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Мигрант избяга от Пъстрогор с колата на кмета

Мигрант избяга от Пъстрогор с колата на кмета

1 Август, 2026 20:03, обновена 1 Август, 2026 20:07 879 16

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  • пъстрогор-
  • бягство

Издирват чужденец, прескочил оградата на затворения център с "жива пирамида" и задигнал автомобила на местния управник Илия Илиев

Мигрант избяга от Пъстрогор с колата на кмета - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драматично бягство от Транзитния център от затворен тип в свиленградското село Пъстрогор вдигна на крак МВР и уплаши местните жители.

Чужд гражданин с криминално минало успя да избяга от строго охраняваното заведение и задигна личния автомобил на кмета на селото Илия Илиев, като към 20:00 часа извършителят и превозното средство остават в неизвестност.

Бягство по време на безредици и "жива пирамида"

Инцидентът е започнал по време на масови безредици в бежанския лагер. Според официална информация, публикувана от регионалната медия Haskovo.net, в лагера е възникнало напрежение, което е наложило намесата на специализирани полицейски сили. В създалата се суматоха група мигранти са изградили "жива пирамида" край вътрешните заграждения. Чрез нея бежанецът е прескочил високата ограда и се е озовал на свобода.

Кафе в селото преди дръзкия удар

Преди да извърши кражбата, беглецът се е държал хладнокръвно и е прекарал часове в центъра на селото. Пред БНТ кметът Илия Илиев сподели, че камерите и свидетели са запечатали мъжа да пие кафе и да си купува цигари в местния магазин още от 7:00 часа сутринта. Малко по-късно, възползвайки се от момент, в който кметът е изхвърлял отпадъци, мигрантът е задигнал паркирания пред кметството автомобил. Полицаите вече са показали снимка на издирвания, която напълно съвпада с описанието на човека от магазина.

Пътят на открадната кола към София

Службите за сигурност са успели да проследят частично маршрута на превозното средство чрез камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" и МВР. Автомобилът е засечен първо в района на Любимец, след това над Харманли, а последното му регистрирано местоположение е било на прохода "Траянови врата" по магистрала "Тракия" в посока София.

Местните жители изразяват силно притеснение и настояват за затягане на режима в бежанския център, тъй като беглецът е трябвало да бъде под принудително задържане. Разследването и заградителните мероприятия по откриването на извършителя продължават под надзора на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 0 Отговор
    Що бе?! Камерите не го ли фанаха?!
    Ааа .......те само рекет фащат!!!

    Коментиран от #3

    20:10 01.08.2026

  • 2 Иииии , бре

    12 0 Отговор
    кмете !

    20:15 01.08.2026

  • 3 1488

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    рекет и рушвет още по малко фащат

    20:18 01.08.2026

  • 4 Новичок

    13 0 Отговор
    Това виц ли е ???

    20:18 01.08.2026

  • 5 от село

    14 0 Отговор
    Избягал е преди 6 дена , и църулите не мой го Фанат , а германците хванаха .езака за по малко от ден когато ги премаза с микробуса

    20:20 01.08.2026

  • 6 4567

    8 1 Отговор
    Кметицата е била в колата.

    20:24 01.08.2026

  • 7 Хмм

    14 2 Отговор
    с криминално минало, от тези които денков подписа да приемем, за да му помогнат да избяга с "жива пирамида", баш тарторът ще да е, дето ги доведоха с белезници и вериги, а в България свободно се разхожда из селото, влиза в кафенето, пие кафе, Демерджиев, всички там са за изхвърляне, така ли пазят хората там, 6 дни не могат да го открият, точно като в Петрохан

    20:26 01.08.2026

  • 8 Чужденецът

    13 1 Отговор
    не е беглец, той е или лекар или инженер.

    20:28 01.08.2026

  • 9 Робот

    8 0 Отговор
    Ще го намерят при пантерата..!

    20:28 01.08.2026

  • 10 Без име

    16 1 Отговор
    Един талибан направи за смях мвр. Коли, заплати, привилегии... За нищо не стават.

    20:28 01.08.2026

  • 11 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ЯКОООО!ЧАКАЙ НЕКОЯ ЦИСТЕРНА С,, МЛЯКО,, ДА СЕ РАЗПАДНЕ!

    20:29 01.08.2026

  • 12 Цвете

    5 0 Отговор
    ТОВА СИ Е ЕДИН РЕЦИДИВИСТ.КЪДЕ СА БИЛИ КЛЮЧОВЕТЕ ОТ КОЛАТА? КАТО ЗНАЯТ С КАКЪВ ТИП ИМАТ РАБОТА, КАК СЕ Е ОЗОВАЛ
    В КАФЕНЕТО?

    20:38 01.08.2026

  • 13 Цвете

    4 0 Отговор
    ТОВА СИ Е ЕДИН РЕЦИДИВИСТ.КЪДЕ СА БИЛИ КЛЮЧОВЕТЕ ОТ КОЛАТА? КАТО ЗНАЯТ С КАКЪВ ТИП ИМАТ РАБОТА, КАК СЕ Е ОЗОВАЛ
    В КАФЕНЕТО? ОТ КОЯ ДЪРЖАВА Е? ПОКАЖЕТЕ СНИМКА С ИМЕНАТА .

    20:38 01.08.2026

  • 14 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Да им се монтира нашийник с експло зиив на всеки от пад ък дошъл да го гледаме и да гл изхранваме. И гкавите им да леттят при всяко отклонение в посока да краддат, да бягат и т.н. и да се сложат на баирите да баччкат залесяване докато гроххнат

    20:45 01.08.2026

  • 15 Още нещо научихме

    2 0 Отговор
    Че в Пъстрогор таен затвор за
    мигранти имало. И го наричали "затворения център" И по кой точно закон съществува подобно нещо? А?

    20:47 01.08.2026

  • 16 Дечо

    3 0 Отговор
    Ами питайте Професора Денков, който ги приемаше от Европата всякакви престъпници. Та нашите милиционери и пръста си не мърдат да свършат нещо. Хей господин министре Демерджиев, не е ли време тези бандити да бъдат експулсирани от България. И да се стреля на месо по тези които нелегално минават границата. По мое време за гръмнат мигрант даваха отпуск по 10 - 20 дни. И пиле не можеше да прехвръкне през границата. Сега ги каните на кафе и баклава и им прислужвате не ви ли е срам!!!.

    20:49 01.08.2026

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