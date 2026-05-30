Украински дронове подпалиха ключова петролна база в руския град Армавир
30 Май, 2026 07:24, обновена 30 Май, 2026 07:36

Очевидци публикуват видеоклипове, показващи гъст стълб дим и пламъци в района на индустриалната зона на града

Нощна атака на дронове е предизвикала пожар в петролна база на „Южна нефтена компания“ ООД, в индустриалната зона на Армавир в Краснодарския край, съобщи градската администрация в своя Telegram канал.

Огънят е локализиран. Няма пострадали при нападението.

Властите призоваха жителите на Армавир да запазят спокойствие.

Атаката е част от по-широка среднощна операция, засегнала няколко руски региона, включително съседния град Таганрог в Ростовска област и окупирания полуостров Крим.

Обектът в Армавир функционира като линейна производствено-диспечерска станция и е ключов логистичен възел за петролни продукти в Южна Русия, управляван съвместно с мрежата на „Транснефт“.

Местните жители съобщават в социалните мрежи за серия от силни експлозии и характерен звук на дронове в ранните часове на 30 май. Преди взривовете е била задействана руската противовъздушна отбрана.

Вследствие на попаденията възниква пожар на територията на петролната база. Очевидци публикуват видеоклипове, показващи гъст стълб дим и пламъци в района на индустриалната зона на града.

Базата служи като резервоарен буфер. Извеждането ѝ от строя прекъсва нормалния поток от горива по тръбопроводната система към железопътните терминали, което затруднява военната логистика в целия регион.

Това е поредният координиран удар на украинските сили срещу руската енергийна инфраструктура. Само ден по-рано, на 29 май, бяха поразени голямата рафинерия на „Лукойл“ във Волгоград и пристанището Темрюк в Краснодарския край. Същата петролна база на „Южна нефтена компания“ в Армавир вече беше успешно атакувана от дронове на СБУ на 8 март същата година, когато пожарът обхвана площ от 700 кв. метр


  • 1 копейка с чалма

    24 14 Отговор
    Нищо не са ударили.
    Само малко съм се бил напил.
    И махорка май пуших.

    07:41 30.05.2026

  • 2 Мъскибамайката на КЪТИН

    22 20 Отговор
    ВСЕКИ САНТИМЕТЪР Е ПОД ПРИЦЕЛ.....АКО И НАТО СЕ ВКЛЮЧИ РЪЦИЯ ЗА ДВА ДЕНЯ Е КАПУТ.....

    Коментиран от #54

    07:42 30.05.2026

  • 3 Хпасил

    22 28 Отговор
    Ако имаше втори Сталин досега да е приключила СВО и руските войски да са били до Ламанша, а господарите на Западна Европа да пеят Катюша.

    Коментиран от #17, #32, #57

    07:43 30.05.2026

  • 4 Агресорът Зеленски

    19 21 Отговор
    С Европа зад гърба ми сме непобедими!

    Няма да спра, докато Путтин не падне на колене и да ме моли за мир!

    07:44 30.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 2222

    24 19 Отговор
    Русия е на колене.

    Коментиран от #56

    07:47 30.05.2026

  • 7 Българин..

    14 18 Отговор
    И после. Защо ме биеш?

    Коментиран от #36

    07:47 30.05.2026

  • 8 оня с коня

    23 0 Отговор
    Не става ясно дали Украинците са се стремили да осъществят Точен удар,или са решили че без да се престарават само с ОТЛОМКИ ще причинят подобно Поражение .

    Коментиран от #50

    07:48 30.05.2026

  • 9 Българин

    21 13 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    Коментиран от #15

    07:49 30.05.2026

  • 10 СХВАЩАТЕ ЛИ

    13 7 Отговор
    Всичко това е по заповед на Тръмп. И шефа на светът Нетаняху.

    07:49 30.05.2026

  • 11 Факти

    11 17 Отговор
    Пета година един клоун наркоман бомби великата Русия.

    Коментиран от #20, #31

    07:50 30.05.2026

  • 12 Меленеее, току що прочетох

    11 16 Отговор
    новините от Армавир сегодня и пише, че пожара е локализиран и угасен, като вече се изчисляват щетите. Жертви няма. Правите гръмки заглавия, а нбпо същество нищо съществено. За пореден път ви казвам не лъжете, че ни падате в очите.

    Коментиран от #21

    07:54 30.05.2026

  • 13 МАХНО

    11 8 Отговор
    РАЗКОКОШИМ РАШКА !!

    07:54 30.05.2026

  • 14 Чудя се

    11 8 Отговор
    Кое ще донесе мир ? Да се бомбардират келявите Киев и Лвов ? Или да се засадят ядрени гъби за поръчителите Лондон , Анкара и Тел Авив ?

    Коментиран от #38

    07:56 30.05.2026

  • 15 С такива теропистични

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    актове война не се печели и нищо не отслабва. Просто отговорите ще ка още по-жестоки и болезнени да WCкрайна.

