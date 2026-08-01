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Кметът на Безмер иска КПП-та около селото

Кметът на Безмер иска КПП-та около селото

1 Август, 2026 19:16, обновена 1 Август, 2026 20:48 1 230 62

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  • кмет

След кацането на американските самолети службите предупредиха за повишено внимание срещу терористични актове и съмнителни лица

Кметът на Безмер иска КПП-та около селото - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на село Безмер Росен Русев поиска официално изграждането на контролно-пропускателни пунктове (КПП) на входовете на населеното място, предаде bTV.

Искането за спешни мерки за сигурност идва точно 24 часа след като първите два от общо осем американски самолета-цистерни кацнаха в близката 22-ра щурмова авиобаза. Местната власт настоява за засилен контрол и проверка на преминаващите граждани, докато чуждата военна техника се намира на полигона.

След проведена извънредна среща между кмета и представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Военна полиция и Районното управление на МВР, жителите бяха призовани към изключителна бдителност. Службите са предупредили за потенциални рискове от саботажи или терористични актове. Кметът Росен Русев призова хората да наблюдават за чужди граждани, съмнителни автомобили и изоставен багаж, особено в търговските обекти и заведенията.

Към момента Военна полиция е разположила екипи в периметъра между селото и базата, като е наложена и пълна забрана за заснемане на портала на военното летище. Въпреки че сред местното население се усеща напрежение и по-рано бяха организирани протести и подписки срещу американското присъствие, към този час ситуацията е спокойна и нови демонстрации не се обсъждат.

Очаква се в базата да бъдат разположени до осем американски самолета и до 250 военнослужещи, допълва БНТ.

„Не съм запознат със засилените мерки, но се виждат. Даже аз имах посещение от представители на ДАНС и на Военна полиция, които заостриха вниманието както на мен, така и на жителите да имат предвид, когато имаме присъствие на непознати за нас лица в населеното място със странно поведение, да информираме. Но в същото време не трябва да има и паника сред хората, защото само по себе си в нашето село жителите се познаваме. Преминават и други хора, непознати за нас, не може всеки потенциално непознат да представлява опасност. Така или иначе самолетите вече са факт на нашето летище. Надявам се всички мерки за сигурност да са взети от всички възможни компетентни институции.“, заяви кметът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    35 5 Отговор
    Кметът на Безмер трябва да иска среща с Тръмп

    19:24 01.08.2026

  • 2 Така Така

    37 2 Отговор
    Хахаха и тоя ще връща ковид мерките, само, че ракетите както и вирусите не спират много на КПП та за проверки.

    19:25 01.08.2026

  • 3 Шпек

    36 2 Отговор
    Всички жители на Безмер са под наблюдение на службите и телефоните им се подслушват.

    19:26 01.08.2026

  • 4 Ъхъъъъ

    28 4 Отговор
    Ще става все по интересно
    Наистина искам да гръмне нещо,че нашите управници да изтрезнеят

    Коментиран от #38

    19:28 01.08.2026

  • 5 Без име

    13 10 Отговор
    Жив курбан хора.

    19:30 01.08.2026

  • 6 Жилката

    24 5 Отговор
    Тези КПП-та, драги кмете не спират камионите, убийци атентатори, нито иранските ракети! На празноглавците в Парламента им трябват две КПП-та, вход и изход, до тоалетните!

    19:30 01.08.2026

  • 7 СВО 1 619 дни РЕЗИЛ

    21 4 Отговор
    Може да поставят по едно от любимите си знамена, от които имат в изобилие и готово.

    19:30 01.08.2026

  • 8 СЗО

    19 4 Отговор
    Уж ги беше страх от ракети, пък искат КППта

    19:30 01.08.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    26 2 Отговор
    Хората от Безмер имат нов по интересен живот, за който могат да благодарят на родните управници! 🖕🖕🖕

    19:30 01.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тик-Ток

    23 1 Отговор
    Кмета на Безмер,терорист и психар ,тоя негодник трябва да бъде изхвърлен от кметството

    Коментиран от #27

    19:34 01.08.2026

  • 12 мдааа

    15 12 Отговор
    Местните вече живеят в страх заради краварите окупатори и дори искат да се оградят в доброволен затвор? Днес КПП-та, утре телени огради и прожектори...?

    Коментиран от #17

    19:35 01.08.2026

  • 13 народа

    11 5 Отговор
    Аятолаха да пуска ракетите

    19:38 01.08.2026

  • 14 УдоМача

    16 2 Отговор
    Аз пък ако живея там и ми бъде натресена тази ситуация ще дам подслон и логистични съдействие на всеки, който го поиска!!!

    19:39 01.08.2026

  • 15 Овчар

    19 5 Отговор
    Сега е момента нашите братя цигани да се намесят и да източат горивото. .!

    19:39 01.08.2026

  • 16 Пламен

    12 3 Отговор
    Сетих се за нещо:
    „Роналд Рейгън – враг номер едно на Тутраканската селищна система“.

    Този надпис е посрещал хората на входа на град Тутракан през 1988 година. :)

    19:40 01.08.2026

  • 17 СВО 1 619 дни РЕЗИЛ

    24 4 Отговор

    До коментар #12 от "мдааа":

    Местните си знаят какво правят.

    О, Безмер!
    262-ма те бяха на брой,
    под съветското знаме готови за бой.

    Гласували сляпо за новия Тато,
    той им изпрати цистерни от НАТО.

    Днес не искат самолети на НАТО,
    само мечтаят за стария Тато.

    Коментиран от #22

    19:40 01.08.2026

  • 18 Факт

    11 5 Отговор
    КПП- тата около Безмер са защото след идването на американските самолети Румен Радев договори със САЩ на летището в Безмер да се раздават американски визи на всеки който поиска!

    19:45 01.08.2026

  • 19 Еееее ,

    10 2 Отговор
    толкова специалисти от БКП и ДС има по КПП - та по тъй наречения "Възродителен процес" при регресивните , и не само ! Ето и Боко със заслугите си в Дулово , например ! Тези компетенти да заминават.

    19:45 01.08.2026

  • 20 Копейки,

    7 5 Отговор
    АМЕРИКАНЦИТЕ ДОЙДОХА!!!
    ХА ХА ХА ХА ХА ХА

    Коментиран от #23

    19:46 01.08.2026

  • 21 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    В Бургас и Варна е пълно с американски самолети.

    19:49 01.08.2026

  • 22 КППТА ЩЕ СПИРАТ

    7 10 Отговор

    До коментар #17 от "СВО 1 619 дни РЕЗИЛ":

    БЪЛГАРИ ОТ СТРАНАТА ОТИВАЩИ НА ПРОТЕСТИТЕ. КОНЦЛАГЕР В КОЛОНИЯТА. СКОРО ПАК КОВИД И КППТА.....Кътин временно да освободи от КППТА и КОВИДА ама до кога....

    Коментиран от #42

    19:49 01.08.2026

  • 23 Даааааа

    7 7 Отговор

    До коментар #20 от "Копейки,":

    Не след много време ще дойдат и ракетите от изток

    19:50 01.08.2026

  • 24 оня с коня

    10 1 Отговор
    Mишената си остава мишена.

    19:52 01.08.2026

  • 25 Тиква

    9 1 Отговор
    Оха, кмета, щом така загрижен за краварите, значи,Зелен билет за велика ,най красива ХА МЕ РИ КА.

    19:54 01.08.2026

  • 26 Мдааааа БУМ

    4 4 Отговор
    Безмер-ника е на мерника на аятолаха.Хахаха

    Коментиран от #30

    19:56 01.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 СоважБейби

    6 1 Отговор
    Удара ще е за секунди и от горе.Няма да мине през КПП-то на "умния" им Кмет.

