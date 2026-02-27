Гюров: КЕВР умишлено са задържали увеличението на цената на водата, за да избухне в ръцете на служебното правителство

Сметките за електроенергия не са изненада. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров. По думите му миналата година е имало няколко скока на цената на тока с общо 14% и като се прибави завишеното потребление по време на студените месеци – логично се е стигнало до по-скъпите фактури.

"Това са решения, които са взети преди сегашното управление, същото важи и за водата. Предложението за повишението на водата е прието през декември месец от КЕВР и то е било умишлено задържано, за да избухне в ръцете на служебното правителство. Тук нямаме ново правителство – нови цени, имаме Ново начало – нови цени“, обясни Гюров.

Министър-председателят посочи, че е получил десетки сигнали от притеснени граждани за увеличението на цената на водата и високите сметки за ток. Затова е свикал спешна среща с ресорните министри, които да облекчат тежестта върху гражданите.

„Още в петък, първият работен ден от нашия мандат, се срещнахме с КЕВР, за да получим доклад за статуса на техните проверки. Голямата част на по-високите сметки се дължи на по-голямото количество потребена енергия. В същото време трябва да проверим дали електромерите, уредите за отчитане, отчитат правилно“, обясни енергийният министър Трайчо Трайков.

Той обясни, че е назначена допълнителна проверка от независима лаборатория и от Министерството на енергетиката за състоянието на ел. таблата. Ще се сверяват показанията във фактурите.

"Провеждаме разговори с Фонда за сигурност в енергийната система, които изплащат компенсация на електроразпределителните предприятия и покриват разликата между регулираните цени и пазарните, на които се купува електроенергията. Искаме да направим засечка каква е разликата. Тоест, да покрием всички възможни варианти, които някъде може да има грешка или злоупотреба“, допълни Трайков.

Според КЕВР в много малък процент от сигналите има злоупотреба. „И един клиент да е ощетен, трябва да бъде спазен законът и загубите да бъдат възстановени“, заяви още той.

Трайков поясни, че всички, които са подали жалби, трябва да получат отговор от съответното ЕРП. Ако не са доволни от резултата, може да сезират и КЕВР.