Новини
България »
Правителството създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

Правителството създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

30 Май, 2026 04:23, обновена 30 Май, 2026 03:36 447 1

  • правителство-
  • евровизия-
  • план

В срок до 30 юни той ще изготви план за действие, който ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Министерския съвет

Правителството създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“ - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Правителството създаде Организационен комитет, който да организира и координира подготовката и провеждането на конкурса „Евровизия 2027“ в България.

В срок до 30 юни 2026 г. Организационният комитет ще изготви план за действие, който ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Министерския съвет. Предвидено е комитетът да осъществява наблюдение и координация на изпълнението на приетия от правителството план за действие.

Председател е заместник министър-председателят Иво Христов. В състава са още заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев; заместник министър-председателят, който отговаря за управлението на европейските средства Атанас Пеканов; министрите на външните работи Велислава Петрова; на вътрешните работи Иван Демерджиев, на здравеопазването Катя Ивкова, на културата Евтим Милошев, на младежта и спорта Енчо Керязов, на туризма Илин Димитров, както и генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова.

При необходимост председателят ще може да кани за участие в работата на комитета представители и на други държавни органи, на органи на местното самоуправление, на други организации, имащи отношение към подготовката и провеждането на конкурса.

Организационният комитет ще осигурява ефективно взаимодействие между компетентните институции и заинтересовани страни, ангажирани с подготовката и провеждането на конкурса. Ще предлага мерки и ще координира изпълнението по въпросите относно избора и подготовката на място за провеждане на конкурса, финансовото осигуряване, сигурността и обществения ред, инфраструктурата и осигуряването на съпътстващите събития, дейностите за информация и комуникация и международното представяне на България, както и по други въпроси, свързани с подготовката и провеждането на конкурса.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мара

    0 0 Отговор
    А, комитет по вдигане на заплатите кога? След, като хляба от 1 лв става 1 евро, редноли е аз да взимам надник от 1 лев а? Вашите заплати така ли ги изчислявате, а гюбеци?

    05:20 30.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове