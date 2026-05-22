Журналисти: DARA напомни на Радев, че протестите очакват истински промени

22 Май, 2026 18:53

България вече е в състояние да иска, не просто да дава и да се съгласява на всичко

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Искаме истински промени“, казаха хората от площада. Тогава премиерът Румен Радев сякаш яхна вълната на протестите. По време на срещата си с него днес DARA изглеждаше като представител на по-автентичните протестиращи, коментира журналистът Веселин Стойнев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Днес в Министерския съвет DARA се срещна с Радев след безапелационната победа на България на „Евровизия“ с песента Bangaranga.

„Очаквах DARA да има някаква политическа позиция, защото все пак тя не е на площада, където да пее, а вече има силна обществена роля. В нея доста хора припознаха някакъв образ, който да изведе България напред. Независимо по какъв начин, независимо че имаше критики към нея за това дали песента е хубава или не. Нейният успех е безспорен и изглежда, че ние имаме нужда от нещо, което да ни извежда напред и да ни носи малко радост“, коментира журналистката Ружа Райчева.

Стойнев сподели, че изявлението на DARA е било изненада за него, защото е прозвучало като притискане. „DARA безспорно е изключително умен и реактивен човек. Тя направи от това помпозно посрещане нещо много живо и истинско“.

„Виждаме страшно много заявки от „Прогресивна България“ за изпълнение на многото обещания, както и трябва да се случва. Имаме налице сваляне на охраната на Борисов и Пеевски, което много се изтъква. За мен по-показателно беше това, което се случи със самолетите и фактът, че за първи път от много време има реципрочност във външната политика. Пример за това са визите“, обясни Райчева.

По думите ѝ България вече е в състояние да иска, не просто да дава и да се съгласява на всичко. „Вече 20 години сме в Европейския съюз като истински пълноправни членове. В НАТО сме от почти 30 години. Самочувствието ни е по-високо. И искаме това да се проявява от властта чрез изисквания“.

„Това с визите беше много добър политически пиар ход, защото всъщност скри един друг проблем - че на избирателите на Румен Радев не им харесва тези самолети да стоят на летището в София, но те ще си останат там. На 31 май изтича срокът им и се очаква нова заявка за това“, коментира Стойнев.

Той припомни, че Марко Рубио и Марк Рюте официално са заявили, че тези самолети не се използват за съвместни операции на НАТО. „И сега премиерът Радев, а след това и военният министър, съобщиха новината по такъв начин: „Да, всъщност те ще продължат да стоят, ако САЩ поискат, но пък ние ще поискаме визите за българите да паднат“. Дали избирателите на Радев искат да ходят в САЩ е друг въпрос“.

„Интересно ми е какво ще се случи, ако не получим отговор. Дали тогава изведнъж няма да се окаже, че тези самолети са опасни“, попита той.

Райчева сподели, че е видяла искрено желание да се работи добре в промените в правилника на парламента. „Имаме отстъпка от най-важното нещо, което беше заложено като проблемно в този проект - народните представители да не получават информация от институциите. От това те се отказаха“.

Ако бъдем критични, в искреност не можем да вярваме. Но имаше отстъпки и чуваемост по време на този дебат. Реално те чуха какво казва опозицията. Въпросът е тези министри, които сега са в кабинета на Радев, да бъдат истински отчетни и честни спрямо процедурата, която съществува, и да я спазват. Те изтъкваха, че тя досега не се е спазвала и затова я отменят, което не знам дали е достатъчно силен аргумент. Нужна е прозрачност“, допълни тя.

По думите на Стойнев обществото не чу добро аргументиране на много от промените, които бяха предложени от „Прогресивна България“ в правилника. „Аз също смятам, че добронамерено можем да приемем, че поради страх да не бъдат притиснати от времето, те се опитват да си го спестят. Загубата на време им изяжда кредита на доверие, което всеки управляващ започва да губи в един момент“.

„В същото време обаче този подход с драстични ограничения в правилника ми се струва нецелесъобразен, защото те имат абсолютно мнозинство. Няма необходимост от такава промяна в правилника. Напротив - рискуваха да консолидират иначе раздробената опозиция по процедурен начин, така че тя да може да участва“, смята той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дара

    15 8 Отговор
    не е Мара ( която и да е тя) ! Браво !

    19:00 22.05.2026

  • 2 Овчар

    16 11 Отговор
    Евгени Минчев е бременен с близнаци а дара е кръсница.!

    19:02 22.05.2026

  • 3 браво

    8 17 Отговор
    Появи се един истински водач в държавата ни , който няма да си изува гащите на всеки който му свирне и потупа по рамото !!

    Коментиран от #7

    19:02 22.05.2026

  • 4 Сила

    12 17 Отговор
    Ружа колко я е яд , че не може да се отърка тя в Мунчо ....ще получи тикове като тейко си !!!

