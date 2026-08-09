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Времето днес, прогноза за неделя, 9 август: Жега и бури

Времето днес, прогноза за неделя, 9 август: Жега и бури

9 Август, 2026 03:00 1 463 6

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Високи температури, купеста облачност, краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки в Югозападна и Централна Южна България

Времето днес, прогноза за неделя, 9 август: Жега и бури - 1
Снимка: БНТ/НИМХ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще бъде предимно слънчево и горещо, но с развиваща се купесто-дъждовна облачност и локални гръмотевични бури.

Максималните температури в по-голямата част от страната ще се задържат високи, като на места ще достигнат между 33°C и 38°C. В столицата София термометрите ще отчетат около 33°C. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца с тенденция за слабо повишение.

Прогноза по региони: Къде да очакваме валежи и градушки?

През нощта срещу неделя времето ще бъде предимно ясно, като временни увеличения на облачността ще има над Северозападна и Централна Северна България, където на отделни места ще превали.

Преди обяд над западната половина от страната, а в следобедните часове и над източната, ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, краткотрайни валежи и гръмотевици се очакват главно в Югозападна и Централна Южна България. В тези региони синоптиците предупреждават и за условия за градушки.

Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб до умерен, ориентиран от изток-североизток, като в Дунавската равнина и Източна България ще се засилва.

Времето по Черноморието и в планините

  • По Черноморието: Вълната от жеги ще бъде по-поносима благодарение на прохладния морски бриз. Дневните температури по морето ще варират между 28°C и 31°C. Очаква се разкъсана облачност след обяд, но вероятността за сериозни валежи по крайбрежието остава малка.
  • В планините: Идеално време за туризъм преди обяд, но в следобедните часове в масивите от Югозападна България ще се развият купесто-дъждовни облаци. Възможни са интензивни локални проливни дъждове и гръмотевична дейност.


България
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    3 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:18 09.08.2026

  • 2 хаберих

    1 0 Отговор
    Една баба притича през улицата на червено и беше блъсната от насрещен пешеходец.

    06:10 09.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А Сега !

    0 0 Отговор
    И Дронове !

    08:58 09.08.2026

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