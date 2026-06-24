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Проф. Радулов: Варна е лакомо място за престъпници, там се строи на места, които са забранени

Проф. Радулов: Варна е лакомо място за престъпници, там се строи на места, които са забранени

24 Юни, 2026 22:40 405 5

Това, което се говори в Украйна, е, че Невзоров е свързан с техните разузнавателни служби. Тогава бихме могли да предположим, че цялата история на строителства е свързана със създаване на основа за противодействие на опити на тези страни да ограничат финансовата подкрепа на Украйна", коментира още експертът по национална сигурност

Проф. Радулов: Варна е лакомо място за престъпници, там се строи на места, които са забранени - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият шеф на ДАНС във Варна - Кирил Димов, твърди, че по случая с Олег Невзоров са били нарушени основни принципи в работата на службите и отправя тежки обвинения към ръководителя тогава - Деньо Денев.

"Случаите, свързани с "Баба Алино" и местността - са още от 2001 г., тогава са установени първите случаи на сеч от горското. Там е било дълго време концентрирано вниманието на варненци, защото знаят, че се сече. Става дума за продължаващо престъпление", каза експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов в предаването "Денят ON AIR".

Въпросите около експулсирането и покровителството

Ако започне да се разплита всичко по отношение на всяка една постройка, ще се видят множество престъпления, по които отдавна Невзоров и шефовете на компании би трябвало да бъдат арестувани, а не изхвърлени от страната, смята той.
"Експулсирането му изглежда като опит главният свидетел и извършител да бъде пратен някъде, където няма да има достъп до него. Изглежда като опит да бъдат запазени неговите покровители. Ако бъде притиснат, ще се разприказва. Не можем да се водим от това какво е казал, който и да е", настоя проф. Радулов пред Bulgaria ON AIR.

Проблемите със строителството и местната власт
Според експерта по национална и международна сигурност това е "лакомо място за престъпници".

"Строителството там е непрекъснато. Строи се на места, които изглеждат непригодени за строеж и вероятно са места със забрани за строеж. Местната власт продължително си затваря очите", на мнение е проф. Радулов.
Няма служба, която да е независима, подчерта гостът.

"Деньо Денев трябва да бъде разпитан, защото ние не знаем кой какво му е разпоредил. Добре е да бъде изслушан в парламента, не в комисиите. По много случаи са изпращани материали в прокуратурата и там изчезват като в черна дупка. Тя решава колко бързо да работи, кой да разпита", анализира проф. Радулов.

Чадърът на държавата и международният отзвук на случая
Експертът каза, че има система на "прането на стотици милиарди, които ЦРУ търси".

"Тази система се ползва от покровителството на държавата. В момента, в който е застрашен този, който ръководи това строителство в България, представителят на държавата се застъпва за него. Това, което се говори в Украйна, е, че Невзоров е свързан с техните разузнавателни служби. Тогава бихме могли да предположим, че цялата история на строителства е свързана със създаване на основа за противодействие на опити на тези страни да ограничат финансовата подкрепа на Украйна", коментира той.

Проф. Радулов подчерта, че Варна е в потрес, а за утре е планиран голям протест.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АМА

    1 0 Отговор
    ПОГОВОРКАТА
    "ЛAKOMO ДYПE КPЪB СEPE"
    HAЛИ Я ЗНАЕШ...

    Коментиран от #3

    22:45 24.06.2026

  • 2 Мда

    0 0 Отговор
    Баба алино, Полша и медалите. Ето това е - храни укр да ти стъпи на врата.

    22:50 24.06.2026

  • 3 келеш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АМА":

    Знам я. Беше актуална по времето на бабата на баба ми.

    22:52 24.06.2026

  • 4 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    За това е държавата да противодейства и респектира.

    22:56 24.06.2026

  • 5 Сталин

    1 0 Отговор
    Варна е най корумпираната кочина след София населена с нагли корумпирани евреи и арменци

    22:59 24.06.2026

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