Двама младежи пострадаха тежко при удар с мотори край Лом

Тежка катастрофа с мотори беляза ранните часове на 1 август в област Монтана.

Двама младежи на по 18 години са пострадали тежко и се борят за живота си след челен сблъсък с мотоциклети в село Ковачица, община Лом. Сигналът за тежкия инцидент е подаден около 5:30 часа сутринта, потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Според първоначалната информация от разследването, причините за жестоката катастрофа са висока скорост и загуба на контрол. Единият от тийнейджърите е управлявал мотора си по наклон с несъобразена скорост, при което е изгубил управление над машината, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е забил челно в другия мотоциклетист.

След челния удар двамата пострадали веднага са транспортирани от екипи на Спешна помощ до МБАЛ-Лом. При прегледите лекарите са установили изключително тежки травми. Единият младеж е с тежка черепно-мозъчна травма, а вторият е с открита фрактура на подбедрицата на левия крак. Поради критичното им състояние и реалната опасност за живота, момчетата са пренасочени по спешност към по-големи медицински заведения – единият е транспортиран към столична болница в София, а другият е настанен за лечение в Монтана.

Полицейската проверка е разкрила сериозни нарушения на Закона за движение по пътищата. И двамата 18-годишни водачи са неправоспособни и не притежават шофьорски книжки за съответната категория. Мощните мотоциклети, с които е извършено произшествието, не са били регистрирани по надлежния ред и са управлявани без регистрационни табели. Към момента не е било възможно пострадалите да бъдат тествани за употреба на алкохол или наркотични вещества поради шоковото им и критично здравословно състояние.

На мястото на инцидента в село Ковачица е извършен детайлен оглед от оперативна група на МВР. По случая вече има образувано досъдебно производство, като разследващите полицаи продължават да изясняват всички обстоятелства около среднощната гонка и тежката катастрофа с мотори в региона.