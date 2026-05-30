Владислав Горанов: ГЕРБ е готова да подкрепи непопулярни, но необходими финансови мерки

30 Май, 2026 04:20, обновена 30 Май, 2026 03:27 472 5

Проблемите във фиска не са от вчера, а се трупат от 2021 г,., заяви бившият финансов министър

Снимка: БНТ
Бившият финансов министър и представител на ГЕРБ-СДС Владислав Горанов коментира в „Още от деня“ темата за бюджетния дефицит, състоянието на държавните финанси, ролята на президента Румен Радев и политическите последици от кризата през последните години.

Той заяви, че натрупаните проблеми във фискалната рамка са резултат от поредица решения, взимани от 2021 г. насам.

„Проблемът започна тогава, когато сегашният премиер легитимира като служебни министри хора, които се учеха върху гърба на държавата как се управляват финанси. Асен Василев допусна с разбирането, че през разходи, дефицит и дълг държавата може да стане по-богата. Всъщност аз нямам професионални спорове с него, но факт е, че решенията, които доведоха до сегашното състояние на фиска, бяха взимани именно тогава.“

По думите му отговорността за натрупаните дефицити не може да бъде търсена само в едно управление.

„Когато говорим за последните пет години и политическата криза, която доведе до това състояние на фиска, невинни няма. Всички закони от 2021 г., свързани с промени в пенсионния модел и с допълнителни ангажименти към бюджета, бяха безрезервно подкрепени и от президента – без нито едно вето.“

Горанов подчерта, че ГЕРБ е готова да подкрепи непопулярни, но необходими финансови мерки.

„Днес има стабилно правителство с огромна парламентарна подкрепа – 131 депутати. Ако трябва, ще добавим и нашите 39 гласа. Ако имат смелостта да предложат мерки, които могат да върнат фискалната рамка обратно в ред, ние сме готови да ги подкрепим, независимо колко непопулярни ще бъдат тези решения.“

Той коментира и темата за присъединяването на България към еврозоната, като защити управлението на кабинета „Желязков“.

„Успяхме с тези фискални показатели да отговорим на изискванията на Европейската комисия и Европейската централна банка за влизане в еврозоната. Преценката дали България покрива критериите беше направена на база резултатите за 2024 г.“

Горанов призна, че в бюджета има сериозни дисбаланси, но подчерта, че те не са възникнали за една година.

„Когато в началото на 2025 г. пред нас стоеше задачата да съставим бюджета, ние много добре виждахме натрупаните дисбаланси – несистемните увеличения на пенсии, непропорционалните увеличения на заплатите в администрацията, ангажиментите към силовите структури.“

В интервюто Горанов коментира и темата за незаконното строителство край Варна, като отрече ГЕРБ или Бойко Борисов да имат отношение към случая.

„Ако е вярно, че използваните документи са неистински, тогава говорим за фалшиви удостоверения. Оттам нататък въпросът „къде е Бойко Борисов“ няма никаква връзка със случая. Имаме обаче три години, в които сегашният кмет също твърди, че не е знаел какво се случва.“

По отношение на бъдещите президентски избори Владислав Горанов заяви, че десницата няма шанс без общ кандидат.

„Ако десницата не се обедини около общ кандидат, тя няма да спечели президентските избори. Но това не трябва да става с еднолични анонси от типа „това е кандидатът и няма друг“. Ако няма обща кандидатура на десницата, тя ще загуби.“

Източник: bntnews.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    4 0 Отговор
    Тъй тъй , нали вашата министърка уверяваше , че всичко е наред с финансите и сме готови за тази пуста еврозона, и ни набутахте , един Костадинов излезе и каза , че царят е гол ,а вий го оплухте едва ли не го изкарахте предател , ей ей такива като теб , като Ивайло Мирчев , Божанков , онзи Фред Флинтстоун вий сте затвора😡😕

    03:45 30.05.2026

  • 2 Оооо

    4 0 Отговор
    Разкарай се бе намагнитен нагаждач! Никой не го вълнува какво мислиш ти.

    04:03 30.05.2026

  • 3 Отстрани

    5 0 Отговор
    Горанов, недей да дразниш повече хората с публични изяви, защото те ненавиждат както тебе така и цялото ви ОПГ. Вашето време на престъпления и празни сладки приказки за прикриването им изтече. Време е да бъдете въдворени по съответния ред! Време е за възмездие, Горанов!

    04:05 30.05.2026

  • 4 Е нали вие я докараха работата дотук

    3 0 Отговор
    Накрая всички заприличахте началника си. Падение

    04:06 30.05.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Още една кукувичка е инструктирана от зайчарника да кука за "последните 5 години" в които започна размагнитването и е нарушен комфорта на Борисов да управлява от джипката. Затова много ги е яд.

    04:31 30.05.2026

