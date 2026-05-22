Журналисти: DARA напомни на Радев, че протестите очакват истински промени

„Искаме истински промени“, казаха хората от площада. Тогава премиерът Румен Радев сякаш яхна вълната на протестите. По време на срещата си с него днес DARA изглеждаше като представител на по-автентичните протестиращи, коментира журналистът Веселин Стойнев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.
Днес в Министерския съвет DARA се срещна с Радев след безапелационната победа на България на „Евровизия“ с песента Bangaranga.
„Очаквах DARA да има някаква политическа позиция, защото все пак тя не е на площада, където да пее, а вече има силна обществена роля. В нея доста хора припознаха някакъв образ, който да изведе България напред. Независимо по какъв начин, независимо че имаше критики към нея за това дали песента е хубава или не. Нейният успех е безспорен и изглежда, че ние имаме нужда от нещо, което да ни извежда напред и да ни носи малко радост“, коментира журналистката Ружа Райчева.
Стойнев сподели, че изявлението на DARA е било изненада за него, защото е прозвучало като притискане. „DARA безспорно е изключително умен и реактивен човек. Тя направи от това помпозно посрещане нещо много живо и истинско“.
„Виждаме страшно много заявки от „Прогресивна България“ за изпълнение на многото обещания, както и трябва да се случва. Имаме налице сваляне на охраната на Борисов и Пеевски, което много се изтъква. За мен по-показателно беше това, което се случи със самолетите и фактът, че за първи път от много време има реципрочност във външната политика. Пример за това са визите“, обясни Райчева.
По думите ѝ България вече е в състояние да иска, не просто да дава и да се съгласява на всичко. „Вече 20 години сме в Европейския съюз като истински пълноправни членове. В НАТО сме от почти 30 години. Самочувствието ни е по-високо. И искаме това да се проявява от властта чрез изисквания“.
„Това с визите беше много добър политически пиар ход, защото всъщност скри един друг проблем - че на избирателите на Румен Радев не им харесва тези самолети да стоят на летището в София, но те ще си останат там. На 31 май изтича срокът им и се очаква нова заявка за това“, коментира Стойнев.
Той припомни, че Марко Рубио и Марк Рюте официално са заявили, че тези самолети не се използват за съвместни операции на НАТО. „И сега премиерът Радев, а след това и военният министър, съобщиха новината по такъв начин: „Да, всъщност те ще продължат да стоят, ако САЩ поискат, но пък ние ще поискаме визите за българите да паднат“. Дали избирателите на Радев искат да ходят в САЩ е друг въпрос“.
„Интересно ми е какво ще се случи, ако не получим отговор. Дали тогава изведнъж няма да се окаже, че тези самолети са опасни“, попита той.
Райчева сподели, че е видяла искрено желание да се работи добре в промените в правилника на парламента. „Имаме отстъпка от най-важното нещо, което беше заложено като проблемно в този проект - народните представители да не получават информация от институциите. От това те се отказаха“.
„Ако бъдем критични, в искреност не можем да вярваме. Но имаше отстъпки и чуваемост по време на този дебат. Реално те чуха какво казва опозицията. Въпросът е тези министри, които сега са в кабинета на Радев, да бъдат истински отчетни и честни спрямо процедурата, която съществува, и да я спазват. Те изтъкваха, че тя досега не се е спазвала и затова я отменят, което не знам дали е достатъчно силен аргумент. Нужна е прозрачност“, допълни тя.
По думите на Стойнев обществото не чу добро аргументиране на много от промените, които бяха предложени от „Прогресивна България“ в правилника. „Аз също смятам, че добронамерено можем да приемем, че поради страх да не бъдат притиснати от времето, те се опитват да си го спестят. Загубата на време им изяжда кредита на доверие, което всеки управляващ започва да губи в един момент“.
„В същото време обаче този подход с драстични ограничения в правилника ми се струва нецелесъобразен, защото те имат абсолютно мнозинство. Няма необходимост от такава промяна в правилника. Напротив - рискуваха да консолидират иначе раздробената опозиция по процедурен начин, така че тя да може да участва“, смята той.
1488
турчин, циганин или българоговорящ
бой и на въжето
винаги има защо
19:04 22.05.2026
7 Сила
До коментар #3 от "браво":Само пред секретарките ги изува ....
19:05 22.05.2026
9 Горски
??? Ето например няколко въпроса:
Ко праим с боклука изсипан до мръсните и препълнени боклуджийски кофи?
Ко праим и със самите мръсни и изпочупени боклуджийски кофи и контейнери?
Ко праим с падащите мазилки от иначе красиви сгради от миналото?
Ко праим с висящите и преплетените електрически кабели по фасадите?
Ко праим с накацалите климатици по фасадите?
Ко праим с улуците за дъждовна вода, изливащи се направо по тротоарите?
Ко праим с вечните дупки и танцуващи плочи по улиците?
Ко праим с уличните кашпи за цветя, пълни със изсъхнала пръст и угарки?
Ко праим с изподрасканите или счупени пейки за сядане?
Ко праим с драсканиците със спрейове на уличните „художници“?
Ко праим с налепените навсякъде некролози или „продава се“?
Ко праим с рекламите с несветещи или мигащи букви?
Ко праим с мръсните ндраскани трамваи, автобуси и коли?
Ко праим с разкривените улични знаци?
Ко праим с липсващите табели с имената на улиците?
Покрай залата, светлините и фойерверките, има и такива "незначителни" неща.
Някой казал, че ще надминем Виена… Въпрос на култура и цивилизация.
Коментиран от #11, #20, #28
19:05 22.05.2026
11 Киро Шприца
До коментар #9 от "Горски":Требе да се крадне.
Коментиран от #17
19:08 22.05.2026
17 Горски
До коментар #11 от "Киро Шприца":Задължително!
19:14 22.05.2026
20 ....
До коментар #9 от "Горски":Ще правим евровизия😂
19:16 22.05.2026
28 Хубаво си изброил, ама
До коментар #9 от "Горски":Питай Васето внука на десето!🤣🤣🤣А иначе мърсотията е от т.н.софиянци, толкова им е културата!Те слушат предимно чалга, а не опера както е във Виена😂
Коментиран от #35
19:39 22.05.2026
31 ?????
Тва ми идва малко в повече.
Дара новото знаме на умнокрасивитета в борбата му с бившите му партньори от Сглобката и предполагам имат предвид и срещу Путин.
19:47 22.05.2026
34 Адвокат Елена Гунчева
Убеждават ме, че трябва да се обединим около победата на това момиче. Ми не знам, нещо ми говори, че колкото повече се раздалеча, толкова по-добре за душевното ми здраве.
Елена Гунчева-Гривова
19:52 22.05.2026
35 ЧАК СЕГА РАЗБРАХ ЧЕ ЕВРОГЕИВИЗИЯТА Е
До коментар #28 от "Хубаво си изброил, ама":БИЛА ВЪВ ВИЕНА ! А ПРЕДИ ТОВА РАЗБРАХ ЧЕ ЕВРОГЕИВИЗИЯТА АКО СЕ СЪСТОИ В БЪЛГАРИЯ ВСИЧКИ ПО СВЕТА ЩЕЛИ ДА НАУЧАТ ЗА НАШАТА ПРОСТОТИЯ ........... КОЛКОТО АЗ НАУЧИХ ЗА АВСТРИЯ ОТ ТАМОШНАТА БАНГАЦИНГАРАНГА !
19:54 22.05.2026
36 истинските промени
Приоритетно всеки с делегиран бюджет, с възможност да кадрува, пише административни катове и харчи държавни пари.
20:00 22.05.2026
37 НА КОЙ ДА СЕ ОПЛАЧА
20:01 22.05.2026
38 Дара не
1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му.
2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност..Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на
Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
5. Закриха комисията за разследване на
20:06 22.05.2026
40 Радев е зависим
Реалната власт пак е на същите олигарси или, както се казва, национално отговорни финансово-индустриални групи. Смениха си фасадата, че старата поовехтя. Радев не ми напомня дори за Царя, защото онзи беше хитър като лисица, за разлика от текущия мин.пред.
20:06 22.05.2026
46 боги
за 13 лета ще олекнем с 5 000 000 000
то по добре боко да си стоеше
20:27 22.05.2026
48 Яяяяяяя
До коментар #13 от "Ахааа":Моля пишете коректно: DARA , а не Дара. Тези странни латински букви нямат нищо общо с българите и България
20:41 22.05.2026
49 ?????
Жалко че не мога да го дам като линк защото тукашните правила забраняват.
“Защото истината е проста:
всички, които подскачаха да „защитават певицата“, всъщност защитаваха компанията, която стои зад нея.
И сега е време да обясним защо.
1. Печели компанията, защото тя притежава оригиналния запис, а не певицата
Оригиналният звукозапис — първичният, финален файл — е собственост на продуцентската компания.
Той е „матрицата“, от която се правят всички копия, всички стрийминг версии, всички излъчвания.
Който притежава оригиналния запис, притежава песента като продукт.
Певицата е лицето.
Компанията е собственикът.
2. Печели компанията, защото тя държи договора, а не певицата, а го държи образно казано, защото е сключен в нейна полза.
В България договорите между музикални компании и изпълнители са:
едностранни
с пълен контрол върху продукцията
с пълен контрол върху публичния образ
с пълен контрол върху приходите
Артистът няма независим мениджър, няма независим адвокат, няма механизъм за защита.
Той е обвързан, а не „свободен творец“.
3. Печели компанията, защото тя държи разпространението, медиите и рекламата
В България:
медиите са в симбиоза с музикалните компании
телевизиите зависят от техните каталози
рекламата и публичността се управляват централизирано
артистът няма алтернативен канал за пробив
Когато обществото се вдигне на емоционална вълна, компанията печели, а артистът просто изпълнява.
4.
20:43 22.05.2026
51 ?????
Потърсете Златина Кралева.
20:46 22.05.2026
52 Голям
Не може да си русофил скапан и да защитаваш Путин, като го прави Радев и хайде този път да му се размине... без трибунал ако може, какво пък толкова... и все такива подобни русофилски гадости... и в същото време да си с Европа и Европейския съюз???
Радев да избира или Русия да се разпада или Европейския съюз... толкова естествено, че б0клука ще избере Русия, някой съмнявал ли се е в това... а ако трябва да избира между Русия и България съм на 100% сигурен, че ще клекне пред Русия, под някакъв предтекст, като българо-руската дружба и други подобни успиващи съзнанието на русофилският идиот КГБ наративи.
20:58 22.05.2026