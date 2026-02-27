Новини
България »
Гюров: КЕВР умишлено са задържали увеличението на цената на водата, за да избухне в ръцете на служебното правителство

27 Февруари, 2026 12:28 520 18

  • андрей гюров-
  • кевр-
  • сметки

Предложението за увеличението е било прието още през декември

Гюров: КЕВР умишлено са задържали увеличението на цената на водата, за да избухне в ръцете на служебното правителство - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сметките за електроенергия не са изненада. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров. По думите му миналата година е имало няколко скока на цената на тока с общо 14% и като се прибави завишеното потребление по време на студените месеци – логично се е стигнало до по-скъпите фактури.

"Това са решения, които са взети преди сегашното управление, същото важи и за водата. Предложението за повишението на водата е прието през декември месец от КЕВР и то е било умишлено задържано, за да избухне в ръцете на служебното правителство. Тук нямаме ново правителство – нови цени, имаме Ново начало – нови цени“, обясни Гюров.

Министър-председателят посочи, че е получил десетки сигнали от притеснени граждани за увеличението на цената на водата и високите сметки за ток. Затова е свикал спешна среща с ресорните министри, които да облекчат тежестта върху гражданите.

„Още в петък, първият работен ден от нашия мандат, се срещнахме с КЕВР, за да получим доклад за статуса на техните проверки. Голямата част на по-високите сметки се дължи на по-голямото количество потребена енергия. В същото време трябва да проверим дали електромерите, уредите за отчитане, отчитат правилно“, обясни енергийният министър Трайчо Трайков.

Той обясни, че е назначена допълнителна проверка от независима лаборатория и от Министерството на енергетиката за състоянието на ел. таблата. Ще се сверяват показанията във фактурите.

"Провеждаме разговори с Фонда за сигурност в енергийната система, които изплащат компенсация на електроразпределителните предприятия и покриват разликата между регулираните цени и пазарните, на които се купува електроенергията. Искаме да направим засечка каква е разликата. Тоест, да покрием всички възможни варианти, които някъде може да има грешка или злоупотреба“, допълни Трайков.

Според КЕВР в много малък процент от сигналите има злоупотреба. „И един клиент да е ощетен, трябва да бъде спазен законът и загубите да бъдат възстановени“, заяви още той.

Трайков поясни, че всички, които са подали жалби, трябва да получат отговор от съответното ЕРП. Ако не са доволни от резултата, може да сезират и КЕВР.


България
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    11 3 Отговор
    Мафията не спи , и прави само мръсотии !!

    12:33 27.02.2026

  • 2 Цар Карлос Червенооки Българомразец

    1 9 Отговор
    Точно така. ПеПетата за нищо не са виновни.

    12:33 27.02.2026

  • 3 Протестиращи

    4 3 Отговор
    На протест срещу шуробаджанащината!

    12:34 27.02.2026

  • 4 Нужно ли е напомняне?

    5 3 Отговор
    Който поставя капани - да си ходи!

    12:35 27.02.2026

  • 5 Енергото

    6 0 Отговор
    И с тока така!

    12:35 27.02.2026

  • 6 По БНТ излъчиха репортаж

    9 0 Отговор
    В цялата страна водата не отговаря на нормите!

    12:35 27.02.2026

  • 7 А пък Тошко африкански

    8 0 Отговор
    Стана милионер изведнъж.

    12:37 27.02.2026

  • 8 85% са загубите на вода

    8 0 Отговор
    по тръбопроводите!
    40 години нищо не е правено!

    12:37 27.02.2026

  • 9 Oня с коня

    0 4 Отговор
    Е затова трябва да има и Резервно Служ Правителство- избухва нещо в ръцете на Първото и го изтрепва до крак,Моментално на министерските столова сяда резервното.

    12:42 27.02.2026

  • 10 Тодор

    1 6 Отговор
    "Той обясни, че е назначена допълнителна проверка от независима лаборатория и от Министерството на енергетиката за състоянието на ел. таблата"

    за кой ли път лъжи от Лама Гюров, в България има милиони ел.табла, физически е невъзможно да бъдат проверени всички....или той мисли да управлява вечно?

    Коментиран от #13

    12:43 27.02.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    1 4 Отговор
    Смешник!

    12:43 27.02.2026

  • 12 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    1 4 Отговор
    Шарлатанин сopоски, това не е оправдание! Защо ни вкарахте в тая безумна евроинфлация, бе боклук продажен!?

    12:43 27.02.2026

  • 13 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тодор":

    Я лай още бе имбецилна Тиква Новоначалска!

    12:44 27.02.2026

  • 14 Да бе

    1 3 Отговор
    Педофили,с умения на командоси,със скъпи играчки/оборудване,кефещи се на живота, без началници,без работно време ,изведнъж групово изпадат в депресия??????
    Приказки за идиоти ,разказвани от идиоти...

    12:45 27.02.2026

  • 15 Айде

    3 0 Отговор
    КЕВР си е чисто партийна структура, която има за цел да реализира политика и интереси на тия от парламента, които определят състава на комисията! нищо независимо няма в КЕВР, както и във ВСС и Испектората, в КС, КФН, КЗП, КЗК и другите марионетни комисии, измислени, за да се правят на независими и да пазят властта!

    12:45 27.02.2026

  • 16 Каква наглост

    3 0 Отговор
    Миналата седмица правителство в оставка вдигна цената на тока и водата. Днес пита Гюров защо !? Наглост до безобразие от крадците от ГЕРБ-НН.

    12:45 27.02.2026

  • 17 Стефанов

    2 0 Отговор
    Синът на депутата от ИТН Тошко Йроданов -Сибил, получи по бърза писта лиценз за търговия с ток от КЕВР. Това се случи две седмици след като партията на Слави Трифонов обърна палачинката и гласува срещу отпадането на охраната за лидерите на ГЕРБ и ДПС-НН Бойко Борсиов и делян Пеевски.Гаранциите на фирмата Азур Енерджи са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а тя ще оперира от офисите на фирма свързана с жената на наркотафиканта Ивелин Банев Брендо и застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов.

    12:46 27.02.2026

  • 18 Лъжат

    1 0 Отговор
    И как ще обясни по-ниското потребление през изминалите години когато температурите бяха по-ниски от тази година. 2025 не може да се сравнява защото беше по-топла, но 2023 и 2024 имаше месеци с по-ниски температури от Януари 2026, но изразходената енергия тогава не беше толкова висока колкото са отчели дружествата тази година. Не говоря за цена на сметката, а за консумирана енергия от едно и също домакинство с едни и същи уреди!!!!

    12:47 27.02.2026

