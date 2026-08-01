Скандалът „Баба Алино“ на пауза: кои срокове се чакат

След мащабната акция, при която бяха констатирани десетки нарушения при изповядването на сделки върху горски територии, министърът на правосъдието Николай Найденов предприе твърди мерки.

В края на юли 2026 г. беше поискано дисциплинарно наказание за втори нотариус – Жельо Костов, след открити трайни нарушения при продажбата на паркоместа и дворни места в комплекса. Всички останали нотариуси, изповядвали договори за Корпорация „КУБ“, са обект на проверки. В момента се изчаква законовата процедура в Съвета на нотариусите към Нотариалната камара, която трябва да разгледа предложенията за наказания в рамките на следващите седмици

60-дневният срок за събаряне и съдебните жалби

Община Варна, под ръководството на кмета Благомир Коцев, вече издаде първите заповеди за принудително премахване на незаконни многофамилни сгради в комплекса Forest Club. Инвеститорът получи официален 60-дневен срок сам да премахне постройките, който изтича през втората половина на август 2026 г..

Въпреки това, съдебните битки блокират реалното влизане на багерите за основните сгради. Юристите на Корпорация „КУБ“, представлявани неофициално и от бившия заместник градски прокурор на София Роман Василев, подготвят и внасят мащабни административни обжалвания. Административният съд във Варна вече отхвърли жалбата на инвеститора срещу премахването на незаконните огради, но казусът с жилищните сгради ще отнеме месеци.

Измамените купувачи и „изчезналият“ доклад на ДАНС

Докато основателят на строителната компания Олег Невзоров дава показания пред ОДМВР-Варна и Прокуратурата, десетки български и чуждестранни граждани (включително много украинци), които са изплатили над 95% от сумите по договорите си до крайния срок 20 юли 2026 г., остават без ясна правна защита. Гражданите настояват за спешна среща с кмета, тъй като редовно са плащали сметки за битов ток, вода и местни данъци.

Напрежението се покачва и по оста на националната сигурност. Обществените анализатори реагираха остро на факта, че макар казусът „Баба Алино“ да беше обявен от Община Варна за заплаха за националната сигурност, той изненадващо липсва от официалния годишен доклад на ДАНС. Очаква се Прокуратурата да излезе с конкретни обвинения по образуваното досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица в Общината от предходни управления.