Румен Радев: Българското правителство открито поде кампания срещу предстоящите избори

Българското правителство открито поде кампания срещу предстоящите избори с изпратеното официално искане до Брюксел да ни се окаже помощ, да се следи за „външни хибридни атаки“ и да се помисли как да бъдат профилактирани нашите избори. Затова работят и определени политически партии. Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на коалиция „Прогресивна България“ Румен Радев на среща с граждани в Самоков.
Румен Радев подчерта, че сглобкаджиите, които съсипаха конституцията и ни лишиха от референдума за еврото, сега се готвят да ни отнемат и изборите.
„Тези, които изпразниха джобовете ни, сега посягат и към демократичните ни права, защото знаят, че ще бъдат победени на тези избори и отсега подготвят тяхното опорочаване и го правят даже открито“, посочи лидерът на „Прогресивна България“.
Той отбеляза, че служебното правителство и определени политици се опитват да направят аналог с т.нар. румънски сценарий, при който изборите бяха отменени. „Затова ни трябва пълна мобилизация, за да изхвърлим наглеците, да защитим гласа си, да защитим изборите и да застанем като достойно общество. Само и единствено България и българите могат да решават кой да управлява нашия общ дом“, подчерта Румен Радев.
По думите му огромен проблем пред обществото ни е и че през изминалите години управляващите така и не посмяха да отстояват нашите национални интереси и не спряха да крадат. Това са и причините за вълната от негодувание, която залива България през последните години и за очакването на хората за реална промяна.
Всички виждат, че в много отношения страната ни върви назад, вместо напред, отбеляза Румен Радев и открои целта на „Прогресивна България“ да изхвърли от властта порочния, олигархичен и сглобкаджийски модел на управление, като му отреже достъпа до публичните ресурси.
„Трябва да спрем кражбите, защото в момента, в който те имат достъп до публични ресурси, веднага започват да присвояват. Това е изключително важно, за да възстановим справедливостта и да отпушим предприемчивостта на българина. Защото, няма как да имаме истинска социална държава, ако общественият ресурс изтича към партийни каси и частни чували. Няма как да имаме справедливост, ако няма отговорност за порочните действия”, подчерта още лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 си дзън
Коментиран от #12, #30, #61
23:20 08.04.2026
6 мне-Ние
пътувайки Българския Народ се научи да
не гласува за някого еднолично манипулиращ го с фрази
именно защото е много по-важно успешното след изборно коалиране
е несъмнено че във фрагментацията контрола между партньорите задължава
обаче Вие сте комплексиран политик затова едва ли ще успеете да надскочите себеси
Коментиран от #17, #23
23:20 08.04.2026
9 РАДЕВ,
ВРЕМЕ Е ДА ИЗРИНЕМ КОЧИНАТА!
Коментиран от #14
23:22 08.04.2026
12 Ти какво
До коментар #5 от "си дзън":Точно подкрепяш???
Урсулщината ли???
Коментиран от #16
23:25 08.04.2026
14 си дзън
До коментар #9 от "РАДЕВ,":Ами той Радев иска да те вкара в руската кочина бе.
Коментиран от #24
23:25 08.04.2026
15 "Патриот" - Христо Ботев
До коментар #1 от "Фен":Патриот е - душа дава
за наука, за свобода;
но не свойта душа, братя,
а душата на народа!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
продава си и душата.
И е добър христиeнин:
не пропуща литургия;
но и в черква затуй ходи,
че черквата й търговия!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
залага си и жената.
И е човек с добро сърце:
не оставя сиромаси;
но не той вас, братя, храни,
а вий него със труда си!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
изяда си и месата.
Коментиран от #26
23:26 08.04.2026
16 си дзън
До коментар #12 от "Ти какво":Подкрепям всички, които са против руските слуги като Радев
Коментиран от #47
23:27 08.04.2026
17 Ха ха
До коментар #6 от "мне-Ние":Мани-Ниетата си ги запази за вкъщи.Пътувайки си се научил да говориш много,но си забравил граматиката ни.А дали въобще ти е била позната?
23:29 08.04.2026
23 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "мне-Ние":И от кво да е комплексиран, бе? Печели два пъти избори за президент, има най-висок рейтинг в държавата, пилот на изтребител, има хубава жена, не го е срам да се съблече до кръста, прави още коремното. Хайде, кажи, кой от останалите лидери на партии има тези качества:Тулупа, Шиши, Асенка, кой?
Коментиран от #32, #43, #49, #72
23:33 08.04.2026
24 Кочината е
До коментар #14 от "си дзън":В евротинята.
Аз ходя и ще продължавам да посещавам Русия.
Това е скъпа дестинация, не е за цървули като теб.
Коментиран от #40
23:34 08.04.2026
26 Стенли
До коментар #15 от ""Патриот" - Христо Ботев":Да но това важи и с пълна сила и за Борисов и Пеевски па и за подобна за има такъв и, иот най пасва😀
23:35 08.04.2026
27 Нооо...
До коментар #10 от "Българин":Той ще спечели...
23:36 08.04.2026
28 политиците в България
До коментар #25 от "Тоя":не работят един от тях преди време дори го каза пред камери съвсем спокойно и народа му ръкопляска
Коментиран от #38
23:37 08.04.2026
30 в раша
До коментар #5 от "си дзън":забраняват дори интернета за да не видят ушанките колко са изостанали...