    19:03 22.05.2026

  • 5 Капитан Крийч

    23 4 Отговор
    Българската промяна е стани да седна.

    19:04 22.05.2026

  • 6 1488

    8 11 Отговор
    видиш ли
    турчин, циганин или българоговорящ
    бой и на въжето

    винаги има защо

    19:04 22.05.2026

  • 7 Сила

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "браво":

    Само пред секретарките ги изува ....

    19:05 22.05.2026

  • 8 хехе

    13 14 Отговор
    Не е лошо бангаранга да си гледа феса в къщи и рекламите в Ка.фланд .

    19:05 22.05.2026

  • 9 Горски

    22 1 Отговор
    Всичката Мара втасала, сал косата си не сресала.
    ??? Ето например няколко въпроса:
    Ко праим с боклука изсипан до мръсните и препълнени боклуджийски кофи?
    Ко праим и със самите мръсни и изпочупени боклуджийски кофи и контейнери?
    Ко праим с падащите мазилки от иначе красиви сгради от миналото?
    Ко праим с висящите и преплетените електрически кабели по фасадите?
    Ко праим с накацалите климатици по фасадите?
    Ко праим с улуците за дъждовна вода, изливащи се направо по тротоарите?
    Ко праим с вечните дупки и танцуващи плочи по улиците?
    Ко праим с уличните кашпи за цветя, пълни със изсъхнала пръст и угарки?
    Ко праим с изподрасканите или счупени пейки за сядане?
    Ко праим с драсканиците със спрейове на уличните „художници“?
    Ко праим с налепените навсякъде некролози или „продава се“?
    Ко праим с рекламите с несветещи или мигащи букви?
    Ко праим с мръсните ндраскани трамваи, автобуси и коли?
    Ко праим с разкривените улични знаци?
    Ко праим с липсващите табели с имената на улиците?

    Покрай залата, светлините и фойерверките, има и такива "незначителни" неща.
    Някой казал, че ще надминем Виена… Въпрос на култура и цивилизация.

    Коментиран от #11, #20, #28

    19:05 22.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Киро Шприца

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Требе да се крадне.

    Коментиран от #17

    19:08 22.05.2026

  • 12 Сатана Z

    14 7 Отговор
    Хахахаха.......дори певачката безДара си прави тшак с Румбата.

    19:08 22.05.2026

  • 13 Ахааа

    15 10 Отговор
    Браво на Дара! Нека се напомня, че народа иска истинска промяна! Не подмяна, както направиха сглобкаджиите! Режима Пеевски- Борисов трябва да бъде пометен и да има възмездие и строги наказания! До 1 година ще си проличи, след като се разчисти корумпирана съдебна система!!!

    Коментиран от #48

    19:08 22.05.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    18 7 Отговор
    Вече на ромките имената на латиница ли ще се изписват. Римляни станали.

    19:11 22.05.2026

  • 15 Дзак

    16 3 Отговор
    Пожелавам на ДАРА да й напишат една хубава Българска песен!

    19:13 22.05.2026

  • 16 .....

    13 7 Отговор
    Ма не е добре тоя🤣Тва е една певачка от шоубизнеса. Тва не е политик. Много малумници,много нещо😂😂

    19:14 22.05.2026

  • 17 Горски

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Киро Шприца":

    Задължително!

    19:14 22.05.2026

  • 18 Коня Солтуклиева

    10 1 Отговор
    Мисиража също трябва да. се промени,а не само да стои отстрани и "умно" да коментира !

    19:15 22.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ....

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Ще правим евровизия😂

    19:16 22.05.2026

  • 21 USмърдян

    9 8 Отговор
    DARA може да ме хване за FARA, барабар с маджавия си вуйчо!

    19:19 22.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Софийски селянин,

    10 2 Отговор
    Разбрахте ли сега колко е мазен Радев,ама от куртуазия и кумова срама направо се изложи като Кифладжия...

    19:24 22.05.2026

  • 25 Триете

    14 1 Отговор
    коментари, а публикувате глупости. Упорито се изписва името с латински букви. Освен това всяка жаба си има гьол. Нейният не е сред протестърите

    19:24 22.05.2026

  • 26 Дарабара

    10 3 Отговор
    бангаманга-цингаранга

    19:26 22.05.2026

  • 27 Минавам само

    12 0 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    19:27 22.05.2026

  • 28 Хубаво си изброил, ама

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Питай Васето внука на десето!🤣🤣🤣А иначе мърсотията е от т.н.софиянци, толкова им е културата!Те слушат предимно чалга, а не опера както е във Виена😂

    Коментиран от #35

    19:39 22.05.2026

  • 29 Евроатлантик

    4 4 Отговор
    След като влезнахме в Шенген и клуба на богатите, инвестициите се увеличиха три пъти спрямо същия период на миналата година, няма безработица, вече издърпваме европейската икономика, ние сме двигател на растежа, еврото е най-стабилната валута, покупвателната ни способност ще се увеличи още два пъти следващите десет години, това прави общо четири пъти за двадесет години, и заплатите ще настигнат инфлацията. Няма причини за протести.

