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Новата линейка в Слънчев бряг: Глътка въздух за Спешна помощ

Новата линейка в Слънчев бряг: Глътка въздух за Спешна помощ

1 Август, 2026 20:12, обновена 1 Август, 2026 20:16 464 7

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  • слънчев бряг-
  • плаж-
  • забрани-
  • черноморец

Абсурд на плажа: Забрана за вода, чадъри и сандвичи

Новата линейка в Слънчев бряг: Глътка въздух за Спешна помощ - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дългоочакваната допълнителна линейка с медицински екип от София пристигна в Слънчев бряг, за да подсили Спешната помощ по Южното Черноморие в пиковия август, предаде bTV.

На фона на стотиците хиляди летовници екипите заявяват готовност да „поемат вахтата без забавяне“. Синдикалните организации обаче продължават да предупреждават, че мерките са недостатъчни и натоварването в региона остава критично.

Абсурд на плажа: Забрана за вода, чадъри и сандвичи

Паралелно с това плажът пред еко къмпинг „Черноморец“ се превърна в арена на скандал. Туристи сигнализираха, че на входа са посрещнати от табели, изрично забраняващи внасянето на храна, вода и лични чадъри.

Първоначално служителите отрекоха съществуването на подобна забрана. По-късно управителят призна, че табела е имало, но тя е била насочена единствено към платената зона пред заведението, а не към свободната зона.

След сигнал до bTV, Министерството на туризма извърши незабавна проверка на място. Директорът на дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ Иван Виделов потвърди наличието на табелата и я определи като „грешка при изписването“.

Спорните табели вече са премахнати, а управата обеща да не ги поставя отново.


Бургас / България
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    ЗАБРАНА СЛЕД СИГНАЛА НА ЖЕНАТА, НАЛИ? НЯМА ЛИ ЗАКОНИ ЗА СПИРАНЕ НА МОШЕНИЦИ? ПОСЛЕ, ЗАЩО ИМА ОТЛИВ, ЕМИ ЗАРАДИ СВИНЩИНИТЕ ,КОИТО ВЗЕХА МНОГО ДА СИ ПОЗВОЛЯВАТ.ОРГАНИТЕ ДА СЕ ЗАЕМАТ МНОГО СЕРИОЗНО, АКО ТРЯБВА ЗАТВОРЕТЕ ЗАВЕДЕНИЕТО.ДА ЗНАЯТ СЛЕДВАЩИТЕ ,КАКВО ГИ ОЧАКВА ПРИ РАЗГРАДЕНАТА ДЪРЖАВА БЪЛГАРИЯ. ЛАКОМИЯТА И ПРОСТОТИЯТА Е БЕЗГРАНИЧНА.🤦‍♂️🚔🤦‍♂️

    20:29 01.08.2026

  • 4 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗАБРАНА СЛЕД СИГНАЛА НА ЖЕНАТА, НАЛИ? НЯМА ЛИ ЗАКОНИ ЗА СПИРАНЕ НА МОШЕНИЦИ? ПОСЛЕ, ЗАЩО ИМА ОТЛИВ, ЕМИ ЗАРАДИ СВИНЩИНИТЕ ,КОИТО ВЗЕХА МНОГО ДА СИ ПОЗВОЛЯВАТ.ОРГАНИТЕ ДА СЕ ЗАЕМАТ МНОГО СЕРИОЗНО, АКО ТРЯБВА ЗАТВОРЕТЕ ЗАВЕДЕНИЕТО.ДА ЗНАЯТ СЛЕДВАЩИТЕ ,КАКВО ГИ ОЧАКВА ПРИ РАЗГРАДЕНАТА ДЪРЖАВА БЪЛГАРИЯ. ЛАКОМИЯТА И ПРОСТОТИЯТА Е БЕЗГРАНИЧНА.🤦‍♂️🚔🤦‍♂️ИМАМ ВЪПРОС, ТАЗИ НОВА ЛИНЕЙКА ОТ СЪБРАНИТЕ ТОНОВЕ КАПАЧКИ ЛИ Е? ПО ЦЯЛОТО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ЮГ СЕ СЪБИРАТ КАПАЧКИ И ВСИЧКИ СМЕ ОТГОВОРНИ ЗА КАУЗАТА.НЕ Е ПРИЩЯВКА ,А Е В ПОМОЩ НА ЛЕКАРИТЕ.🚑🚑🚑👍👏

    20:33 01.08.2026

  • 5 Сатана Z

    0 0 Отговор
    За българите няма линейнки,но за Украинските навлеци на Слънчака ги купуват директно от от корекома

    20:45 01.08.2026

  • 6 Хи хи хи . Голям майтап !

    0 0 Отговор
    Да живее евросъюза и будалите които вярват в него !

    20:56 01.08.2026

  • 7 Боко (неуловимия) тайния крадец

    0 0 Отговор
    Какви линейки бе , какви хеликоптери , всичко отиде за къщи , апартаменти , яхти , коли....и не ни стигна със шиши за любовниците ни я в Барселона я в дубай !!!!

    21:00 01.08.2026

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