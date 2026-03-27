Затварят улици и променят градския транспорт в София за мото сезон 2026

Временни ограничения в движението и промени в градския транспорт ще бъдат въведени в София във връзка с откриването на мото сезон 2026 г., което ще се проведе на 28 март.
Мерките засягат централната градска част, както и района на Околовръстния път и Националния исторически музей, като ще бъдат в сила в различни часови диапазони.
Ограничения в центъра на града
От 05:00 до 12:00 ч. на 28 март се забраняват престоят и паркирането на паркинга на пл. „Княз Александър I“.
В същия ден, в интервала от 09:00 до 12:00 ч., се въвежда забрана за влизане на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ в участъка между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“, като изключение ще се допуска само за автомобили, обслужващи събитието.
Ограничения около Околовръстния път и НИМ
От 14:00 ч. на 27 март до 20:00 ч. на 28 март се забраняват престоят, паркирането и влизането на превозни средства по локалното платно на Околовръстния път между пътен възел „Бояна“ и Национален исторически музей.
До 12:00 ч. на 28 март изключение ще се прави за автобусите от градския транспорт, но след този час – до 20:00 ч. – ограничението ще важи и за тях.
Допълнително, от 13:00 до 16:30 ч. на 28 март ще бъде забранено движението по южното платно на Околовръстния път в участъка между ул. „Ал. С. Пушкин“ и пътен възел „Бояна“.
Промени в градския транспорт
От 12:00 до 20:00 ч. на 28 март Център за градска мобилност ще въведе промени в маршрутите на автобусни линии №63, №111 и №304.
Автобус №63
В посока кв. "Бояна" автобусите ще се движат по бул. „Бр. Бъкстон“, Околовръстния път, ул. „Ал. С. Пушкин“ и ул. „Иваница Данчев“.
В обратна посока маршрутът остава без промяна.
Няма да се обслужват спирките:
„НИМ“
„Гробищен парк Бояна“
„Резиденция Бояна“
Автобус №111
В посока ж.к. „Младост“ маршрутът се променя през ул. „Ал. С. Пушкин“ и ул. „Даскал Ст. Попандреев“, след което продължава по Околовръстния път.
В обратна посока няма промяна.
Отпадат спирките:
„Бул. Ал. Пушкин“
„НИМ“
Автобус №304
Линията няма да достига до НИМ. Движението ще се извършва по бул. „България“ до подлеза при ул. „Българска легия“, където автобусите ще обръщат посоката и ще се движат обратно по маршрута.
Ще бъде разкрита временна крайна спирка в района на подлеза.
Няма да се обслужват спирките:
„Кв. Манастирски ливади“
„Национална футболна база“
„НИМ“
Препоръки към гражданите
От Столичната община препоръчват на гражданите да планират предварително придвижването си и да използват алтернативни маршрути, особено в районите около центъра и кв. Бояна.
Очаква се засилен трафик и временни затруднения в движението по основни пътни артерии.
