Новини
България »
Икономисти: Трябва да намалим разходите с €1 милиард. Дефицитът, с който бяхме приети в еврозоната, не отговаря на реалността

Икономисти: Трябва да намалим разходите с €1 милиард. Дефицитът, с който бяхме приети в еврозоната, не отговаря на реалността

30 Май, 2026 04:09, обновена 30 Май, 2026 03:18 635 6

  • дефицит-
  • глоби-
  • пенсии-
  • заплати-
  • икономисти

Политиците трябва да бъдат внимателни и по-консервативни в обещанията си

Икономисти: Трябва да намалим разходите с €1 милиард. Дефицитът, с който бяхме приети в еврозоната, не отговаря на реалността - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Бюджетните показатели са сочели процедура по прекомерен дефицит – това са наблюденията през цялата 2025 година на икономиста Юлиан Войнов. По думите му това ще струва скъпо на икономиката ни.

„Ако не изпълним заложените мерки в програмата, която трябва да бъде приета за намаляване на бюджетния дефицит, ще плащаме реална глоба от 0,05% на година и тази програма, ако не бъде изпълнена в рамките на 4 години, ние ще бъдем глобени с 200 милиона евро реални пари“, посочи Войнов и допълни, че ЕК сега следи първичните разходи.

Той не изключва драстични реформи и отпадане на автоматизмите.

„Трябва да намалим разходите от порядъка на един милиард евро“, каза Войнов.

„Всеки дефицит води до натрупване на дългове, а ние виждаме, че в нашата политическа среда не се гледа с опасения на нарастващия драстично дълг“, допълни той и посочи, че

"С регулярни мерки, с отвързване на автоматизмите, преструктуриране, освобождаване на пенсионерите в сектора на сигурността - само от освобождаване на пенсионерите можем да спестим от порядъка на 100 милиона".

Старши изследователят в Института за пазарна икономика Петър Ганев заяви, че трябват дългосрочни мерки. А процедурата не е толкова проста и не се изчерпва само с това, че ако се надвиши дефицитът от 3%, автоматично започва мониторинг.

„Ние имахме много голям дефицит покрай КТБ и не влязохме в процедура, тъй като беше ясно, че е еднократно плащане за КТБ. Преди това пък бяхме две години в процедура преди повече от 10 години. Така че ние също имаме опит да влизаме и излизаме от тази процедура, но винаги е анализ, който изследва каква е причината за дефицита, който имаш, но и какъв е средносрочният план, какъв е фискално-структурният план за разходите – как те ще нарастват през следващите години.

Видимо е, че ръстът на разходите с това увеличение на разходите за персонал от 40-50% в някои ведомства, беше ясно, че ще избие в дефицит. Но проблемът е всъщност какво правим с бюджета за 2026, 2027 и 2028-а. Ако влезем в процедура по прекомерен дефицит това дава още един стимул да консолидираме фискалното салдо. Сега има и огромен обществен стимул, защото и декември протестите бяха насочени към проблеми с бюджета и опити за вдигане на данъци.

В най-детайлния документ на БНБ преди две години беше посочено, че ако влезем в такава процедура и тръгнем да консолидираме през вдигане на данъци, а не през овладяване на разходната част, поставяме през огромен риск икономическият растеж. Нещо, което се случи в Румъния.“

Ганев допълва и че бюджетният дефицит не е просто 3.5%, а отбелязва постоянно нарастване.

Според Мария Минчева от БСК в рамките на няколко години трябва да влезем в бюджетна дисциплина, а сега пред правителството е проектът на бюджет за 2026 година и рамката за следващите години, за да се ограничи ръстът на разходите.

„Всяка държава е длъжна в шестмесечен срок да демонстрира коригиращи действия. Нищо няма да спре в следващите няколко месеца – както ние не стигнахме за няколко месеца в тази ситуация, така няма и да излезем за няколко месеца. Това е много ясен сигнал към политиците при правенето на държавната сметка да бъдат внимателни и по-консервативни в обещанията си.

В контекста на бюджетната процедура това означава, че още по-валидни стават препоръките на работодателските организации да се мисли за едно много сериозно оптимизиране на разходната част“, посочи тя.

Според Минчева сега растежът на икономиката трябва да се движи повече от инвестиции и насърчаване на износа.

Икономистът от ЕКИП Стоян Панчев смята, че сега вече Брюксел няма да си затваря очите за подадените от България данни.

„Този дефицит, който беше представен публично и с който бяхме приети в еврозоната, не отговаря на реалността, истинският дефицит за 2025 година е значително по-голям. Ние сме подали данни за 3,5% дефицит през 2025 г., есента на тази година ще разберем каква е оценката на Евростат. Ако Евростат не си затвори очите, както ги затвори при влизането на България в еврозоната, то тогава дефицитът ще бъде със сигурност над 5%“, каза Панчев.

Прогнозата на Европейската комисия за дефицита на България за 2026 г. е 4,1% – данните бяха публикувани преди седмица, но според Панчев той ще е още по-висок.

„Това в голяма степен се дължи на скрития и масажиран дефицит в последните три години и не е нова ситуация“, категоричен е икономистът.

Според него може да се стигне до замразяване на увеличенията на заплати и пенсии и дори увеличение на данъци.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде бе

    10 0 Отговор
    Ама дебилите Борисов, Денков, Желязков, Гюров, Василев и прочие отпадъци, други ни ги разправяха и ни сапунисваха.

    Особено мазен беше лекето Хампарцумян!

    03:22 30.05.2026

  • 2 Стенли

    8 2 Отговор
    Опа , и ква стана тя , май май Костадинов ще излезе прав , че всичката е една пунта Мара и сам Дянков го призна че сме нагласили данните с финансова гимнастика и Брюксел и ЕЦБ много добре са знаели, но са си траели, зер малко свежи пари да се влеят в тази прословута еврозона, а между другото какво стана с тези милиарди от борда🤔😕🤑

    Коментиран от #6

    03:26 30.05.2026

  • 3 Милчо Ламбрев

    4 1 Отговор
    Ние гледаме какво правят нашите съюзници. САЩ - дефицит, Германия - дефицит, Франция - дефицит, Япония - дефицит. Когато те си прехнат дефицита, тогава и ние така.

    03:36 30.05.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    6 1 Отговор
    Редно е мошеникът начело на статистическият институт да отговаря за лъжите си!

    03:54 30.05.2026

  • 5 оня с коня

    4 1 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    04:01 30.05.2026

  • 6 ти ли ще държиш сметка къде са парите ?

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    милиардите от борда заминаха във осрайна при зеленски
    кой не знае?

    04:03 30.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове