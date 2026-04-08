Румен Радев: Българското правителство открито поде кампания срещу предстоящите избори

8 Април, 2026 23:17 1 064 86

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българското правителство открито поде кампания срещу предстоящите избори с изпратеното официално искане до Брюксел да ни се окаже помощ, да се следи за „външни хибридни атаки“ и да се помисли как да бъдат профилактирани нашите избори. Затова работят и определени политически партии. Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на коалиция „Прогресивна България“ Румен Радев на среща с граждани в Самоков.

Румен Радев подчерта, че сглобкаджиите, които съсипаха конституцията и ни лишиха от референдума за еврото, сега се готвят да ни отнемат и изборите.

„Тези, които изпразниха джобовете ни, сега посягат и към демократичните ни права, защото знаят, че ще бъдат победени на тези избори и отсега подготвят тяхното опорочаване и го правят даже открито“, посочи лидерът на „Прогресивна България“.

Той отбеляза, че служебното правителство и определени политици се опитват да направят аналог с т.нар. румънски сценарий, при който изборите бяха отменени. „Затова ни трябва пълна мобилизация, за да изхвърлим наглеците, да защитим гласа си, да защитим изборите и да застанем като достойно общество. Само и единствено България и българите могат да решават кой да управлява нашия общ дом“, подчерта Румен Радев.

По думите му огромен проблем пред обществото ни е и че през изминалите години управляващите така и не посмяха да отстояват нашите национални интереси и не спряха да крадат. Това са и причините за вълната от негодувание, която залива България през последните години и за очакването на хората за реална промяна.

Всички виждат, че в много отношения страната ни върви назад, вместо напред, отбеляза Румен Радев и открои целта на „Прогресивна България“ да изхвърли от властта порочния, олигархичен и сглобкаджийски модел на управление, като му отреже достъпа до публичните ресурси.

„Трябва да спрем кражбите, защото в момента, в който те имат достъп до публични ресурси, веднага започват да присвояват. Това е изключително важно, за да възстановим справедливостта и да отпушим предприемчивостта на българина. Защото, няма как да имаме истинска социална държава, ако общественият ресурс изтича към партийни каси и частни чували. Няма как да имаме справедливост, ако няма отговорност за порочните действия”, подчерта още лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    30 23 Отговор
    Браво на Радев.

    Коментиран от #15

    23:19 08.04.2026

  • 2 България 🇧🇬

    6 21 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЗА ВЕЛИЧИЕ ❤️ 14 ☝️

    23:19 08.04.2026

  • 3 България 🇧🇬

    4 21 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЗА ВЕЛИЧИЕ ❤️ 14 ☝️

    23:19 08.04.2026

  • 4 оня с питон.я

    5 19 Отговор
    Хаха. Фуражката гази като валяк.

    23:20 08.04.2026

  • 5 си дзън

    20 28 Отговор
    Радев води про-руска кампания. Иска да станем като в русията - крепостни.

    Коментиран от #12, #30, #61

    23:20 08.04.2026

  • 6 мне-Ние

    21 16 Отговор
    Господин Радев,
    пътувайки Българския Народ се научи да
    не гласува за някого еднолично манипулиращ го с фрази
    именно защото е много по-важно успешното след изборно коалиране
    е несъмнено че във фрагментацията контрола между партньорите задължава
    обаче Вие сте комплексиран политик затова едва ли ще успеете да надскочите себеси

    Коментиран от #17, #23

    23:20 08.04.2026

  • 7 !!!?

    17 11 Отговор
    Един фарисей...без аналог !!!?

    23:21 08.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    10 6 Отговор
    Купуват цели избирателни комисии за по 5000 евро.

    23:22 08.04.2026

  • 9 РАДЕВ,

    21 22 Отговор
    С ВАС СМЕ!
    ВРЕМЕ Е ДА ИЗРИНЕМ КОЧИНАТА!

    Коментиран от #14

    23:22 08.04.2026

  • 10 Българин

    14 16 Отговор
    Едно е сигурно, няма да позволят по никакъв начин на г - н Радев да спечели!

    Коментиран от #27

    23:23 08.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    20 11 Отговор
    Има намеса в изборите от Тиквата, Шиши,Сорос и Брюксел.

    23:23 08.04.2026

  • 12 Ти какво

    13 11 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Точно подкрепяш???
    Урсулщината ли???

