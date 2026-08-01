Протест в Буковлък: Обвиниха дискотека в Плевен в тормоз

Напрежението в Плевенско ескалира през днешния ден, след като десетки жители на село Буковлък се събраха на организиран протест срещу местно нощно заведение.
Недоволните граждани открито обвиняват известна плевенска дискотека в системен тормоз, малтретиране и проява на явна дискриминация спрямо младежите от селото.
Според официално изнесената информация от участниците в демонстрацията, млади хора от Буковлък редовно са били възпирани да влязат в обекта от охраната без никакви адекватни обяснения. Протестиращите допълват, че в случаите, когато са били допускани в заведението, те са ставали директен обект на вербален натиск и дори на физическо насилие, упражнявано от охранителите или от специфични групи клиенти.
NOVA съобщи, че в челните редици на недоволството е застанал популярният и успешен български боксьор Йосиф Панов – Пепелянката, който е родом от населеното място. Спортистът категорично определи случващото се като недопустимо и призова за незабавно спиране на тормоза над неговите съграждани, приятели и роднини, настоявайки за равнопоставеност.
Основните искания на събралото се множество са насочени към спешна намеса от страна на МВР, правоохранителните органи и прокуратурата. Местните настояват за пълно и детайлно разследване на случаите на насилие, за да се предотврати по-сериозно разрастване на социалното и етническото напрежение в целия Плевенски регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
22:09 01.08.2026
2 много ясно
Коментиран от #26
22:10 01.08.2026
3 Боздуган
22:13 01.08.2026
4 явно момите и каките ги пускат
а шум нощно време не вдига ли чалгарницата
не ги ли буди
22:13 01.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хм...
22:18 01.08.2026
7 безпартиен
Коментиран от #18
22:18 01.08.2026
8 Боруна Лом
22:19 01.08.2026
9 бою циганина
22:19 01.08.2026
10 kоkорчо 💋🍌
само не казахте от коя партия е
22:21 01.08.2026
11 1488
22:22 01.08.2026
12 Пловдив
22:26 01.08.2026
13 Електорат
22:27 01.08.2026
14 дедо
До коментар #5 от "Братя роми,":ако ни изметете от кой ще крадете, кой ще си плаща данъците а вие да си вземате помощите?
22:29 01.08.2026
15 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Коментиран от #17, #21
22:29 01.08.2026
16 Тошко
22:30 01.08.2026
17 дедо
До коментар #15 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Тъпанар
22:30 01.08.2026
18 Ами,
До коментар #7 от "безпартиен":В Буковлък има само един българин.
22:31 01.08.2026
19 Гражданин
22:32 01.08.2026
20 нека да ревът ман-га-ли-те
22:32 01.08.2026
21 Еш па тоа
До коментар #15 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Ма ли ум Ен ли си?Честно!
22:32 01.08.2026
22 Ром
22:34 01.08.2026
23 Христо
22:34 01.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Георги
22:36 01.08.2026
26 Топ Гън
До коментар #2 от "много ясно":Да се уточним сега. Една ромейска фамилия не иска друга или българи не искат тси гън и. Ако в Бг има други освен тси гън и де
22:36 01.08.2026
27 Сега
22:38 01.08.2026
28 Тодор Живков
22:38 01.08.2026
29 Абе на протест в Безмер
22:38 01.08.2026