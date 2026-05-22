Новини
България »
Урсула фон дер Лайен ще приеме Румен Радев в Брюксел следващата седмица

Урсула фон дер Лайен ще приеме Румен Радев в Брюксел следващата седмица

22 Май, 2026 17:24 701 31

  • урсула фон дер лайен-
  • ще приеме-
  • румен радев-
  • брюксел-
  • следваща седмица-
  • българия

Тази седмица премиерът Радев предприе първото си пътуване зад граница в новото си качество за среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц

Урсула фон дер Лайен ще приеме Румен Радев в Брюксел следващата седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в четвъртък следващата седмица, съобщи днес говорител на ЕК на редовната пресконференция на институцията, предаде БТА.

Това ще бъде първата среща на Фон дер Лайен с Радев от неговото избиране за премиер. Очаква се българският министър-председател да има и други срещи с ръководителите на международните институции в Брюксел.

Тази седмица премиерът Радев предприе първото си пътуване зад граница в новото си качество за среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц.

В началото на месеца министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че още в първите дни от встъпването си в длъжност премиерът е получил покани също от италианския си колега Джорджа Мелони, от френския президент Еманюел Макрон и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    6 5 Отговор
    - Ах, Бойко Раде го знам, ще долети от Румъния, право от Атина и ще му покажа как се духа на ветърната мелница!

    17:26 22.05.2026

  • 2 А така

    16 7 Отговор
    Радев да готви наколенките.

    17:28 22.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    14 6 Отговор
    За нови инструкции ли отива?

    Коментиран от #24

    17:30 22.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    12 6 Отговор
    Ше оди да се мазни за кинтички ше го почешат по коремчето и ше му дадат лакомство, за да не лае ;)

    17:30 22.05.2026

  • 6 Муньо

    11 7 Отговор
    и ЕС. Той е като излязъл от стоп кадър на соца

    17:31 22.05.2026

  • 7 хмммм

    9 3 Отговор
    За какво и е?

    17:31 22.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А в Мацква кога?

    9 13 Отговор
    Нали Крим е руски? Или Путин не дава рубли!

    Коментиран от #23

    17:33 22.05.2026

  • 10 ШЕФА НА ЕС

    10 4 Отговор
    Вика Радев на червеното килимче.

    17:34 22.05.2026

  • 11 високоговорител

    18 7 Отговор
    Борисов, когато ходеше, чакаше да дойде обяд и да им дадат първо, второ и две трети. И гушеше наред. Коя ли не е гушил Борисов. Дори американската посланичка Херо Мустафа влезе в бройката на гушените. Та такава беше дипломатическата работа на Борисов - да казва "да", да чака обяд и да гуши де що му падне. Радев не е такъв красавец, както Борисов, дано да постави защитата на българските интереси на друго ниво. И да не казва "да" преди да са го питали.

    Коментиран от #21

    17:36 22.05.2026

  • 12 Дури Бандурич

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Пак ли си тук? Баба ти не те е научила на нищо! Права беше, че ще си останеш половин свет!

    17:36 22.05.2026

  • 13 Феникс

    7 4 Отговор
    Жълтопаветните розови понита ще си скапят нервите напразно милите, явно Румен си е техен човек! :)

    17:37 22.05.2026

  • 14 Дури Бандурич

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "ефрейтор":

    А ти от малък си отявлен ...

    17:37 22.05.2026

  • 15 ту-туу

    5 4 Отговор
    Защо като беше при Мерц урса не хвана курса да отиде там

    17:38 22.05.2026

  • 16 Някой

    7 4 Отговор
    Да не вземе да го отрови? Жлезите й пръскат на 50 метра.

    17:40 22.05.2026

  • 17 ШЕФА НА ЕС

    5 8 Отговор
    Румен да внимава.
    Можем да резнем милиардите за България.
    Като на Орбан.

