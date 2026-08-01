Новата линейка в Слънчев бряг: Глътка въздух за Спешна помощ

Дългоочакваната допълнителна линейка с медицински екип от София пристигна в Слънчев бряг, за да подсили Спешната помощ по Южното Черноморие в пиковия август, предаде bTV.
На фона на стотиците хиляди летовници екипите заявяват готовност да „поемат вахтата без забавяне“. Синдикалните организации обаче продължават да предупреждават, че мерките са недостатъчни и натоварването в региона остава критично.
Абсурд на плажа: Забрана за вода, чадъри и сандвичи
Паралелно с това плажът пред еко къмпинг „Черноморец“ се превърна в арена на скандал. Туристи сигнализираха, че на входа са посрещнати от табели, изрично забраняващи внасянето на храна, вода и лични чадъри.
Първоначално служителите отрекоха съществуването на подобна забрана. По-късно управителят призна, че табела е имало, но тя е била насочена единствено към платената зона пред заведението, а не към свободната зона.
След сигнал до bTV, Министерството на туризма извърши незабавна проверка на място. Директорът на дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ Иван Виделов потвърди наличието на табелата и я определи като „грешка при изписването“.
Спорните табели вече са премахнати, а управата обеща да не ги поставя отново.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От капачки ли е
20:20 01.08.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
КОГАТО НЯМА ХОРА И ДА ГО ЛАПА :)
20:22 01.08.2026
3 Цвете
20:29 01.08.2026
4 Цвете
20:33 01.08.2026
5 Сатана Z
20:45 01.08.2026
6 Хи хи хи . Голям майтап !
20:56 01.08.2026
7 Боко (неуловимия) тайния крадец
21:00 01.08.2026