    Коментиран от #16

    23:25 08.04.2026

  • 13 радев

    8 13 Отговор
    българи ще ви освободя от оковите на мафията и олигархията!

    23:25 08.04.2026

  • 14 си дзън

    14 11 Отговор

    До коментар #9 от "РАДЕВ,":

    Ами той Радев иска да те вкара в руската кочина бе.

    Коментиран от #24

    23:25 08.04.2026

  • 15 "Патриот" - Христо Ботев

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Патриот е - душа дава
    за наука, за свобода;
    но не свойта душа, братя,
    а душата на народа!
    И секиму добро струва,
    само, знайте, за парата,
    като човек - що да прави?
    продава си и душата.

    И е добър христиeнин:
    не пропуща литургия;
    но и в черква затуй ходи,
    че черквата й търговия!
    И секиму добро струва,
    само, знайте, за парата,
    като човек - що да прави?
    залага си и жената.

    И е човек с добро сърце:
    не оставя сиромаси;
    но не той вас, братя, храни,
    а вий него със труда си!
    И секиму добро струва,
    само, знайте, за парата,
    като човек - що да прави?
    изяда си и месата.

    Коментиран от #26

    23:26 08.04.2026

  • 16 си дзън

    15 22 Отговор

    До коментар #12 от "Ти какво":

    Подкрепям всички, които са против руските слуги като Радев

    Коментиран от #47

    23:27 08.04.2026

  • 17 Ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "мне-Ние":

    Мани-Ниетата си ги запази за вкъщи.Пътувайки си се научил да говориш много,но си забравил граматиката ни.А дали въобще ти е била позната?

    23:29 08.04.2026

  • 18 Космонавт

    13 12 Отговор
    Последната надежда за просперитет е Радев! На много кръгове в България и ес това въобще не им харесва и ще направят всичко възможно, за да го предотвратят! Примери вече има много в така наречената демокрация на ес.

    23:29 08.04.2026

  • 19 Величие

    5 2 Отговор
    Тези избори лв бидат тотално фалшифицирани.

    23:29 08.04.2026

  • 20 Величие

    5 3 Отговор
    Тези избори ке бидат тотално фалшифицирани.

    23:30 08.04.2026

  • 21 Стенли

    5 8 Отговор
    По принцип не съм фен на Радев защото е малко като фурнаджийска лопата, веднъж отказа референдум за еврозоната но и това неистово плюне към Русия от другите партии не добре за България , да се надяваме че той ще има някаква по нормална позиция относно Русия

    23:31 08.04.2026

  • 22 царя

    4 3 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!

    23:31 08.04.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    10 9 Отговор

    До коментар #6 от "мне-Ние":

    И от кво да е комплексиран, бе? Печели два пъти избори за президент, има най-висок рейтинг в държавата, пилот на изтребител, има хубава жена, не го е срам да се съблече до кръста, прави още коремното. Хайде, кажи, кой от останалите лидери на партии има тези качества:Тулупа, Шиши, Асенка, кой?

    Коментиран от #32, #43, #49, #72

    23:33 08.04.2026

  • 24 Кочината е

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    В евротинята.
    Аз ходя и ще продължавам да посещавам Русия.
    Това е скъпа дестинация, не е за цървули като теб.

    Коментиран от #40

    23:34 08.04.2026

  • 25 Тоя

    6 8 Отговор
    ще ни натресе и дигиталното евро, че и всичките безумия на новия световен ред . Нали сам си го каза в оонето, че ще работи активно за„Аgеndа2030“.

    Коментиран от #28, #33

    23:34 08.04.2026

  • 26 Стенли

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от ""Патриот" - Христо Ботев":

    Да но това важи и с пълна сила и за Борисов и Пеевски па и за подобна за има такъв и, иот най пасва😀

    23:35 08.04.2026

  • 27 Нооо...

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Той ще спечели...

    23:36 08.04.2026

  • 28 политиците в България

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тоя":

    не работят един от тях преди време дори го каза пред камери съвсем спокойно и народа му ръкопляска

    Коментиран от #38

    23:37 08.04.2026

  • 29 Апокалипсис

    5 8 Отговор
    Ако педофилите съберат повече от 5 % , ще ви сменят пола, ще изпратят децата ви в Норвегия и най важното: ЩЕ ВИ СПРАТ БАНАНИТЕ И ПОЧИВКИТЕ В ГЪРЦИЯ !😢😥😢😥

    23:38 08.04.2026

  • 30 в раша

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    забраняват дори интернета за да не видят ушанките колко са изостанали...