    19:58 01.08.2026

  • 29 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Продавам каски.За безмерци-с намаление.

    20:01 01.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Цвете

    2 5 Отговор
    МНОГО Е ПРАВ. ХОРАТА ЩЕ БЪДАТ СПОКОЙНИ ,ЗАЩОТО ВСЕКИ ВЛЯЗЪЛ В БЕЗМЕР, ЩЕ БЪДЕ ЩАТЕЛНО ПРОВЕРЯВАН.👍🚔👍

    Коментиран от #34, #40

    20:03 01.08.2026

  • 32 Национален СИ

    8 1 Отговор
    Село Безмер се превръща в Световно известно.Знаят го вече в Иран и Йемен.А нашенци пак са недоволни.Не са свикнали със Славата.Предлагам на Кмета вместо КПП-та на Центъра да очертае кръг с диаметър 20 метра и да изпише числото 10 вътре.Така ще се провери какво е отклонението на Иранските ракети.За статистиката говоря.

    20:06 01.08.2026

  • 33 Българин

    5 4 Отговор
    Циганите от иранското посолство да бъдат изгонени в Русия,а посолството закрито!

    20:06 01.08.2026

  • 34 Реалист

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Цвете":

    И нима мислиш,че нкой ако е решил нещо ще мине през кметското КПП.Ама ти наистина ли?!

    20:07 01.08.2026

  • 35 емо

    7 3 Отговор
    Боже, БОЖЕ, пази България, щото като гледам акъл няма. ККП-та, тоя кмет верно е изплискал легена вече и има нужда от спешна командировка в карлуково.

    20:08 01.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 матрос

    3 3 Отговор
    На времето на морска гара -Варна имаше табела забраняваща снимки на Военно-морската база и корабите.В един западен алманах обаче бяха публикувани снимки на бойните кораби с имената,броя на екипажите и имената на старши офицерите.Това беше точно преди 50 години.Ето портала е заснет и публикуван в медиите преди дни.Е,и какво от това?И кой посещава тази пустош Безмер?А кмета не ще ли да му плащат военен риск?Който си има самолети да си ги охранява.

    20:10 01.08.2026

  • 38 геополитиката на мун чо

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъъъъ":

    как да изтрезнеят,радев чака русия да победи украйна и да дойде да ни освободи отново!

    20:11 01.08.2026

  • 39 Последния Софинец

    4 5 Отговор
    Боли ме скарата.Нали ги разкараха от София.Да сърбат попарата други сега.

    20:14 01.08.2026

  • 40 Кмето на бифтеко

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Цвете":

    Като гледам колоните от туристи желаещи да разгледат забележителностите на Безмер са като тези в Хирошима и Нагазаки.По 5 € от турист-ехей пей сърце.Това е да си в клуба на богатите.

    20:16 01.08.2026

  • 41 Неофит

    3 3 Отговор
    Кмета да не чака,а да извика попа Никатор да освети портала на базата.Като заможен поп може да попее без пари.За Бог да прости.Молебен е нужен да гони проклетите ракети.Може и ходжа да извикате.

    20:17 01.08.2026

  • 42 СВО 1 619 дни РЕЗИЛ

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "КППТА ЩЕ СПИРАТ":

    Тях ги иска кмета, а не властта. Другият варият е, че кмета работи за нея, което не е изклюено, защото сигурно е един от онези 58.5% гласували за премиера. Това обаче променя ситуацията.

    20:22 01.08.2026

  • 43 Град Козлодуй

    2 3 Отговор
    Аз съм солидарен с Безмерци.И ако в Козлодуй имаше 9 US подводници и аз щях да се притеснвам,но понеже Дунава е до колени-това няма как да стане.А и наблизо няма летище.Така,че довечера ще пи една ракия в повече със салатка и пържени тиквички.За Бог да прости.

    20:23 01.08.2026

  • 44 Само да попитам

    2 3 Отговор
    От вчера ли тече обратното броене за тия.