    Коментиран от #39

    07:57 30.05.2026

  • 16 Чудя се

    7 4 Отговор
    Кое ще донесе мир ? Да се бомбардират келявите Киев и Лвов ? Едва ли ! Или да се засадят ядрени гъби за поръчителите Лондон , Анкара и Тел Авив ?

    07:57 30.05.2026

  • 17 Факти

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "Хпасил":

    Първият Сталин вдигна тост пред американския президент на конференцията в Техеран и каза, цитирам: "Най-важното нещо в тази война са машините. Съединените щати са страната на машините. Без машините, които получихме чрез ленд лийз, щяхме да загубим войната". Вторият Сталин без американска помощ щеше да е същият слабак като Путин.

    07:57 30.05.2026

  • 18 ПУТЛЕРАЙХА

    7 7 Отговор
    Се разпада.

    РА РА РА

    07:57 30.05.2026

  • 19 ОНЯ С ДРОНЯ

    6 8 Отговор
    В Крим доста

    Камионетки издумкахме .

    Бензин Нетъ .

    Хахахахаха хахахахаха

    Нищо не минава без Украинските Санкции.

    08:00 30.05.2026

  • 20 РУСИЯ Е СЛАБА

    8 7 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Иска да е приятел със световният господар и не смее да пръдне. Мислят - че всеки момент всичко ще се оправи, и ще продължи келепирът на кпсс плутократите награбили и ограбили Русия. Иран разбраха - че няма път на зад, че ще загубят всичко, а има шанс, ако накарат врагът да го боли. РУСНАЦИТЕ ОЩЕ ФАНТАЗИРАТ. Искат да се договарят надуп ени. Очевидно и факгически НАТО бомби Русия с ръцете на Украйна, а Русия се страхува от НАТО и пасува. Не е прокси война, НАТО БОМБИ РУСИЯ!

    08:00 30.05.2026

  • 21 Дааа...

    12 8 Отговор

    До коментар #12 от "Меленеее, току що прочетох":

    Така пише във опорките кремльовски,иначе...до 15 г.тюрма за снимки и видео от пораженията!
    А фашагата Соло ВЬЕВ предлага и Разстрел!
    Ха-ха-ха
    От паралелката на бавноразвиващите си, нали?

    Коментиран от #42

    08:02 30.05.2026

  • 22 Съветник

    12 7 Отговор
    Путлер да вдига бялото знаме докато все още има време и оцелели рафинерии ...

    08:02 30.05.2026

  • 23 ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ

    7 6 Отговор
    ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И БРИКС ПР Ъ ДН Я
    Всичко това е по заповед на Тръмп. И шефа на светът Нетаняху. Русия?
    Иска да е приятел със световният господар и не смее да пръдне. Мислят - че всеки момент всичко ще се оправи, и ще продължи келепирът на кпсс плутократите награбили и ограбили Русия. Иран разбраха - че няма път на зад, че ще загубят всичко, а има шанс, ако накарат врагът да го боли. РУСНАЦИТЕ ОЩЕ ФАНТАЗИРАТ. Искат да се договарят надуп ени. Очевидно и факгически НАТО бомби Русия с ръцете на Украйна, а Русия се страхува от НАТО и пасува. Не е прокси война, НАТО БОМБИ РУСИЯ!

    Коментиран от #30

    08:03 30.05.2026

  • 24 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    8 5 Отговор
    ЧТО ЕТО?

    РУСКИ ДОМУЗ.

    08:03 30.05.2026

  • 25 военен неможач

    6 6 Отговор
    Стотици хиляди са видеата с „бусификация“ на млади мъже в Украйна (побой + хвърляне в бус, за да бъдат насилствено изпратени на фронта).
    В това видео сме свидетели как представителите на военкомата се опитват да бусифицират няколко украински момчета, трениращи бокс. Момчетата са толкова ентуасиазирани да идат на фронта, че от вълнение избиха зъбите на официалните лица посредством нокдаун.
    0:02 / 0:16

    08:05 30.05.2026

  • 26 Оня

    5 4 Отговор
    И утре зеленото нещо пак ще реве!

    08:06 30.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Путин гол до кръста на пони

    7 6 Отговор
    Всичко върви по план. Вече пет години ви пълнят главите с глупости. Колко войници били убити и ранени, колко рафинерии били подпалени. Мислите ли, че аз това не съм го предвидил в началото още на тридневная спецяльная аперация?!!! Войници има и рафинерии има. Колкото и да унищожават все ще има. Можем да държим още много!

    08:06 30.05.2026

  • 29 милен к@неф

    3 5 Отговор
    вах !!!

    08:06 30.05.2026

  • 30 ЧУХТЕ ЛИ

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ":

    Го
    ПУЧЯ ВЪШКАТА

    КОГАТО ЖУРНАЛИСТИ

    ГО ПИТАХА ЗА ДРОНА В РУМЪНИЯ?