    Коментиран от #45

    23:39 08.04.2026

  • 31 СССР

    5 6 Отговор
    Боташ-ака ще влезе ли изобщо в парламента?

    23:39 08.04.2026

  • 32 БРАВО

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":

    ЗА КОМЕНТАРА.
    ПОДКРЕПЯМ ТЕ.

    23:40 08.04.2026

  • 33 Стенли

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Тоя":

    Да и аз точно за това казвам че фурнаджийска лопата помним как отказа референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма , не бива да се заблуждават хората както направиха от БСП ново начало и има такъв и,иот аман от такива двуличници

    23:40 08.04.2026

  • 34 Яшар

    1 2 Отговор
    Да видим дали Радев няма да спечели в махалите в Пловдив и София, както ППДБ спечелиха там на последните избори.

    23:41 08.04.2026

  • 35 Озадачен

    6 7 Отговор
    Що така, бре? Кутев изнервен, Чорапчо изнервен, дрънкат за фалшифицирани избори, а изборите още не са минали!? Да не би да ги е страх от срещата със суровата реалност?! Даже като гледам снимката ми се струва, че ушаците на льотчика са леко повехнали.

    23:42 08.04.2026

  • 36 рундьо

    5 5 Отговор
    боташ КОГА???

    23:42 08.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тоя

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "политиците в България":

    не е политик, а колониален администратор.

    23:43 08.04.2026

  • 39 Лъжеш!

    7 8 Отговор
    Лъжеш, селяндурино от Славяновок, лъжеш! Ама то пък, ти кога не си лъгал?! Особено с "вдигнатия юмрук " и "мутри, вън"! Това беше огромна и цинична измама, отвратително двулична и коварна роля, чийто сценарий ти беше написан в Кремъл, нали фатмако?! Не, ПП и ДБ не са против изборите, те са против теб, предател и подлога на кремълския злодей! Те са лично срещу гадната ти , мазна и грозна мутра с брадавицата! Българи, добре погледнете карикатурата на Комарницки днес и се опомнете, българи! Не вярвайте на кремълската подлога от село Славяново! Не вярвайте на ортака на мутрата от СИК, не забравяйте, че точно мутрата Боко Тиквага го направи президент, като му сложи опонент посмъртно неизбираемата, по-грозна и от него плевенска стругарка Цецка Цачевата!

    23:44 08.04.2026

  • 40 заминавай в раша бе

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "Кочината е":

    и не се връщай изобщо какво правиш в ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ копейка промита!!!

    Коментиран от #52

    23:44 08.04.2026

  • 41 Горски

    6 4 Отговор
    Служебният и много удобен на Началниците Гюро продължава да управлява, което означава на практика, че Петрохан е на власт. Единственият български държавник, който постави киевското джудже на мястото му, докато всички други се скъсваха да му се мазнят. И то в момент, когато това носеше само негативи заради идиотската русофобска пропаганда и наративи. Обаче българинът е напът да попадне в капана на самоизпълняващото се пророчество, като не гласува и Радев влезе само с 85-90 депутата. Тогава ще е с вързани ръце и или прави коалиция, или продължаваме с Гюро и Надка до ноември.

    23:45 08.04.2026

  • 42 Опа

    3 6 Отговор
    Румен Радев, Кирил Петков и Асен Василев и вкараха в дефицит и дългова спирала. Всичко поскъпна тройно по времето на техните служебни и редовни правителства за последните 5 години.

    23:47 08.04.2026

  • 43 мене ме нема в целата схема

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":

    Да си зареоеш семеството заради

    да кажем подчинена колежка

    Това е за пример

    На бажанака му трепереха ръцете га носеше папката

    23:48 08.04.2026

  • 44 Гениално!

    6 6 Отговор
    Да, днес една карикатура на фатмака от село Славяново е повече от гениална! Представлява как унгарският лакей на Путин - Орбан, връчва на нашия кремълски лакей знамето, понеже унгарското нищожество Орбан в недля ще бъде изметено от народа на Унгаиря, който не е забравил и няма да забрави 1956 г.!

    Коментиран от #48

    23:48 08.04.2026

  • 45 Твоето мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "в раша":

    Е от чутото от "комшията така каза".
    Но истината е,че нямаш представа и собствено мнение за реалността.

    Коментиран от #54

    23:48 08.04.2026

  • 46 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Правителството Петрохан на нелегитимен Гюро работи с чужди тайни служби за недопускане на Радев да спечели изборите

    23:49 08.04.2026

  • 47 Мислех, че са те

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "си дзън":

    избомбили в Иран и се натъжих.

    23:50 08.04.2026

  • 48 Зелен

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "Гениално!":

    Фашистки наркоман .

    23:51 08.04.2026

  • 49 И Тулупа може

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":

    да прави коремно.
    С помощта на кран.
    За Пеефски не съм сигурен за кран, може би хеликоптер Сикорски.

    Коментиран от #51

    23:52 08.04.2026

  • 50 48 - и червен съселянин

    6 2 Отговор
    Да, кариактурата е гениална! Който я види, ще се отврати от фатмака от село Славяново, дето няма нищо под фуражката и 9 години рецитира едно и също стихотворение на всички тържества! Ами, да нищожество е и все повече българи се убеждават в този факт! Нищожество и кремълска подлога! Да си върви в Евразия!

    Коментиран от #59

    23:55 08.04.2026

  • 51 поради сериозни

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "И Тулупа може":

    умствени дефицити и качества в българите трябва да се въведе едно единствено изискване за депутат и вожд на племето и то е да може да прави коремното поне...

    Коментиран от #63

    23:55 08.04.2026

  • 52 Ти от

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "заминавай в раша бе":

    "Европейска България",
    Колко ли ти е европейска заплатата????

    23:55 08.04.2026

  • 53 Земеделец

    2 2 Отговор
    Шиши, боко и петроханци чертаят схеми и кроят планове грабежа да продължи! Патериците от итн и бсп е много вероятно да не влезнат и борбата става жестока!

    23:58 08.04.2026

  • 54 Стенли

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Твоето мнение":

    Много точно щото аз гледах интервю преди няколко месеца на Бетина Жотева която живее в Белгия едва ли може да бъде наречена русофил , но каквито неща разправяше за Белгия ,банди които се стрелят всекидневно за безпощноста на полицията да се справи с престъпността така че може би и както вия наричате Раша да не всичко идеално но и в така наречената западна Европа нещата не са баш идеални

    23:58 08.04.2026

  • 55 Луд

    1 2 Отговор
    Лама Асан и ламите шишковци са нашите евро вождове. Благодарение на тях цените станаха директно от левове в евро.

    00:02 09.04.2026

  • 56 Спас

    3 2 Отговор
    Радев и политик са две диаметрално противоположни величини. Жалко, че отново един посредствен,,политик,, губи време на родината ни

    00:03 09.04.2026

  • 57 Еничар

    1 2 Отговор
    Само бат шиши, боко и петроханци

    00:06 09.04.2026

  • 58 Партия БОгаТАШ

    3 2 Отговор
    Стрижи мозаците на наш Ганя

    00:06 09.04.2026

  • 59 Ами ти

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "48 - и червен съселянин":

    Дали можеш да правиш поне едно от нещата,които Радев може????
    ....не,не можеш ...
    Можеш само да злобееш и да плюеш, защото знаеш,че си НИЩО.

    Коментиран от #62, #83

    00:07 09.04.2026

  • 60 Грета Тубата

    1 1 Отговор
    Изберете сглобката! Вредно е да ползвате ток и гориво!

    00:08 09.04.2026

  • 61 големдебил

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Ама как се разписка тоз мунчо.Поокаля се малко в истинската политика и се разпищя кат вдовица за таковата.Ах мунчо,с тоя договор Боташ дето му даде благословията,по-голяма кражба няма.Това са милиарди,подарени на някой в турско.А сигурно са влезли някое милионче и в твоя джоб.

    00:08 09.04.2026

  • 62 Лягай си

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Ами ти":

    Роб си! Въздух! Тотал щета!

    Коментиран от #75

    00:09 09.04.2026

  • 63 РЕАЛИСТ

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "поради сериозни":

    Радев е избран, защото е достоен офицер. Всеки достоен офицер прави коремното. Оня измислен генерал Борисов що не може? Нали много спортен го раздава. Едно време старшината в неделя заставаше до лоста с книжките за отпуск и командваше. Който направи коремното - отпуск, който не може -остава и мете плаца. Мъже трябва да управляват тази държава, а не женчовци.