    19:45 22.05.2026

  • 30 ОЧАКВАМ ОТ РАДЕВ ВОЕНЕН ТРИБУНАЛ ЗА

    9 2 Отговор
    КРАДЦИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ НА ПРЕХОДА КОЙТО ОЩЕ НЕ СЕ Е СЪСТОЯЛ ! КАКТО И ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪЛНА ДЕНАЦИФИКАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И СМЪРТНИ ПРИСЪДИ ЗА ФАШИСТИТЕ !

    19:47 22.05.2026

  • 31 ?????

    5 1 Отговор
    Уф.
    Тва ми идва малко в повече.
    Дара новото знаме на умнокрасивитета в борбата му с бившите му партньори от Сглобката и предполагам имат предвид и срещу Путин.

    19:47 22.05.2026

  • 32 Каква е тази латинска дума

    7 1 Отговор
    Ако въпросната се срамува от българската писменост , да си сменя гражданството и толкова , тя вече е срам за България

    19:50 22.05.2026

  • 34 Адвокат Елена Гунчева

    2 1 Отговор
    Кандидат за вицепрезидент с д-р Костадинов и бивш народен представител -

    Убеждават ме, че трябва да се обединим около победата на това момиче. Ми не знам, нещо ми говори, че колкото повече се раздалеча, толкова по-добре за душевното ми здраве.

    Елена Гунчева-Гривова

    19:52 22.05.2026

  • 35 ЧАК СЕГА РАЗБРАХ ЧЕ ЕВРОГЕИВИЗИЯТА Е

    8 4 Отговор

    До коментар #28 от "Хубаво си изброил, ама":

    БИЛА ВЪВ ВИЕНА ! А ПРЕДИ ТОВА РАЗБРАХ ЧЕ ЕВРОГЕИВИЗИЯТА АКО СЕ СЪСТОИ В БЪЛГАРИЯ ВСИЧКИ ПО СВЕТА ЩЕЛИ ДА НАУЧАТ ЗА НАШАТА ПРОСТОТИЯ ........... КОЛКОТО АЗ НАУЧИХ ЗА АВСТРИЯ ОТ ТАМОШНАТА БАНГАЦИНГАРАНГА !

    19:54 22.05.2026

  • 36 истинските промени

    5 0 Отговор
    Означават първо всички корумпирани мутропитеци да бъдат изметени от администрацията.
    Приоритетно всеки с делегиран бюджет, с възможност да кадрува, пише административни катове и харчи държавни пари.

    20:00 22.05.2026

  • 37 НА КОЙ ДА СЕ ОПЛАЧА

    3 2 Отговор
    От НПО тормоза.

    20:01 22.05.2026

  • 38 Дара не

    5 1 Отговор
    Правилно. Протестите сме разочаровани от отношението на Радев към станистката и джендерската песен на Дара. Евроатлантиците му дадоха властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик.  Радев е неоспоримо антируски и активен евроатлантик. Зтова няма да му е трудно да действа за джендеризма. Няма да има нужда за промяна на ккавото и да е. Анализирайте кои са министрите му. Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
    1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му.
    2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
    4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност..Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на
    Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
    5. Закриха комисията за разследване на

    20:06 22.05.2026

  • 39 Дзак

    0 0 Отговор
    Не бяха ли Песос?

    20:06 22.05.2026

  • 40 Радев е зависим

    4 1 Отговор
    Когато махнем общите приказки нищо не казва, не поема отговорност. Чака да му кажат. Тогава се обажда, но обрано, да не изтърве нещо. Затова по-добре да му отчитаме действията. Дотук има едно популистко сваляне на охраната на Боко и Шиши. Има едно ненавременно посещение в Германия, където му нашокаха репата. Иначе нулев резултат. Трябваше да отиде първо в Брюксел. Поне нямаше да го шокат.

    Реалната власт пак е на същите олигарси или, както се казва, национално отговорни финансово-индустриални групи. Смениха си фасадата, че старата поовехтя. Радев не ми напомня дори за Царя, защото онзи беше хитър като лисица, за разлика от текущия мин.пред.

