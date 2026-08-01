Кметът на Безмер иска КПП-та около селото

Кметът на село Безмер Росен Русев поиска официално изграждането на контролно-пропускателни пунктове (КПП) на входовете на населеното място, предаде bTV.

Искането за спешни мерки за сигурност идва точно 24 часа след като първите два от общо осем американски самолета-цистерни кацнаха в близката 22-ра щурмова авиобаза. Местната власт настоява за засилен контрол и проверка на преминаващите граждани, докато чуждата военна техника се намира на полигона.

След проведена извънредна среща между кмета и представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Военна полиция и Районното управление на МВР, жителите бяха призовани към изключителна бдителност. Службите са предупредили за потенциални рискове от саботажи или терористични актове. Кметът Росен Русев призова хората да наблюдават за чужди граждани, съмнителни автомобили и изоставен багаж, особено в търговските обекти и заведенията.

Към момента Военна полиция е разположила екипи в периметъра между селото и базата, като е наложена и пълна забрана за заснемане на портала на военното летище. Въпреки че сред местното население се усеща напрежение и по-рано бяха организирани протести и подписки срещу американското присъствие, към този час ситуацията е спокойна и нови демонстрации не се обсъждат.



Очаква се в базата да бъдат разположени до осем американски самолета и до 250 военнослужещи, допълва БНТ.



„Не съм запознат със засилените мерки, но се виждат. Даже аз имах посещение от представители на ДАНС и на Военна полиция, които заостриха вниманието както на мен, така и на жителите да имат предвид, когато имаме присъствие на непознати за нас лица в населеното място със странно поведение, да информираме. Но в същото време не трябва да има и паника сред хората, защото само по себе си в нашето село жителите се познаваме. Преминават и други хора, непознати за нас, не може всеки потенциално непознат да представлява опасност. Така или иначе самолетите вече са факт на нашето летище. Надявам се всички мерки за сигурност да са взети от всички възможни компетентни институции.“, заяви кметът.