    Коментиран от #65, #86

    00:09 09.04.2026

  • 64 Партия БОгаТАШ

    2 1 Отговор
    И Путин ви призоваваме да приемете исляма!
    Р. Радев

    00:11 09.04.2026

  • 65 Е,да

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "РЕАЛИСТ":

    Такива,като теб трябва да са под запрещение

    Коментиран от #73

    00:12 09.04.2026

  • 66 Урсула

    1 2 Отговор
    Не пътуваите, не се къпете и не ползвайте ток. Събираме 90 милиарда за кражба.

    00:13 09.04.2026

  • 67 Ветеран

    3 1 Отговор
    Другарю Радев, иска ви се изборна победа с 99%- този феномен го има в Северна Корея. Тук се опитваме да изградим демокрация от европейски тип,с уважение към опонента и сътрудничество след изборите... Все пак парламентът е умалена България и желанието ви за тотална победа подсказва слабостта на диктаторите. да признаят че под слънцето има място и за другите,не само за ,,нашите,, хора.

    00:13 09.04.2026

  • 68 Змията радеФ

    0 4 Отговор
    Ще въртя, ще суча да омайвам стадото докато ме назначат от посолствоТО за да превърна България във военна база на щатите против Русия.

    00:14 09.04.2026

  • 69 Екстра я

    3 2 Отговор
    Хем грозен, хем тъп. Как може жена да му обърне внимание на това, да не говорим деца да му ражда, гнус!

    00:14 09.04.2026

  • 70 Някак

    3 2 Отговор
    Много примитивно изказване. Хем уж се бори за честни избори, ама не съвсем.

    00:15 09.04.2026

  • 71 Оня с клозето на дворя

    2 1 Отговор
    Долу Радяв

    00:16 09.04.2026

  • 72 Коремно, а?

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":

    Тоя главен физкултурник ли ще става, та да ни грее коремното му? А главата, че е куха?

    Коментиран от #77

    00:18 09.04.2026

  • 73 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Е,да":

    Що бе, щото не можеш да правиш коремното ли? Имам внуци и още го мога. Много сте елементарни евроантлатиците, бе. Вече ви знам репертоара. Като нямате аргументи и се нахвърляте с обиди и глупости. Всички сте , като от матрица правени, от килийните училища на Сорос.

    00:18 09.04.2026

  • 74 Меди

    2 1 Отговор
    Уууу Радив кумуниста и тъпак

    00:18 09.04.2026

  • 75 Две думи..

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Лягай си":

    Като лидерите ти...
    Двата дебели примата.

    00:19 09.04.2026

  • 76 Тони Стораро

    2 1 Отговор
    Радев е мошеник и ще ни направи руснаци.

    Коментиран от #80

    00:21 09.04.2026

  • 77 Куха е

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Коремно, а?":

    Твоята

    00:24 09.04.2026

  • 78 Баровеца с колелото

    0 0 Отговор
    Саму Левски и Пеевски

    00:24 09.04.2026

  • 79 Така е

    2 0 Отговор
    Озлобен,дребнав популист, който иска всички да му правят шпалир и да му козируват. България не е военна диктатурата (все още.)а може би мечтите на бившия главнокомандващ армията генерал Радев водят натам . Кой да знае?

    00:25 09.04.2026

  • 80 По-добре

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Тони Стораро":

    Руснак,отколкото фашист наркоман.

    00:26 09.04.2026

  • 81 Да не дава Господ

    1 0 Отговор
    Тук в тоя сайт един редовно само за коремно мисли, зациклил е на това и само за него пише.

    00:27 09.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Бастардо

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ами ти":

    Понякога е по-добре да си нищо,отколкото предател като мунчо.Набута ни в тоя Боташ за 13 години напред.Това са милиарди човече!!!Мунчо трябва да бъде съден,а той се накиприл министър-председател да ми става.Срам и позор!!!

    00:27 09.04.2026

  • 84 Анджо

    1 1 Отговор
    По голям лицемер не съм виждал от тоя. Каквото и да напиша за тоя , че е все малко. Питам се все още дали е вярно ,че Българина е толкова невеж та не вижда лъжите на КЕШ БОТАШОВ .

    00:28 09.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

