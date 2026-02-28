Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
В МВнР е формиран кризисен щаб заради военната ескалация между Израел и Иран

В МВнР е формиран кризисен щаб заради военната ескалация между Израел и Иран

28 Февруари, 2026 11:24 490 15

  • израел-
  • иран-
  • война-
  • ракетни удари-
  • мвнр-
  • дипломати

Служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност

В МВнР е формиран кризисен щаб заради военната ескалация между Израел и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Във връзка със започналата военна ескалация между Израел и Иран, Министерството на външните работи (МВнР) следи ситуацията в 24-часов режим, съобщиха от ведомството.

По указание на министър Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници, се посочва в съобщението.

Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР, допълват от ведомството.

От МВнР призовават българските граждани в Израел стриктно да изпълняват указанията на местните власти при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната.

Съгласно указания на МВнР, служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност.

Служебният министър-председател Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13:00 ч., съобщиха от правителствената пресслужба.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в пе де ре

    5 1 Отговор
    има само калинки

    11:25 28.02.2026

  • 2 Пич

    4 1 Отговор
    Превод:
    - Пият водка и уиски от сутринта...

    11:27 28.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    По СНН дадоха потенциални цели на Иран в Гърция и България.

    11:30 28.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Иран удари ОАЕ,Катар и Бахрейн.Потенциални цели в Гърция и България.

    Коментиран от #6, #14

    11:31 28.02.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    "хубавото" наде вече е вампи ря Сало, та щаба няма да е кризисен, а маска раден

    11:32 28.02.2026

  • 6 ......

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Разтвори един слънчев чадър над "заведението" и се скрий вътре, за да се облекчаваш от рядкото, породено от шубето ти !

    11:35 28.02.2026

  • 7 хъхъ

    2 6 Отговор
    Румбата Радев вече подкрепи ли агресията на САЩ и Израел? Нали смята, че трябва да сме в синергия със САЩ, а и редовно ходи в синагогата, по-често отколкото в православни храмове.

    Коментиран от #11, #13

    11:36 28.02.2026

  • 8 Питане

    5 0 Отговор
    Защо няма възможност да коментираме щатния списвач "другарят" Вегенин ???

    11:39 28.02.2026

  • 9 Име

    4 1 Отговор
    Израел напада Иран: Свободните западни медии:

    Започна ескалация

    11:39 28.02.2026

  • 10 Месинг

    3 2 Отговор
    Запо„на ли войната,ако да , то трябваше да започне на 26.06.26, започна на 28 с два дни закъснение. Честито на печелившите.

    11:39 28.02.2026

  • 11 онзи в оставка

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "хъхъ":

    е в бункера си на село. Не го грижи, силно раздвоен е и чака указания!

    11:41 28.02.2026

  • 12 ще хапнат

    2 0 Отговор
    ще пийнат ще се посмеят и после ще се появи някой да обясни нищонеправенето..

    11:42 28.02.2026

  • 13 щом

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "хъхъ":

    като е офицер от запаса, РР не си дава адреса, за да не му връчат призовка за призовване.

    11:44 28.02.2026

  • 14 Руски,

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Скри ли се вече в"чинията" от страх. Пусни и капака над себе си, за да си максимално защитен. Не си те представям, ако някой го подгони редкото щастие....

    11:44 28.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Ексклузивно!Пети американски флот е потопен

    11:47 28.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове