Законно ли се строи лот 4? Оставка заради магистрала „Хемус“

Оставка заради магистрала „Хемус“. Директорът на Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Ловеч Даниела Златанова е подала заявление да освободи поста си.
За това съобщи регионалният министър Иван Шишков.
Той обвърза решението със споровете дали законно се строи лот 4 на магистралата.
Участъкът е между пътните възли „Плевен“ и „Летница“ и според Шишков още от 2021 г. трасето е без разрешение за строеж.
Този лот трябва да бъде готов до 2028 г.
„Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, на АПИ и те всички са казали, че това, което виждат, е временен път. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено, и всички те се събират и казват: „А, това е временен път“, казва Иван Шишков, министър на регионалното развитие.
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Източник: btvnovinite.bg
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