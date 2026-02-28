В МВнР е формиран кризисен щаб заради военната ескалация между Израел и Иран

Във връзка със започналата военна ескалация между Израел и Иран, Министерството на външните работи (МВнР) следи ситуацията в 24-часов режим, съобщиха от ведомството.
По указание на министър Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници, се посочва в съобщението.
Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР, допълват от ведомството.
От МВнР призовават българските граждани в Израел стриктно да изпълняват указанията на местните власти при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната.
Съгласно указания на МВнР, служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност.
Служебният министър-председател Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13:00 ч., съобщиха от правителствената пресслужба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в пе де ре
11:25 28.02.2026
2 Пич
- Пият водка и уиски от сутринта...
11:27 28.02.2026
3 Последния Софиянец
11:30 28.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #14
11:31 28.02.2026
5 АГАТ а Кристи
11:32 28.02.2026
6 ......
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Разтвори един слънчев чадър над "заведението" и се скрий вътре, за да се облекчаваш от рядкото, породено от шубето ти !
11:35 28.02.2026
7 хъхъ
Коментиран от #11, #13
11:36 28.02.2026
8 Питане
11:39 28.02.2026
9 Име
Започна ескалация
11:39 28.02.2026
10 Месинг
11:39 28.02.2026
11 онзи в оставка
До коментар #7 от "хъхъ":е в бункера си на село. Не го грижи, силно раздвоен е и чака указания!
11:41 28.02.2026
12 ще хапнат
11:42 28.02.2026
13 щом
До коментар #7 от "хъхъ":като е офицер от запаса, РР не си дава адреса, за да не му връчат призовка за призовване.
11:44 28.02.2026
14 Руски,
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Скри ли се вече в"чинията" от страх. Пусни и капака над себе си, за да си максимално защитен. Не си те представям, ако някой го подгони редкото щастие....
11:44 28.02.2026
15 Последния Софиянец
11:47 28.02.2026