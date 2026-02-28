Новини
България »
Кметът Терзиев за боклука: Повече никой да не може да притиска София

28 Февруари, 2026 09:31 953 18

Столична община ще изпълни в пълен обем решенията на Върховния административен съд по процедурите за възлагане на обществените поръчки за сметосъбиране и сметоизвозване, съобщиха от пресцентъра

Кметът Терзиев за боклука: Повече никой да не може да притиска София - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Столична община ще изпълни в пълен обем решенията на Върховния административен съд по процедурите за възлагане на обществените поръчки за сметосъбиране и сметоизвозване, съобщиха от пресцентъра на общината, цитирани от БНТ.

"Няма драма. Има съдебни решения и следващи стъпки по процедура. Ще ги извървим докрай и, ако се наложи, ще стартираме нови процедури. Колкото пъти е необходимо, заяви кметът на София Васил Терзиев. Надграждаме общинския капацитет така, че повече никой да не може да притиска София. Преди година един единствен район се почистваше от общината. Днес шест района разчитат изцяло или частично на нашия капацитет. Изграждаме и собствена система за събиране на отпадъци от опаковки - над 50% от боклука в София. Там също ще разчупим олигополния модел, който години наред задушаваше развитието на сектора. Да, качеството не навсякъде е това, което искаме, но се подобрява с всеки изминал ден и благодаря на столичани за търпението и активното участие в подкрепа на нашата позиция", допълни Терзиев.

По отношение на Зона 1 и Зона 6 съдът връща процедурите на етап "класиране". За Зона 4 процедурата е върната на етап преценка за допустимост на участниците, т.е. разглеждане на представените Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Той ще издаде заповед за назначаване на нова комисия, която да продължи работата по съответните процедури от етапите, посочени от съда. Мандатът на досегашната комисия е приключил с изготвянето на доклада ѝ и последващото решение на възложителя (зам.-кмета на Столична община).

До приключване на работата Столична община няма да коментира евентуални бъдещи решения, тъй като това би представлявало недопустимо вмешателство в дейността на комисията.

Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване във всички 8 района, засегнати от решенията, е осигурена и няма прекъсване.

"Това ни дава време да свършим работата без прибързване. Столична община е възложителят и нашата отговорност е към софиянци", заяви кметът.

По отношение на Зона 3 Върховният административен съд потвърждава решението на Столична община за прекратяване на процедурата. Услугата там продължава да се изпълнява с общински капацитет. Предстои анализ дали този модел ще бъде устойчив в дългосрочен план или ще бъде стартирана нова процедура.

Очаква се произнасяне и по Зона 7. При сходно решение действията на Столична община ще бъдат идентични - изпълнение на съдебния акт и продължаване на процедурата по законосъобразен ред.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    12 5 Отговор
    Грешно !!!
    Правилното - Кметът Терзиев, боклука....
    Остава, Петроханец !!!

    Коментиран от #3

    09:34 28.02.2026

  • 3 Пич

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Оставка

    09:35 28.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мизерабъл

    10 8 Отговор
    И така да е,пак не си ми симпатичен.Не ставаш за кмет на голям град като София.

    09:36 28.02.2026

  • 6 Пич

    12 10 Отговор
    Не знам колко добър кмет е Терзиев, но Бойко и Фандъкова бяха толкова калпави и крадливи, че не техния фон си е екстра.

    Коментиран от #15

    09:43 28.02.2026

  • 7 Сваляй украинския парцал

    16 2 Отговор
    От общината! Не плащам данък на Зеленски!

    09:45 28.02.2026

  • 8 Всичко е въпрос на кинти

    9 0 Отговор
    Е, решихме проблема с боклука - камиони с регистрация от Варна, Габрово и други областни градове с надписи на тях - Титан...

    09:49 28.02.2026

  • 9 сбруя

    5 2 Отговор
    Баклука ша притиска София,щото вече й е много!

    09:52 28.02.2026

  • 10 Абе

    5 1 Отговор
    А салам Петрохан идеш ли?

    09:54 28.02.2026

  • 11 гейлорд кукорчу

    4 1 Отговор
    моите хора от левия бряг

    09:56 28.02.2026

  • 12 Тити

    1 3 Отговор
    Да ама тъпите шофьори на градският те притиснаха интибведнага им заплатите.

    10:01 28.02.2026

  • 13 ггфффц

    4 0 Отговор
    Васе дай едни 80 хилки

    10:05 28.02.2026

  • 14 Раздал го е

    3 0 Отговор
    На правилните мафиоти, борците те, милите. Остана ли някой да се надява на поне малко нормалност от тия пепейци?

    10:11 28.02.2026

  • 15 Екстра е

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Обича да помага на добрите федофилски секти.

    10:13 28.02.2026

  • 16 Вода увеличение София

    1 1 Отговор
    Кубик с ДДС 4.12 лева. Не ви ли е срам, ОСТАВКА!
    Над един лев увеличение вода е Престъпление. Водата в София идва под наклон, питейните й качества са под всякаква критика, сравнявайки водата, която пиехме като деца от чешмите.
    Не ви ли е срам!
    Докога ще го доите този народ.

    10:15 28.02.2026

  • 17 бжфдфж

    1 0 Отговор
    Страшен гъзар как раздава пари 💰 🤣

    10:15 28.02.2026

  • 18 Кмете

    0 0 Отговор
    Колко милиона спести от непочистването снега по софийските улици? Какво ще ги правиш тези милиони, или вече ги открадна, като милионите спестени от осветлението на града?

    10:17 28.02.2026