    20:26 01.08.2026

  • 45 Хаха

    1 3 Отговор
    Барабар Петко с мъжете. И в тази война участваме. После пак ще повтарят глупостта че българите са миролюбив народ.

    20:28 01.08.2026

  • 46 Икар

    1 1 Отговор
    Очеква се Лилито да изнесе концерт за американските братушки.Тръмп може и да плати,ако пък се инати ще я произведат в чин-почтен пилот от ВВС-САЩ.Тя и без това скоро и предстои полет към вечността,та да е готова за изпитанието де.

    Коментиран от #49

    20:36 01.08.2026

  • 47 Цвете

    2 4 Отговор
    МНОГО Е ПРАВ. ХОРАТА ЩЕ БЪДАТ СПОКОЙНИ ,ЗАЩОТО ВСЕКИ ВЛЯЗЪЛ В БЕЗМЕР, ЩЕ БЪДЕ ЩАТЕЛНО ПРОВЕРЯВАН.👍🚔👍

    20:41 01.08.2026

  • 48 Идея

    2 2 Отговор
    Ако съм на мястото на Кмета ще издам заповед на всеки покрив с бяла блажна боя да бъде изписано "чл.5".Така като видят надписа ракетите ще се уплашат и ще се върнат веднага.

    20:43 01.08.2026

  • 49 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Икар":

    И за черешка на Базата-Веско Маринов и хита-родната полиция ни пази.

    20:45 01.08.2026

  • 50 хмм

    2 3 Отговор
    Гледах видеа заснети на 30 юли, на които се виждаха кордони от военна техника в посока Ямбол. Направи ми впечатление, че пренасяха и полеви лазарети, обозначени с червен кръст. На летищата във Варна и Бургас пристигаха и излитаха самолети С17, които освен че пренасят тежка военна техника, превозват и ранени, както и убити. Защо им е нужен полеви лазарет, ако летището в Безмер ще се ползва само от самолети цистерни? Кметът е прав да иска КПП-та, защото освен риск от ракета или дрон, съществува значителен риск и от терористични актове по суша, което означава, че селото трябва да се охранява, а не американците да си пазят само базата. Местните са избрали да останат в селото, за да живеят спокойно, а не да не знаят дали утре ще се събудят живи.

    Коментиран от #51

    20:47 01.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 АGент Буда

    3 0 Отговор
    Медитация му е майката.ОммммммОммммммОмммммм.

    20:51 01.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 НАТО мощ и сила

    5 1 Отговор
    Съюзници сме с щатите, не с ислямския халифат

    20:54 01.08.2026

  • 57 Фелдмаршал сър Гутрие

    2 1 Отговор
    Те базата в инджерлик не могат да докоснат кво остава за Безмер дето е в ЕС

    Коментиран от #59, #61

    20:57 01.08.2026

  • 58 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    КПП-тата ще са скара-бира за краварите.Що келепир ще има.Макар и за кратко преди нещо да светне силно и да бумне.Проблема е,че няма да е от газовото барбекю.

    20:57 01.08.2026

  • 59 Реалист

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Фелдмаршал сър Гутрие":

    Инджерлик нямат пет члена а и Турците имат Армия и ракети за разлика от колонията.А ти спи спокойно е ЕС и НАТЮ си.

    20:59 01.08.2026

  • 60 Дава ли си сметка тоя

    1 0 Отговор
    кметът на село Безмер Росен Русев че услуга така прави на американският окупатор и на подлогата Радев ? В чия полза ще са тези КПП-та и кой ще бъде портиера ?

    20:59 01.08.2026

  • 61 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Фелдмаршал сър Гутрие":

    В Инджерлик няма краварски варели.Влез в час.

    21:00 01.08.2026

  • 62 Хахахаха

    0 0 Отговор
    КПП-та на входовете на населеното място

    21:00 01.08.2026

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