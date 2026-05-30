Украински дронове подпалиха ключова петролна база в руския град Армавир

Нощна атака на дронове е предизвикала пожар в петролна база на „Южна нефтена компания“ ООД, в индустриалната зона на Армавир в Краснодарския край, съобщи градската администрация в своя Telegram канал.
Огънят е локализиран. Няма пострадали при нападението.
Властите призоваха жителите на Армавир да запазят спокойствие.
Атаката е част от по-широка среднощна операция, засегнала няколко руски региона, включително съседния град Таганрог в Ростовска област и окупирания полуостров Крим.
Обектът в Армавир функционира като линейна производствено-диспечерска станция и е ключов логистичен възел за петролни продукти в Южна Русия, управляван съвместно с мрежата на „Транснефт“.
Местните жители съобщават в социалните мрежи за серия от силни експлозии и характерен звук на дронове в ранните часове на 30 май. Преди взривовете е била задействана руската противовъздушна отбрана.
Вследствие на попаденията възниква пожар на територията на петролната база. Очевидци публикуват видеоклипове, показващи гъст стълб дим и пламъци в района на индустриалната зона на града.
Базата служи като резервоарен буфер. Извеждането ѝ от строя прекъсва нормалния поток от горива по тръбопроводната система към железопътните терминали, което затруднява военната логистика в целия регион.
Това е поредният координиран удар на украинските сили срещу руската енергийна инфраструктура. Само ден по-рано, на 29 май, бяха поразени голямата рафинерия на „Лукойл“ във Волгоград и пристанището Темрюк в Краснодарския край. Същата петролна база на „Южна нефтена компания“ в Армавир вече беше успешно атакувана от дронове на СБУ на 8 март същата година, когато пожарът обхвана площ от 700 кв. метр
07:41 30.05.2026
07:42 30.05.2026