Коментиран от #45
23:39 08.04.2026
32 БРАВО
До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":ЗА КОМЕНТАРА.
ПОДКРЕПЯМ ТЕ.
23:40 08.04.2026
33 Стенли
До коментар #25 от "Тоя":Да и аз точно за това казвам че фурнаджийска лопата помним как отказа референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма , не бива да се заблуждават хората както направиха от БСП ново начало и има такъв и,иот аман от такива двуличници
23:40 08.04.2026
38 Тоя
До коментар #28 от "политиците в България":не е политик, а колониален администратор.
23:43 08.04.2026
40 заминавай в раша бе
До коментар #24 от "Кочината е":и не се връщай изобщо какво правиш в ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ копейка промита!!!
Коментиран от #52
23:44 08.04.2026
43 мене ме нема в целата схема
До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":Да си зареоеш семеството заради
да кажем подчинена колежка
Това е за пример
На бажанака му трепереха ръцете га носеше папката
23:48 08.04.2026
45 Твоето мнение
До коментар #30 от "в раша":Е от чутото от "комшията така каза".
Но истината е,че нямаш представа и собствено мнение за реалността.
Коментиран от #54
23:48 08.04.2026
47 Мислех, че са те
До коментар #16 от "си дзън":избомбили в Иран и се натъжих.
23:50 08.04.2026
48 Зелен
До коментар #44 от "Гениално!":Фашистки наркоман .
23:51 08.04.2026
49 И Тулупа може
До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":да прави коремно.
С помощта на кран.
За Пеефски не съм сигурен за кран, може би хеликоптер Сикорски.
Коментиран от #51
23:52 08.04.2026
51 поради сериозни
До коментар #49 от "И Тулупа може":умствени дефицити и качества в българите трябва да се въведе едно единствено изискване за депутат и вожд на племето и то е да може да прави коремното поне...
Коментиран от #63
23:55 08.04.2026
52 Ти от
До коментар #40 от "заминавай в раша бе":"Европейска България",
Колко ли ти е европейска заплатата????
23:55 08.04.2026
54 Стенли
До коментар #45 от "Твоето мнение":Много точно щото аз гледах интервю преди няколко месеца на Бетина Жотева която живее в Белгия едва ли може да бъде наречена русофил , но каквито неща разправяше за Белгия ,банди които се стрелят всекидневно за безпощноста на полицията да се справи с престъпността така че може би и както вия наричате Раша да не всичко идеално но и в така наречената западна Европа нещата не са баш идеални
23:58 08.04.2026
59 Ами ти
До коментар #50 от "48 - и червен съселянин":Дали можеш да правиш поне едно от нещата,които Радев може????
....не,не можеш ...
Можеш само да злобееш и да плюеш, защото знаеш,че си НИЩО.
Коментиран от #62, #83
00:07 09.04.2026
61 големдебил
До коментар #5 от "си дзън":Ама как се разписка тоз мунчо.Поокаля се малко в истинската политика и се разпищя кат вдовица за таковата.Ах мунчо,с тоя договор Боташ дето му даде благословията,по-голяма кражба няма.Това са милиарди,подарени на някой в турско.А сигурно са влезли някое милионче и в твоя джоб.
00:08 09.04.2026
62 Лягай си
До коментар #59 от "Ами ти":Роб си! Въздух! Тотал щета!
Коментиран от #75
00:09 09.04.2026
63 РЕАЛИСТ
До коментар #51 от "поради сериозни":Радев е избран, защото е достоен офицер. Всеки достоен офицер прави коремното. Оня измислен генерал Борисов що не може? Нали много спортен го раздава. Едно време старшината в неделя заставаше до лоста с книжките за отпуск и командваше. Който направи коремното - отпуск, който не може -остава и мете плаца. Мъже трябва да управляват тази държава, а не женчовци.
Коментиран от #65, #86
00:09 09.04.2026
65 Е,да
До коментар #63 от "РЕАЛИСТ":Такива,като теб трябва да са под запрещение
Коментиран от #73
00:12 09.04.2026
72 Коремно, а?
До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":Тоя главен физкултурник ли ще става, та да ни грее коремното му? А главата, че е куха?
Коментиран от #77
00:18 09.04.2026
73 РЕАЛИСТ
До коментар #65 от "Е,да":Що бе, щото не можеш да правиш коремното ли? Имам внуци и още го мога. Много сте елементарни евроантлатиците, бе. Вече ви знам репертоара. Като нямате аргументи и се нахвърляте с обиди и глупости. Всички сте , като от матрица правени, от килийните училища на Сорос.
00:18 09.04.2026
75 Две думи..
До коментар #62 от "Лягай си":Като лидерите ти...
Двата дебели примата.
00:19 09.04.2026
77 Куха е
До коментар #72 от "Коремно, а?":Твоята
00:24 09.04.2026
80 По-добре
До коментар #76 от "Тони Стораро":Руснак,отколкото фашист наркоман.
00:26 09.04.2026
83 Бастардо
До коментар #59 от "Ами ти":Понякога е по-добре да си нищо,отколкото предател като мунчо.Набута ни в тоя Боташ за 13 години напред.Това са милиарди човече!!!Мунчо трябва да бъде съден,а той се накиприл министър-председател да ми става.Срам и позор!!!
00:27 09.04.2026
