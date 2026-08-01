Двама младежи пострадаха тежко при удар с мотори край Лом

Тежка катастрофа с мотори беляза ранните часове на 1 август в област Монтана.
Двама младежи на по 18 години са пострадали тежко и се борят за живота си след челен сблъсък с мотоциклети в село Ковачица, община Лом. Сигналът за тежкия инцидент е подаден около 5:30 часа сутринта, потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.
Според първоначалната информация от разследването, причините за жестоката катастрофа са висока скорост и загуба на контрол. Единият от тийнейджърите е управлявал мотора си по наклон с несъобразена скорост, при което е изгубил управление над машината, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е забил челно в другия мотоциклетист.
След челния удар двамата пострадали веднага са транспортирани от екипи на Спешна помощ до МБАЛ-Лом. При прегледите лекарите са установили изключително тежки травми. Единият младеж е с тежка черепно-мозъчна травма, а вторият е с открита фрактура на подбедрицата на левия крак. Поради критичното им състояние и реалната опасност за живота, момчетата са пренасочени по спешност към по-големи медицински заведения – единият е транспортиран към столична болница в София, а другият е настанен за лечение в Монтана.
Полицейската проверка е разкрила сериозни нарушения на Закона за движение по пътищата. И двамата 18-годишни водачи са неправоспособни и не притежават шофьорски книжки за съответната категория. Мощните мотоциклети, с които е извършено произшествието, не са били регистрирани по надлежния ред и са управлявани без регистрационни табели. Към момента не е било възможно пострадалите да бъдат тествани за употреба на алкохол или наркотични вещества поради шоковото им и критично здравословно състояние.
На мястото на инцидента в село Ковачица е извършен детайлен оглед от оперативна група на МВР. По случая вече има образувано досъдебно производство, като разследващите полицаи продължават да изясняват всички обстоятелства около среднощната гонка и тежката катастрофа с мотори в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
20:06 01.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ивелин Михайлов
Коментиран от #15
20:06 01.08.2026
4 Програмист
20:07 01.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Трима за днес
20:15 01.08.2026
8 Един шофьор
20:15 01.08.2026
9 Милчо Лаков
20:16 01.08.2026
10 Цвете
20:21 01.08.2026
11 Някой гледа отгоре и предупреждава
20:23 01.08.2026
12 Не ги жаля
Коментиран от #13
20:24 01.08.2026
13 Боруна Лом
До коментар #12 от "Не ги жаля":ДА СЕ ГОНЯТ В ДУНАВА,ТАМ ВОДА НЯМА!
20:27 01.08.2026
14 А маторите
20:32 01.08.2026
15 А скапаната
До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":Историческа пирамида фалира още преди това.
20:36 01.08.2026
16 Все тая
20:47 01.08.2026
17 гражданин
20:53 01.08.2026
18 Люлинчанин
20:55 01.08.2026