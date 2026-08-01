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Скандалът „Баба Алино“ на пауза: кои срокове се чакат

Скандалът „Баба Алино“ на пауза: кои срокове се чакат

1 Август, 2026 22:46, обновена 1 Август, 2026 22:54 808 15

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  • община варна

Проверките срещу нотариусите: Дисциплинарни производства и разследвания

Скандалът „Баба Алино“ на пауза: кои срокове се чакат - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След мащабната акция, при която бяха констатирани десетки нарушения при изповядването на сделки върху горски територии, министърът на правосъдието Николай Найденов предприе твърди мерки.

В края на юли 2026 г. беше поискано дисциплинарно наказание за втори нотариус – Жельо Костов, след открити трайни нарушения при продажбата на паркоместа и дворни места в комплекса. Всички останали нотариуси, изповядвали договори за Корпорация „КУБ“, са обект на проверки. В момента се изчаква законовата процедура в Съвета на нотариусите към Нотариалната камара, която трябва да разгледа предложенията за наказания в рамките на следващите седмици

60-дневният срок за събаряне и съдебните жалби

Община Варна, под ръководството на кмета Благомир Коцев, вече издаде първите заповеди за принудително премахване на незаконни многофамилни сгради в комплекса Forest Club. Инвеститорът получи официален 60-дневен срок сам да премахне постройките, който изтича през втората половина на август 2026 г..

Въпреки това, съдебните битки блокират реалното влизане на багерите за основните сгради. Юристите на Корпорация „КУБ“, представлявани неофициално и от бившия заместник градски прокурор на София Роман Василев, подготвят и внасят мащабни административни обжалвания. Административният съд във Варна вече отхвърли жалбата на инвеститора срещу премахването на незаконните огради, но казусът с жилищните сгради ще отнеме месеци.

Измамените купувачи и „изчезналият“ доклад на ДАНС

Докато основателят на строителната компания Олег Невзоров дава показания пред ОДМВР-Варна и Прокуратурата, десетки български и чуждестранни граждани (включително много украинци), които са изплатили над 95% от сумите по договорите си до крайния срок 20 юли 2026 г., остават без ясна правна защита. Гражданите настояват за спешна среща с кмета, тъй като редовно са плащали сметки за битов ток, вода и местни данъци.

Напрежението се покачва и по оста на националната сигурност. Обществените анализатори реагираха остро на факта, че макар казусът „Баба Алино“ да беше обявен от Община Варна за заплаха за националната сигурност, той изненадващо липсва от официалния годишен доклад на ДАНС. Очаква се Прокуратурата да излезе с конкретни обвинения по образуваното досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица в Общината от предходни управления.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо Фуражката

    5 7 Отговор
    Разбрах, че Невзоров е агент на руското ГРУ и замразих случая!
    Знам, че в тази територия, всяко чудо е за 3 дни!

    Коментиран от #12

    22:58 01.08.2026

  • 2 Пенкелер

    14 1 Отговор
    Да се събори целия укpопски анклав!

    22:59 01.08.2026

  • 3 Бъллгария загуби Варна окончателно!

    6 5 Отговор
    Там вече е руска губерния! Следват Бургас и други курорти!

    Коментиран от #8, #14

    23:02 01.08.2026

  • 4 цялата мушенгия

    4 3 Отговор
    е част от сценарий на кгб за унищожение на България!

    23:02 01.08.2026

  • 5 Али Баба

    6 0 Отговор
    и четиридесетте чиновници !

    23:10 01.08.2026

  • 6 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Я , каунья от Аскуу гарантирам че нищо няма да изленьи ут саа чалия. Укрите да са рахать и дас пият водката

    23:14 01.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пак са им звъннали

    5 1 Отговор
    от сраелското посолство и хоп пауза

    23:16 01.08.2026

  • 10 Каунь

    5 1 Отговор
    Събаряй! Пурнуграфия а не държава!

    23:27 01.08.2026

  • 11 сградите незаконни

    2 0 Отговор
    пък законно плащат ток и вода това освен в беге гетото възможно ли е на друго място???

    23:44 01.08.2026

  • 12 Бай Тодор

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо Фуражката":

    Малко снишаване ,и после по старо му

    23:52 01.08.2026

  • 13 Пламен

    1 0 Отговор
    Аз казвах ли ви ? :)

    23:59 01.08.2026

  • 14 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бъллгария загуби Варна окончателно!":

    Но за тази руска губерния ще благодариш на копейките от ПП-ДБ и конкретно на кмета им коцев

    00:01 02.08.2026

  • 15 Съвета на нотариусите

    0 0 Отговор
    към Нотариалната камара нека да си разглежда там предложенията за наказания ама прокутатурата защо обвинения не им е повдигнала и защо не са арестувани да питам? За да извършат още престъпления ли ? А тея в кадастъра частната фирма дето рисува и нанася с маститите архитекти те арестувани ли са ? Целият кадастър е фалшив. Ама брутално нищо не е у ред. В София например няма нито един стар ЕПК блок който правилно да е отразен в кадастъра. Лоджиите примерно не са нанесени към площа на сградата и само с това общинската собственост е завишена със хиляди декари за сметка на собствениците и от тук пък е намалено и отстоянието до новоизграждащите се сгради и изцяло фалшифициран ПУП..... Хиляди фалшификации се извършиха от главни архитекти и разните му там помияри и геодезисти и няма нито един осъден ...

    00:07 02.08.2026

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