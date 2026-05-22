Журналисти: DARA напомни на Радев, че протестите очакват истински промени

„Искаме истински промени“, казаха хората от площада. Тогава премиерът Румен Радев сякаш яхна вълната на протестите. По време на срещата си с него днес DARA изглеждаше като представител на по-автентичните протестиращи, коментира журналистът Веселин Стойнев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Днес в Министерския съвет DARA се срещна с Радев след безапелационната победа на България на „Евровизия“ с песента Bangaranga.

„Очаквах DARA да има някаква политическа позиция, защото все пак тя не е на площада, където да пее, а вече има силна обществена роля. В нея доста хора припознаха някакъв образ, който да изведе България напред. Независимо по какъв начин, независимо че имаше критики към нея за това дали песента е хубава или не. Нейният успех е безспорен и изглежда, че ние имаме нужда от нещо, което да ни извежда напред и да ни носи малко радост“, коментира журналистката Ружа Райчева.

Стойнев сподели, че изявлението на DARA е било изненада за него, защото е прозвучало като притискане. „DARA безспорно е изключително умен и реактивен човек. Тя направи от това помпозно посрещане нещо много живо и истинско“.

„Виждаме страшно много заявки от „Прогресивна България“ за изпълнение на многото обещания, както и трябва да се случва. Имаме налице сваляне на охраната на Борисов и Пеевски, което много се изтъква. За мен по-показателно беше това, което се случи със самолетите и фактът, че за първи път от много време има реципрочност във външната политика. Пример за това са визите“, обясни Райчева.

По думите ѝ България вече е в състояние да иска, не просто да дава и да се съгласява на всичко. „Вече 20 години сме в Европейския съюз като истински пълноправни членове. В НАТО сме от почти 30 години. Самочувствието ни е по-високо. И искаме това да се проявява от властта чрез изисквания“.

„Това с визите беше много добър политически пиар ход, защото всъщност скри един друг проблем - че на избирателите на Румен Радев не им харесва тези самолети да стоят на летището в София, но те ще си останат там. На 31 май изтича срокът им и се очаква нова заявка за това“, коментира Стойнев.

Той припомни, че Марко Рубио и Марк Рюте официално са заявили, че тези самолети не се използват за съвместни операции на НАТО. „И сега премиерът Радев, а след това и военният министър, съобщиха новината по такъв начин: „Да, всъщност те ще продължат да стоят, ако САЩ поискат, но пък ние ще поискаме визите за българите да паднат“. Дали избирателите на Радев искат да ходят в САЩ е друг въпрос“.

„Интересно ми е какво ще се случи, ако не получим отговор. Дали тогава изведнъж няма да се окаже, че тези самолети са опасни“, попита той.

Райчева сподели, че е видяла искрено желание да се работи добре в промените в правилника на парламента. „Имаме отстъпка от най-важното нещо, което беше заложено като проблемно в този проект - народните представители да не получават информация от институциите. От това те се отказаха“.

„Ако бъдем критични, в искреност не можем да вярваме. Но имаше отстъпки и чуваемост по време на този дебат. Реално те чуха какво казва опозицията. Въпросът е тези министри, които сега са в кабинета на Радев, да бъдат истински отчетни и честни спрямо процедурата, която съществува, и да я спазват. Те изтъкваха, че тя досега не се е спазвала и затова я отменят, което не знам дали е достатъчно силен аргумент. Нужна е прозрачност“, допълни тя.

По думите на Стойнев обществото не чу добро аргументиране на много от промените, които бяха предложени от „Прогресивна България“ в правилника. „Аз също смятам, че добронамерено можем да приемем, че поради страх да не бъдат притиснати от времето, те се опитват да си го спестят. Загубата на време им изяжда кредита на доверие, което всеки управляващ започва да губи в един момент“.

„В същото време обаче този подход с драстични ограничения в правилника ми се струва нецелесъобразен, защото те имат абсолютно мнозинство. Няма необходимост от такава промяна в правилника. Напротив - рискуваха да консолидират иначе раздробената опозиция по процедурен начин, така че тя да може да участва“, смята той.