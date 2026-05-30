Денков: Имаме съмнения, че част от мерките за цените няма да работят

30 Май, 2026 04:00, обновена 30 Май, 2026 03:07 519 6

  • николай денков-
  • продължаваме промяната-
  • депутат

Прокуратурата, ДАНС и Антикорупционната комисия не разкриват престъпленията, а крият информация, смята бившият премиер и настоящ депутат от ПП

Прокуратурата, Антикорупционната комисия и ДАНС не изпълняват основната си функция да разкриват и разследват престъпления, а в редица случаи „крият информацията“.

Това заяви в "Панорама" Николай Денков, заместник-председател на „Продължаваме промяната“ и председател на парламентарната ѝ група, бивш премиер.

По думите му това е причината да се стига до нови корупционни скандали и липса на ефективни резултати по знакови случаи.

Денков подчерта, че е важно да има нормален диалог между управляващото мнозинство и опозицията.

"Въпросът е да има нормален диалог, в който, когато направят нещо правилно, ние да ги поздравим, когато правят нещо неправилно – да ги изкритикуваме и да се търси подходящо решение. Аз веднага мога да дам два примера. Единият е, че когато се говори за окаяното състояние на българската икономика, нека да кажем, че ние сме от най-добре развиващите се икономики в Европа през последните години.

Така че тук трябва малко да балансираме желанието да се покаже колко много правим върху лоша основа и това, което са истинските данни. България преди няколко години беше първа, втора, пета по индустриално развитие в Европа, така че има на какво да се стъпи и, разбира се, има още много какво да се направи. Друг пример, който ще дам, е свързан с поставянето на въпроса за трагичното наследство, което се получава.

Нека да припомня, че точно преди 5 години Кирил Петков, Асен Василев, бидейки министър на икономиката, постави същия въпрос за това дружество „Монтажи“, в което бяха дадени 600 милиона лева, и парите пак липсваха. Но вместо да се оправдаваме с това, че предишните са съсипали нещата, беше направен правилен бюджет. Този бюджет завърши 2021 г. в изключително трудна ситуация – COVID, енергийна криза, която тогава започваше.

Всичко това беше направено, дефицитът беше в правилните рамки, така че е добре малко да балансираме това, което наследяваме, с това, което може да се направи. И това, което очакваме от правителството, е също да изпълни заявките и обещанията, които е дало към хората.

Например една заявка, която е много амбициозна и аз много ще се радвам да се случи, беше дадена вчера от министъра на земеделието и храните, който каза, че очаква в резултат на тези мерки до един месец основните храни, основната кошница да поевтинее с 10 до 30%. Това е много сериозна заявка. Ако това се случи, ние ще ги поздравим. Разбира се, трябва и да е устойчиво, но ако не се случи – ще ги изкритикуваме, не защото не сме подкрепили мерките, ние ще ги подкрепим в Народното събрание – те си имат и мнозинство, а защото имаме съмнение, че част от тях няма да работят."

Относно случая с "незаконния град" край Варна, Денков коментира:

"Много се обсъждат въпроси от типа кой и каква собственост, как е променена устойчивостта на тези сгради и т.н. Аз искам да поставя целия казус в друг контекст – контекста на „Монтажи“, на "Хемус", на КТБ, да се върнем по-назад, на изчезналите стотици милиони поради лошо написания закон, свързан с тотото и лотариите. Какво е общото? Общото е, че имаме основни институции, които във всяка държава би трябвало да работят – прокуратура,

Антикорупционна комисия и ДАНС – които във всички тези случаи, вместо да работят така че да се разкрият престъпленията, да се проведат досъдебни производства и да се внесат дела, и тези дела да завършат с присъда за тези, които са виновни, всъщност се оказва, че тези институции крият информацията и в крайна сметка съдебните дела завършват с осъждане на прокуратурата, затова че не си е свършила работата и е обвинила хора, които не могат да бъдат осъдени. Така че истинският проблем и в този случай е, че когато има сигнали, никоя от тези институции не е задвижила процеса, с който да могат да бъдат спрени максимално бързо тези престъпления."

На въпрос отговорен ли е кметът на Варна за случая, Денков отговори:

"Не знам. Това трябва да го направят институциите и да кажат кой е отговорен, кой е виновен и кой трябва да бъде съден. И само да обърна внимание, че кметът на Варна в един немалък период отсъстваше от кабинета си…"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 "Хепи Броколи "

    3 1 Отговор
    Аз пък имам съмнения , че си мишок !

    03:10 30.05.2026

  • 2 Ти да видиш

    3 1 Отговор
    Аз пък имам съмнение Денков че ти нищо не работиш а само ръсиш акъл който нямаш ....разкарай се продажен боклук!!!

    03:13 30.05.2026

  • 3 Стенли

    2 1 Отговор
    Денков ти и още доста хора трябва да отговаряте за престъпното ви действие за набирането ни в тази прословута еврозона, както се казва царят е гол и лъсна цялата истина че всичко е нагласено , както казваше Костадинов ама , нали пусто на Путин трябваше да му е зле и който се обадеше че не сме готови веднага го изкарвахте копейка и путинист😕😡

    03:35 30.05.2026

  • 4 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 5 Сорос Денков е прав

    2 1 Отговор
    И този тръгнал да ни поучава за законност?! Ако институциите наистина работеха, той и другарчетата му щяха сега да са в затвора, за подправяне на дефицита за влизането в еврозоната, което на практика удво цените и съсипа икономиката ни още преди приемането на еврото. Това е чиста проба държавна измяна и финансово престъпление и крадене на спестяванията на хората. Най малкото наказание в една действаща правова държава ще е доживотен затвор без право на замяна!

    04:24 30.05.2026

  • 6 Голфаровото гоги

    2 1 Отговор
    Има сериозни смнения че изобщо сте работели за държавния интерес

    04:24 30.05.2026