    20:06 22.05.2026

  • 41 ГОСТ

    7 0 Отговор
    вече мисля че се прекалява с тая евровизия честито на дара успя да покориш европа но всичко след това ми идва в повече. а що се отнася за визите над 80% не ги интересува защото защото те не излизат зад граница а познайте защо.така че да заложиш националната сигурност за шепа желаещи да ходят до кравария е пълен абсурд.визата няма да те спре ако имаш пари а не да се бориш всеки божи ден за доход защото харчовете са всеки ден не спираш да ядеш не ползваш ток в почивните си дни ли но няма приход.

    20:10 22.05.2026

  • 42 смех пак

    3 0 Отговор
    Този журналист от името на нарда иска "истински" реформи?! Какви са и кои са истинските му реформи не казва ?! Все балонни изказвания прави... и не смее да навлезе в дълбокото. Омръзва.

    20:13 22.05.2026

  • 43 Констатация

    5 1 Отговор
    Името на певачката Дара на латиница ли е изписано в личните й документи или на кирилица!? Кви са тия двамката, от кое НПО са излюпени???

    20:15 22.05.2026

  • 44 Уж за Дара

    6 0 Отговор
    Уж за Дара щяхме да четем, пък то било да четем какво са бръщолевили тъпите журналя за политиката на Радев!?

    20:17 22.05.2026

  • 45 Дядо Соки

    2 2 Отговор
    От фенове съм чувал, че конкурса "Евровизия" е бил нЪгласен предварително срещу Кексуални услуги, а за колежките на Дара: Емилия на Башур и Джорджия на Руския казаха, че били пУръчвани от фенове и след като, забременяли от тях иСмамили мъжете си, че децата са от тях, като Джорджия била имала силни връзки с хора, които манипулирали теста за бащинство и иСмамила Кирчо Руския, че детето е от него и аз, като бях млад имах такива жени и като разбрах, че ме иСмамиха не им давах издръжка за децата.

    20:19 22.05.2026

  • 46 боги

    3 0 Отговор
    радефффф=Боташшшшш
    за 13 лета ще олекнем с 5 000 000 000
    то по добре боко да си стоеше

    20:27 22.05.2026

  • 47 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Какво го забърквате момичето в политика, нека си пее и скача

    20:36 22.05.2026

  • 48 Яяяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ахааа":

    Моля пишете коректно: DARA , а не Дара. Тези странни латински букви нямат нищо общо с българите и България

    20:41 22.05.2026

  • 49 ?????

    0 0 Отговор
    Нещо много адекватно от професионалист.
    Жалко че не мога да го дам като линк защото тукашните правила забраняват.

    “Защото истината е проста:
    всички, които подскачаха да „защитават певицата“, всъщност защитаваха компанията, която стои зад нея.
    И сега е време да обясним защо.
    1. Печели компанията, защото тя притежава оригиналния запис, а не певицата
    Оригиналният звукозапис — първичният, финален файл — е собственост на продуцентската компания.
    Той е „матрицата“, от която се правят всички копия, всички стрийминг версии, всички излъчвания.
    Който притежава оригиналния запис, притежава песента като продукт.
    Певицата е лицето.
    Компанията е собственикът.
    2. Печели компанията, защото тя държи договора, а не певицата, а го държи образно казано, защото е сключен в нейна полза.
    В България договорите между музикални компании и изпълнители са:
    едностранни
    с пълен контрол върху продукцията
    с пълен контрол върху публичния образ
    с пълен контрол върху приходите
    Артистът няма независим мениджър, няма независим адвокат, няма механизъм за защита.
    Той е обвързан, а не „свободен творец“.
    3. Печели компанията, защото тя държи разпространението, медиите и рекламата
    В България:
    медиите са в симбиоза с музикалните компании
    телевизиите зависят от техните каталози
    рекламата и публичността се управляват централизирано
    артистът няма алтернативен канал за пробив
    Когато обществото се вдигне на емоционална вълна, компанията печели, а артистът просто изпълнява.
    4.

    20:43 22.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ?????

    0 0 Отговор
    Модераторът не ми позволява да го сложа цялото.
    Потърсете Златина Кралева.

    20:46 22.05.2026

  • 52 Голям

    0 0 Отговор
    Естествено, че ще има промени, но към по-зле, помнете ми думите...
    Не може да си русофил скапан и да защитаваш Путин, като го прави Радев и хайде този път да му се размине... без трибунал ако може, какво пък толкова... и все такива подобни русофилски гадости... и в същото време да си с Европа и Европейския съюз???
    Радев да избира или Русия да се разпада или Европейския съюз... толкова естествено, че б0клука ще избере Русия, някой съмнявал ли се е в това... а ако трябва да избира между Русия и България съм на 100% сигурен, че ще клекне пред Русия, под някакъв предтекст, като българо-руската дружба и други подобни успиващи съзнанието на русофилският идиот КГБ наративи.

    20:58 22.05.2026

