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Законно ли се строи лот 4? Оставка заради магистрала „Хемус“

Законно ли се строи лот 4? Оставка заради магистрала „Хемус“

19 Юни, 2026 19:29 367 3

Законно ли се строи лот 4? Оставка заради магистрала „Хемус“ - 1
ФАКТИ.БГ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Оставка заради магистрала „Хемус“. Директорът на Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Ловеч Даниела Златанова е подала заявление да освободи поста си.

За това съобщи регионалният министър Иван Шишков.

Той обвърза решението със споровете дали законно се строи лот 4 на магистралата.

Участъкът е между пътните възли „Плевен“ и „Летница“ и според Шишков още от 2021 г. трасето е без разрешение за строеж.

Този лот трябва да бъде готов до 2028 г.

„Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, на АПИ и те всички са казали, че това, което виждат, е временен път. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено, и всички те се събират и казват: „А, това е временен път“, казва Иван Шишков, министър на регионалното развитие.

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Източник: btvnovinite.bg


България
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  • 3 някой каза, че Хемус ще поскъпне

    1 0 Отговор
    Един лот на магистрала да предварява графика чрез замаскирването му като временен път, но отговарящ на техническите изисквания за магистрала и стоп - изчакайте формалните процедури докато строителството поскъпне повече от инфлацията.

    19:37 19.06.2026

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