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Протест в Буковлък: Обвиниха дискотека в Плевен в тормоз

Протест в Буковлък: Обвиниха дискотека в Плевен в тормоз

1 Август, 2026 22:03, обновена 1 Август, 2026 22:06 976 29

  • буковлък-
  • протест-
  • дискотека

Жители на най-голямото плевенско село излязоха на недоволство с искане за намеса на прокуратурата заради случаи на системна дискриминация и насилие

Протест в Буковлък: Обвиниха дискотека в Плевен в тормоз - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Плевенско ескалира през днешния ден, след като десетки жители на село Буковлък се събраха на организиран протест срещу местно нощно заведение.

Недоволните граждани открито обвиняват известна плевенска дискотека в системен тормоз, малтретиране и проява на явна дискриминация спрямо младежите от селото.

Според официално изнесената информация от участниците в демонстрацията, млади хора от Буковлък редовно са били възпирани да влязат в обекта от охраната без никакви адекватни обяснения. Протестиращите допълват, че в случаите, когато са били допускани в заведението, те са ставали директен обект на вербален натиск и дори на физическо насилие, упражнявано от охранителите или от специфични групи клиенти.

NOVA съобщи, че в челните редици на недоволството е застанал популярният и успешен български боксьор Йосиф Панов – Пепелянката, който е родом от населеното място. Спортистът категорично определи случващото се като недопустимо и призова за незабавно спиране на тормоза над неговите съграждани, приятели и роднини, настоявайки за равнопоставеност.

Основните искания на събралото се множество са насочени към спешна намеса от страна на МВР, правоохранителните органи и прокуратурата. Местните настояват за пълно и детайлно разследване на случаите на насилие, за да се предотврати по-сериозно разрастване на социалното и етническото напрежение в целия Плевенски регион.


Плевен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    16 1 Отговор
    Това ще е първия бунт, който е започнал поради непускане в дискотека

    22:09 01.08.2026

  • 2 много ясно

    35 0 Отговор
    че собствениците не искат ромеи в заведението си. Това не е дискриминация, а самосъхранение.

    Коментиран от #26

    22:10 01.08.2026

  • 3 Боздуган

    21 0 Отговор
    Всичко си има цена. Етноса ще го разбере.

    22:13 01.08.2026

  • 4 явно момите и каките ги пускат

    10 0 Отговор
    щом не няма от протестиращи от тях

    а шум нощно време не вдига ли чалгарницата
    не ги ли буди

    22:13 01.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хм...

    15 1 Отговор
    И в много хотели вече има такава практика. Или ги отрязваш, или фалираш.

    22:18 01.08.2026

  • 7 безпартиен

    17 0 Отговор
    Много "опушени" тия!Не виждам бял човек!И всички тези са работещи и си плащат редовно ДОО и ДОД?А и къщите им сигурно всички са с проект и узаконени?

    Коментиран от #18

    22:18 01.08.2026

  • 8 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    РИМЛЯНИ И ЖЕРМАНЦИ СЪР!

    22:19 01.08.2026

  • 9 бою циганина

    11 0 Отговор
    пак ми тормозите гепи младежите

    22:19 01.08.2026

  • 10 kоkорчо 💋🍌

    9 1 Отговор
    "в челните редици на недоволството е застанал популярният и успешен български боксьор Еди Кой Си"

    само не казахте от коя партия е

    22:21 01.08.2026

  • 11 1488

    6 1 Отговор
    у плевня нема едим българин

    22:22 01.08.2026

  • 12 Пловдив

    5 0 Отговор
    Объркали дискотека със зоологическа градина

    22:26 01.08.2026

  • 13 Електорат

    4 0 Отговор
    На Пеевски търси причина за изява и бунт

    22:27 01.08.2026

  • 14 дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Братя роми,":

    ако ни изметете от кой ще крадете, кой ще си плаща данъците а вие да си вземате помощите?

    22:29 01.08.2026

  • 15 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    1 6 Отговор
    Абе само ма. Н га ли беше кво става бели останаха ли в тази Московия на балканите ?

    Коментиран от #17, #21

    22:29 01.08.2026

  • 16 Тошко

    2 0 Отговор
    Оня от магнитски ги подтиква за тези действия

    22:30 01.08.2026

  • 17 дедо

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Тъпанар

    22:30 01.08.2026

  • 18 Ами,

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "безпартиен":

    В Буковлък има само един българин.

    22:31 01.08.2026

  • 19 Гражданин

    3 0 Отговор
    Никой не иска таралеж в гащите

    22:32 01.08.2026

  • 20 нека да ревът ман-га-ли-те

    2 0 Отговор
    съвсем нормално никой не иска циганите да си направят тяхна дискотека и да си ходят там както е в европа белгия холандия даже и в много градове в германия в “българските” дискотеки няма нито един българин всичко черно и мазно…

    22:32 01.08.2026

  • 21 Еш па тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Ма ли ум Ен ли си?Честно!

    22:32 01.08.2026

  • 22 Ром

    1 0 Отговор
    Скоро ще ви претопим!

    22:34 01.08.2026

  • 23 Христо

    1 0 Отговор
    Пият по две бири и се мислят за командоси

    22:34 01.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Георги

    1 0 Отговор
    Както винаги те са ощетени и онеправдани

    22:36 01.08.2026

  • 26 Топ Гън

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "много ясно":

    Да се уточним сега. Една ромейска фамилия не иска друга или българи не искат тси гън и. Ако в Бг има други освен тси гън и де

    22:36 01.08.2026

  • 27 Сега

    0 0 Отговор
    А римлянките и тях ли не ги пускат ,или само римляните,а и какво ще правят там ще фъргат кючеци ли

    22:38 01.08.2026

  • 28 Тодор Живков

    0 0 Отговор
    По една кирка и лопата и на нивата с безплатна музика

    22:38 01.08.2026

  • 29 Абе на протест в Безмер

    0 0 Отговор
    Докато управляващите успиват народа залагат сигурността на България на карта и не вярвам ,ама хич не вярвам, това да е без лични облаги.....

    22:38 01.08.2026

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