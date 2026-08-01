Мигрант избяга от Пъстрогор с колата на кмета

Драматично бягство от Транзитния център от затворен тип в свиленградското село Пъстрогор вдигна на крак МВР и уплаши местните жители.
Чужд гражданин с криминално минало успя да избяга от строго охраняваното заведение и задигна личния автомобил на кмета на селото Илия Илиев, като към 20:00 часа извършителят и превозното средство остават в неизвестност.
Бягство по време на безредици и "жива пирамида"
Инцидентът е започнал по време на масови безредици в бежанския лагер. Според официална информация, публикувана от регионалната медия Haskovo.net, в лагера е възникнало напрежение, което е наложило намесата на специализирани полицейски сили. В създалата се суматоха група мигранти са изградили "жива пирамида" край вътрешните заграждения. Чрез нея бежанецът е прескочил високата ограда и се е озовал на свобода.
Кафе в селото преди дръзкия удар
Преди да извърши кражбата, беглецът се е държал хладнокръвно и е прекарал часове в центъра на селото. Пред БНТ кметът Илия Илиев сподели, че камерите и свидетели са запечатали мъжа да пие кафе и да си купува цигари в местния магазин още от 7:00 часа сутринта. Малко по-късно, възползвайки се от момент, в който кметът е изхвърлял отпадъци, мигрантът е задигнал паркирания пред кметството автомобил. Полицаите вече са показали снимка на издирвания, която напълно съвпада с описанието на човека от магазина.
Пътят на открадната кола към София
Службите за сигурност са успели да проследят частично маршрута на превозното средство чрез камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" и МВР. Автомобилът е засечен първо в района на Любимец, след това над Харманли, а последното му регистрирано местоположение е било на прохода "Траянови врата" по магистрала "Тракия" в посока София.
Местните жители изразяват силно притеснение и настояват за затягане на режима в бежанския център, тъй като беглецът е трябвало да бъде под принудително задържане. Разследването и заградителните мероприятия по откриването на извършителя продължават под надзора на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ааа .......те само рекет фащат!!!
Коментиран от #3
20:10 01.08.2026
2 Иииии , бре
20:15 01.08.2026
3 1488
До коментар #1 от "Пич":рекет и рушвет още по малко фащат
20:18 01.08.2026
4 Новичок
20:18 01.08.2026
5 от село
20:20 01.08.2026
6 4567
20:24 01.08.2026
7 Хмм
20:26 01.08.2026
8 Чужденецът
20:28 01.08.2026
9 Робот
20:28 01.08.2026
10 Без име
20:28 01.08.2026
11 Боруна Лом
20:29 01.08.2026
12 Цвете
В КАФЕНЕТО?
20:38 01.08.2026
13 Цвете
В КАФЕНЕТО? ОТ КОЯ ДЪРЖАВА Е? ПОКАЖЕТЕ СНИМКА С ИМЕНАТА .
20:38 01.08.2026
14 Баба Гошка
20:45 01.08.2026
15 Още нещо научихме
мигранти имало. И го наричали "затворения център" И по кой точно закон съществува подобно нещо? А?
20:47 01.08.2026
16 Дечо
20:49 01.08.2026