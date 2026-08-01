Кметът на Безмер иска КПП-та около селото

Кметът на село Безмер Росен Русев поиска официално изграждането на контролно-пропускателни пунктове (КПП) на входовете на населеното място, предаде bTV.
Искането за спешни мерки за сигурност идва точно 24 часа след като първите два от общо осем американски самолета-цистерни кацнаха в близката 22-ра щурмова авиобаза. Местната власт настоява за засилен контрол и проверка на преминаващите граждани, докато чуждата военна техника се намира на полигона.
След проведена извънредна среща между кмета и представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Военна полиция и Районното управление на МВР, жителите бяха призовани към изключителна бдителност. Службите са предупредили за потенциални рискове от саботажи или терористични актове. Кметът Росен Русев призова хората да наблюдават за чужди граждани, съмнителни автомобили и изоставен багаж, особено в търговските обекти и заведенията.
Към момента Военна полиция е разположила екипи в периметъра между селото и базата, като е наложена и пълна забрана за заснемане на портала на военното летище. Въпреки че сред местното население се усеща напрежение и по-рано бяха организирани протести и подписки срещу американското присъствие, към този час ситуацията е спокойна и нови демонстрации не се обсъждат.
Очаква се в базата да бъдат разположени до осем американски самолета и до 250 военнослужещи, допълва БНТ.
„Не съм запознат със засилените мерки, но се виждат. Даже аз имах посещение от представители на ДАНС и на Военна полиция, които заостриха вниманието както на мен, така и на жителите да имат предвид, когато имаме присъствие на непознати за нас лица в населеното място със странно поведение, да информираме. Но в същото време не трябва да има и паника сред хората, защото само по себе си в нашето село жителите се познаваме. Преминават и други хора, непознати за нас, не може всеки потенциално непознат да представлява опасност. Така или иначе самолетите вече са факт на нашето летище. Надявам се всички мерки за сигурност да са взети от всички възможни компетентни институции.“, заяви кметът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
19:24 01.08.2026
2 Така Така
19:25 01.08.2026
3 Шпек
19:26 01.08.2026
4 Ъхъъъъ
Наистина искам да гръмне нещо,че нашите управници да изтрезнеят
Коментиран от #38
19:28 01.08.2026
5 Без име
19:30 01.08.2026
6 Жилката
19:30 01.08.2026
7 СВО 1 619 дни РЕЗИЛ
19:30 01.08.2026
8 СЗО
19:30 01.08.2026
9 Мдаа!🤔
19:30 01.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тик-Ток
Коментиран от #27
19:34 01.08.2026
12 мдааа
Коментиран от #17
19:35 01.08.2026
13 народа
19:38 01.08.2026
14 УдоМача
19:39 01.08.2026
15 Овчар
19:39 01.08.2026
16 Пламен
„Роналд Рейгън – враг номер едно на Тутраканската селищна система“.
Този надпис е посрещал хората на входа на град Тутракан през 1988 година. :)
19:40 01.08.2026
17 СВО 1 619 дни РЕЗИЛ
До коментар #12 от "мдааа":Местните си знаят какво правят.
О, Безмер!
262-ма те бяха на брой,
под съветското знаме готови за бой.
Гласували сляпо за новия Тато,
той им изпрати цистерни от НАТО.
Днес не искат самолети на НАТО,
само мечтаят за стария Тато.
Коментиран от #22
19:40 01.08.2026
18 Факт
19:45 01.08.2026
19 Еееее ,
19:45 01.08.2026
20 Копейки,
ХА ХА ХА ХА ХА ХА
Коментиран от #23
19:46 01.08.2026
21 Последния Софиянец
19:49 01.08.2026
22 КППТА ЩЕ СПИРАТ
До коментар #17 от "СВО 1 619 дни РЕЗИЛ":БЪЛГАРИ ОТ СТРАНАТА ОТИВАЩИ НА ПРОТЕСТИТЕ. КОНЦЛАГЕР В КОЛОНИЯТА. СКОРО ПАК КОВИД И КППТА.....Кътин временно да освободи от КППТА и КОВИДА ама до кога....
Коментиран от #42
19:49 01.08.2026
23 Даааааа
До коментар #20 от "Копейки,":Не след много време ще дойдат и ракетите от изток
19:50 01.08.2026
24 оня с коня
19:52 01.08.2026
25 Тиква
19:54 01.08.2026
26 Мдааааа БУМ
Коментиран от #30
19:56 01.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 СоважБейби
19:58 01.08.2026
29 Последния Софиянец
20:01 01.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Цвете
Коментиран от #34, #40
20:03 01.08.2026
32 Национален СИ
20:06 01.08.2026
33 Българин
20:06 01.08.2026
34 Реалист
До коментар #31 от "Цвете":И нима мислиш,че нкой ако е решил нещо ще мине през кметското КПП.Ама ти наистина ли?!
20:07 01.08.2026
35 емо
20:08 01.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 матрос
20:10 01.08.2026
38 геополитиката на мун чо
До коментар #4 от "Ъхъъъъ":как да изтрезнеят,радев чака русия да победи украйна и да дойде да ни освободи отново!
20:11 01.08.2026
39 Последния Софинец
20:14 01.08.2026
40 Кмето на бифтеко
До коментар #31 от "Цвете":Като гледам колоните от туристи желаещи да разгледат забележителностите на Безмер са като тези в Хирошима и Нагазаки.По 5 € от турист-ехей пей сърце.Това е да си в клуба на богатите.
20:16 01.08.2026
41 Неофит
20:17 01.08.2026
42 СВО 1 619 дни РЕЗИЛ
До коментар #22 от "КППТА ЩЕ СПИРАТ":Тях ги иска кмета, а не властта. Другият варият е, че кмета работи за нея, което не е изклюено, защото сигурно е един от онези 58.5% гласували за премиера. Това обаче променя ситуацията.
20:22 01.08.2026
43 Град Козлодуй
20:23 01.08.2026
44 Само да попитам
20:26 01.08.2026
45 Хаха
20:28 01.08.2026
46 Икар
Коментиран от #49
20:36 01.08.2026
47 Цвете
20:41 01.08.2026
48 Идея
20:43 01.08.2026
49 оня с коня
До коментар #46 от "Икар":И за черешка на Базата-Веско Маринов и хита-родната полиция ни пази.
20:45 01.08.2026
50 хмм
Коментиран от #51
20:47 01.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 АGент Буда
20:51 01.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 НАТО мощ и сила
20:54 01.08.2026
57 Фелдмаршал сър Гутрие
Коментиран от #59, #61
20:57 01.08.2026
58 Последния Софиянец
20:57 01.08.2026
59 Реалист
До коментар #57 от "Фелдмаршал сър Гутрие":Инджерлик нямат пет члена а и Турците имат Армия и ракети за разлика от колонията.А ти спи спокойно е ЕС и НАТЮ си.
20:59 01.08.2026
60 Дава ли си сметка тоя
20:59 01.08.2026
61 оня с коня
До коментар #57 от "Фелдмаршал сър Гутрие":В Инджерлик няма краварски варели.Влез в час.
21:00 01.08.2026
62 Хахахаха
21:00 01.08.2026