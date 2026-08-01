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Двама младежи пострадаха тежко при удар с мотори край Лом

Двама младежи пострадаха тежко при удар с мотори край Лом

1 Август, 2026 19:56, обновена 1 Август, 2026 20:01 755 18

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Челен сблъсък между нерегистрирани мотоциклети в село Ковачица остави двама 18-годишни водачи с опасност за живота. Пострадалите са неправоспособни.

Двама младежи пострадаха тежко при удар с мотори край Лом - 1
Снимка: МБАЛ Лом
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежка катастрофа с мотори беляза ранните часове на 1 август в област Монтана.

Двама младежи на по 18 години са пострадали тежко и се борят за живота си след челен сблъсък с мотоциклети в село Ковачица, община Лом. Сигналът за тежкия инцидент е подаден около 5:30 часа сутринта, потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Според първоначалната информация от разследването, причините за жестоката катастрофа са висока скорост и загуба на контрол. Единият от тийнейджърите е управлявал мотора си по наклон с несъобразена скорост, при което е изгубил управление над машината, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е забил челно в другия мотоциклетист.

След челния удар двамата пострадали веднага са транспортирани от екипи на Спешна помощ до МБАЛ-Лом. При прегледите лекарите са установили изключително тежки травми. Единият младеж е с тежка черепно-мозъчна травма, а вторият е с открита фрактура на подбедрицата на левия крак. Поради критичното им състояние и реалната опасност за живота, момчетата са пренасочени по спешност към по-големи медицински заведения – единият е транспортиран към столична болница в София, а другият е настанен за лечение в Монтана.

Полицейската проверка е разкрила сериозни нарушения на Закона за движение по пътищата. И двамата 18-годишни водачи са неправоспособни и не притежават шофьорски книжки за съответната категория. Мощните мотоциклети, с които е извършено произшествието, не са били регистрирани по надлежния ред и са управлявани без регистрационни табели. Към момента не е било възможно пострадалите да бъдат тествани за употреба на алкохол или наркотични вещества поради шоковото им и критично здравословно състояние.

На мястото на инцидента в село Ковачица е извършен детайлен оглед от оперативна група на МВР. По случая вече има образувано досъдебно производство, като разследващите полицаи продължават да изясняват всички обстоятелства около среднощната гонка и тежката катастрофа с мотори в региона.


Лом / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    14 3 Отговор
    Минус 2 джигита за днес.. а и 1 от сутринта 🥰

    20:06 01.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ивелин Михайлов

    13 3 Отговор
    Общо 3 мотиряги дадоха фира днес🔥

    Коментиран от #15

    20:06 01.08.2026

  • 4 Програмист

    11 2 Отговор
    Тия всеки ден мрат и пак нямат измиране егаси...

    20:07 01.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трима за днес

    9 2 Отговор
    Трима по-малко да бръмчат по цяла нощ и да си правят незаконни гонки. Нямаме нищо против да се движат с 200 но да не ни смущават нощните часове и поради тази причина да се трепят малоумниците.

    20:15 01.08.2026

  • 8 Един шофьор

    11 1 Отговор
    Тия ко са праиле в 5 часа сабайлем?

    20:15 01.08.2026

  • 9 Милчо Лаков

    11 0 Отговор
    Каква навалица по селските пътища в ранни зори.Не спят ли,къде ходят цела нощ.Родителите сладко,сладко си нанкат и изобщо не се интересуват от "децата".

    20:16 01.08.2026

  • 10 Цвете

    12 0 Отговор
    В 5,30 СУТРИНТА???? НА 18 ГОДИНИ? ТЕ САМИ ЛИ СЕ ГРИЖАТ ЗА СЕБЕ СИ? МОЩНИ МОТОРИ, ОТ КЪДЕ? СЕГА ЩЕ ПИШАТ, ЧЕ РОДИТЕЛИТЕ ИМ ЩЕ СТРАДАТ, ЗАЩОТО НЕ СА ЗАБЕЛЯЗАЛИ ЛИПСАТА ИМ ? КАКВО СЕ СЛУЧВА В БЪЛГАРИЯ С ДЕЦАТА? КАТО БЕЗПРИЗОРНИ.

    20:21 01.08.2026

  • 11 Някой гледа отгоре и предупреждава

    10 0 Отговор
    Без натоварено движение,без никакво движение те са единствени на пътя.Не е ли очевидно че естествения подбор работи.

    20:23 01.08.2026

  • 12 Не ги жаля

    6 0 Отговор
    Край Лом българи няма така, че не е голяма трагедия.

    Коментиран от #13

    20:24 01.08.2026

  • 13 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не ги жаля":

    ДА СЕ ГОНЯТ В ДУНАВА,ТАМ ВОДА НЯМА!

    20:27 01.08.2026

  • 14 А маторите

    6 0 Отговор
    цръни ли са биле???

    20:32 01.08.2026

  • 15 А скапаната

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    Историческа пирамида фалира още преди това.

    20:36 01.08.2026

  • 16 Все тая

    2 0 Отговор
    Безмозъчните сами се затриват👍

    20:47 01.08.2026

  • 17 гражданин

    3 0 Отговор
    Радостни новини почти всеки ден.Намаляват идиотите с пистовите мотори.Задължително да си заплащат лечението защото те никога не спазват закона.Някой видял ли е да карат с указаната скорост от знаците?Само преди дни умря от бръмбари в главата майка на две деца в катастрофа с още два пистови мотори.Пълна забрана за пистовите мотори.Само така ще намалеят жертвите от самоубийствени моторджии.Така,че да си заплащат лечението.Аз не желая това да става с моите пари.

    20:53 01.08.2026

  • 18 Люлинчанин

    5 0 Отговор
    Елате вечер в София след 23ч. на изхода на тунела към Люлин. До сутринта се организират гонки с мотори. Карат с над 200. Включително и снощи. Рев на двигатели, никой не може да спи, а ченгетата стоят отстрани и залагат кой ще победи. Истинско чудо е, че досега само един катастрофира, като летя над 20м във въздуха и се приземи директно в отвъдното.

    20:55 01.08.2026

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