В МВнР е формиран кризисен щаб заради военната ескалация между Израел и Иран

Във връзка със започналата военна ескалация между Израел и Иран, Министерството на външните работи (МВнР) следи ситуацията в 24-часов режим, съобщиха от ведомството.

По указание на министър Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници, се посочва в съобщението.

Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР, допълват от ведомството.

От МВнР призовават българските граждани в Израел стриктно да изпълняват указанията на местните власти при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната.

Съгласно указания на МВнР, служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност.

Служебният министър-председател Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13:00 ч., съобщиха от правителствената пресслужба.