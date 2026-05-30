Назначиха нов Управителен съвет на АПИ

Александър Тодоров е назначен от петък за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Министърът е назначил нов Управителен съвет на ведомството, а предишните членове на ръководния орган на агенцията са освободени, съобщиха от министерството.

Тодоров е магистър по строително инженерство от Университета по архитектура, строителство и геодезия и досега е бил директор на Института по пътища и мостове към АПИ. В структурата на Агенцията работи от 2013 г., а преди това е бил инженер по строителни конструкции.

От 2024 г. досега инж. Тодоров е ръководител на екипа за управление на проекта за изграждане на обходен път на град Габрово, включително тунел под връх Шипка. Изготвял е становища и е участвал в Експертния технико-икономически съвет при АПИ. Участвал е в комисии, контрол на строително-монтажни работи, обследване на съоръжения, изпитвания на конструкции или елементи от тях за съоръжения и участъци от АМ „Хемус“, АМ „Струма“, Аспаруховия мост във Варна и други.

За членове на Управителния съвет на АПИ са назначени Людмила Елкова и Венцислав Ангелов.