Новата линейка в Слънчев бряг: Глътка въздух за Спешна помощ

Дългоочакваната допълнителна линейка с медицински екип от София пристигна в Слънчев бряг, за да подсили Спешната помощ по Южното Черноморие в пиковия август, предаде bTV.

На фона на стотиците хиляди летовници екипите заявяват готовност да „поемат вахтата без забавяне“. Синдикалните организации обаче продължават да предупреждават, че мерките са недостатъчни и натоварването в региона остава критично.

Абсурд на плажа: Забрана за вода, чадъри и сандвичи

Паралелно с това плажът пред еко къмпинг „Черноморец“ се превърна в арена на скандал. Туристи сигнализираха, че на входа са посрещнати от табели, изрично забраняващи внасянето на храна, вода и лични чадъри.

Първоначално служителите отрекоха съществуването на подобна забрана. По-късно управителят призна, че табела е имало, но тя е била насочена единствено към платената зона пред заведението, а не към свободната зона.

След сигнал до bTV, Министерството на туризма извърши незабавна проверка на място. Директорът на дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ Иван Виделов потвърди наличието на табелата и я определи като „грешка при изписването“.

Спорните табели вече са премахнати, а управата обеща да не ги поставя отново.