    Коментиран от #25

    17:43 22.05.2026

  • 18 Р Г В

    5 2 Отговор
    Води делови разговори с Мерц , Тръмп а сега и Урсула . Отново пролича кой им дърпа конците от век и половина на родните политици. Остава му на Радев да посети Турция и Великобритания за уточняване на някои позиции от взаимен интерес . А Русия има да чака неговото благоволение , там сигурно царя говорител на партията ще е посредник.

    Коментиран от #26

    17:47 22.05.2026

  • 19 Честита "промяна" (поредната)

    8 7 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    17:50 22.05.2026

  • 20 Питане

    4 2 Отговор
    Приеме, или поеме ???

    17:53 22.05.2026

  • 21 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "високоговорител":

    Български интереси и кои са те общи приказки за невежи а откъде пари от теб ли ще вземе държавата ни бедняко а икономиката ни откъде ще се развива ти ли ще я развиваш общи лъжи за невежи България е в Европа 11 Българските интереси са за развитие силна икономика дипломация мир сътрудничество демокрация Това са българските интереси Европа Еврозона Нато Шенген Демокрация

    18:06 22.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бай Араб

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "А в Мацква кога?":

    Путин свърши рублите отдавна,смята да национализира банките, голяма трагедия.

    18:07 22.05.2026

  • 24 Ще му съска на опашка

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    дето не подписва за трибунал на Путин.

    18:07 22.05.2026

  • 25 Бай Араб

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "ШЕФА НА ЕС":

    Точно за това го викат, да го сложат на място.

    18:08 22.05.2026

  • 26 МИ ВИЕ ЩО САКАТЕ.

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Р Г В":

    Малка държава беден народ богати политици и бизнес менти ще ходи при богатите барем пуснат аванта. Тази НЕКОЕ евро Тръмп визите и при Путин ще отиде петрол и газ ТРЕБЕ. АКО ЩЕТЕ НЕЩО ДА БЯХТЕ СЕ РОДИЛИ У ШВЕЙЦАРИЯ. ПРИ РАЗБРАНИ ТОЧНИ НЕ КОРУМПИРАНИ ПОЛИТИЦИ. ВСИЧКИ САМО МРЪНКАТЕ. ВСЕ НЯКОЙ ВИ Е ВИНОВАТ. БЕГАЙТЕ У ЛЕВО.

    18:14 22.05.2026

  • 27 6135

    1 2 Отговор
    Абе, тази изсушена скумрия да не би да се има за царица че ще "приема" хората!

    Не си ли научи урока в Китай, когато я пуснаха да мине през "пристигащи втора класа" на летището там?

    18:14 22.05.2026

  • 28 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Мечкадарката че се среща с новио звер Банго Рунгю

    18:23 22.05.2026

  • 29 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    Генерала да и предложи трибунал за за Юдейна и Рижата Перука затрили десетки хиляди животи в Иран и Газа

    18:35 22.05.2026

  • 30 А50

    0 0 Отговор
    Радев как ще разговаря с този рептил.

    18:35 22.05.2026

  • 31 Евровизия е бонус

    1 0 Отговор
    Евровизия е част от бонусът. Джирото също е бонус. От договор на Бойко. Защо се налагаше да въведем еврото? Бойко даде валутният резерв за Украйна? Финансиране на Украйна с 40-милиарда евро. Та Дара ни струва десетки милиарди. И СВЕТОВНОТО ПО ФУТБАЛ искаха да ни дадат но не Е толкова субективно. Един протестантски влогър, беше казал - че е чул как двама големи демони в подземният свят, как си говорят. За да не се обърнат към Господ, с молитва. (обща?) България. Те измислили и решили да благословят България, за да похулят Господ - българите. ........................ Когато ЕС-НАТО се опъваха да влязат в блатото Иран, вместо САЩ. Тръмп е дал бонусът - МАХАНЕ НА ОРБАН.

    18:39 22.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове