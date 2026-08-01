Мигрант избяга от Пъстрогор с колата на кмета

Драматично бягство от Транзитния център от затворен тип в свиленградското село Пъстрогор вдигна на крак МВР и уплаши местните жители.

Чужд гражданин с криминално минало успя да избяга от строго охраняваното заведение и задигна личния автомобил на кмета на селото Илия Илиев, като към 20:00 часа извършителят и превозното средство остават в неизвестност.

Бягство по време на безредици и "жива пирамида"

Инцидентът е започнал по време на масови безредици в бежанския лагер. Според официална информация, публикувана от регионалната медия Haskovo.net, в лагера е възникнало напрежение, което е наложило намесата на специализирани полицейски сили. В създалата се суматоха група мигранти са изградили "жива пирамида" край вътрешните заграждения. Чрез нея бежанецът е прескочил високата ограда и се е озовал на свобода.

Кафе в селото преди дръзкия удар

Преди да извърши кражбата, беглецът се е държал хладнокръвно и е прекарал часове в центъра на селото. Пред БНТ кметът Илия Илиев сподели, че камерите и свидетели са запечатали мъжа да пие кафе и да си купува цигари в местния магазин още от 7:00 часа сутринта. Малко по-късно, възползвайки се от момент, в който кметът е изхвърлял отпадъци, мигрантът е задигнал паркирания пред кметството автомобил. Полицаите вече са показали снимка на издирвания, която напълно съвпада с описанието на човека от магазина.

Пътят на открадната кола към София

Службите за сигурност са успели да проследят частично маршрута на превозното средство чрез камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" и МВР. Автомобилът е засечен първо в района на Любимец, след това над Харманли, а последното му регистрирано местоположение е било на прохода "Траянови врата" по магистрала "Тракия" в посока София.

Местните жители изразяват силно притеснение и настояват за затягане на режима в бежанския център, тъй като беглецът е трябвало да бъде под принудително задържане. Разследването и заградителните мероприятия по откриването на извършителя продължават под надзора на прокуратурата.