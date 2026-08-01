Протест в Буковлък: Обвиниха дискотека в Плевен в тормоз

Напрежението в Плевенско ескалира през днешния ден, след като десетки жители на село Буковлък се събраха на организиран протест срещу местно нощно заведение.

Недоволните граждани открито обвиняват известна плевенска дискотека в системен тормоз, малтретиране и проява на явна дискриминация спрямо младежите от селото.

Според официално изнесената информация от участниците в демонстрацията, млади хора от Буковлък редовно са били възпирани да влязат в обекта от охраната без никакви адекватни обяснения. Протестиращите допълват, че в случаите, когато са били допускани в заведението, те са ставали директен обект на вербален натиск и дори на физическо насилие, упражнявано от охранителите или от специфични групи клиенти.

NOVA съобщи, че в челните редици на недоволството е застанал популярният и успешен български боксьор Йосиф Панов – Пепелянката, който е родом от населеното място. Спортистът категорично определи случващото се като недопустимо и призова за незабавно спиране на тормоза над неговите съграждани, приятели и роднини, настоявайки за равнопоставеност.

Основните искания на събралото се множество са насочени към спешна намеса от страна на МВР, правоохранителните органи и прокуратурата. Местните настояват за пълно и детайлно разследване на случаите на насилие, за да се предотврати по-сериозно разрастване на социалното и етническото напрежение в целия Плевенски регион.