    ШЕЛИ ДА ПИТАТ САЩ
    ДАЛИ НАИСТИНА
    ДРОНЪТ БИЛ РУСКИ

    И ДОБАВИ ЗА ОНАЯ АТАКА

    ПО ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО
    КАК БИЛИ ПРАТИЛИ
    ДОКАЗАТЕЛСТВА
    ЗА УКРАИНСКАТА АТАКА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЗАШО ЩЕ ДОКЛАДВАТ НА САЩ

    ТИЯ РУСКИ МЪРЛЯЧИ

    НАЛИ СА МАГУЧАЯ ?

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Пак ли ще има :

    ДОНАЛДЕ ПОМОГИ.

    08:08 30.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ти са

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хпасил":

    намажи с графитта грес

    08:09 30.05.2026

  • 33 Браво

    6 1 Отговор
    Полека, лека нищо няма да остане от вас , орки

    08:13 30.05.2026

  • 34 осраински

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Путин постигна непостижимото-":

    Има ли още живи украинци

    Коментиран от #40

    08:14 30.05.2026

  • 35 Давайте, няма кой да ви спре укри

    4 4 Отговор
    Настъпването на ВСУ все по на Запад е изключително успешно. Да не са объркали посоката укрите

    08:15 30.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И

    3 4 Отговор
    ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И БРИКС ПР Ъ ДН Я
    Всичко това е по заповед на Тръмп. И шефа на светът Нетаняху. Русия?
    Иска да е приятел със световният господар и не смее да пръдне. Мислят - че всеки момент всичко ще се оправи, и ще продължи келепирът на кпсс плутократите награбили и ограбили Русия. Иран разбраха - че няма път на зад, че ще загубят всичко, а има шанс, ако накарат врагът да го боли. РУСНАЦИТЕ ОЩЕ ФАНТАЗИРАТ. Искат да се договарят надуп ени. Очевидно и факгически НАТО бомби Русия с ръцете на Украйна, а Русия се страхува от НАТО и пасува. Не е прокси война, НАТО БОМБИ РУСИЯ!

    08:16 30.05.2026

  • 38 градинар

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Чудя се":

    ште ти посядя чвор в zagния двоп

    08:17 30.05.2026

  • 39 и са сабуди

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "С такива теропистични":

    с 2 чифта кайсии

    08:20 30.05.2026

  • 40 има

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "осраински":

    клиенти са на ма маша ти

    08:22 30.05.2026

  • 41 Т. Живков....

    2 3 Отговор
    Руското ПВО е едно недоносче.

    08:32 30.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 А МОЧАТА?

    1 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    08:37 30.05.2026

  • 44 Дали?

    3 1 Отговор
    Да не се стигне до там този път Орешник да е с ядрен заряд?
    Може и по някоя и друга европейска нацистка столица.
    Много вероятно е да е Брюксел , докато заседава нацистият европарламент.

    Коментиран от #46, #47

    08:37 30.05.2026

  • 45 Копейка с чалма и гумени ботуши

    3 3 Отговор
    Днес непременно трябва да превземем Малая Токмачка и двете ливади в северният край, а нафтаджийницата изгоря геройски, но въпреки това има движуха.

    08:38 30.05.2026

  • 46 Оня

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Дали?":

    Не няма ще е в центъра на Киев, руснаците дадоха достатъчно време на дипломатите да се разкарат.

    Коментиран от #52

    08:40 30.05.2026

  • 47 Дали?

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Дали?":

    От четирите краища на планетата полита ЯО към блатото наречено русия?

    08:42 30.05.2026

  • 48 Някой си

    2 0 Отговор
    Силно ентусиазираните розово- жълти понита ми се струва че утре реват!

    Коментиран от #51

    08:43 30.05.2026

  • 49 Васил

    0 2 Отговор
    Каква хубава новина в съботният ден!

    08:46 30.05.2026

  • 50 Попълнете многоточието

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    с името на държава:

    Още малко такива украински победи и с ...... ще е се приключено окончателно!

    08:50 30.05.2026

  • 51 Не знам кви понита

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Някой си":

    Те гонят Селския бик съм и щети го намаам до картофите ,като на всеки едногънков Русофил.

    08:54 30.05.2026

  • 52 Ти некъф адвокат

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Оня":

    На дивото азиатско племе ли си.Ох семчицата ти проzта в Ауспуха баш.

    08:56 30.05.2026

  • 53 Хайо

    1 0 Отговор
    Има ли още Украйна ?

    Коментиран от #55

    09:02 30.05.2026

  • 54 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мъскибамайката на КЪТИН":

    Ако и тази се сключи която е виновна да те има ...тогава вече руснаците са се предали :))

    09:03 30.05.2026

  • 55 Абе да ти кажа има

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хайо":

    След 5г война я има и пали подметките на куцата мечка.

    09:03 30.05.2026

  • 56 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "2222":

    И после като се събуди ?

    09:04 30.05.2026

  • 57 2554

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хпасил":

    Че нали си имате втори Столин, втори Петър Велики, втори Иван Грозни, вторая Екатерина Велика - Путлер се е превъплатил във всички тях. Възцари фашизма в Русия. Язък за 20-те милиона жертви във ВСВ.

    09:07 30.05.2026

