Затварят улици и променят градския транспорт в София за мото сезон 2026

Затварят улици и променят градския транспорт в София за мото сезон 2026

27 Март, 2026 07:16 1 591 10

В посока кв. "Бояна" автобусите ще се движат по бул. „Бр. Бъкстон", Околовръстния път, ул. „Ал. С. Пушкин" и ул. „Иваница Данчев"

Затварят улици и променят градския транспорт в София за мото сезон 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Временни ограничения в движението и промени в градския транспорт ще бъдат въведени в София във връзка с откриването на мото сезон 2026 г., което ще се проведе на 28 март.

Мерките засягат централната градска част, както и района на Околовръстния път и Националния исторически музей, като ще бъдат в сила в различни часови диапазони.

Ограничения в центъра на града

От 05:00 до 12:00 ч. на 28 март се забраняват престоят и паркирането на паркинга на пл. „Княз Александър I“.

В същия ден, в интервала от 09:00 до 12:00 ч., се въвежда забрана за влизане на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ в участъка между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“, като изключение ще се допуска само за автомобили, обслужващи събитието.

Ограничения около Околовръстния път и НИМ

От 14:00 ч. на 27 март до 20:00 ч. на 28 март се забраняват престоят, паркирането и влизането на превозни средства по локалното платно на Околовръстния път между пътен възел „Бояна“ и Национален исторически музей.

До 12:00 ч. на 28 март изключение ще се прави за автобусите от градския транспорт, но след този час – до 20:00 ч. – ограничението ще важи и за тях.

Допълнително, от 13:00 до 16:30 ч. на 28 март ще бъде забранено движението по южното платно на Околовръстния път в участъка между ул. „Ал. С. Пушкин“ и пътен възел „Бояна“.

Промени в градския транспорт

От 12:00 до 20:00 ч. на 28 март Център за градска мобилност ще въведе промени в маршрутите на автобусни линии №63, №111 и №304.

Автобус №63

В посока кв. "Бояна" автобусите ще се движат по бул. „Бр. Бъкстон“, Околовръстния път, ул. „Ал. С. Пушкин“ и ул. „Иваница Данчев“.
В обратна посока маршрутът остава без промяна.

Няма да се обслужват спирките:

„НИМ“

„Гробищен парк Бояна“

„Резиденция Бояна“

Автобус №111

В посока ж.к. „Младост“ маршрутът се променя през ул. „Ал. С. Пушкин“ и ул. „Даскал Ст. Попандреев“, след което продължава по Околовръстния път.
В обратна посока няма промяна.

Отпадат спирките:

„Бул. Ал. Пушкин“

„НИМ“

Автобус №304

Линията няма да достига до НИМ. Движението ще се извършва по бул. „България“ до подлеза при ул. „Българска легия“, където автобусите ще обръщат посоката и ще се движат обратно по маршрута.

Ще бъде разкрита временна крайна спирка в района на подлеза.

Няма да се обслужват спирките:

„Кв. Манастирски ливади“

„Национална футболна база“

„НИМ“

Препоръки към гражданите

От Столичната община препоръчват на гражданите да планират предварително придвижването си и да използват алтернативни маршрути, особено в районите около центъра и кв. Бояна.

Очаква се засилен трафик и временни затруднения в движението по основни пътни артерии.





  • 1 Така трябва

    11 3 Отговор
    Дайте път на донорите

    07:20 27.03.2026

  • 2 муцунка

    7 2 Отговор
    След като затвориха НС и се отдадоха на почиФки,сега да затворят и цяла София! Не им трябва.

    07:22 27.03.2026

  • 3 Сезонен

    12 3 Отговор
    Как ще бъде откриван сезон, който никога не е закриван? През последните месеци не са спирали да трещят и да правят безумия по улиците...

    07:29 27.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    МароУ ма, за ОТКРИВАНЕТО му, а не за сезона❗

    07:38 27.03.2026

  • 5 пресолена

    6 3 Отговор
    ....ще има много линейки и готови лекарски екипи за тн донорска ситуация. много хора чакат с нетърпение събитието.

    07:41 27.03.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    6 3 Отговор
    зарад донорския сезон ли ??

    07:42 27.03.2026

  • 7 1488

    10 3 Отговор
    абе наркомани колкот щеш !

    07:42 27.03.2026

  • 8 Йеронимус БОШ

    6 1 Отговор
    Да затворят цяла София. Та хората да се върнат по родните си места и те да се възродят !

    07:44 27.03.2026

  • 9 Улава работа

    6 2 Отговор
    Вместо да ги забраната за движение по улиците, те ги улесняват

    07:49 27.03.2026

  • 10 Гробар

    4 4 Отговор
    Мястото на моторджиите е под земята, при червеите. Да си пожелаем повече наглеци с мотори да гушнат букета през 2026 народа да се радва.

    07:57 27.03.2026

