Урсула фон дер Лайен ще приеме Румен Радев в Брюксел следващата седмица

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в четвъртък следващата седмица, съобщи днес говорител на ЕК на редовната пресконференция на институцията, предаде БТА.
Това ще бъде първата среща на Фон дер Лайен с Радев от неговото избиране за премиер. Очаква се българският министър-председател да има и други срещи с ръководителите на международните институции в Брюксел.
Тази седмица премиерът Радев предприе първото си пътуване зад граница в новото си качество за среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц.
В началото на месеца министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че още в първите дни от встъпването си в длъжност премиерът е получил покани също от италианския си колега Джорджа Мелони, от френския президент Еманюел Макрон и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
