Продължаваме Промяната

    2 0 Отговор
    Споко, те са наши хора. Изчегъртването започна

    14:21 26.02.2026

  • 12 Разбирач

    3 0 Отговор
    Да се разбира - всички гласове да са за Радев и дебелия плужек Кокорчо

    14:22 26.02.2026

