Стотици излязоха на протестно бдение в Благоевград след смъртта на Ивана

30 Май, 2026 04:45, обновена 30 Май, 2026 03:49 512 1

16-годишното момиче загина в нощта на 24 май по време на младежко парти

Снимка: БНР
Стотици благоевградчани се събраха на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти, а обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода.

Хората поискаха институциите да спрат наркодилърите, да спасят децата от лесната зависимост, а магистратите, които защитават престъпниците, да бъдат отстранени от съдебната власт.

Тази вечер младостта на Благоевград беше пред съдебната палата, заедно с по-възрастните, които не криеха сълзите и чувството си за вина. Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана, чийто млад живот приключи в полет от петия етаж на жилищна сграда в първите минути на 24-и май. Болка и гняв имаше в очите на нейните връстници.

Загубихме едно прекрасно момиче, една прекрасна приятелка. Изпитвам гняв, тъга. Трябва да се съберем всичките. Трябва да се обединим като един народ, време е това да приключи.

Разбира се, че има гняв. Име гняв заради апатията на цялото общество, защото едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.

Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да преминаваме през нещо такова, както при семейството на загиналото момиче и затова сме тук, в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.

Хората от Благоевград изразиха съпричастност към семейството на загиналото момиче и бяха категорични, че днешното бдение ще прерасне в ежедневни протести, докато не се постигне справедливост за Ивана и за всички погубени от безхаберието на държавата животи.

Това е човек, който е опасен за обществото. Той не трябва изобщо да бъде пускан, особено когато има съмнения, че той е извършил едно изключително тежко престъпление. В момента всички свидетели сме изложени на риск по този начин от държавата, защото някой е решил да го пусне на свобода.

Тази съдийка е бавела дела и е получавала наказания. Защо тази съдийка е била насрочена на такъв тежък случай?

Защото са купени затова, убийци!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 не се ли смени от А до Я няма оправия

    българския съд и прокуратура няма равен в света !!! най-корумпираните и най-НЕморалните хора на земята !!!

    04:22 30.05.2026

